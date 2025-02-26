برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

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تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Skovik
skovik.com
تجعل Skovik إدارة النفقات سهلة لكل من الموظفين والفرق المالية. تعمل منصتنا على تقليل متوسط الوقت اللازم لإكمال تقرير النفقات إلى 3 دقائق فقط وأتمتة ما يصل إلى 80% من أعمال العمليات المحاسبية بمساعدة سير العمل الذكي والامتثال لقواعد الضرائب العالمية. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات سريعة النمو التي تتطلب حلاً لإدارة النفقات يمكنه التوسع معها. وكدليل على ذلك، لدينا أكثر من 1000 عميل في أكثر من 50 دولة.
ITILITE
itilite.com
ITILITE هي منصة سفر الشركات وإدارة النفقات والمدفوعات الأسرع نموًا في العالم. يساعد هذا الحل الشامل الموظفين في حجز رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات من منصة واحدة وتسجيل النفقات أثناء التنقل. مع بطاقة ITILITE، لديك آلية إدارة إنفاق 360 درجة مع استرداد نقدي بنسبة 1.5% على جميع نفقات السفر. يعتني ITILITE بجميع الأعمال الورقية الخلفية - حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات وتعزيز العلاقات. توجه إلى www.itilite.com اليوم واكتشف كيف يمكنك تبسيط السفر والنفقات في شركتك!
Motus
motus.com
تلبية احتياجات برنامج المركبات الخاص بشركتك. بالنسبة للشركات الصغيرة التي بدأت للتو أو الشركات التي كانت موجودة منذ عقود، توفر منصتنا حلولاً تعمل على تحسين مرونة مؤسستك وسرعتها. • تعمل منصة Motus على تشغيل حلولنا، وتوفير حسابات دقيقة لسداد الأميال، ورسوم الاستخدام الشخصي للأسطول، وعدد الأميال المقطوعة أثناء التسليم ومعدلات استخدام الجهاز. • أسلوبنا البسيط في ضبطه ونسيانه يجعل التقاط الأميال أمرًا سهلاً تقريبًا. • تقود شركة Motus الطريق في مجال حلول السيارات الكهربائية والأدوات التي تساعد شركتك على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. مدعومة بمجموعة لا مثيل لها من البيانات، والتي تم تنقيحها على مدار أكثر من 80 عامًا، وتحديثها في الوقت الفعلي، تعد Motus هي المنصة المفضلة لأفضل الشركات والمؤسسات المدرجة في قائمة Fortune 500 الملتزمة بالسرعة في مكان العمل. كما أن بيانات شركة Motus للسيارات، التي تم التقاطها وتحليلها عبر أكبر مجموعة من السائقين المحتفظ بهم في العالم، تدعم أيضًا معيار عدد الأميال المقطوعة للأعمال السنوي الذي تتبعه خدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، وهو المبلغ الذي يمكن للفرد خصمه مقابل نفقات سيارات الأعمال.
New Expensify
use.expensify.com
Expensify الجديد: أرسل الأموال، أو اطلب الأموال، أو قم بتقسيم الفاتورة، أو قم بتعيين المهام، كل ذلك في تطبيق واحد. كل معاملة مالية تبدأ بمحادثة. لا أحد يقوم بتبادل الأموال دون التحدث عنها، لذلك تم تصميم تطبيقنا لتسهيل ذلك. New Expensify هو تطبيق مالي قوي مصمم لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها نفقاتك. نظرًا لأن كل معاملة عبارة عن محادثة، يمكنك بسهولة تحديد المكان الذي سيتم إرسال أموالك إليه. بفضل واجهته البديهية وميزاته القوية، فهو الأداة المثالية لإدارة جميع محادثاتك ونفقاتك في مكان واحد سهل.
Mobilexpense
mobilexpense.com
مع Declaree، يمكن لموظفيك رقمنة جميع نفقاتهم في تطبيق واحد. سواء كان الأمر يتعلق بمسح الإيصالات أو بدل الأميال أو البدلات اليومية، فإن Declaree يقدم كل ذلك. بغض النظر عن مكان وجودهم، يمكن لموظفيك تقديم نفقاتهم إلى المدير المعني للموافقة عليها. يمكنك أيضًا تحديد البدل اليومي لموظفيك مسبقًا لكل مدينة/منطقة/بلد وإخطارهم في حالة عدم توافق النفقات مع سياسة عملك. إذا كان الموظف مسافرًا للعمل، فلديه خيار ملء مواقع المغادرة والوجهة بسرعة ويتم حساب بدل الأميال الخاص به تلقائيًا.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox هي أداة لإدارة الإيصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة للشركات. فهو يبسط عملية تنظيم الإيصالات وتتبعها وإدارتها من خلال السماح للمستخدمين بمسح الإيصالات الورقية ضوئيًا وتنزيل الإيصالات والفواتير تلقائيًا من صندوق بريدهم الإلكتروني ومزامنة هذه المستندات مع تطبيقات المحاسبة. يقدم WellyBox أيضًا تطبيق ماسح الإيصالات، وبرنامج منظم الإيصالات، وبرنامج تعقب النفقات، وبرنامج تقرير النفقات، وبرنامج إدارة النفقات، بالإضافة إلى تطبيق الإيصالات، وحافظ الإيصالات، وتطبيق تعقب الإيصالات. تتكامل الأداة مع أفضل حلول التخزين السحابي مثل Dropbox وGoogle Drive للسماح للمستخدمين بتخزين إيصالاتهم ومزامنتها بسهولة. يحتوي WellyBox على تكامل QuickBooks، مما يسهل على المستخدمين الاستعداد لعمليات التدقيق الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيل جميع الإيصالات في ملف مضغوط خلال ثوانٍ، مما يضمن وجود جميع المستندات في مكان واحد، مما يقلل من مخاطر فقدانها. يستخدم WellyBox قوة GPT وOCR لأتمتة مهام الإدارة اليدوية. تلعب قدرات المحرك القائمة على التعلم العميق دورًا حاسمًا في معالجة أكثر من 25 مليون مستند قام النظام بمعالجتها حتى الآن، حيث تتم معالجة 1.8 مليون مستند شهريًا. تم تصميم الأداة لجعل تتبع الإيصالات وحفظها خاليًا من التوتر، مما يمنح المستخدمين راحة البال التي يحتاجونها للتركيز على جوانب أخرى من أعمالهم.
