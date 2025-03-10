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تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Skovik
skovik.com
تجعل Skovik إدارة النفقات سهلة لكل من الموظفين والفرق المالية. تعمل منصتنا على تقليل متوسط الوقت اللازم لإكمال تقرير النفقات إلى 3 دقائق فقط وأتمتة ما يصل إلى 80% من أعمال العمليات المحاسبية بمساعدة سير العمل الذكي والامتثال لقواعد الضرائب العالمية. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات سريعة النمو التي تتطلب حلاً لإدارة النفقات يمكنه التوسع معها. وكدليل على ذلك، لدينا أكثر من 1000 عميل في أكثر من 50 دولة.
ITILITE
itilite.com
ITILITE هي منصة سفر الشركات وإدارة النفقات والمدفوعات الأسرع نموًا في العالم. يساعد هذا الحل الشامل الموظفين في حجز رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات من منصة واحدة وتسجيل النفقات أثناء التنقل. مع بطاقة ITILITE، لديك آلية إدارة إنفاق 360 درجة مع استرداد نقدي بنسبة 1.5% على جميع نفقات السفر. يعتني ITILITE بجميع الأعمال الورقية الخلفية - حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات وتعزيز العلاقات. توجه إلى www.itilite.com اليوم واكتشف كيف يمكنك تبسيط السفر والنفقات في شركتك!
Motus
motus.com
تطبيق Motus يدعم إدارة نفقات المركبات وحساب الأميال بدقة، مما يسهل على الشركات تحسين الكفاءة والامتثال في العمليات المالية.
New Expensify
use.expensify.com
تطبيق New Expensify يتيح إرسال واستلام الأموال، تقسيم الفواتير، وتكليف المهام، مع ميزات متقدمة لتتبع النفقات وإعداد التقارير.
Mobilexpense
mobilexpense.com
MobileXpense هو تطبيق لإدارة النفقات يتيح للموظفين تتبع نفقاتهم، ومسح الإيصالات، وتقديم التقارير للموافقة بشكل سهل وفعال.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox هي أداة لإدارة الإيصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة للشركات. فهو يبسط عملية تنظيم الإيصالات وتتبعها وإدارتها من خلال السماح للمستخدمين بمسح الإيصالات الورقية ضوئيًا وتنزيل الإيصالات والفواتير تلقائيًا من صندوق بريدهم الإلكتروني ومزامنة هذه المستندات مع تطبيقات المحاسبة. يقدم WellyBox أيضًا تطبيق ماسح الإيصالات، وبرنامج منظم الإيصالات، وبرنامج تعقب النفقات، وبرنامج تقرير النفقات، وبرنامج إدارة النفقات، بالإضافة إلى تطبيق الإيصالات، وحافظ الإيصالات، وتطبيق تعقب الإيصالات. تتكامل الأداة مع أفضل حلول التخزين السحابي مثل Dropbox وGoogle Drive للسماح للمستخدمين بتخزين إيصالاتهم ومزامنتها بسهولة. يحتوي WellyBox على تكامل QuickBooks، مما يسهل على المستخدمين الاستعداد لعمليات التدقيق الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيل جميع الإيصالات في ملف مضغوط خلال ثوانٍ، مما يضمن وجود جميع المستندات في مكان واحد، مما يقلل من مخاطر فقدانها. يستخدم WellyBox قوة GPT وOCR لأتمتة مهام الإدارة اليدوية. تلعب قدرات المحرك القائمة على التعلم العميق دورًا حاسمًا في معالجة أكثر من 25 مليون مستند قام النظام بمعالجتها حتى الآن، حيث تتم معالجة 1.8 مليون مستند شهريًا. تم تصميم الأداة لجعل تتبع الإيصالات وحفظها خاليًا من التوتر، مما يمنح المستخدمين راحة البال التي يحتاجونها للتركيز على جوانب أخرى من أعمالهم.
