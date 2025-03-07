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تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Workday
workday.com
تتضمن Cloud Management Enterprise Management Cloud حاليًا حلولًا للتمويل والموارد البشرية والتخطيط والإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات وتحويل الشركات إلى منظمات تفوق الأداء. يتعلم أكثر.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Mercury
mercury.com
الزئبق هو المصرفي* للشركات الناشئة. ابدأ بالأساسيات المصرفية مثل حسابات الفحص والادخار المجانية المؤمن عليها من FDIC ، ثم قم بتوسيع نطاقها مع بطاقات الائتمان ، وديون المغامرة ، وحسابات إدارة الخزانة ، وأكثر من ذلك-كل ذلك بثقة. تم تصميم Mercury باختصارات ذكية ومستويات إضافية من التنظيم ، مما يجعل المهام المصرفية أبسط وأكثر سهولة وحتى ممتعة بعض الشيء. تعتمد أكثر من 100 ألف شركة من جميع الأحجام على Mercury لأنها تنشئ الشركات الرائعة التالية - يمكنك الانضمام إليها من خلال التقدم اليوم في 10 دقائق أو أقل. *Mercury هي شركة تكنولوجيا مالية ، وليس بنك. الخدمات المصرفية التي تقدمها مجموعة Choice Financial Group و Evolve Bank & Trust ، أعضاء FDIC. يتم إصدار بطاقة IO بواسطة Patriot Bank ، عضو FDIC ، وفقًا لترخيص من MasterCard. لا يشكل هذا الاتصال عرضًا للبيع أو طلب أي عرض لشراء مصلحة في أي من الأوراق المالية أو الأموال الموضحة هنا.
Paychex
paychex.com
تعد PayChex ، Inc. مزودًا رائدًا لحلول إدارة رأس المال البشري المتكامل للكشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وخدمات التأمين. من خلال الجمع بين تكنولوجيا البرمجيات المبتكرة كخدمة الخدمة ومنصة التنقل والخدمة الشخصية المخصصة ، تمكن PayChex أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من التركيز على نمو وإدارة أعمالهم. بدعم من أكثر من 45 عامًا من الخبرة في الصناعة ، يخدم PayChex حوالي 670،000 عميل في كشوف المرتبات اعتبارًا من 31 مايو 2019 عبر أكثر من 100 موقع في الولايات المتحدة وأوروبا ، ويدفع واحد من كل 12 موظفًا أمريكيًا في القطاع الخاص. Paychex Flex هو حل HR الكل في واحد مصمم مع وضع البساطة في الاعتبار. من خلال التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك ، تمتلك PayChex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك ، أينما كان عملك. * استئجار الموظفين ودفعهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة * احصل على دعم متمرس وحائز على جائزة أين ومتى تحتاجه مع فريق الدعم المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع * ابق متقدماً على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا * الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل مع تطبيق PayChex Flex Mobile * إدارة المواهب: توظيف والاحتفاظ وتطوير المواهب العليا من منصة HR واحدة وتبسيط عملية التوظيف والتوظيف. * إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظف وإنتاجيته مع موارد إدارة القوى العاملة الحيوية لدينا. * كشوف المرتبات والدعم المالي: دفع الموظفين بسهولة وإدارة الضرائب والنفقات والمزيد ، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. * استحقاقات الموظفين: جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها من خلال تقديم مزايا الموظفين القيمة مع تبسيط إدارة خطتك. * PEO و HR الاستعانة بمصادر خارجية: دعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها مع حلول الاستعانة بمصادر خارجية لشركة HR. * تجربة الموظف: وفر الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين الوصول إلى الموارد البشرية للخدمة الذاتية والتدريب والأدوات المالية. * التكامل: تلقائيًا ودقة توصيل البيانات ومشاركتها بين البرنامج و PayChex Flex. اختر المستوى المناسب للتكنولوجيا ودعم عملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على لماذا هي أكبر شركة للموارد البشرية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ودعنا نقوم بتبسيط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
Expensify
expensify.com
Expensify هو SuperApp للإدارة المالية يساعد الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على تبسيط الطريقة التي يديرون بها الأموال. يستخدم أكثر من 12 مليون شخص ميزات Expensify المجانية ، والتي تشمل بطاقات الشركات ، وتتبع النفقات ، وسداد اليوم التالي ، والفواتير ، ودفع الفواتير ، وحجز السفر ، والدردشة في تطبيق واحد. كل شيء حر. سواء كنت تمتلك شركة صغيرة أو إدارة فريق أو إغلاق الكتب لعملائك ، فإن Expensify يجعل الأمر سهلاً حتى يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على ما يهم حقًا.
Xero
xero.com
Xero هي شركة للتكنولوجيا العامة في نيوزيلندا ، مدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة قائمة على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تضم الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ولنجتون وأوكلاند ونابير) وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن ، سيدني ، كانبيرا ، أديلايد ، بريسبان وبيرث) ، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ، ومانشستر وميلتون كينز) ، وثلاثة مكاتب مكاتب في الولايات المتحدة (دنفر وسان فرانسيسكو ونيويورك) ، وكذلك مكاتب في كندا وسنغافورة وهونج كونج والجنوب تعتمد منتجات Africa.xero على البرنامج كنموذج للخدمة (SAAS) وبيعه عن طريق الاشتراك ، بناءً على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. تستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.
Ramp
ramp.com
Ramp هي المنصة النهائية لفرق التمويل الحديثة. بدءًا من بطاقات الشركات وبرامج إدارة النفقات وحتى دفع الفواتير وإدارة البائعين، يعد Ramp هو الحل الشامل المصمم لأتمتة العمليات المالية وبناء أعمال تجارية أكثر صحة. أكثر من 25000 شركة - بما في ذلك Shopify وZola وOpendoor وGlossier - تحولت إلى Ramp لتوفير متوسط 5% إضافي وإغلاق دفاترها بشكل أسرع 8 مرات.
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج المستندة إلى مجموعة النظراء التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكتب الخلفي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تقوم منصة Bill.com بتوصيل الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية وتدفقاتها الخارجية. ومن بين المنافسين الكبار Tipalti و Yaypay. Bill.com يشارك في أكبر المؤسسات المالية الأمريكية ، أكثر من 70 ٪ من أفضل 100 شركة محاسبة أمريكية ، وقيادة حزم برامج المحاسبة بما في ذلك Oracle Netsuite و Sage Intacct. و Quickbooks و Xero ، وهو المزود المفضل لحلول الدفع الرقمية لاتفاق السلام. com ، الشركة الفرعية للتكنولوجيا في المعهد الأمريكي لـ CPAS (AICPA). يتم تقديمه للمؤسسات المالية كجزء من نظامها الإيكولوجي المصرفي على الإنترنت. من بين العملاء الحاليين بنك JPMorgan Chase Commercial Bank و Wells Fargo و Commerce Bank و First National Bank of Omaha. يستخدم Bank of America و PNC أيضًا Bill.com كجزء من عروض تكنولوجيا المدفوعات الخاصة بهم. اعتبارًا من عام 2019 ، تمتلك الشركة مكاتب في سان خوسيه وكاليفورنيا وهيوستن ، تكساس.