Egencia
egencia.com
Egencia - إحدى شركات American Express Global Business Travel - هي منصة تكنولوجيا السفر العالمية الوحيدة التي أثبتت جدواها بين الشركات. انطلاقًا من مختبرات عمالقة التكنولوجيا العالمية، نقدم أفضل تجارب المستخدم ومحتوى لا مثيل له وخدمة لا تقبل المنافسة لأكثر من مليوني مسافر حول العالم. باعتبارها جزءًا من السوق الأكثر قيمة في سفر الأعمال، تعد Egencia في رابطة خاصة بها من خلال رؤى البيانات الرائدة في الصناعة والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم برامج السفر لأكثر من 9000 شركة في أكثر من 60 دولة.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective عبارة عن مجموعة أدوات قانونية ومالية للمجموعات. إنها منصة لجمع التبرعات + الوضع القانوني + إدارة الأموال لمجتمعك.
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Fyle
fylehq.com
Fyle عبارة عن منصة حديثة لإدارة النفقات تمكن المحاسبين من تبسيط عملية إعادة تقدير النفقات الخاصة بهم، على بطاقات الائتمان الخاصة بهم. يتكامل Fyle مباشرة مع بطاقات الائتمان Visa وMastercard وAmerican Express الحالية، لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لبيانات معاملات بطاقات الائتمان، وإشعارات الإنفاق الفورية عبر الرسائل النصية، وجمع الإيصالات بسهولة. يمكن للمستخدمين إرسال الإيصالات عبر الرسائل النصية، ويقوم Fyle بمطابقة الإيصالات تلقائيًا، مما يضمن التسوية التلقائية ووقتًا أسرع للإغلاق. يمكن للموظفين إرسال النفقات من التطبيقات اليومية مثل الرسائل النصية وGmail وOutlook وSlack وTeams والمزيد، أو استخدام تطبيق Fyle القوي للهاتف المحمول لالتقاط صور للإيصالات وإرسال النفقات أثناء التنقل. يقوم Fyle تلقائيًا باستخراج البيانات وترميزها وتصنيفها من الإيصالات، والتحقق من انتهاكات السياسة، وتخصيصها للمشاريع والميزانيات ومراكز التكلفة المناسبة، ودفع البيانات إلى برامج المحاسبة مثل QuickBooks Online وXero وNetSuite وSage Intacct وSage 300 CRE، Microsoft Dynamics 365 Business Central وQuickBooks Desktop.
Mesh Payments
meshpayments.com
تعرف على Mesh، منصة إدارة الإنفاق الشاملة التي تمنحك التحكم الكامل والرؤية في كل معاملة. فهو يعمل على أتمتة المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مع تبسيط سير عمل المدفوعات بالكامل، مما يساعدك على إدارة مدفوعات الشركة وتحسينها بشكل أفضل - وتوفير ساعات إغلاق كتبك كل شهر. بدءًا من السفر وحتى اللوازم المكتبية ومدفوعات البائعين والنفقات المتنوعة، توفر لك Mesh حلول إنفاق سهلة لفريقك بأكمله. - قم بتعيين بطاقات افتراضية ومادية بميزانيات معتمدة مسبقًا، وقفل البطاقات لمورد معين، وإلغاء البطاقة في ثوانٍ. أفضل جزء؟ يمكنك أن تقول وداعا لتقارير النفقات. - تصنيف الإنفاق تلقائيًا، وجمع الإيصالات ومطابقتها، وتبسيط سير عمل الدفع والموافقات، وتتبع كل عملية شراء. - احصل على رؤى ذكية ومخصصة خلال سير عمل الدفع بالكامل، بما في ذلك البدائل الفعالة من حيث التكلفة، وحزم تسعير SaaS، وفرص توحيد الأسعار. - قل وداعًا لإدخال البيانات يدويًا - مع Mesh، تعمل التسوية بنقرة واحدة على مزامنة المعاملات على الفور مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يوفر لفريقك الكثير من الوقت والجهد. - تبسيط الموافقات من خلال التوجيه التلقائي للطلبات والإشعارات الفورية بدون أي متاعب. تعرف على المزيد على www.meshPayments.com
Routespring
routespring.com
Routespring هو برنامج لإدارة السفر مُحسّن للمدفوعات المركزية لجميع رحلات العمل. يعمل Routespring على تمكين الفرق المالية من خلال الرؤية الفعلية والضوابط التي تساعد المسافرين على #GoFurther. مع Routespring، يمكنك: - إمكانية التخلص من عملية السداد - تقليل الوقت الإداري في إدارة السفر - زيادة القيمة إلى الحد الأقصى دون أي التزامات طويلة الأجل
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Alaan
alaan.com
الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، Alaan موجود لمساعدة فرق التمويل على توفير الوقت، المال والجهد.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، والتكامل السلس لبرامج المحاسبة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk العملاء في أكثر من 32 دولة على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في الإنفاق على نطاق واسع والبقاء مرنين. من خلال مكاتبها في لندن وبرلين وبرشلونة وباريس وأمستردام وفيلنيوس وصوفيا ونيويورك، تتضمن قاعدة عملاء Payhawk المتنوعة أسماء بارزة مثل LuxAir وBabbel وVinted وWalbox وWagestream.
