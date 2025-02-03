برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

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تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينز)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينيز). مكاتب في الولايات المتحدة (دنفر وسان فرانسيسكو ونيويورك)، بالإضافة إلى مكاتب في كندا وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا. تعتمد منتجات Xero على البرنامج كخدمة (SaaS) نموذج ويتم بيعه عن طريق الاكتتاب، بناءً على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. وتستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Expensify
expensify.com
Expensify هو تطبيق فائق للإدارة المالية يساعد الأفراد والشركات حول العالم على تبسيط الطريقة التي يديرون بها أموالهم. يستخدم أكثر من 12 مليون شخص ميزات Expensify المجانية، والتي تشمل بطاقات الشركات، وتتبع النفقات، والسداد في اليوم التالي، والفواتير، ودفع الفواتير، وحجز السفر، والدردشة في تطبيق واحد. كل شيء مجاني. سواء كنت تمتلك شركة صغيرة، أو تدير فريقًا، أو تغلق سجلات عملائك، فإن Expensify يجعل الأمر سهلاً بحيث يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على ما يهم حقًا.
New Expensify
use.expensify.com
Expensify الجديد: أرسل الأموال، أو اطلب الأموال، أو قم بتقسيم الفاتورة، أو قم بتعيين المهام، كل ذلك في تطبيق واحد. كل معاملة مالية تبدأ بمحادثة. لا أحد يقوم بتبادل الأموال دون التحدث عنها، لذلك تم تصميم تطبيقنا لتسهيل ذلك. New Expensify هو تطبيق مالي قوي مصمم لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها نفقاتك. نظرًا لأن كل معاملة عبارة عن محادثة، يمكنك بسهولة تحديد المكان الذي سيتم إرسال أموالك إليه. بفضل واجهته البديهية وميزاته القوية، فهو الأداة المثالية لإدارة جميع محادثاتك ونفقاتك في مكان واحد سهل.
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تعتني بها أكثر إنتاجية وربحية من خلال البيانات والرؤى الأفضل. اجمع بين البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي وأدوات الإنتاجية العملية. قم بتحرير فريقك لقضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة. إعداد الشؤون المالية يمكنك إعداد الأوراق وفرزها ونشرها تلقائيًا باستخدام إعداد مع بنك الاستلام. اسحب بيانات التكلفة من أكثر من 1400 مورد وقم بالفرز والتصنيف تلقائيًا باستخدام قواعد الموردين الذكية. مطابقة الأوراق مع بيانات التكلفة من خلال الاتصالات المصرفية للتسوية. استخدم أدواتنا الذكية لتحليل الضرائب وتوقيت الدفع والتحدث مع عملائك حول التدفق النقدي، كل ذلك في الوقت الفعلي.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة تمويل شاملة للشركات الحديثة، حيث تساعد أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء آسيا على توفير الوقت والمال من خلال المدفوعات الدولية، وإدارة النفقات، وإدارة المدفوعات، وحلول إدارة المستحقات - يمكن الوصول إليها عبر حساب واحد سهل الاستخدام. يقع المقر الرئيسي لشركة Aspire في سنغافورة، ويعمل بها أكثر من 450 موظفًا في خمس دول وتدعمها شركات رأس المال الاستثماري العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك Sequoia وLightspeed وY-Combinator وTencent وPaypal. في عام 2023، أغلقت أسباير جولة C من السلسلة C تجاوزت فيها الاكتتاب 100 مليون دولار أمريكي وأعلنت أنها حققت الربحية.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات عبر الحدود على الفور لزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، والنمو في أسواق جديدة، دون متاعب. الإمكانات الرئيسية: الوصول إلى أكثر من 220 عملة، وأكثر من 30 مسار دفع و200 دولة، مدفوعات عبر الحدود، وبطاقات افتراضية متعددة العملات، وحسابات افتراضية (أرقام IBAN محلية)، وإدارة الخزينة، وحسابات إدارة النفقات المصرفية المتعددة، وحسابات الدفع والحسابات المستحقة القبض، والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات المحاسبة المتعددة إدارة وصول فريق الطبقة