Rippling
rippling.com
يمنح Rigpling الشركات مكانًا واحدًا لتشغيل الموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتمويل - globally. يجمع بين جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر شركة ، مثل كشوف المرتبات والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق ، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة ، على سبيل المثال. مع التموج ، يمكنك استئجار موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركات والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Microsoft 365-في غضون 90 ثانية.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هي منصة محاسبية ومحاسبية عبر الإنترنت توفر لك الوقت ، وتؤدي أتمتة المشرف ، وتبقي كتبك منظمة وعملك المهني. تعتقد FreshBooks أن حفظ الدفاتر المالية يجب أن تكون سهلة وسريعة ، ولكن لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب Freshbooks مجانًا لمدة 30 يومًا.
Navan
navan.com
Navan هو الحل الشامل الذي يجعل السفر سهلاً حتى تتمكن من التركيز على التواجد هناك، وليس الوصول إلى هناك. قل وداعًا لقضاء ساعات على الهاتف في محاولة تغيير رحلتك أو حفظ مجموعات من الإيصالات لإدخال النفقات يدويًا. بدءًا من وكالات التشغيل والفرق المالية إلى مديري السفر والموظفين، يعمل Navan على تمكين الأشخاص من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم - كل ذلك مع تزويد الشركات بالرؤية في الوقت الفعلي والمدخرات والتحكم. تعلم المزيد على navan.com
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense هو حل رائد لإدارة السفر والمصروفات، وقد ساعد الشركات على تبسيط سفريات الشركات وأتمتة تقارير النفقات والتحكم الكامل في الإنفاق. لقد قمنا في المقام الأول ببناء البرنامج لخفض الإنفاق الزائد من مصدره، وتقليل التدخل اليدوي، ومنع انتهاكات السياسة والمطالبات الاحتيالية، وتقديم رؤى حول الإنفاق التقديري لتحسين إنتاجية عملك، والتدفق النقدي، والصحة المالية العامة. ساعد Zoho Expense الشركات في أكثر من 150 دولة على أتمتة كل جانب من جوانب إدارة T&E، بدءًا من تقديم تقارير النفقات والموافقة عليها وحتى الامتثال واكتشاف الاحتيال وتسوية البطاقات ومحاسبة النفقات. يتوفر Zoho Expense كتطبيق قائم على الويب وتطبيق الهاتف المحمول، وهو يناسب سير العمل الحالي لديك من خلال التكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى في النظام البيئي الحالي للبرامج لديك. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الدرجة العالية من التخصيص قدرة المؤسسات على تنفيذ Zoho Expense بسرعة وفعالية ودون تغيير العمليات الحالية. تستخدم المؤسسات، بما في ذلك الشركات الناشئة ووحيدات القرن والمؤسسات، بما في ذلك Zoho نفسها، Zoho Expense لإدارة T&E الخاصة بها. أفضل طريقة لمعرفة السبب هي الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية الآن!
Qonto
qonto.com
بفضل منتج مبتكر وخدمة عملاء عالية الاستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأسعار واضحة، أصبحت Qonto الشركة الأوروبية الرائدة في فئتها. ابدأ باستخدام حساب أعمال قوي لجميع احتياجاتك المصرفية اليومية. - أرقام IBAN المحلية (🇫🇷 رقم IBAN الفرنسي / 🇩🇪 رقم IBAN الألماني / 🇮🇹 رقم IBAN الإيطالي / 🇪🇸 رقم IBAN الإسباني) - بطاقات الدفع: أنفق ما يصل إلى 200000 يورو شهريًا. لا توجد تكاليف خفية. ادفع عبر الإنترنت وفي المتجر وفي الخارج، مهما كان الوضع، فإن مجموعتنا من بطاقات الشركات المجانية والمتميزة المضمنة في اشتراكك ستوفر لك التغطية. - التحويلات: طرق دفع مرنة - من Instant SEPA إلى SWIFT - حتى تتمكن من الدفع والحصول على الأموال بشكل أسرع. - المعاملات: سجل غير محدود وإخطارات في الوقت الحقيقي. - التمويل: سهولة الوصول إلى خيارات التمويل المتكاملة. بعد ذلك، استفد من أدواتنا المالية لتتبع أموالك ومساعدتك على تنمية أعمالك. - إدارة الفواتير: مركزية الفواتير والإيصالات في مكان واحد، والحصول على أموال بشكل أسرع وأتمتة المدفوعات الصادرة الخاصة بك. - إدارة الإنفاق: التحكم في إنفاق الفريق من خلال الميزانيات وجمع الإيصالات التلقائية والوصول المخصص. - مسك الدفاتر: تعاون بسلاسة مع المحاسب الخاص بك، واتصل بمجموعة الأدوات لدينا، واحصل على نظرة عامة كاملة على التدفق النقدي في الوقت الفعلي.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير العملاء وتتبع الإيرادات وإدارة الموارد. إدارة المشاريع قم بتعيين المشاريع والمهام لفريقك، وحدد أولويات أسبوعك وشاهد بالضبط كيف تتقدم مشاريعك. حدد ميزانيات المشروع وتجنب التكاليف غير المتوقعة. عرض كانبان، ومؤقت متكامل لسهولة إعداد الفواتير، والتعاون مع شركاء خارجيين للعمل بكفاءة. تتبع وقت الفريق احصل على تقرير فوري عن الساعات التي تم تتبعها لفريقك باستخدام جداول زمنية دقيقة ومعرفة من تجاوز طاقته في لمحة. راقب استخدام عملك واحصل على وضوح بشأن كفاءة فريقك وربحيته. قم بتخطيط مواردك مسبقًا للحفاظ على مشاريعك في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. CRM إدارة عملائك ومشاريعهم في مكان واحد. قم بإنشاء ملفات تعريف عميل فريدة تحتوي على جميع الملاحظات وجهات الاتصال والأسعار والعلامات الخاصة بك. قم بدعوة عملائك إلى بوابة العميل التي تحمل علامتك التجارية حيث يمكنهم الوصول إلى المشاريع والمستندات والروابط التي شاركتها معهم.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams هو التطبيق الرائد لتتبع الأميال التلقائي المستخدم لتقديم التعويضات من صاحب العمل. تعد إدارة تعويضات الأميال للعديد من السائقين أمرًا سهلاً وفعالاً مع MileIQ for Teams. قم بتعيين معدلات السداد المخصصة، وعرض جميع الأميال التي قطعها السائقون في تقرير واحد موحد، وتعويض السائقين بدقة وسرعة.