Happay
happay.com
Happay هو الحل المتكامل الأول من نوعه لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات. مع أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وفي مختلف الصناعات، تعمل Happay على حل حالات الاستخدام المالي المعقدة بدقة. نحن نجعل رحلة السفر والنفقات والدفع بأكملها متعة بفضل ميزاتنا المبتكرة. السفر 1. التكامل السلس مع شركات TMC الرائدة، بما في ذلك MakeMyTrip، وThomas Cook، وما إلى ذلك. 2. تجربة الحجز داخل التطبيق، واختيار المقاعد، وخيارات الطعام، وتأكيد التذكرة، كل ذلك داخل Happay. 3. يساعد الذكاء الاصطناعي في عرض خيار السعر الأقل واختياره، مما يوفر آلاف الدولارات. 4. يساعد "تجميد الأجرة" على تأمين التذكرة وتجنب ارتفاع الأسعار بسبب تأخير الموافقة. 5. سهولة إعداد السياسات والامتثال الآلي للسياسة بنسبة 100% أثناء الحجز. 6. نفقات عملية الموافقة الشفافة بنقرة واحدة 1. الالتقاط التلقائي للنفقات مباشرة من مصدر الإنفاق (رسائل البريد الإلكتروني، وسيارات الأجرة، والرسائل النصية القصيرة، وكشوفات بطاقات الائتمان) 2. المسح الذكي الفريد للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يقوم بمسح تقارير النفقات وإدخالها تلقائيًا، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي 3. عمليات فحص السياسات الآلية واستدعاءات الانتهاك 4. سهولة إعداد سير عمل الموافقة والانحرافات لحالات استخدام الأعمال المعقدة 5. بيانات ضريبة السلع والخدمات الشاملة تحصيل المدفوعات وإعداد التقارير عنها وتسويتها إن بطاقات الشركات الخاصة بنا هي الحل لجميع مشكلات مدفوعات الشركات. محبوبة من قبل العملاء من جميع الأحجام، نحن نقدم بطاقة واحدة موحدة لجميع نفقات الموظفين، الإنفاق الرقمي مع التسوية في الوقت الفعلي وإدارة النفقات الشفافة، توزيع وإدارة المصروفات النثرية الرقمية ونجمع كل هذه الميزات المذهلة مع تحليلاتنا المبنية بقوة. احصل على بيانات متعمقة في الوقت الفعلي حول حجوزات السفر الخاصة بك، والرحلات المخططة وغير المخطط لها، وانتهاكات السياسة، وكبار المنفقين، والمزيد بنقرة واحدة. تحظى Happay بثقة أكثر من 7000 عميل، بما في ذلك العلامات التجارية المتميزة ورواد السوق، وهي الخيار الصحيح لحلول السفر والمصروفات والدفع المتكاملة. لحجز عرض توضيحي، قم بزيارة https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Expensya هو الحل الذي يغير إدارة الإنفاق. يمكن لمستخدمي Expensya إدارة ومعالجة أي نوع من النفقات: عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتكاليف العامة، وتقارير النفقات، والعمل عن بعد، والبدلات اليومية، ونفقات الأميال، والمزيد. بفضل ميزاتها وخبراتها الشاملة، تدعم Expensya حاليًا أكثر من 5000 شركة وتوفر حلاً شاملاً لمستخدميها، لإدارة شاملة لا تشوبها شائبة لجميع نفقات الأعمال. يتكامل Expensya أيضًا مع بطاقاتك المصرفية ونظام الموارد البشرية لديك ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونظام المحاسبة لديك ومدير السفر الخاص بك. تعمل شركة Expensya على أتمتة كل خطوة من العملية، مما يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية فريقك. تتمثل رؤيتنا في تقديم الحل الأكثر اكتمالًا وسهولة وقابلية للتطوير.
Soldo
soldo.com
تعمل Soldo على جعل عمليات السداد قديمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من خلال الجمع بين بطاقات شركة Soldo ومنصة إدارة النفقات الخاصة بنا. لا يضطر الموظفون أبدًا إلى إنفاق أموالهم الخاصة. لا أحد يضيع الوقت على الإيصالات المفقودة. وتتحكم الفرق المالية في إنفاق الشركة. مع Soldo، يمكنك التحكم في جميع نفقات الأعمال، وبفضل التكامل مع نظام المحاسبة الخاص بك، يمكنك تسوية النفقات بسرعة وسهولة. يمكنك تجهيز بعض أو كل الموظفين، أو الفرق بأكملها، أو حتى المتعاونين الخارجيين ببطاقات Mastercard® Soldo، وتحديد من يمكنه الوصول إلى أموال الشركة والقواعد التي سيتم من خلالها إنفاقها.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank هو النظام الأساسي الرائد لإدارة النفقات وسفر الأعمال، حيث يعمل على توفير حلول النفقات والسفر لأكثر من 20000 شركة. مع TravelBank، يمكنك التحكم الفوري في إدارة نفقاتك وبرنامج السفر، مما يقلل إنفاق الشركة بنسبة 30% في المتوسط مع تحسين سعادة الموظفين من خلال تصميم سهل الاستخدام وسداد سريع للنفقات وبرنامج مكافآت السفر. يمكن للشركات إنشاء ونشر سياسات النفقات والسفر المخصصة بسهولة، كما يمكنها الوصول إلى فريق نجاح العملاء الداخلي في TravelBank للحصول على دعم الخبراء، المتوفر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة. TravelBank متاح على سطح المكتب والهاتف المحمول. ابدأ في دقائق معدودة على موقع travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
يعمل ExpenseOnDemand على تغيير الطريقة التي تدير بها فرق الشؤون المالية وكشوف المرتبات عمليات إدارة النفقات الخاصة بهم. نحن نقدم حلاً شاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية لالتقاط الإيصالات والفواتير، وصولاً إلى التكامل بسلاسة مع Xero وTally وQuickBooks وSage مما يجعل حياتك سهلة قدر الإمكان. تساعد تقنيتنا الفريدة الشركات على أتمتة العمليات، وتحديد الإيصالات المكررة والمصادقة بسهولة على المطالبات، مما يوفر لها في كثير من الأحيان الآلاف أو حتى الملايين من التكاليف كل عام. تحتوي المنصة على أكثر من 120 ميزة متقدمة للاختيار من بينها، ولا تدفع إلا مقابل تلك الميزات التي تشترك فيها. أبرزها لمستخدمينا هي: 1. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي للموافقة الخاص بك، بما في ذلك الموافقين متعددي المستويات في النظام الأساسي، مع حدود الإنفاق. 2. استخدم وظيفة Google Mileage الخاصة بنا ووفر نسبة مذهلة تبلغ 27.8% على الأميال التي تمت المطالبة بها يدويًا. 3. تتيح لك عمليات "التكامل المحاسبي" الخاصة بنا إمكانية التكامل مع برامج المحاسبة المختلفة في دقائق معدودة، ويشمل ذلك إرسال الإيصالات واستخدام فئات التتبع. 4. يمكن أن تعرض لك وظيفة "مسار التدقيق" سجلاً كاملاً للنفقات عندما تحتاج إليها - بدءًا من سير العمل والاستلام وحتى سجل الموافقة. 5. يمكنك إدخال معدلات ضريبية مختلفة في إيصال مما يسمح لمديري الشؤون المالية بفصل النفقات بسهولة إلى معدلات الضرائب ذات الصلة. 6. يمكنك تخصيص فئات النفقات الفريدة لعملك. يمكنك إنشاء تقرير التصدير المخصص الخاص بك والذي يناسب مؤسستك.