Egencia
egencia.com
Egencia هو تطبيق لإدارة السفر للشركات، يوفر أدوات لحجز الرحلات والفنادق، وتحليلات، ودعم على مدار الساعة، مع التركيز على السلامة والاستدامة.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective عبارة عن مجموعة أدوات قانونية ومالية للمجموعات. إنها منصة لجمع التبرعات + الوضع القانوني + إدارة الأموال لمجتمعك.
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Fyle
fylehq.com
Fyle هو تطبيق لإدارة النفقات يتيح متابعة النفقات بشكل مباشر عبر بطاقات الائتمان، مع ميزات لتقديم الإيصالات والتحليل المالي.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh Payments هو تطبيق لإدارة الإنفاق يوفر تحكمًا في المعاملات المالية، ينظم المدفوعات، يصدر بطاقات افتراضية، ويسهّل العمليات المالية والتقارير.
Routespring
routespring.com
ROOTESPRENG هو برنامج إدارة السفر تحسين المدفوعات المركزية لجميع السفر التجاري. تمكن Rountespring من الفرق المالية من خلال رؤية وضوابط في الوقت الفعلي التي تساعد المسافرين على #gofurther. من خلال Roxespring ، يمكنك: - من المحتمل أن تقضي على عملية السداد - تقليل وقت المسؤول في إدارة السفر - تعظيم القيمة دون أي التزامات طويلة الأجل
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan هو تطبيق لإدارة النفقات corporate، يساعد الشركات في تتبع الإنفاق وتحسين الميزانيات بضغطة زر.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو تطبيق لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على تبسيط المدفوعات والتتبع المالي من خلال بطاقات الشركات وإدارة النفقات والميزانية.
Happay
happay.com
Happay هو تطبيق متكامل لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات، يتيح تتبع النفقات وحجز السفر بسهولة مع الامتثال للسياسات.
Expensya
expensya.com
تطبيق Expensya يُساعد الشركات في إدارة النفقات بكفاءة، بما في ذلك الشراء عبر الإنترنت والتقارير وأتمتة استخراج البيانات من الإيصالات.
Soldo
soldo.com
Soldo هي منصة لإدارة النفقات تتضمن بطاقات مدفوعة مسبقًا، تساعد الشركات على إدارة وحصر الإنفاق بكفاءة ومنظمة.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank هو النظام الأساسي الرائد لإدارة النفقات وسفر الأعمال، حيث يعمل على توفير حلول النفقات والسفر لأكثر من 20000 شركة. مع TravelBank، يمكنك التحكم الفوري في إدارة نفقاتك وبرنامج السفر، مما يقلل إنفاق الشركة بنسبة 30% في المتوسط مع تحسين سعادة الموظفين من خلال تصميم سهل الاستخدام وسداد سريع للنفقات وبرنامج مكافآت السفر. يمكن للشركات إنشاء ونشر سياسات النفقات والسفر المخصصة بسهولة، كما يمكنها الوصول إلى فريق نجاح العملاء الداخلي في TravelBank للحصول على دعم الخبراء، المتوفر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة. TravelBank متاح على سطح المكتب والهاتف المحمول. ابدأ في دقائق معدودة على موقع travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