Coupa
coupa.com
برنامج Coupa هو عبارة عن منصة تقنية عالمية لإدارة إنفاق الأعمال (BSM). يقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. تساعد الشركة الشركات الكبيرة على اكتساب الرؤية والتحكم في الأموال والموارد التي يتم إنفاقها داخل مؤسساتها. نظرًا لمسؤوليتهم عن الريادة في فئة إدارة إنفاق الأعمال، فإن المنافسين الرئيسيين لهم في هذا المجال هم Tradeshift وAriba وTipalti وIvalua, Inc. تأسست الشركة في عام 2006 على يد ديف ستيفنز ونوح آيزنر. عمل ستيفنس وآيزنر سابقًا في شركة Oracle (تطبيقات المشتريات المؤسسية). انضم Rob Bernshteyn إلى Coupa كرئيس تنفيذي في فبراير 2009 بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لتسويق المنتجات العالمية وإدارتها في SuccessFactors, Inc. وانضم سكوت طومسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Yahoo ورئيس PayPal، إلى مجلس إدارة الشركة في أبريل 2013.
Dext Commerce
dext.com
أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر سهولة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.
Brex
brex.com
Brex عبارة عن منصة إنفاق موحدة تجعل من السهل التحكم في كل أنواع الإنفاق. تحكم في إنفاقك في جميع أنحاء العالم باستخدام بطاقات الشركات وإدارة النفقات والتعويضات والسفر ودفع الفواتير وحسابات الأعمال - كل ذلك في نظام موحد واحد. يقول 95% من العملاء أن التحول إلى البريكس أمر سهل. وعشرات الآلاف من الشركات، بما في ذلك بالتأكيد، وSeatGeek، وDoorDash وآلاف أخرى تختار Brex لسير العمل القابل للتخصيص الذي يمكنه التعامل مع أنواع الإنفاق المعقدة والمتنوعة وتمكين أعلى مستويات الامتثال بأقل قدر من الاحتكاك للموظفين. وهذا يوفر الوقت والمال من خلال ضوابط أفضل واستباقية.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة تمويل شاملة للشركات الحديثة، حيث تساعد أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء آسيا على توفير الوقت والمال من خلال المدفوعات الدولية، وإدارة النفقات، وإدارة المدفوعات، وحلول إدارة المستحقات - يمكن الوصول إليها عبر حساب واحد سهل الاستخدام. يقع المقر الرئيسي لشركة Aspire في سنغافورة، ويعمل بها أكثر من 450 موظفًا في خمس دول وتدعمها شركات رأس المال الاستثماري العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك Sequoia وLightspeed وY-Combinator وTencent وPaypal. في عام 2023، أغلقت أسباير جولة C من السلسلة C تجاوزت فيها الاكتتاب 100 مليون دولار أمريكي وأعلنت أنها حققت الربحية.
FunctionFox
functionfox.com
تقدم FunctionFox جداول زمنية بسيطة عبر الإنترنت وإدارة المشاريع، وتتبع الوقت والنفقات، وتحافظ على تقدير العملاء والمشاريع وإدارتها بسهولة. FunctionFox هو نظام تتبع الوقت المصنف رقم واحد في أمريكا الشمالية. تختار شركات التصميم الجرافيكي والإعلان والاتصالات والتسويق والوسائط المتعددة والعلاقات العامة والشركات التفاعلية TimeFox كتطبيق لإدارة الوقت والمشروعات على الويب. يتم استخدام FunctionFox حاليًا من قبل أكثر من 100000 مستخدم في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: http://www.functionfox.com
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج قوي وغني بالميزات للفواتير والفواتير مصمم لتبسيط الإدارة المالية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال. بفضل أدواته الشاملة وواجهته سهلة الاستخدام، يقدم Moon Invoice تجربة فوترة سلسة مع تبسيط عمليات الفوترة الشاملة لمختلف الصناعات والشركات. إحدى نقاط القوة الحاسمة في Moon Invoice هي تعدد استخداماتها. يمكنك بسهولة إنشاء وتخصيص فواتير احترافية تتوافق مع هوية علامتك التجارية باستخدام Moon Invoice. يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من القوالب وخيارات التخصيص، مما يسمح لك بإضافة شعارك واختيار الألوان وتخصيص فواتيرك لإنشاء صورة متسقة واحترافية. إن إنشاء الفواتير هو مجرد البداية. يقدم Moon Invoice مجموعة شاملة من الميزات لإدارة عملياتك المالية بكفاءة. يمكنك تتبع النفقات وإدارة طلبات الشراء وتسجيل المدفوعات بسلاسة داخل البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Moon Invoice العديد من العملات واللغات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات العالمية. فيما يلي أهم ميزات Moon Invoice: - فواتير قابلة للتخصيص مع خيارات العلامة التجارية - تقديرات وعروض أسعار لسهولة التواصل مع العملاء - تتبع النفقات وإدارتها - فواتير متكررة للفوترة الآلية - تتبع الوقت لساعات دقيقة قابلة للفوترة - قبول الدفع عبر الإنترنت من خلال البوابات الشائعة - متعدد - دعم العملة للمعاملات العالمية - تقارير ورؤى شاملة - إدارة أوامر الشراء - قاعدة بيانات العميل للخدمة الشخصية - تطبيق جوال للوصول أثناء التنقل - التكامل مع أدوات المحاسبة والإنتاجية الشائعة يتجاوز البرنامج الفواتير من خلال التكامل مع بوابات الدفع الشائعة ، مما يتيح إجراء معاملات آمنة ومريحة عبر الإنترنت. ويضمن ذلك حصولك على مدفوعات العميل بسرعة وفي الوقت المحدد، مما يؤدي إلى تحسين التدفق النقدي وتقليل الأعباء الإدارية. يتيح لك هذا الحل المستند إلى السحابة الوصول إلى بيانات الفواتير الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز. يعمل تطبيق الهاتف المحمول على توسيع إمكانية الوصول هذه بشكل أكبر، مما يسمح لك بإدارة الفواتير وأنشطة إعداد الفواتير أثناء التنقل. علاوة على ذلك، تعطي Moon Invoice الأولوية لدعم العملاء، وتقدم المساعدة في الوقت المناسب لمعالجة أي استفسارات أو مخاوف. يتم تحديث البرنامج بانتظام بميزات وتحسينات جديدة، مما يضمن حصولك على أحدث الأدوات للإدارة المالية الفعالة.
New Expensify
use.expensify.com
Expensify: إرسال أموال ، أو طلب المال ، أو تقسيم فاتورة ، أو تعيين المهام ، كل ذلك في تطبيق واحد. كل معاملة مالية تبدأ بمحادثة. لا أحد يتبادل الأموال دون التحدث عن ذلك ، لذلك تم تصميم تطبيقنا لتسهيل ذلك. New Expensify هو تطبيق تمويل قوي مصمم لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها نفقاتك. نظرًا لأن كل معاملة هي دردشة ، يمكنك بسهولة تحديد مكان إرسال أموالك. بفضل الواجهة البديهية وميزاتها القوية ، فهي الأداة النهائية لإدارة جميع محادثاتك ونفقاتك في مكان واحد سهل.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في تقديم الخدمات لعملائك بدلاً من إدارة العمليات الداخلية.