Teampay
teampay.co
تتميز إدارة الإنفاق الشاملة في Teampay بعناصر تحكم مدمجة تعمل على فرض سياستك مقدمًا وتمكنك من إدارة جميع إنفاق الشركة في مكان واحد. بينما تحافظ فرق الشؤون المالية على السيطرة الكاملة، يحصل المديرون والموظفون على رؤية في الوقت الفعلي للإنفاق الفعلي، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء سريعة ومتوافقة. يسهّل برنامج Teampay على كل فرد في الشركة شراء ما يحتاج إليه مع منح الفريق المالي راحة البال من خلال سير عمل الشراء والتسوية الآلي. باستخدام Teampay، يمكنك إدارة جميع أنواع عمليات الشراء التي يجريها أي شخص من البداية إلى النهاية. يحب الموظفون التجربة السهلة، ويمكن لفرق الشؤون المالية أن تتنفس الصعداء عندما تعلم أن كل الإنفاق يتم ترميزه مسبقًا واعتماده مسبقًا. يتكامل Teampay مباشرة مع Quickbooks Online وXero وIntacct وNetsuite وMicrosoft Dynamics 365 Business Central وFinance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.
Findity
findity.com
Findity عبارة عن منصة لإدارة النفقات تتيح للشركاء نقل حلول إدارة النفقات الخاصة بهم إلى السوق - كتطبيق ذو علامة بيضاء أو عبر واجهات برمجة التطبيقات. تقوم المنصة بأتمتة نفقات الشركات والأميال والترفيه والبدلات اليومية في مكان واحد. ومن خلال عمليات التكامل مع برامج وبطاقات المحاسبة وكشوف المرتبات الرائدة، يعمل هذا الحل على رفع مستوى عروض الشركاء من خلال تجربة نفقات سلسة ومتوافقة تمامًا لعملائهم.
Timesheets.com
timesheets.com
يعد موقع Timesheets.com حلاً سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع وقت الموظفين للشركات التي ترغب في توفير تكاليف الرواتب أو زيادة الفواتير. يمكن للموظفين تتبع وقتهم من خلال موقع الهاتف المحمول الخاص بنا أو يمكن للمسؤولين تقييد مكان حضور الموظفين في مواقع مكاتب معينة فقط. يتمتع نظامنا المتوافق مع DCAA بمسار تدقيق كامل وبنية أذونات تضمن الأمان والمساءلة. يمكن تصدير التقارير إلى عدد من منصات برامج الرواتب والمحاسبة بما في ذلك QuickBooks.
Weel
letsweel.com
تساعد Weel الشركات الأسترالية على إدارة الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم Visa Business الافتراضية ودفع الفواتير وإعداد تقارير النفقات وتسديد تكاليف الهاتف المحمول. قم بإصدار بطاقات افتراضية على الفور لأعضاء الفريق وقم بأتمتة تقارير النفقات الخاصة بك عن طريق التقاط صور للإيصالات ثم إرسالها مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك. يمكن للموظفين إجراء عمليات شراء للشركة بسعر صرف العملات الأجنبية الرائد في السوق في أي مكان تقبل فيه Visa، بينما تظل أنت وفريقك المالي متحكمين في الميزانيات وحدود الإنفاق وقواعد الموافقة وتتبع الفواتير في الوقت الفعلي.
Torpago
torpago.com
Torpago عبارة عن منصة للخدمات المالية وإدارة الإنفاق في مهمة تهدف إلى تغيير بطاقات الائتمان التقليدية للشركات وتحديث إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. يعمل Torpago على تمكين الشركات من خلال حلول بسيطة وسهلة تمنح تحكمًا وشفافية أكبر في إنفاق الشركة. تم إطلاق بطاقات وبرامج Torpago في عام 2020، وهي تمكن آلاف الشركات من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo هو برنامج الدفع الأمثل للشركات المتنامية. نحن برنامج شامل للذمم الدائنة يجمع إدارة الإنفاق الداخلي، وبطاقات الشركات، ودفع الفواتير الآلي، وسير عمل الموافقة، والتسوية المحاسبية في عرض متكامل. الشركات التي تستخدم Spenmo توفر أكثر من 50 ساعة و10000 دولار شهريًا. عند الانتهاء من برنامج Y-Combinator في عام 2020، توسعت Spenmo منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 موظف وجمعت أكثر من 85 مليون دولار أمريكي في رأس المال الاستثماري من كبار المستثمرين مثل Y Combinator وInsight Partners وAddition وSalesforce وGlobal Founders' Capital وAlpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay هو برنامج إنفاق وإدارة النفقات المكتظة بالكامل. من خلال المدفوعات المرنة ، والموافقات ، والتقاط الإيصال الآلي والرؤى في الوقت الفعلي ، يمكن للتمويل أن يضعف لا مركزية الإنفاق التشغيلي في جميع أنحاء العمل دون أي فقدان للسيطرة أو الرؤية. تم تصميمه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين سئموا من استخدامه تفسد وتفوق الأوراق. لذلك إذا كنت تنفق في العمل ، فأنت بحاجة إلى Volopay. مع Volopay يمكنك: * تسجيل النفقات وتقريرها وتقريرها تلقائيًا * الإبلاغ عن نفقات الوقت الحقيقي * التقاط وتحميل الإيصالات على الفور ، وبيانات الإنفاق المفصلة * تطبيقات الهاتف المحمول والويب * حظر وقم بإلغاء حظر بطاقة Volopay الخاصة بك * اطلب عمليات تتصدر والموافقة عليها * تصدير المعاملات إلى Quickbooks و Xero والمزيد
Minute7
minute7.com
Minute7 هي أداة لتتبع الوقت والنفقات تتكامل بسهولة مع QuickBooks Online وDesktop. Minute7 مخصص لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص وحتى شركات Fortune 500. ليس لدينا أي رسوم خفية. نحن ببساطة نتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog عبارة عن منصة شاملة لسداد الأميال والنفقات مصممة لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية وإزالة العمليات اليدوية الشاقة من القيادة والمستخدمين. تشتمل ميزاتنا المميزة على التتبع التلقائي للأميال، والتقاط إيصال التعرف الضوئي على الحروف، وقواعد الرحلات المتكررة المخصصة، وإعفاء الأميال المقطوعة، والحسابات التلقائية لأقصر مسافة، والإبلاغ عن النفقات الزائدة.
