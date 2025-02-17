برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro عبارة عن حل قابل للتكوين بالكامل وقائم على السحابة لتتبع الوقت والنفقات والفواتير مصمم ليكون سهل الإعداد والاستخدام ولكنه شامل في الوظائف. حدد معدلات التكلفة والفاتورة لتطبيقها على الساعات التي يسجلها موظفوك للعملاء والمشاريع والأنشطة مما يسمح لك بتتبع ربحية العمل الذي تقوم به. يمكن إرسال فاتورة ببيانات الوقت والمصروفات المعتمدة من قبل الإدارة إلى عميلك. واجهات Timesite Pro مع مجموعة متنوعة من حزم الرواتب والمحاسبة. يتيح تطبيق الهاتف المحمول TimeSite للهواتف الذكية التي تعمل بنظام iPhone وAndroid لفريقك تسجيل نشاط الجدول الزمني الخاص بهم بسرعة أينما كانوا. يتم تسجيل المواقع عند تسجيل وظيفة أو نشاط في التطبيق. يتم تحميل تفاصيل الجدول الزمني تلقائيًا إلى خوادمنا السحابية. وفي نهاية الأسبوع، يمكن للموظفين إرسال جداولهم الزمنية من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم للحصول على موافقة الإدارة. سيعمل TimeSite Pro على تمكين عملائك من ترخيص العمل الذي يؤديه المشروع قبل الموافقة النهائية على الجدول الزمني المقدم من قبل المديرين. يمكن للمديرين مراجعة تفاصيل الجدول الزمني، أو إرجاع الجداول الزمنية للتصحيح وإعادة الإرسال، أو تغيير تفاصيل الجدول الزمني بأنفسهم. من خلال التتبع الدقيق للوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة، يمكّنك TimeSite Pro من معرفة ما إذا كنت تقوم بنشر مواردك بفعالية أم لا. يمكنك تعيين حدود الميزانية وتلقي تنبيهات عندما تتجاوز تقديراتك للمشروع. يتيح ذلك لإدارتك مراقبة التقدم المحرز في مشروعك عن كثب واتخاذ الإجراءات بسرعة عند الحاجة. يمكنك تخصيص معدلات التكلفة والفاتورة بمرونة للساعات التي يسجلها موظفوك لعملائك ومشاريعك وأنشطتك مما يسمح لك بتتبع ربحية العمل الذي تقوم به. يوفر لك TimeSite Pro وظيفة تحرير فواتير متكاملة بناءً على الجداول الزمنية المقدمة والموافقة عليها من قبل إدارتك. يمكن بعد ذلك تصدير هذه الفواتير إلى حزمة المحاسبة الخاصة بك. يمكن لـ TimeSite التعامل بسهولة مع سيناريوهات الفوترة المعقدة. يمكنك بسهولة إدخال بياناتك داخل وخارج TimeSite. واجهات TimeSite Pro مع MYOB، Xero، Quicken وغيرها. يمكن تصدير الجداول الزمنية والمعلومات الأخرى بسهولة في مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات. يحتوي TimeSite على مجموعة من خيارات التكوين التي تمكن مستخدمينا من إعداد نظامهم بعدة طرق مختلفة. بدءًا من تغيير طريقة عرض الجداول الزمنية لإعداد العملاء والمشاريع والتسلسلات الهرمية للمهام، يمكن لـ TimeSite استيعاب مجموعة واسعة من المتطلبات. يقدم TimeSite نسخة تجريبية مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، ولا توجد عقود للتوقيع، ويمكنك بدء استخدام TimeSite Pro وإيقافه في أي وقت. نحن نفرض رسومًا فقط على المستخدمين الذين يسجلون الوقت فعليًا. المستخدمون والمسؤولون غير النشطين أحرار. يمكنك تغيير عدد اشتراكاتك في أي وقت. يوفر TimeSite دعمًا فنيًا غير محدود وترقيات المنتج أثناء تنشيط اشتراكك. يقوم فريق التطوير لدينا باستمرار بإنتاج ميزات جديدة تضيف المزيد من الفوائد إلى TimeSite Pro. من خلال الاشتراك في TimeSite، فإنك تستثمر في حل تتبع الوقت الذي يواكب متطلبات عملائنا والابتكار في الصناعة. يسعدنا تقديم الدعم لك عبر الهاتف أو عبر الوصول عن بعد.