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تعتني بها أكثر إنتاجية وربحية من خلال البيانات والرؤى الأفضل. اجمع بين البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي وأدوات الإنتاجية العملية. قم بتحرير فريقك لقضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة. إعداد الشؤون المالية يمكنك إعداد الأوراق وفرزها ونشرها تلقائيًا باستخدام إعداد مع بنك الاستلام. اسحب بيانات التكلفة من أكثر من 1400 مورد وقم بالفرز والتصنيف تلقائيًا باستخدام قواعد الموردين الذكية. مطابقة الأوراق مع بيانات التكلفة من خلال الاتصالات المصرفية للتسوية. استخدم أدواتنا الذكية لتحليل الضرائب وتوقيت الدفع والتحدث مع عملائك حول التدفق النقدي، كل ذلك في الوقت الفعلي.
Moss
getmoss.com
Moss هو حل برمجي حائز على جوائز قائم على التكنولوجيا لإدارة النفقات الشاملة. تمكن المنصة الموظفين من الإنفاق بطريقة لا مركزية، مما يمنح المديرين الماليين الرؤية والتحكم الكاملين في الوقت الفعلي. ومن خلال أتمتة الإنفاق ورقمنته، يحرر Moss الفرق المالية من المهام الإدارية المرهقة، ويوفر الوقت والمال، ويساعد الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة. وبذلك يصبح التمويل ميزة تنافسية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. من بين أمور أخرى، يتيح Moss الإصدار المرن لبطاقات الائتمان الافتراضية والفعلية، والتقاط الفواتير الرقمية والموافقة عليها، ومحاسبة نفقات الموظفين، وإدارة الميزانية والسيولة بشكل موثوق. كمنصة، توفر Moss واجهات موثوقة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشائعة والحلول المحاسبية مثل DATEV وXero وExact Online - وتتكامل بسرعة وسلاسة مع عمليات الفريق المالي الحالية.
BigTime
bigtime.net
تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام الموارد إلى الحد الأقصى، وتسريع دورة الحسابات المدينة، وربط مصادر البيانات المتفرقة، تسهل BigTime على شركات الخدمات المهنية التوسع والنمو. مع أكثر من 2800 عميل وأكثر من 20 عامًا من الخبرة، تم تصميم BigTime لتمكنك من العمل بسرعة، والعمل بمرونة وسرعة، وتمكينك من حل تحديات اليوم مع التوسع معك في فرص الغد.
AppZen
appzen.com
تعمل حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتمويل الخاص بشركة AppZen على تبسيط مهام معالجة السفر والمصروفات والبطاقات والحسابات الدائنة من خلال أتمتة سير العمل المعقد وفحوصات السياسات والموافقات التي لا تستطيع الأنظمة القديمة القيام بها. يتعرف الذكاء الاصطناعي لدينا على ملف تعريف الإنفاق الفريد الخاص بك لقراءة المزيد والمزيد من المستندات واتخاذ الإجراءات بشأنها بشكل مستقل بمرور الوقت. فهو يتناسب مع الأنظمة الحالية مع الحد الأدنى من إدارة التغيير، مما يساعد المؤسسات العالمية على توفير آلاف ساعات العمل، وخفض التكاليف، وتعزيز الامتثال. اكتشف السبب وراء ثقة ثلث الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 في التدريب المالي الذي حصلنا عليه على مدار عقد من الزمن في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحصين أعمالهم في المستقبل. تواصل معنا: الويب: appzen.com LinkedIn: @appzen Expense Audit - مراجعات التركيز على العناصر عالية المخاطر، المميزة لك - تدقيق الدفع المسبق بنسبة 100% وفحوصات الامتثال لكل بند - 10 أضعاف اكتشاف المخاطر للأساليب الأخرى - الدعم لأكثر من 40 لغة - لا حاجة لخدمات الترجمة. - دفع رواتب الموظفين بشكل أسرع - لا مزيد من الاستعانة بمصادر خارجية أو توسيع نطاق فريقك مع تغير أعباء العمل - حلول قابلة للتكيف وقابلة للتخصيص لمجموعة واسعة من تحديات الأعمال - إبقاء المدققين والمديرين على اطلاع بالتحليلات والرؤى القابلة للتنفيذ - نقطة الوصول المستقلة - أتمتة عملية AP بأكملها بدون قوالب و تسليم سلس إلى أنظمة ERP/P2P - معالجة ما يصل إلى 80% أو أكثر من فواتيرك بشكل مستقل بدقة مضمونة - أتمتة مطابقة أوامر الشراء المعقدة متعددة الأسطر، بالإضافة إلى تعيينات رموز GL للفواتير التي لا تتعلق بأمر الشراء - مطابقة فواتير متعددة مرة واحدة، حتى عندما لا تتطابق الأوصاف - تخلص من الحاجة إلى المراجعة البشرية يمنحك صندوق الوارد AP + AppZen المستقل ميزات إضافية: - يقوم الذكاء الاصطناعي بالقراءة والتسميات تلقائيًا وعلى الفور يتخذ إجراءً بشأن المستندات - بما في ذلك معالجة الفواتير وصولاً إلى تسليم ERP/P2P - يبحث الذكاء الاصطناعي في حالة الفاتورة وتحديثات الدفع والمزيد من أجلك - يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بإنشاء استجابة تلقائية بجميع البيانات ذات الصلة
Stampli
stampli.com
Stampli مخصص لفرق الحسابات الدائنة التي تريد كفاءة التشغيل الآلي، ولكنها لا ترغب في إعادة صياغة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بها أو تغيير عمليات AP الحالية الخاصة بها. على عكس الحلول الأخرى، يوفر Stampli الدعم الكامل لمجموعة كاملة من الوظائف الأصلية لأكثر من 70 نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) - مما يتيح لنا النشر في غضون أسابيع، وليس أشهر، دون أي تعطيل لأعمالك. يجمع Stampli جميع الاتصالات والوثائق وسير العمل المتعلقة بـ AP في مكان واحد للحصول على الرؤية والتحكم الكاملين. من السهل على المستخدمين أن يتعلموا، بل وأكثر سهولة في الاستخدام، خاصة مع أتمتة Billy the Bot™ لجميع عمليات الالتقاط والتشفير والتوجيه واكتشاف الاحتيال والمهام اليدوية الأخرى تقريبًا. للحصول على كفاءة أكبر، يتم استكمال حل AP الأساسي الخاص بـ Stampli بمجموعة من المنتجات المتكاملة التي تشمل الدفع المباشر وبطاقات الائتمان والإدارة المتقدمة للموردين وغيرها. يوفر Stampli رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في برنامج AP الخاص بك بالكامل. إنه يقلل من مخاطر الأخطاء والاحتيال ومشكلات الامتثال مع تحسين العلاقات مع البائعين وجعل عمليات AP الخاصة بك أكثر كفاءة.