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد وتوفير الوقت وتقديم مزايا وظيفية جذابة للعاملين المتنقلين. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، تشتهر Everlance بسهولة الاستخدام والإدارة وسهولة التعامل معها. توفر المنصة الشاملة حلاً كاملاً لسداد تكاليف السيارة من خلال: تطبيق تتبع الأميال المصنف رقم 1 على متجر التطبيقات، والذي يتميز بسجلات تلقائية للأميال تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحماية الخصوصية المضمنة، وتدفقات الموافقة على تقرير السداد القابلة للتخصيص والأعلام الخارجية خيارات سداد تكاليف الموظفين شهريًا أو نصف شهري أو نصف أسبوعي رخصة القيادة والتحقق من التأمين فحوصات مستمرة لسجل المركبات الآلية (MVR) والتدريب على سلامة السائق إدارة متكاملة للنفقات مع إمكانية الرؤية في في كل خطوة، يمكنك تعويض موظفيك بدقة وكفاءة عن الأميال التي قطعوها والنفقات التي قطعوها. بالإضافة إلى ذلك، احصل على رؤى جديدة حول كيفية قضاء الموظفين يومهم، مما يساعد على زيادة المساءلة وتمكين تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. تدعم Everlance جميع أنواع برامج سداد تكاليف المركبات بدون/منخفضة الضرائب. سواء كنت توفر سيارات الشركة حاليًا، أو تستخدم العمليات اليدوية أو تأتي من مزود آخر، يمكن لفريق الخبراء في Everlance مساعدتك في تحديد البرنامج (البرامج) المناسب لعملك والحفاظ على امتثال IRS. عمليات السداد المخصصة ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، بما في ذلك تسديدات تطوير الأسعار بالسنت لكل ميل (CPM) والبدلات الخاضعة للمساءلة تتبع الأسطول لدى كل عميل مدير نجاح العملاء المسمى الذي يعمل كنقطة اتصال واحدة ويقوم بإجراء مراجعات أعمالك ربع السنوية. يتوفر مكتب المساعدة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لدعمك أنت وموظفيك على الطريق.
Kloo
getkloo.com
Kloo هو الحل النهائي لتحديث عمليات الحسابات الدائنة، بما في ذلك إدارة النفقات ودفع الفواتير. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، يتيح Kloo للشركات تقليل العمليات اليدوية بنسبة تصل إلى 80%، مما يؤدي إلى إنشاء سير عمل أكثر بساطة وكفاءة. أتمتة الحسابات الدائنة باستخدام Kloo: تعمل منصة Kloo المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية الحسابات الدائنة بالكامل، بدءًا من الموافقة على الفاتورة وحتى تنفيذ الدفع. يمكن لتصميمه الذكي أن يتكيف بسهولة مع احتياجات عملك الفريدة. إدارة نفقات لا مثيل لها: إدارة نفقات الموظفين بكفاءة من خلال واجهة Kloo سهلة الاستخدام. تتبع النفقات والإبلاغ عنها وتسويتها بسرعة وبشفافية كاملة، مما يوفر تحكمًا أفضل في عملياتك المالية. إحداث ثورة في مدفوعات الفواتير: تم تصميم نهج Kloo في دفع الفواتير للتكامل بسلاسة مع أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تضمن مرونة النظام الأساسي وقدرات الذكاء الاصطناعي ملاءمته للبنية الأساسية الحالية لديك، بغض النظر عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحدد الذي تستخدمه. الفوائد الرئيسية تقليل الجهود اليدوية: تقليص المهام اليدوية بنسبة 80%، مما يسمح لفريقك بالتركيز على النمو والمبادرات الإستراتيجية بدلاً من العمليات المالية التي تستغرق وقتًا طويلاً. حلول قابلة للتطوير دون إضافة موظفين: توفر أتمتة Kloo الشاملة للحسابات الدائنة أساسًا قويًا للنمو دون الحاجة المستمرة إلى موارد إضافية. تعزيز الامتثال وتقليل المخاطر: من خلال ميزات مثل مسارات التدقيق وطرق العرض المستندة إلى الأدوار، يساعد Kloo في تقليل المخاطر المالية ويضمن بقاء عملياتك متوافقة مع اللوائح ذات الصلة. تحسين العلاقات مع البائعين: توفر Kloo تجربة دفع سلسة لمورديك، مع التركيز على المعالجة الشفافة وطرق الدفع المتعددة. قم بتحديث حساباتك الدائنة وإدارة النفقات وعمليات دفع الفواتير باستخدام Kloo. إن قدرته على التكامل دون عناء مع أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، المدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم، يعني أنه يمكنك تنفيذ Kloo ضمن إطار العمل الحالي لديك. وهذا يسمح لشركتك بالتطور بوتيرة السوق الديناميكية اليوم. من خلال اعتماد Kloo، فإنك تستثمر في التكنولوجيا التي تعمل على أتمتة الوظائف المالية المهمة، مما يمكّن شركتك من أن تكون أكثر مرونة واستجابة.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy هي شركة FinTech تقود مهمة مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق أعمالها التي تتعامل مع المستهلكين وتقديم تجربة شاملة للعملاء من دون الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت والعكس. تهدف منتجاتنا إلى إنشاء بصمات رقمية لتعزيز مشاركة العملاء وولاءهم وراحتهم. نحن نساعد العلامات التجارية على دفع نمو الأعمال التجارية عن طريق رقمنة المعاملات ببساطة، بناءً على معاملات الطرف الأول، مما يجعل تتبع الأعمال وتحليلها لهم. دخلت شركة Billeasy في شراكة مع شركات البيع بالتجزئة الرائدة ومنظمات النقل العام التي تديرها الحكومة في الهند.
Swipey
swipey.co
سويبي | أدوات مالية ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة يعمل Swipey على سد الفجوة بين خدمات الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، والميزات التي تريدها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. في Swipey، نمارس طريقة أخرى للعمل - فنحن لا نرضى بالعمليات السيئة أو المخرجات التي لا تحتوي على قيمة مضافة. نحن في مهمة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا.
Roomex
roomex.com
Roomex هي منصة السفر والنفقات المصممة للشركات التي لديها قوة عاملة متنقلة. توفر منصتنا أوسع شبكة من الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والشقق والمزيد، مع أسعار Roomex الحصرية وخيارات الإقامة المصممة خصيصًا لطاقم العمل وأعمال المشاريع والإقامات الطويلة. بفضل صافي نقاط الترويج الرائدة في الصناعة والتي تبلغ 52، يضمن فريق خدمة العملاء المخصص لدينا أن كل رحلة يتم حجزها من خلال Roomex تتوافق تمامًا مع احتياجات عملائنا. علاوة على ذلك، يتيح RoomexPay للشركات إدارة النفقات بسهولة. من خلال الفواتير الموحدة، وتحصيل الرسوم بعد الخروج، والإلغاء المجاني، تتولى Roomex مهمة سفر القوى العاملة.