يعمل ExpenseOnDemand على تغيير الطريقة التي تدير بها فرق الشؤون المالية وكشوف المرتبات عمليات إدارة النفقات الخاصة بهم. نحن نقدم حلاً شاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية لالتقاط الإيصالات والفواتير، وصولاً إلى التكامل بسلاسة مع Xero وTally وQuickBooks وSage مما يجعل حياتك سهلة قدر الإمكان. تساعد تقنيتنا الفريدة الشركات على أتمتة العمليات، وتحديد الإيصالات المكررة والمصادقة بسهولة على المطالبات، مما يوفر لها في كثير من الأحيان الآلاف أو حتى الملايين من التكاليف كل عام. تحتوي المنصة على أكثر من 120 ميزة متقدمة للاختيار من بينها، ولا تدفع إلا مقابل تلك الميزات التي تشترك فيها. أبرزها لمستخدمينا هي: 1. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي للموافقة الخاص بك، بما في ذلك الموافقين متعددي المستويات في النظام الأساسي، مع حدود الإنفاق. 2. استخدم وظيفة Google Mileage الخاصة بنا ووفر نسبة مذهلة تبلغ 27.8% على الأميال التي تمت المطالبة بها يدويًا. 3. تتيح لك عمليات "التكامل المحاسبي" الخاصة بنا إمكانية التكامل مع برامج المحاسبة المختلفة في دقائق معدودة، ويشمل ذلك إرسال الإيصالات واستخدام فئات التتبع. 4. يمكن أن تعرض لك وظيفة "مسار التدقيق" سجلاً كاملاً للنفقات عندما تحتاج إليها - بدءًا من سير العمل والاستلام وحتى سجل الموافقة. 5. يمكنك إدخال معدلات ضريبية مختلفة في إيصال مما يسمح لمديري الشؤون المالية بفصل النفقات بسهولة إلى معدلات الضرائب ذات الصلة. 6. يمكنك تخصيص فئات النفقات الفريدة لعملك. يمكنك إنشاء تقرير التصدير المخصص الخاص بك والذي يناسب مؤسستك.
Teampay
teampay.co
تتميز إدارة الإنفاق الشاملة في Teampay بعناصر تحكم مدمجة تعمل على فرض سياستك مقدمًا وتمكنك من إدارة جميع إنفاق الشركة في مكان واحد. بينما تحافظ فرق الشؤون المالية على السيطرة الكاملة، يحصل المديرون والموظفون على رؤية في الوقت الفعلي للإنفاق الفعلي، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء سريعة ومتوافقة. يسهّل برنامج Teampay على كل فرد في الشركة شراء ما يحتاج إليه مع منح الفريق المالي راحة البال من خلال سير عمل الشراء والتسوية الآلي. باستخدام Teampay، يمكنك إدارة جميع أنواع عمليات الشراء التي يجريها أي شخص من البداية إلى النهاية. يحب الموظفون التجربة السهلة، ويمكن لفرق الشؤون المالية أن تتنفس الصعداء عندما تعلم أن كل الإنفاق يتم ترميزه مسبقًا واعتماده مسبقًا. يتكامل Teampay مباشرة مع Quickbooks Online وXero وIntacct وNetsuite وMicrosoft Dynamics 365 Business Central وFinance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.
Findity
findity.com
Findity هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الأفراد والشركات على تتبع وتنظيم نفقاتهم وإيصالاتهم بطريقة مركزية وسهلة.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com هو تطبيق لتتبع وقت الموظفين بسهولة، يوفر ميزات لإدارة الحضور والفواتير والنفقات وتحليل الإنتاجية.
Weel
letsweel.com
تساعد Weel الشركات الأسترالية على إدارة الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم Visa Business الافتراضية ودفع الفواتير وإعداد تقارير النفقات وتسديد تكاليف الهاتف المحمول. قم بإصدار بطاقات افتراضية على الفور لأعضاء الفريق وقم بأتمتة تقارير النفقات الخاصة بك عن طريق التقاط صور للإيصالات ثم إرسالها مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك. يمكن للموظفين إجراء عمليات شراء للشركة بسعر صرف العملات الأجنبية الرائد في السوق في أي مكان تقبل فيه Visa، بينما تظل أنت وفريقك المالي متحكمين في الميزانيات وحدود الإنفاق وقواعد الموافقة وتتبع الفواتير في الوقت الفعلي.