Airbase
airbase.io
Airbase هي منصة إدارة الإنفاق الحديثة الأعلى تصنيفًا للشركات التي تضم ما بين 100 إلى 5000 موظف. إنها أفضل طريقة للتحكم في الإنفاق وإغلاق الدفاتر بشكل أسرع وإدارة المخاطر المالية. يجمع برنامج Airbase القوي وسهل الاستخدام بين أتمتة الحسابات الدائنة وإدارة النفقات وبطاقات الشركات في حزمة يحب الموظفون وفرق المحاسبة والبائعين استخدامها. إنه يتكامل بسلاسة مع دفاتر الأستاذ العامة الأكثر شيوعًا بما في ذلك NetSuite وSage Intacct والمزيد. يضمن نهجنا في الشراء الموجه أن جميع المشتريات - بدءًا من الطلبات الأولية وحتى الدفع والتسوية - تجعل من السهل على جميع الموظفين شراء ما يحتاجون إليه مع إتاحة الفرصة لجميع أصحاب المصلحة الضروريين للاطلاع على الحلقة. يعمل النهج الحديث الذي تتبعه Airbase لإدارة الإنفاق على توفير الكفاءة للعمليات التجارية المعقدة والاحتياجات المحاسبية مثل دعم الشركات التابعة المتعددة والعملات المتعددة وأوامر الشراء. تضمن نماذج القبول المرنة وسير عمل الموافقة الإشراف الكامل على أصحاب المصلحة عبر سيناريوهات الشراء المتعددة. قم ببناء ثقافة الالتزام بالإنفاق والتحكم في مصيرك باستخدام Airbase.
Equals Money
equalsmoney.com
انضم إلى أكثر من 20000 شركة ساعدناها في التحكم في نفقات أعمالها. تمنحك بطاقاتنا وتطبيقاتنا ومنصتنا عبر الإنترنت تحكمًا كاملاً ورؤية واضحة حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في إدارة أموالك ومزيد من الوقت في تنمية أعمالك. العمل في جميع أنحاء العالم - يمكن استخدام بطاقاتنا* في أكثر من 190 دولة حيثما يتم قبول Mastercard، ويمكن للمستخدمين طلب عمليات تعبئة الرصيد في أي وقت في تطبيقنا. احصل على تحكم كامل - تنفق الفرق فقط ما تضعه على بطاقاتهم، بحيث يكون لديك رؤية كاملة لإنفاقهم. ستحصل على مدير حسابات خبير يعمل على فهم احتياجات عملك وترتيب العروض التوضيحية لفريقك. تسمح أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBANs) الخاصة بنا والمتعددة العملات لعملائنا بإجراء تحويلات دولية بسهولة وبأسعار صرف رائعة. مهمتنا هي جعل حركة الأموال بسيطة. من خلال مجموعة من الحلول التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من إدارة النفقات والمدفوعات الدولية، اسمح لنا بالمساعدة في التخلص من الضغط الناتج عن الشؤون المالية حتى تتمكن من العودة إلى ما هو مهم حقًا: عملك. الإنفاق التجاري أمر لا مفر منه: مع حساب من Equals Money، قلل من القلق بشأنه. كيف نحافظ على أمان أموالك - نحتفظ بأموالك في حسابات مصرفية محمية ومخصصة خصيصًا، والتي تبقي أموالك منفصلة عن أصولنا الأخرى. وهذا يعني أن أموالك محمية، إلا أن حساب Equals Money لا يندرج ضمن نظام تعويضات الخدمات المالية. يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول المنتج لمزيد من المعلومات. *قد يتم تطبيق رسوم على إصدار البطاقات.
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال. تحظى Fiskl بثقة أكثر من 170.000 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم، وتوفر إدارة مالية حائزة على جوائز ويمكن الوصول إليها من أي مكان عبر الهاتف المحمول. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: 🔹 قدرات محاسبية كاملة: يقدم Fiskl محاسبة كاملة ذات إدخال مزدوج تغطي الفواتير، واتصالات البنك/بطاقات الائتمان، وتتبع النفقات، والتسوية، والبيانات المالية، والمزيد. 🔹 الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم محرك التصنيف التلقائي الخاص بنا الذكاء الاصطناعي لتصنيف المعاملات تلقائيًا ومطابقة التحويلات وتسوية الحسابات، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي. 🔹 تطبيقات الهاتف المحمول: تتيح تطبيقات iOS وAndroid لدينا إدارة الشؤون المالية أثناء التنقل مع المحاسبة الكاملة على الهاتف المحمول - وهو أمر ضروري للشركات اليوم. 🔹 متعدد العملات: دعم متقدم متعدد العملات عبر 168 عملة مع التسوية الآلية للمعاملات الأجنبية. 🔹 التعامل مع الضرائب العالمية: امتثال ضريبي مدمج لأكثر من 100 دولة مع حسابات ضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير الآلية. 🔹 فواتير متعددة اللغات: قم بإنشاء فواتير احترافية بأكثر من 60 لغة للتواصل بسلاسة مع العملاء الدوليين. 🔹 خيارات دفع واسعة النطاق: يتكامل Fiskl مع بوابات الدفع الرائدة مثل Stripe وPayPal وApple Pay وغيرها الكثير. 🔹 الخلاصات المصرفية والمزامنة: استيراد المعاملات تلقائيًا من أكثر من 21000 بنك على مستوى العالم إلى المحاسبة عبر الخلاصات المصرفية ومحرك المزامنة الخاص بنا. 🔹 التقارير المخصصة: أنشئ بيانات مالية قابلة للتخصيص بالكامل مع سهولة السحب والإفلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لعملك. 🔹 التعاون: تتيح بوابات العميل مشاركة الفواتير والرؤية المحاسبية مع عملائك والمحاسب. 🔹 واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات: تتيح واجهات برمجة تطبيقات Fiskl ربط أدوات أخرى مثل أنظمة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء. 🔹 مناسب لأي صناعة: يتراوح المستخدمون من العاملين لحسابهم الخاص إلى متاجر البيع بالتجزئة إلى الوكالات - يقدم Fiskl خدماته لجميع أنواع الشركات الصغيرة. بفضل أتمتة Fiskl، والوصول عبر الهاتف المحمول، والتغطية العالمية السلسة، والتصميم البديهي، يمكنك أن تقول وداعًا للمتاعب المحاسبية. بدلاً من استخدام جداول البيانات، استمتع بنظرات عامة مالية ثاقبة في دقائق عبر سطح المكتب أو الهاتف المحمول. انضم إلى الآلاف من رواد الأعمال الذين قاموا بالتحول إلى Fiskl. سجل اليوم وتحكم في شؤونك المالية!
Emburse Abacus
abacus.com
إرسال وإدارة نفقات الموظفين في الوقت الحقيقي. لا مزيد من تقارير النفقات أو اكتناز الإيصالات. سجل النفقات فور حدوثها للحصول على رؤية كاملة للإنفاق. أنشئ قواعد توجيه موافقة مخصصة لكل حساب وقم بأتمتة سياسة النفقات الخاصة بك لتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة. تعمل الواجهة البسيطة والأنيقة على التخلص من الفوضى وتطلب فقط من الموظفين تقديم ما هو مطلوب، مع تنظيم النفقات وفرزها في التقارير عند تقديمها. تعد تسوية بطاقة الشركة أمرًا سهلاً بفضل لوحة التحكم الرئيسية التي تمنحك رؤية كاملة لبرنامج بطاقتك بالكامل في الوقت الفعلي. قم بإصدار بطاقات الائتمان في التطبيق مع قواعد النفقات التي يتم تطبيقها تلقائيًا لضمان عدم إنفاق الموظفين بما يتجاوز الميزانية المعتمدة مسبقًا. يدعم Abacus بطاقات الائتمان الافتراضية والبلاستيكية لكل أنواع حالات الاستخدام. قم بتحليل بياناتك باستخدام وحدة إعداد التقارير الخاصة بنا. قم بتدوير نفقاتك وتقسيمها حسب أي نقاط بيانات تتتبعها مثل المشروع أو المؤتمر أو العميل لمعرفة اتجاهات الإنفاق. تجمع شركة Emburse بعضًا من أقوى حلول الأتمتة المالية وأكثرها موثوقية في العالم. كجزء من مجموعة منتجاتنا، تحمل شركة Emburse Abacus وعدًا بإضفاء الطابع الإنساني على العمل مع تقديم حلول النفقات وبطاقات الشركات للمؤسسات الصغيرة.