Reimbi
reimbi.com
سهل التقديم، سهل الموافقة، سريع السداد. لقد أعادت Reimbi تصور كيفية التعامل مع تقارير النفقات. هل تحتاج إلى تعويض الموظفين بسهولة عن نفقات المكاتب المنزلية؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى تعويض المرشحين للوظائف سريعًا مقابل نفقات المقابلة؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى التأكد من اتباع سياسات السداد الخاصة بك من خلال مسار تدقيق كامل؟ ريمبي يفعل ذلك. دعم SSO واللائحة العامة لحماية البيانات وواجهة برمجة التطبيقات؟ نعم ذلك أيضا. تعلم المزيد اليوم.
Pemo
pemo.io
أذكى بطاقات الشركة التي تعمل على أتمتة النفقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال منصة إدارة الإنفاق الشاملة لدينا والتي تتضمن بطاقات الشركات وإدارة النفقات وأتمتة المحاسبة ودفع الفواتير والمزيد.
Mindee
mindee.com
Mindee عبارة عن منصة لأتمتة عمليات المستندات تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل العمليات القائمة على المستندات للشركات من جميع الأحجام. بفضل سير العمل القابل للتخصيص ونماذج البيانات المتقدمة، تقوم Mindee بتحويل المستندات إلى بيانات قابلة للتنفيذ. تحظى شركة Mindee بثقة قادة SaaS مثل Spendesk وQonto، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات المتنوعة، وهي تقود المسؤولية في أتمتة عمليات المستندات. تقدم Mindee مجموعة من أدوات أتمتة المستندات. يدور منتجها الأساسي حول الحلول المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للشركات باستخراج البيانات ومعالجتها من مجموعة متنوعة من المستندات، بما في ذلك الفواتير والإيصالات وأي نوع من المستندات. توفر المنصة كلاً من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للنشر السريع وواجهات برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لسير عمل محدد، مما يجعلها مرنة للغاية. يمكّن Mindee الشركات من أتمتة إدخال البيانات يدويًا وتعزيز الدقة والتكامل بسلاسة مع التطبيقات الحالية لمعالجة المستندات القابلة للتطوير.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات عبر الحدود على الفور لزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، والنمو في أسواق جديدة، دون متاعب. الإمكانات الرئيسية: الوصول إلى أكثر من 220 عملة، وأكثر من 30 مسار دفع و200 دولة، مدفوعات عبر الحدود، وبطاقات افتراضية متعددة العملات، وحسابات افتراضية (أرقام IBAN محلية)، وإدارة الخزينة، وحسابات إدارة النفقات المصرفية المتعددة، وحسابات الدفع والحسابات المستحقة القبض، والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات المحاسبة المتعددة إدارة وصول فريق الطبقة
Budgetly
budgetly.com.au
بطاقات الموظفين مع قواعد الإنفاق. طريقة جديدة وأسهل لإدارة عملية نفقاتك بأكملها. أفضل من بطاقة الائتمان، تقدم Budgetly المزيد.
Archa
archa.com.au
Archa عبارة عن بطاقة ائتمان ذكية للأعمال وحل لإدارة النفقات. تقارير المصروفات المدمجة، وإصدار البطاقات بشكل فوري وحدود أعلى بدون ضمان شخصي. امنح عملك التقدير الذي يستحقه.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit هي بطاقة مؤسسية مصممة خصيصًا للشركات الناشئة. توفر لك عملية الموافقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عناء المتاعب التي عادة ما تستغرقها للحصول على بطاقة شركة، كما أن تقنية البطاقة المتقدمة لدينا تجعل من السهل دفع نفقات الأعمال وتتبعها.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout عبارة عن أداة خدمة ذاتية قائمة على الويب للموظفين، تعمل على أتمتة عملية طلب طلبات الموظفين والموافقة عليها ومعالجتها، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لتصفية مطالبات الموظفين. يحتوي على تحليلات توضح أين تنفق المنظمة فعليًا.
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير الأدوات والموارد التي تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أعمالك أو تطويرها - سواء كنت كهربائيًا ترغب في شراء لوازم لعملك التالي أو شركة استشارية ترغب في تعزيز إنفاق فريقك - انضم إلى 200000 شركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي وضعت ثقتها في شركة كابيتال أون تاب. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
تحكم في إنفاق الشركة ووفّر الوقت باستخدام بطاقات Mastercard® وVisa® المدفوعة مسبقًا. ما الذي يمكن أن يحققه عملك بمزيد من الوقت؟
AmTrav
amtrav.com
AmTrav يجعل رحلات العمل أكثر إنتاجية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق تجربة سفر سلسة عند حجز الرحلات، وإيجاد المدخرات، ووضع سياسات السفر، وإدارة المدفوعات والنفقات، والحفاظ على سلامة المسافرين. يحب المسافرون من رجال الأعمال ومنظمو السفر ومديرو السفر AmTrav لأن منصتنا الوحيدة المتصلة تجمع بين التكنولوجيا المدروسة والخدمة الشخصية، مع خبراء السفر ومديري العلاقات المستعدين دائمًا للمساعدة. تستخدم أكثر من 1000 شركة AmTrav للذهاب إلى الأماكن والالتقاء بالأشخاص وبناء اتصالات مفيدة وتحقيق أقصى استفادة من كل رحلة.