Torpago
torpago.com
Torpago هي منصة إدارة مالية للخدمات والإنفاق في مهمة لتعطيل بطاقات ائتمان الشركات التقليدية وتحديث إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. تمكّن Torpago الشركات ذات الحلول البسيطة والسهلة التي تمنح سيطرة أكثر شمولاً وشفافية إنفاق الشركة. تم إطلاق بطاقات Torpago وبرامج Torpago في عام 2020 ، وتمكن آلاف الشركات من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo هو برنامج الدفع الأمثل للشركات المتنامية. نحن برنامج شامل للذمم الدائنة يجمع إدارة الإنفاق الداخلي، وبطاقات الشركات، ودفع الفواتير الآلي، وسير عمل الموافقة، والتسوية المحاسبية في عرض متكامل. الشركات التي تستخدم Spenmo توفر أكثر من 50 ساعة و10000 دولار شهريًا. عند الانتهاء من برنامج Y-Combinator في عام 2020، توسعت Spenmo منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 موظف وجمعت أكثر من 85 مليون دولار أمريكي في رأس المال الاستثماري من كبار المستثمرين مثل Y Combinator وInsight Partners وAddition وSalesforce وGlobal Founders' Capital وAlpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay هو برنامج لإدارة النفقات والمصروفات، يقدم أتمتة كاملة لتسهيل الدفع والموافقة وتقارير النفقات في الوقت الحقيقي.
Minute7
minute7.com
Minute7 هي أداة لتتبع الوقت والنفقات تتكامل بسهولة مع QuickBooks Online وDesktop. Minute7 مخصص لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص وحتى شركات Fortune 500. ليس لدينا أي رسوم خفية. نحن ببساطة نتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
TripLog
triplogmileage.com
تطبيق TripLog لإدارة تتبع الأميال والمصروفات، يسمح بالتسجيل التلقائي للرحلات وتقارير متوافقة مع الضرائب.
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد ، وتوفير الوقت وتوفير فائدة عمل جذابة لعمال الهاتف المحمول. مع وجود أكثر من 3 ملايين مستخدم ، من المعروف أن Everlance سهلة الاستخدام ، وسهلة الإدارة وسهلة التعامل معها. يوفر النظام الأساسي من طرف إلى طرف حلًا كاملاً لسداد المركبات مع: تطبيق تتبع الأميال رقم 1 في متجر التطبيقات ، ويضم سجلات الأميال التلقائية وقائمة على GPS وسجلات تقارير تقريبية قابلة للتخصيص المدمجة وخيارات التسجيل المستمر في مجال التدريبات المستمرة (MODE). إدارة النفقات مع الرؤية في كل خطوة ، يمكنك تعويض موظفيك بدقة وكفاءة عن الأميال والنفقات. بالإضافة إلى ذلك ، اكتسب رؤية جديدة حول كيفية قضاء الموظفين في يومهم ، والمساعدة في زيادة المساءلة وتمكين تخصيص الموارد الأكثر كفاءة. يدعم Everlance جميع أنواع برامج سداد المركبات NO/LOM TASS. سواء كنت تقدم حاليًا سيارات الشركة ، أو تستخدم العمليات اليدوية أو تأتي من مزود آخر ، يمكن أن يساعدك فريق Everlance الخبير في تحديد البرنامج (البرامج) المناسبة لعملك والحفاظ على امتثال مصلحة الضرائب. أسعار مخصصة للمعدل الثابت والمتغير (FAVR) ، بما في ذلك سنتات تطوير الأسعار لكل ميل (CPM) المخصصات المسؤولة عن البدلات التي تتبع أسطول تتبع كل عميل مدير ناجح العميل يحمل بمثابة نقطة اتصال واحدة وتجرى مراجعات عملك الفصلية. يتوفر مكتب المساعدة لمدة 7 أيام في الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لدعمك لك وموظفيك على الطريق.