ClickTime
clicktime.com
يمكنك تقليل التكاليف وزيادة رؤية المشروع والحفاظ على الميزانية — باستخدام جداول زمنية سهلة! يعمل ClickTime على تسهيل تتبع وقت الموظف وتخطيطه وإدارته. قم بتحسين العمليات وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال جداول زمنية سهلة الاستخدام يمكنك الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت. من السهل للجميع تتبع الوقت على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول، أو الموافقة بسرعة على ساعات عمل الموظف، أو التعمق في لوحات المعلومات والتقارير التي تسهل إدارة الميزانيات وتخطيط وقت الموظف. الإجابات في الوقت الفعلي سواء كنت تقوم بتقدير تكاليف المشروع، أو مراجعة الأداء السابق، أو ببساطة تريد معرفة من لم يكمل جداوله الزمنية، فإن ClickTime يمنحك إجابات فورية على الأسئلة التي لديك حول عملك. تقارير قوية لا يتم إنشاء كافة الجداول الزمنية على قدم المساواة. ولهذا السبب قمنا ببناء حلول فريدة لتتبع الوقت للوكالات والمنظمات غير الربحية والاستشاريين والجامعات والمهندسين المعماريين وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والمزيد. يمكنك تخصيص أي شيء تقريبًا في ClickTime — أو الاطلاع على ما يقرب من 100 تقرير جاهز. أدوات الإدارة تعرف على الفور المشاريع التي تجاوزت الميزانية أو أقل منها. فهم مدى توفر الموظفين والتكاليف والإنتاجية. وقم بالموافقة على الجداول الزمنية والإجازات والساعات القابلة للفوترة بسهولة. معرفة المزيد في www.clicktime.com!
Neat
neat.com
على مدار أكثر من 20 عامًا، غيرت شركة The Neat Company الطريقة التي تدير بها الشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردون مسك الدفاتر المضني والمكثف للورق، ومدفوعات العملاء، وتنظيم السجلات المالية. توفر شركة Neat حلولاً قائمة على السحابة يعتمد عليها مئات الآلاف لتحقيق النظام المالي لأعمالهم الصغيرة. تساعد شركة Neat الشركات على تتبع بياناتها المالية وإدارتها ومركزيتها لتكون مستعدة للوقت الضريبي والبقاء على اطلاع على صحة أعمالها. ادخل إلى مستقبل مسك الدفاتر للشركات الصغيرة من خلال تنظيم المستندات المالية، والفواتير المخصصة، والمدفوعات عبر الإنترنت، ومسك الدفاتر من أي مكان. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: http://www.neat.com.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog عبارة عن منصة شاملة لسداد الأميال والنفقات مصممة لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية وإزالة العمليات اليدوية الشاقة من القيادة والمستخدمين. تشتمل ميزاتنا المميزة على التتبع التلقائي للأميال، والتقاط إيصال التعرف الضوئي على الحروف، وقواعد الرحلات المتكررة المخصصة، وإعفاء الأميال المقطوعة، والحسابات التلقائية لأقصر مسافة، والإبلاغ عن النفقات الزائدة.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed عبارة عن خدمة وبرامج لإدارة المستندات تقوم بمسح الإيصالات وبطاقات العمل والأوراق الأخرى وتنظيمها وتصنيفها في قاعدة بيانات سحابية قابلة للبحث. نحن نساعد الشركات الصغيرة ورجال الأعمال على التنظيم وزيادة التخفيضات الضريبية عن طريق تحويل الورق المادي إلى بيانات رقمية. مهمتنا هي تبسيط المهام المحاسبية والإدارية الشاقة حتى يتمكن أصحاب الأعمال من قضاء وقت أقل في الأعمال الورقية والمزيد من الوقت في القيام بما يحبونه. يمكن الوصول إلى Shoeboxed من خلال تطبيق الويب وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، وتشمل ميزات المنتج: المسح الدقيق والتعرف الضوئي على الحروف والتحقق من البيانات البشرية | تتبع الإيصالات والمسافة المقطوعة أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول | خدمة إرسال إيصالات الدفع المسبق والمستندات بالبريد | مزامنة إيصالات Gmail التلقائية | تنظيم وإدارة بطاقات العمل | تقارير النفقات المخصصة | التكامل مع برامج المحاسبة الكبرى مثل: Wave Accounting، Evernote، Xero، FreshBooks، Outright، Bill.com، Intuit، Fujitsu، وHP.
Rho
rho.co
Rho هي المنصة المالية الشاملة التي يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها. نحن نجمع بين أتمتة الحسابات الدائنة والمنتجات المصرفية مع البرامج ذات المستوى العالمي التي لا تقدمها المؤسسات المالية التقليدية لمساعدة الشركات على إدارة النفقات والحسابات الدائنة والخدمات المصرفية والخزينة وإغلاق نهاية الشهر بسرعة وكفاءة أكبر. تم تصميم منصة Rho المالية الكاملة للمزامنة مع برنامج المحاسبة الخاص بك، وهي تعمل على تمكين فرق تمويل الشركات والقادة بالتكنولوجيا التي يحتاجونها لزيادة كفاءة سير العمل والتحكم والرؤية حول كيفية انتقال الأموال داخل وخارج مؤسساتهم.
Corpay One
corpayone.com
يعد Corpay One أحد الحلول الرائدة لدفع الفواتير للشركات الصغيرة. تصور دفع فاتورة البنك الذي تتعامل معه - فقط بطريقة أكثر ذكاءً. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص لمسك الدفاتر والموافقة يناسب فريقك. هذه منصة سهلة الاستخدام، مصممة لتوفير الوقت والمال ومساعدتك على التركيز على ما يهم. بالنسبة للمحاسبين ومحاسبي الحسابات، تعمل منصة Corpay One's Advisors على أتمتة خدمات محاسبة العملاء. ابدأ اليوم - مجانًا!