Yordex
yordex.com
تساعد Yordex Smart PO الشركات على تقليل تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين الرؤية، وتحسين التدفق النقدي، وتوفير علاقات رابحة بين المشترين والموردين. يتولى Smart PO مسؤولية الموقف بفعالية. بمجرد إرسالها، سوف يتأكدون من اكتمالها حتى الدفع النهائي بأقل قدر ممكن من المشاركة منك. وسوف يقومون بالتسوية التلقائية والاستلام التلقائي والدفع التلقائي مما يوفر لك الكثير من الوقت. ابدأ العمل مع Yordex دون أي انقطاع تقريبًا في عملياتك الحالية. على عكس حلول AP الأخرى، لا يوجد لدى Yordex عملية إعادة تصميم مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح لك زيادة عائد الاستثمار الخاص بك إلى الحد الأقصى من اليوم الأول.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus عبارة عن منصة لإدارة رحلات العمل والنفقات تناسب الجميع. مع TravelPlus، يمكنك الحصول على: - الفنادق المناسبة بأفضل الأسعار - دعم الكونسيرج على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - تكنولوجيا سهلة الاستخدام للجميع - رؤية وتحكم في الوقت الفعلي لحجز العرض التوضيحي، تفضل بزيارة www.travelplusapp.com
Precoro
precoro.com
Precoro هو حل قائم على السحابة لتحسين عملية الشراء. لا مزيد من الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وأخطاء العوامل البشرية. العمليات الآلية وعمليات الشراء المركزية فقط. - الموافقة على المستندات بشكل أسرع 2.5 مرة من أي جهاز باستخدام البريد الإلكتروني أو إشعارات Slack. قم بتبسيط سير عمل الموافقة عن طريق إضافة العديد من الخطوات التي تحتاجها وتعيين أدوار محددة للزملاء. - وفر ما يصل إلى 19% من ميزانية الشراء الخاصة بك. تتبع الخصومات ولا تنفق أبدًا أكثر مما هو مخطط له. زيادة شفافية التدفق النقدي من خلال مراقبة نفقات الشركات (بما في ذلك المبالغ المستردة). احصل على تحليلات واضحة وتقارير ثاقبة لتخطيط استراتيجية الشراء الخاصة بك بشكل أكثر تفكيرًا. - تقليل إدخال البيانات يدوياً. قم بإنشاء أوامر الشراء والموافقة عليها وتتبعها ببضع نقرات فقط أو قم بنقل طلباتك من Amazon Business عبر Punch-in. إدارة الموردين وكتالوجات العناصر والمخزون والمزيد ضمن نظام أساسي واحد. - قم بتوصيل Precoro مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك وأدوات العمل الأخرى باستخدام عمليات التكامل الجاهزة (NetSuite، وQuickBooks Online، وXero) أو واجهة برمجة التطبيقات (API) المجانية. انسَ أمر الدفعات المكررة ومطابقة المستندات يدويًا. - حافظ على أمان جميع بياناتك باستخدام تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة الثنائية الموثوقة. تتيح لك واجهة Precoro سهلة الاستخدام نسيان عملية الإعداد المعقدة والتدريب طويل الأمد. ستحصل على الاستشارة والدعم من CSM الخاص بك في أي وقت تحتاج إليه. يمنحك Precoro إمكانية الوصول إلى جميع الميزات والتحديثات بانتظام. مع خالص التقدير، فريق Precoro
Docyt
docyt.com
استمتع بتجربة مسك الدفاتر باستخدام الذكاء الاصطناعي مع Docyt، مما يوفر 500 ساعة و2000 دولار سنويًا في المتوسط. يقدم برنامج التشغيل الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي لدينا رؤى في الوقت الفعلي حول النفقات والربحية، مما يلغي إدخال البيانات يدويًا والمهام الشاقة. يتعرف Docyt على تعقيدات أعمالك، ويعمل على أتمتة مهام المكتب الخلفي ومسك الدفاتر. يتعامل مع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً. احصل على رؤية فورية للحالة المالية من خلال التقارير في الوقت الفعلي، مما يضمن التحكم المالي المستمر. قم بإنشاء بيانات مالية مجمعة وفردية لجميع مواقع الأعمال دون عناء، مما يساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية. احتضن ثورة مسك الدفاتر باستخدام الذكاء الاصطناعي مع Docyt، مما يوفر الوقت واكتساب رؤى في الوقت الفعلي لتعزيز نجاح عملك. استخدم Docyt أعلى حل Quickbooks Online أو Desktop الموجود لديك لإدارة النفقات وبطاقات الائتمان الخاصة بالشركة وتسوية الإيرادات في الوقت الفعلي لواحد أو أكثر من المواقع. نحن نتكامل مع جميع أنظمة POS وPMS الرئيسية ونقدم تقارير خاصة بالصناعة.
DATABASICS
data-basics.com
في DATABASICS، نقدم حلًا فعالًا وفعالًا لإدارة الوقت يتسم بالمرونة الكافية لجميع أنواع الموظفين، ولكنه بسيط بما يكفي ليستخدمه أي شخص.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save هو برنامج شامل لإدارة النفقات ومزايا الموظفين يساعد على تتبع إنفاق الأعمال وإرسال النفقات بسهولة وإدارة الامتثال وإيجاد فرص لتوفير المال. تمنحك Zaggle حلاً سهلاً وذكيًا لإدارة جميع نفقات أعمالك من خلال بطاقات Zaggle متعددة المحافظ التي تعمل بنظام VISA.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr هو تطبيق جوال ذكي للعاملين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال المنفردين لإدارة شؤونهم المالية "التجارية" بسلاسة في ثوانٍ. ليست أيامًا أو ساعات أو حتى دقائق.
ExpensePath
expensepath.com
حل الويب والهواتف المحمولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمعالجة تقارير النفقات بسهولة وبتكلفة معقولة. سهل للتمويل، وسهل للموظفين، ويقلل من تكاليف النقل والتقييم.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro هي عبارة عن منصة ثورية تهدف إلى تحديث وتبسيط رحلات العمل والنفقات. تحظى WegoPro بثقة الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلاً شاملاً لإدارة سفريات الشركات وإدارة النفقات. سفر الشركات: يتيح لك WegoPro حجز رحلات عملك وإدارتها والتحكم فيها بسهولة - مخزون ضخم وواجهة حديثة وجميع الضوابط والتوازنات التي تحتاجها. مع أكثر من 800 شركة طيران و600000 فندق للاختيار من بينها، تقدم WegoPro أفضل مخزون للسفر. ومن خلال واجهة المستخدم الحديثة الخاصة بنا، يمكنك الانضمام وبدء الحجز على الفور. إدارة النفقات: مع نفقات WegoPro، يمكنك إرسال النفقات أثناء التنقل، والموافقة عليها بنقرة واحدة، والحصول على جميع البيانات المتدفقة إلى أنظمة المحاسبة الخاصة بك - مما يجعل الجميع أكثر كفاءة بكثير من ذي قبل. تم تصميم نفقات WegoPro لتكون مرنة. يمكنك استخدامه بمفرده أو مع Business Travel. متاح عبر الويب وiOS وAndroid. تعرف على المزيد على www.wegopro.com
Fraxion
fraxion.biz
يحظى حل Fraxion سهل الاستخدام بثقة الشركات متوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المشتريات وإدارة الإنفاق الاستباقية. قم بأتمتة عمليات الشراء والنفقات وAP، مما يضمن المساءلة والالتزام بالميزانيات والسياسات المعتمدة طوال عملية الشراء الخاصة بك لتقليل تكاليف التشغيل. يمكنك تتبع الإنفاق وإدارته وتحليله بسهولة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة ورؤية كاملة للإنفاق وإمكانية التدقيق. ميزات مجموعة Fraxion الشاملة من الشراء إلى الدفع: - طلبات الشراء والموافقات المخصصة - مراقبة الميزانية والسياسة - أتمتة أوامر الشراء - الاستلام ومطابقة الفواتير والموافقات على الفواتير - أتمتة AP المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تحليلات الإنفاق ورؤى المجتمع وإعداد التقارير - PunchOut & PunchIn - الكتالوجات الداخلية - إدارة النفقات - تطبيق الهاتف المحمول - تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / المحاسبة تمكين فريقك من الإنفاق بمسؤولية، أينما كانوا مع Fraxion.