Kloo
getkloo.com
Kloo هو تطبيق مبتكر لإدارة الحسابات المالية، يهدف إلى تبسيط العمليات مثل إدارة النفقات والمدفوعات في الفواتير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy هي شركة FinTech تقود مهمة مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق أعمالها التي تتعامل مع المستهلكين وتقديم تجربة شاملة للعملاء من دون الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت والعكس. تهدف منتجاتنا إلى إنشاء بصمات رقمية لتعزيز مشاركة العملاء وولاءهم وراحتهم. نحن نساعد العلامات التجارية على دفع نمو الأعمال التجارية عن طريق رقمنة المعاملات ببساطة، بناءً على معاملات الطرف الأول، مما يجعل تتبع الأعمال وتحليلها لهم. دخلت شركة Billeasy في شراكة مع شركات البيع بالتجزئة الرائدة ومنظمات النقل العام التي تديرها الحكومة في الهند.
Swipey
swipey.co
سويبي | أدوات مالية ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة يعمل Swipey على سد الفجوة بين خدمات الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، والميزات التي تريدها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. في Swipey، نمارس طريقة أخرى للعمل - فنحن لا نرضى بالعمليات السيئة أو المخرجات التي لا تحتوي على قيمة مضافة. نحن في مهمة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا.
Roomex
roomex.com
Roomex هي منصة السفر والنفقات المصممة للشركات التي لديها قوة عاملة متنقلة. توفر منصتنا أوسع شبكة من الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والشقق والمزيد، مع أسعار Roomex الحصرية وخيارات الإقامة المصممة خصيصًا لطاقم العمل وأعمال المشاريع والإقامات الطويلة. بفضل صافي نقاط الترويج الرائدة في الصناعة والتي تبلغ 52، يضمن فريق خدمة العملاء المخصص لدينا أن كل رحلة يتم حجزها من خلال Roomex تتوافق تمامًا مع احتياجات عملائنا. علاوة على ذلك، يتيح RoomexPay للشركات إدارة النفقات بسهولة. من خلال الفواتير الموحدة، وتحصيل الرسوم بعد الخروج، والإلغاء المجاني، تتولى Roomex مهمة سفر القوى العاملة.
Reimbi
reimbi.com
سهل التقديم، سهل الموافقة، سريع السداد. لقد أعادت Reimbi تصور كيفية التعامل مع تقارير النفقات. هل تحتاج إلى تعويض الموظفين بسهولة عن نفقات المكاتب المنزلية؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى تعويض المرشحين للوظائف سريعًا مقابل نفقات المقابلة؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى التأكد من اتباع سياسات السداد الخاصة بك من خلال مسار تدقيق كامل؟ ريمبي يفعل ذلك. دعم SSO واللائحة العامة لحماية البيانات وواجهة برمجة التطبيقات؟ نعم ذلك أيضا. تعلم المزيد اليوم.
Pemo
pemo.io
أذكى بطاقات الشركة التي تعمل على أتمتة النفقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال منصة إدارة الإنفاق الشاملة لدينا والتي تتضمن بطاقات الشركات وإدارة النفقات وأتمتة المحاسبة ودفع الفواتير والمزيد.
Mindee
mindee.com
Mindee هو منصة لأتمتة معالجة المستندات تستخدم تقنيات التعرف الضوئي لأتمتة استخراج البيانات من الفواتير والإيصالات والمستندات الأخرى.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin هي منصة شاملة للعمليات المالية توفر خدمات الدفع عبر الحدود وإدارة السيولة باستخدام أكثر من 220 عملة ودمج مع أدوات المحاسبة.
Budgetly
budgetly.com.au
بطاقات الموظف مع قواعد الإنفاق. طريقة جديدة وأسهل لإدارة عملية النفقات بأكملها. أفضل من بطاقة الائتمان ، تقدم الميزانية أكثر.