Emburse Nexonia
emburse.com
تجمع شركة Emburse بعضًا من أقوى حلول تحسين الإنفاق وأكثرها موثوقية في العالم. كجزء من مجموعة منتجاتنا، تحمل شركة Emburse Nexonia وعدًا بإضفاء الطابع الإنساني على العمل مع تقديم حلول النفقات والحسابات الدائنة وتتبع الوقت المصممة خصيصًا لـ Intacct وNetSuite. يختار العملاء Nexonia من أجل: - عمليات تكامل محكمة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة المحاسبة - عمليات إرسال سريعة للمصروفات باستخدام تطبيق جوال سهل الاستخدام - التعامل مع سير عمل الموافقة المعقدة. تم دمج تطبيق Nexonia سهل الاستخدام بالكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبطاقات الائتمان والأنظمة الأخرى التي تدعم مجموعة متنوعة من الأعمال، وهي مصممة لتبسيط عملية إعداد التقارير والموافقة، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تحظى Nexonia بثقة المنظمات بما في ذلك CrossFit، وشركة Hamamatsu، وLufthansa Systems.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (رمزها في بورصة نيويورك: TNET) هي منظمة أصحاب عمل محترفة (PEO) توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) حلول موارد بشرية متكاملة الخدمات مصممة حسب الصناعة. لتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعقيدات الموارد البشرية التي تستغرق وقتًا طويلاً، توفر TriNet إمكانية الوصول إلى خبرات رأس المال البشري والفوائد وتخفيف المخاطر والامتثال وكشوف المرتبات والتكنولوجيا في الوقت الفعلي. من Main Street إلى Wall Street، تعمل TriNet على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التركيز على الأمور الأكثر أهمية، وهي تنمية أعمالها. TriNet - الناس يهمون. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة TriNet.com أو تابعنا على تويتر (@TriNet)
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Kloo
getkloo.com
Kloo هو الحل النهائي لتحديث عمليات الحسابات الدائنة، بما في ذلك إدارة النفقات ودفع الفواتير. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، يتيح Kloo للشركات تقليل العمليات اليدوية بنسبة تصل إلى 80%، مما يؤدي إلى إنشاء سير عمل أكثر بساطة وكفاءة. أتمتة الحسابات الدائنة باستخدام Kloo: تعمل منصة Kloo المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية الحسابات الدائنة بالكامل، بدءًا من الموافقة على الفاتورة وحتى تنفيذ الدفع. يمكن لتصميمه الذكي أن يتكيف بسهولة مع احتياجات عملك الفريدة. إدارة نفقات لا مثيل لها: إدارة نفقات الموظفين بكفاءة من خلال واجهة Kloo سهلة الاستخدام. تتبع النفقات والإبلاغ عنها وتسويتها بسرعة وبشفافية كاملة، مما يوفر تحكمًا أفضل في عملياتك المالية. إحداث ثورة في مدفوعات الفواتير: تم تصميم نهج Kloo في دفع الفواتير للتكامل بسلاسة مع أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تضمن مرونة النظام الأساسي وقدرات الذكاء الاصطناعي ملاءمته للبنية الأساسية الحالية لديك، بغض النظر عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحدد الذي تستخدمه. الفوائد الرئيسية تقليل الجهود اليدوية: تقليص المهام اليدوية بنسبة 80%، مما يسمح لفريقك بالتركيز على النمو والمبادرات الإستراتيجية بدلاً من العمليات المالية التي تستغرق وقتًا طويلاً. حلول قابلة للتطوير دون إضافة موظفين: توفر أتمتة Kloo الشاملة للحسابات الدائنة أساسًا قويًا للنمو دون الحاجة المستمرة إلى موارد إضافية. تعزيز الامتثال وتقليل المخاطر: من خلال ميزات مثل مسارات التدقيق وطرق العرض المستندة إلى الأدوار، يساعد Kloo في تقليل المخاطر المالية ويضمن بقاء عملياتك متوافقة مع اللوائح ذات الصلة. تحسين العلاقات مع البائعين: توفر Kloo تجربة دفع سلسة لمورديك، مع التركيز على المعالجة الشفافة وطرق الدفع المتعددة. قم بتحديث حساباتك الدائنة وإدارة النفقات وعمليات دفع الفواتير باستخدام Kloo. إن قدرته على التكامل دون عناء مع أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، المدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم، يعني أنه يمكنك تنفيذ Kloo ضمن إطار العمل الحالي لديك. وهذا يسمح لشركتك بالتطور بوتيرة السوق الديناميكية اليوم. من خلال اعتماد Kloo، فإنك تستثمر في التكنولوجيا التي تعمل على أتمتة الوظائف المالية المهمة، مما يمكّن شركتك من أن تكون أكثر مرونة واستجابة.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr هو تطبيق جوال ذكي للعاملين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال المنفردين لإدارة شؤونهم المالية "التجارية" بسلاسة في ثوانٍ. ليست أيامًا أو ساعات أو حتى دقائق.
Happay
happay.com
Happay هو الحل المتكامل الأول من نوعه لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات. مع أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وفي مختلف الصناعات، تعمل Happay على حل حالات الاستخدام المالي المعقدة بدقة. نحن نجعل رحلة السفر والنفقات والدفع بأكملها متعة بفضل ميزاتنا المبتكرة. السفر 1. التكامل السلس مع شركات TMC الرائدة، بما في ذلك MakeMyTrip، وThomas Cook، وما إلى ذلك. 2. تجربة الحجز داخل التطبيق، واختيار المقاعد، وخيارات الطعام، وتأكيد التذكرة، كل ذلك داخل Happay. 3. يساعد الذكاء الاصطناعي في عرض خيار السعر الأقل واختياره، مما يوفر آلاف الدولارات. 4. يساعد "تجميد الأجرة" على تأمين التذكرة وتجنب ارتفاع الأسعار بسبب تأخير الموافقة. 5. سهولة إعداد السياسات والامتثال الآلي للسياسة بنسبة 100% أثناء الحجز. 6. نفقات عملية الموافقة الشفافة بنقرة واحدة 1. الالتقاط التلقائي للنفقات مباشرة من مصدر الإنفاق (رسائل البريد الإلكتروني، وسيارات الأجرة، والرسائل النصية القصيرة، وكشوفات بطاقات الائتمان) 2. المسح الذكي الفريد للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يقوم بمسح تقارير النفقات وإدخالها تلقائيًا، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي 3. عمليات فحص السياسات الآلية واستدعاءات الانتهاك 4. سهولة إعداد سير عمل الموافقة والانحرافات لحالات استخدام الأعمال المعقدة 5. بيانات ضريبة السلع والخدمات الشاملة تحصيل المدفوعات وإعداد التقارير عنها وتسويتها إن بطاقات الشركات الخاصة بنا هي الحل لجميع مشكلات مدفوعات الشركات. محبوبة من قبل العملاء من جميع الأحجام، نحن نقدم بطاقة واحدة موحدة لجميع نفقات الموظفين، الإنفاق الرقمي مع التسوية في الوقت الفعلي وإدارة النفقات الشفافة، توزيع وإدارة المصروفات النثرية الرقمية ونجمع كل هذه الميزات المذهلة مع تحليلاتنا المبنية بقوة. احصل على بيانات متعمقة في الوقت الفعلي حول حجوزات السفر الخاصة بك، والرحلات المخططة وغير المخطط لها، وانتهاكات السياسة، وكبار المنفقين، والمزيد بنقرة واحدة. تحظى Happay بثقة أكثر من 7000 عميل، بما في ذلك العلامات التجارية المتميزة ورواد السوق، وهي الخيار الصحيح لحلول السفر والمصروفات والدفع المتكاملة. لحجز عرض توضيحي، قم بزيارة https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