Expeni
expeni.com
أتمتة وتتبع مشتريات شركتك بطريقة بسيطة. إعداد الميزانيات/المشاريع، والموافقة على أوامر الشراء ووضع علامة على أنها مدفوعة، وتلقي عمليات التسليم والبقاء على اطلاع دائم، وعدم وجود فواتير مفاجئة من الموردين، وإشعارات البريد الإلكتروني الآلية، وملفات PDF / CSV وما إلى ذلك.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro عبارة عن حل قابل للتكوين بالكامل وقائم على السحابة لتتبع الوقت والنفقات والفواتير مصمم ليكون سهل الإعداد والاستخدام ولكنه شامل في الوظائف. حدد معدلات التكلفة والفاتورة لتطبيقها على الساعات التي يسجلها موظفوك للعملاء والمشاريع والأنشطة مما يسمح لك بتتبع ربحية العمل الذي تقوم به. يمكن إرسال فاتورة ببيانات الوقت والمصروفات المعتمدة من قبل الإدارة إلى عميلك. واجهات Timesite Pro مع مجموعة متنوعة من حزم الرواتب والمحاسبة. يتيح تطبيق الهاتف المحمول TimeSite للهواتف الذكية التي تعمل بنظام iPhone وAndroid لفريقك تسجيل نشاط الجدول الزمني الخاص بهم بسرعة أينما كانوا. يتم تسجيل المواقع عند تسجيل وظيفة أو نشاط في التطبيق. يتم تحميل تفاصيل الجدول الزمني تلقائيًا إلى خوادمنا السحابية. وفي نهاية الأسبوع، يمكن للموظفين إرسال جداولهم الزمنية من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم للحصول على موافقة الإدارة. سيعمل TimeSite Pro على تمكين عملائك من ترخيص العمل الذي يؤديه المشروع قبل الموافقة النهائية على الجدول الزمني المقدم من قبل المديرين. يمكن للمديرين مراجعة تفاصيل الجدول الزمني، أو إرجاع الجداول الزمنية للتصحيح وإعادة الإرسال، أو تغيير تفاصيل الجدول الزمني بأنفسهم. من خلال التتبع الدقيق للوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة، يمكّنك TimeSite Pro من معرفة ما إذا كنت تقوم بنشر مواردك بفعالية أم لا. يمكنك تعيين حدود الميزانية وتلقي تنبيهات عندما تتجاوز تقديراتك للمشروع. يتيح ذلك لإدارتك مراقبة التقدم المحرز في مشروعك عن كثب واتخاذ الإجراءات بسرعة عند الحاجة. يمكنك تخصيص معدلات التكلفة والفاتورة بمرونة للساعات التي يسجلها موظفوك لعملائك ومشاريعك وأنشطتك مما يسمح لك بتتبع ربحية العمل الذي تقوم به. يوفر لك TimeSite Pro وظيفة تحرير فواتير متكاملة بناءً على الجداول الزمنية المقدمة والموافقة عليها من قبل إدارتك. يمكن بعد ذلك تصدير هذه الفواتير إلى حزمة المحاسبة الخاصة بك. يمكن لـ TimeSite التعامل بسهولة مع سيناريوهات الفوترة المعقدة. يمكنك بسهولة إدخال بياناتك داخل وخارج TimeSite. واجهات TimeSite Pro مع MYOB، Xero، Quicken وغيرها. يمكن تصدير الجداول الزمنية والمعلومات الأخرى بسهولة في مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات. يحتوي TimeSite على مجموعة من خيارات التكوين التي تمكن مستخدمينا من إعداد نظامهم بعدة طرق مختلفة. بدءًا من تغيير طريقة عرض الجداول الزمنية لإعداد العملاء والمشاريع والتسلسلات الهرمية للمهام، يمكن لـ TimeSite استيعاب مجموعة واسعة من المتطلبات. يقدم TimeSite نسخة تجريبية مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، ولا توجد عقود للتوقيع، ويمكنك بدء استخدام TimeSite Pro وإيقافه في أي وقت. نحن نفرض رسومًا فقط على المستخدمين الذين يسجلون الوقت فعليًا. المستخدمون والمسؤولون غير النشطين أحرار. يمكنك تغيير عدد اشتراكاتك في أي وقت. يوفر TimeSite دعمًا فنيًا غير محدود وترقيات المنتج أثناء تنشيط اشتراكك. يقوم فريق التطوير لدينا باستمرار بإنتاج ميزات جديدة تضيف المزيد من الفوائد إلى TimeSite Pro. من خلال الاشتراك في TimeSite، فإنك تستثمر في حل تتبع الوقت الذي يواكب متطلبات عملائنا والابتكار في الصناعة. يسعدنا تقديم الدعم لك عبر الهاتف أو عبر الوصول عن بعد.
Capture Expense
captureexpense.com
مقرها في لندن، المملكة المتحدة. يعد Capture Expense حلاً حديثًا وشاملاً لإدارة النفقات. معتمدة من HMRC ومتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، فهي تحتوي على كل ما تحتاجه لأتمتة العملية وتبسيطها والتحكم فيها بدءًا من التقاط الإيصالات وحتى سداد تكاليف الموظفين. سيجد فريقك المالي أن معالجة النفقات أمر سهل من خلال التكامل مع الحسابات وكشوف المرتبات والخدمات المصرفية المفتوحة. مرنة بما فيه الكفاية لتلبية الأعمال الأكثر تطلبًا، وتوفير الوقت، وإنفاذ سياسة الأعمال والامتثال.
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