Archa
archa.com.au
Archa هو حل بطاقة ائتمان ذكي وحل إدارة النفقات. تقارير النفقات المدمجة ، وإصدار بطاقات فورية وحدود أعلى دون ضمان شخصي. امنح عملك الائتمان الذي يستحقه.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit هي بطاقة مؤسسية مصممة خصيصًا للشركات الناشئة. توفر لك عملية الموافقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عناء المتاعب التي عادة ما تستغرقها للحصول على بطاقة شركة، كما أن تقنية البطاقة المتقدمة لدينا تجعل من السهل دفع نفقات الأعمال وتتبعها.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout عبارة عن أداة خدمة ذاتية قائمة على الويب للموظفين، تعمل على أتمتة عملية طلب طلبات الموظفين والموافقة عليها ومعالجتها، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لتصفية مطالبات الموظفين. يحتوي على تحليلات توضح أين تنفق المنظمة فعليًا.
Capital on Tap
capitalontap.com
تطبيق Capital on Tap يدعم الشركات في إدارة الشؤون المالية، يوفر بطاقات ائتمان مع ميزات مثل مكافآت استرداد النقود وإدارة النفقات بسهولة.
B4B Payments
b4bpayments.com
تقدم B4B Payments حلاً لإدارة نفقات الشركات من خلال بطاقات مدفوعة مسبقًا، مع ميزات لتتبع الإنفاق وإعداد التقارير.
AmTrav
amtrav.com
AmTrav يجعل رحلات العمل أكثر إنتاجية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق تجربة سفر سلسة عند حجز الرحلات، وإيجاد المدخرات، ووضع سياسات السفر، وإدارة المدفوعات والنفقات، والحفاظ على سلامة المسافرين. يحب المسافرون من رجال الأعمال ومنظمو السفر ومديرو السفر AmTrav لأن منصتنا الوحيدة المتصلة تجمع بين التكنولوجيا المدروسة والخدمة الشخصية، مع خبراء السفر ومديري العلاقات المستعدين دائمًا للمساعدة. تستخدم أكثر من 1000 شركة AmTrav للذهاب إلى الأماكن والالتقاء بالأشخاص وبناء اتصالات مفيدة وتحقيق أقصى استفادة من كل رحلة.
Yordex
yordex.com
تساعد Yordex Smart PO الشركات على تقليل تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين الرؤية، وتحسين التدفق النقدي، وتوفير علاقات رابحة بين المشترين والموردين. يتولى Smart PO مسؤولية الموقف بفعالية. بمجرد إرسالها، سوف يتأكدون من اكتمالها حتى الدفع النهائي بأقل قدر ممكن من المشاركة منك. وسوف يقومون بالتسوية التلقائية والاستلام التلقائي والدفع التلقائي مما يوفر لك الكثير من الوقت. ابدأ العمل مع Yordex دون أي انقطاع تقريبًا في عملياتك الحالية. على عكس حلول AP الأخرى، لا يوجد لدى Yordex عملية إعادة تصميم مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح لك زيادة عائد الاستثمار الخاص بك إلى الحد الأقصى من اليوم الأول.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus عبارة عن منصة لإدارة السفر ونفقات الأعمال تعمل للجميع. مع TravelPlus ، تحصل على: - الفنادق المناسبة بأفضل الأسعار - دعم الكونسيرج على مدار 24 × 7 - أسهل لاستخدام التكنولوجيا للجميع - الرؤية في الوقت الفعلي والتحكم في حجز العرض التوضيحي الخاص بك ، تفضل بزيارة www.travelplusapp.com
Precoro
precoro.com
Precoro هو تطبيق سحابي لتحسين عمليات الشراء، يوفر أتمتة كاملة لسير العمل، إدارة الطلبات، وتتبع الميزانيات.
Docyt
docyt.com
Docyt هو تطبيق محاسبة يستند إلى الذكاء الاصطناعي، يوفر أتمتة للمهام المالية، تحليل دقيق، وإعداد تقارير في الوقت الحقيقي لمساعدة الشركات.