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافقات، وإزالة إدخالات الفواتير، وإجراء دفعات عالمية سريعة إلى 196 دولة بالعملة المحلية. يتضمن أيضًا الامتثال الضريبي العالمي، ومطابقة أوامر الشراء ثنائية وثلاثية الاتجاه، ودعم الكيانات المتعددة، ومسح فواتير التعرف الضوئي على الحروف، ونفقات الموظفين، والبطاقات الفعلية والافتراضية. استمتع بالمصالحة الفورية مع عمليات تكامل ERP التي تشمل NetSuite وQuickbooks وXero وSage Intacct. نحن نفعل كل هذا مع الحفاظ على رضا العملاء بنسبة 98% والعمل مع بعض الشركات الأسرع نموًا في العالم مثل Amazon Twitch وClassPass وGoPro وGoDaddy وTwitter وRoblox وZola.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense هو حل رائد لإدارة السفر والمصروفات، وقد ساعد الشركات على تبسيط سفريات الشركات وأتمتة تقارير النفقات والتحكم الكامل في الإنفاق. لقد قمنا في المقام الأول ببناء البرنامج لخفض الإنفاق الزائد من مصدره، وتقليل التدخل اليدوي، ومنع انتهاكات السياسة والمطالبات الاحتيالية، وتقديم رؤى حول الإنفاق التقديري لتحسين إنتاجية عملك، والتدفق النقدي، والصحة المالية العامة. ساعد Zoho Expense الشركات في أكثر من 150 دولة على أتمتة كل جانب من جوانب إدارة T&E، بدءًا من تقديم تقارير النفقات والموافقة عليها وحتى الامتثال واكتشاف الاحتيال وتسوية البطاقات ومحاسبة النفقات. يتوفر Zoho Expense كتطبيق قائم على الويب وتطبيق الهاتف المحمول، وهو يناسب سير العمل الحالي لديك من خلال التكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى في النظام البيئي الحالي للبرامج لديك. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الدرجة العالية من التخصيص قدرة المؤسسات على تنفيذ Zoho Expense بسرعة وفعالية ودون تغيير العمليات الحالية. تستخدم المؤسسات، بما في ذلك الشركات الناشئة ووحيدات القرن والمؤسسات، بما في ذلك Zoho نفسها، Zoho Expense لإدارة T&E الخاصة بها. أفضل طريقة لمعرفة السبب هي الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية الآن!
Mercury
mercury.com
ميركوري هو الخدمات المصرفية* للشركات الناشئة. ابدأ بالأساسيات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المجانية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، ثم قم بالتوسع باستخدام بطاقات الائتمان وديون المشاريع وحسابات إدارة الخزانة والمزيد - كل ذلك بثقة. تم تصميم Mercury باستخدام اختصارات ذكية ومستويات إضافية من التنظيم، مما يجعل المهام المصرفية أكثر بساطة وأكثر سهولة وحتى ممتعة قليلاً. تعتمد أكثر من 100 ألف شركة ناشئة من جميع الأحجام على Mercury أثناء إنشاء الشركات العظيمة التالية - يمكنك الانضمام إليهم من خلال التقديم اليوم خلال 10 دقائق أو أقل. *ميركوري هي شركة تكنولوجيا مالية وليست بنكًا. الخدمات المصرفية المقدمة من Choice Financial Group وEvolve Bank & Trust، أعضاء FDIC. يتم إصدار بطاقة IO من قبل Patriot Bank، عضو مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، بموجب ترخيص من Mastercard. لا يشكل هذا الاتصال عرضًا للبيع أو التماسًا لأي عرض لشراء حصة في أي من الأوراق المالية أو الأموال الموضحة هنا.