WellyBox
wellybox.com
WellyBox هي أداة لإدارة الإيصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة للشركات. فهو يبسط عملية تنظيم الإيصالات وتتبعها وإدارتها من خلال السماح للمستخدمين بمسح الإيصالات الورقية ضوئيًا وتنزيل الإيصالات والفواتير تلقائيًا من صندوق بريدهم الإلكتروني ومزامنة هذه المستندات مع تطبيقات المحاسبة. يقدم WellyBox أيضًا تطبيق ماسح الإيصالات، وبرنامج منظم الإيصالات، وبرنامج تعقب النفقات، وبرنامج تقرير النفقات، وبرنامج إدارة النفقات، بالإضافة إلى تطبيق الإيصالات، وحافظ الإيصالات، وتطبيق تعقب الإيصالات. تتكامل الأداة مع أفضل حلول التخزين السحابي مثل Dropbox وGoogle Drive للسماح للمستخدمين بتخزين إيصالاتهم ومزامنتها بسهولة. يحتوي WellyBox على تكامل QuickBooks، مما يسهل على المستخدمين الاستعداد لعمليات التدقيق الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيل جميع الإيصالات في ملف مضغوط خلال ثوانٍ، مما يضمن وجود جميع المستندات في مكان واحد، مما يقلل من مخاطر فقدانها. يستخدم WellyBox قوة GPT وOCR لأتمتة مهام الإدارة اليدوية. تلعب قدرات المحرك القائمة على التعلم العميق دورًا حاسمًا في معالجة أكثر من 25 مليون مستند قام النظام بمعالجتها حتى الآن، حيث تتم معالجة 1.8 مليون مستند شهريًا. تم تصميم الأداة لجعل تتبع الإيصالات وحفظها خاليًا من التوتر، مما يمنح المستخدمين راحة البال التي يحتاجونها للتركيز على جوانب أخرى من أعمالهم.
B4B Payments
b4bpayments.com
تحكم في إنفاق الشركة وتوفير الوقت مع بطاقات MasterCard® و Visa ® Prepaid. ما الذي يمكن أن ينجزه عملك بمزيد من الوقت؟
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو حل لإدارة النفقات في الوقت الفعلي يجلب المزيد من الراحة والتحكم والامتثال لعملية الإبلاغ عن النفقات. يوفر Rydoo تطبيقًا بديهيًا للهاتف المحمول والويب حيث يتمكن الموظفون من إنشاء النفقات وتقديمها والموافقة عليها أثناء التنقل ، مع تزويد فرق التمويل بحل مرن للتحكم بشكل أفضل في الإنفاق وتخصيص السياسات والتكامل مع أدوات الموارد البشرية والتمويل ، وأدوات تخطيط موارد المؤسسات. يتيح Rydoo مليون مستخدم عبر أكثر من 12000 منظمة على مستوى العالم ، وهو حل أعلى تصنيف في فئته (4.9/5 في متجر التطبيقات).
CloudBooks
cloudbooksapp.com
يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق جعل عملية إعداد الفواتير والحصول على الأموال بسيطة قدر الإمكان. يمكنك إرسال عدد غير محدود من الفواتير لعملائك، وتتبع حالة تلك الفواتير، وحتى قبول الدفعات عبر الإنترنت.
ITILITE
itilite.com
ITILITE هي منصة سفر الشركات وإدارة النفقات والمدفوعات الأسرع نموًا في العالم. يساعد هذا الحل الشامل الموظفين في حجز رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات من منصة واحدة وتسجيل النفقات أثناء التنقل. مع بطاقة ITILITE، لديك آلية إدارة إنفاق 360 درجة مع استرداد نقدي بنسبة 1.5% على جميع نفقات السفر. يعتني ITILITE بجميع الأعمال الورقية الخلفية - حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات وتعزيز العلاقات. توجه إلى www.itilite.com اليوم واكتشف كيف يمكنك تبسيط السفر والنفقات في شركتك!
Pemo
pemo.io
أذكى بطاقات الشركة التي تعمل على أتمتة النفقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال منصة إدارة الإنفاق الشاملة لدينا والتي تتضمن بطاقات الشركات وإدارة النفقات وأتمتة المحاسبة ودفع الفواتير والمزيد.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk هو النظام الأساسي الكامل لإدارة الإنفاق الذي يوفر رؤية بنسبة 100% لإنفاق الشركة. مع Spendesk، يمكنك الحصول على حل 7 في 1 يشمل بطاقات الشركات ودفع الفواتير وتسديد النفقات والميزانيات والموافقة وإعداد التقارير والامتثال والمحاسبة المسبقة في حل واحد بسيط وقابل للتطوير. لقد تم تصميم Spendesk، الذي يحظى بثقة الآلاف من الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وحتى العلامات التجارية الراسخة، لتوفير الوقت والمال عبر عملية الإنفاق بأكملها مع رؤية بنسبة 100% وأتمتة مدمجة وعملية موافقة يتم اعتمادها بسهولة. في نهاية المطاف، تعمل الشركات التي تستخدم Spendesk على تمكين كل موظف من أن يكون مسؤولاً عن اللياقة المالية للشركة.
Egencia
egencia.com
Egencia - إحدى شركات American Express Global Business Travel - هي منصة تكنولوجيا السفر العالمية الوحيدة التي أثبتت جدواها بين الشركات. انطلاقًا من مختبرات عمالقة التكنولوجيا العالمية، نقدم أفضل تجارب المستخدم ومحتوى لا مثيل له وخدمة لا تقبل المنافسة لأكثر من مليوني مسافر حول العالم. باعتبارها جزءًا من السوق الأكثر قيمة في سفر الأعمال، تعد Egencia في رابطة خاصة بها من خلال رؤى البيانات الرائدة في الصناعة والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم برامج السفر لأكثر من 9000 شركة في أكثر من 60 دولة.
Minute7
minute7.com
Minute7 هي أداة لتتبع الوقت والنفقات تتكامل بسهولة مع QuickBooks Online وDesktop. Minute7 مخصص لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص وحتى شركات Fortune 500. ليس لدينا أي رسوم خفية. نحن ببساطة نتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective عبارة عن مجموعة أدوات قانونية ومالية للمجموعات. إنها منصة لجمع التبرعات + الوضع القانوني + إدارة الأموال لمجتمعك.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
Expensemonkey.io هو حل لإدارة النفقات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستقلين والشركات الصغيرة. تعمل المنصة على تبسيط عملية تتبع المصاريف ، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو دون عبء الإدارة المالية المعقدة. مع إعداد مباشر يستغرق أقل من 30 ثانية ، يوفر Expensemonkey.io بداية خالية من المتاعب. يسمح للشركات الصغيرة بتحسين إدارة النفقات مع الحد الأدنى من الإعداد.
Cardata
cardata.co
Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.
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