DATABASICS
data-basics.com
في DATABASICS، نقدم حلًا فعالًا وفعالًا لإدارة الوقت يتسم بالمرونة الكافية لجميع أنواع الموظفين، ولكنه بسيط بما يكفي ليستخدمه أي شخص.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle هو برنامج لإدارة النفقات ومزايا الموظفين يساعد الشركات في تتبع النفقات، وإدارة الالتزام، وتحسين فعالية الإنفاق.
Hurdlr
hurdlr.com
تطبيق Hurdlr يساعد المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة في إدارة الزمن المالي من خلال تتبع النفقات والأميال وحساب الضرائب بشكل سريع وسهل.
ExpensePath
expensepath.com
حل الويب والهواتف المحمولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمعالجة تقارير النفقات بسهولة وبتكلفة معقولة. سهل للتمويل، وسهل للموظفين، ويقلل من تكاليف النقل والتقييم.
WegoPro
wegopro.com
Wegopro هي منصة ثورية تهدف إلى تحديث وتبسيط سفر العمل والنفقات. يثق Wegopro بوقت موثوق به من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم ، ويقدم حلاً شاقًا واحدًا لسفر الشركات وإدارة النفقات. السفر للشركات: يتيح لك Wegopro حجز وإدارة وسيطرة سفر عملك بسهولة - مخزون ضخم ، واجهة حديثة ، وجميع الشيكات والتوازنات التي تحتاجها. مع أكثر من 800 شركة طيران و 600000 فندق للاختيار من بينها - يوفر Wegopro أفضل مخزون سفر. ومع واجهة المستخدم الحديثة لدينا ، يمكنك على متن الطائرة والبدء في الحجز على الفور. إدارة النفقات: مع نفقات Wegopro ، يمكنك تقديم النفقات أثناء التنقل ، والموافقة على نقرة واحدة ، والحصول على جميع البيانات التي تتدفق إلى أنظمة المحاسبة الخاصة بك-مما يجعل الجميع أكثر كفاءة من ذي قبل. تم تصميم نفقات Wegopro للمرونة. يمكنك استخدامه من تلقاء نفسه أو مع سفر العمل. متوفر عبر الويب ، iOS و Android. تعرف على المزيد على www.wegopro.com
Fraxion
fraxion.biz
موثوق بها من قبل الشركات متوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم ، فإن الحلول السالح للاستخدام في Fraxion يدفع كفاءة المشتريات وإدارة الإنفاق الاستباقي. أتمتة عمليات الشراء والنفقات و AP ، وضمان المساءلة والالتزام بالميزانيات والسياسات المعتمدة خلال عملية الشراء الخاصة بك لخفض تكاليف التشغيل. تتبع الإنفاق على اتخاذ القرارات المستنيرة وإدارتها وتحليلها دون عناء ، وإكمال الرؤية الإنفاق الكاملة ، والمراجعة. الميزات الشاملة للربح من Fraxion من Fraxion: -طلبات Purchase وموافقات مخصصة -Purgget & Control Control -Purchase Order Automation -receiving ، invoice Matching & Buvoic تمكين التكامل فريقك من قضاء مسؤولية ، أينما كانت مع Fraxion.
Expeni
expeni.com
أتمتة وتتبع مشتريات شركتك بطريقة بسيطة. إعداد الميزانيات/المشاريع، والموافقة على أوامر الشراء ووضع علامة على أنها مدفوعة، وتلقي عمليات التسليم والبقاء على اطلاع دائم، وعدم وجود فواتير مفاجئة من الموردين، وإشعارات البريد الإلكتروني الآلية، وملفات PDF / CSV وما إلى ذلك.
TimeSite Pro
timesitepro.com
Timesite Pro هو تطبيق سحابي لإدارة تتبع الوقت والنفقات والفوترة، يسمح بتحليل الأداء وإدارة المشاريع بكفاءة.
Capture Expense
captureexpense.com
تطبيق Capture Expense يساعد في إدارة النفقات من خلال أتمتة تتبع الإيصالات وتقارير المصاريف، مع ميزات تتضمن تقنيات OCR وتكامل مع أنظمة المحاسبة.
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