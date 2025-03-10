ExpenseOnDemand

expenseondemand.com

يعمل ExpenseOnDemand على تغيير الطريقة التي تدير بها فرق الشؤون المالية وكشوف المرتبات عمليات إدارة النفقات الخاصة بهم. نحن نقدم حلاً شاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية لالتقاط الإيصالات والفواتير، وصولاً إلى التكامل بسلاسة مع Xero وTally وQuickBooks وSage مما يجعل حياتك سهلة قدر الإمكان. تساعد تقنيتنا الفريدة الشركات على أتمتة العمليات، وتحديد الإيصالات المكررة والمصادقة بسهولة على المطالبات، مما يوفر لها في كثير من الأحيان الآلاف أو حتى الملايين من التكاليف كل عام. تحتوي المنصة على أكثر من 120 ميزة متقدمة للاختيار من بينها، ولا تدفع إلا مقابل تلك الميزات التي تشترك فيها. أبرزها لمستخدمينا هي: 1. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي للموافقة الخاص بك، بما في ذلك الموافقين متعددي المستويات في النظام الأساسي، مع حدود الإنفاق. 2. استخدم وظيفة Google Mileage الخاصة بنا ووفر نسبة مذهلة تبلغ 27.8% على الأميال التي تمت المطالبة بها يدويًا. 3. تتيح لك عمليات "التكامل المحاسبي" الخاصة بنا إمكانية التكامل مع برامج المحاسبة المختلفة في دقائق معدودة، ويشمل ذلك إرسال الإيصالات واستخدام فئات التتبع. 4. يمكن أن تعرض لك وظيفة "مسار التدقيق" سجلاً كاملاً للنفقات عندما تحتاج إليها - بدءًا من سير العمل والاستلام وحتى سجل الموافقة. 5. يمكنك إدخال معدلات ضريبية مختلفة في إيصال مما يسمح لمديري الشؤون المالية بفصل النفقات بسهولة إلى معدلات الضرائب ذات الصلة. 6. يمكنك تخصيص فئات النفقات الفريدة لعملك. يمكنك إنشاء تقرير التصدير المخصص الخاص بك والذي يناسب مؤسستك.