Navan
navan.com
Navan هو الحل الشامل الذي يجعل السفر سهلاً حتى تتمكن من التركيز على التواجد هناك، وليس الوصول إلى هناك. قل وداعًا لقضاء ساعات على الهاتف في محاولة تغيير رحلتك أو حفظ مجموعات من الإيصالات لإدخال النفقات يدويًا. بدءًا من وكالات التشغيل والفرق المالية إلى مديري السفر والموظفين، يعمل Navan على تمكين الأشخاص من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم - كل ذلك مع تزويد الشركات بالرؤية في الوقت الفعلي والمدخرات والتحكم. تعلم المزيد على navan.com
TravelPerk
travelperk.com
نحن نجعل حجز رحلات العمل أسهل وأسرع وأرخص ونحافظ على سلامة المسافرين وسعادتهم. والنتيجة هي تجربة حجز وسفر أكثر سلاسة للجميع، مما يمنح الشركات أيضًا كل التحكم الذي تحتاجه. مع TravelPerk، يمكنك توفير ما يصل إلى 30% بفضل مجموعتنا التي لا مثيل لها من خيارات الرحلات والأسعار. يمكنك التخطيط لكل جانب من جوانب الرحلة من مكان واحد، ولا تدفع إلا عند السفر. حقق أقصى استفادة من ميزانية السفر الخاصة بك عن طريق وضع سياسات السفر وإدارة الفواتير والمطالبة بضريبة القيمة المضافة وتتبع إنفاقك بسهولة. لم يكن توفير المال أسهل من أي وقت مضى. تصميمنا سهل الاستخدام، وفريق خدمة العملاء الحائز على تصنيف 7 نجوم رقم 1 (الاستجابة في 15 ثانية مستهدفة)، وتحديثات الرحلة المباشرة تعني أن المسافرين يتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. مع خيار إعادة حجز الرحلة أو إلغائها في أي وقت، من السهل التكيف إذا كانت الخطط بحاجة إلى التغيير. لا عجب أن آلاف الشركات، بما في ذلك Uber وFarFetch وTransferwise وGlovo، تستخدمنا لتحقيق أقصى استفادة من سفريات أعمالها وتعزيز نموها. إذن ماذا تنتظر؟ احجز لنفسك عرضًا توضيحيًا اليوم.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save هو برنامج شامل لإدارة النفقات ومزايا الموظفين يساعد على تتبع إنفاق الأعمال وإرسال النفقات بسهولة وإدارة الامتثال وإيجاد فرص لتوفير المال. تمنحك Zaggle حلاً سهلاً وذكيًا لإدارة جميع نفقات أعمالك من خلال بطاقات Zaggle متعددة المحافظ التي تعمل بنظام VISA.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Qonto
qonto.com
بفضل منتج مبتكر وخدمة عملاء عالية الاستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأسعار واضحة، أصبحت Qonto الشركة الأوروبية الرائدة في فئتها. ابدأ باستخدام حساب أعمال قوي لجميع احتياجاتك المصرفية اليومية. - أرقام IBAN المحلية (🇫🇷 رقم IBAN الفرنسي / 🇩🇪 رقم IBAN الألماني / 🇮🇹 رقم IBAN الإيطالي / 🇪🇸 رقم IBAN الإسباني) - بطاقات الدفع: أنفق ما يصل إلى 200000 يورو شهريًا. لا توجد تكاليف خفية. ادفع عبر الإنترنت وفي المتجر وفي الخارج، مهما كان الوضع، فإن مجموعتنا من بطاقات الشركات المجانية والمتميزة المضمنة في اشتراكك ستوفر لك التغطية. - التحويلات: طرق دفع مرنة - من Instant SEPA إلى SWIFT - حتى تتمكن من الدفع والحصول على الأموال بشكل أسرع. - المعاملات: سجل غير محدود وإخطارات في الوقت الحقيقي. - التمويل: سهولة الوصول إلى خيارات التمويل المتكاملة. بعد ذلك، استفد من أدواتنا المالية لتتبع أموالك ومساعدتك على تنمية أعمالك. - إدارة الفواتير: مركزية الفواتير والإيصالات في مكان واحد، والحصول على أموال بشكل أسرع وأتمتة المدفوعات الصادرة الخاصة بك. - إدارة الإنفاق: التحكم في إنفاق الفريق من خلال الميزانيات وجمع الإيصالات التلقائية والوصول المخصص. - مسك الدفاتر: تعاون بسلاسة مع المحاسب الخاص بك، واتصل بمجموعة الأدوات لدينا، واحصل على نظرة عامة كاملة على التدفق النقدي في الوقت الفعلي.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو حل لإدارة النفقات في الوقت الفعلي يوفر قدرًا أكبر من الراحة والتحكم والامتثال لعملية إعداد تقارير النفقات. يقدم Rydoo تطبيقًا بديهيًا للهاتف المحمول والويب حيث يتمكن الموظفون من إنشاء النفقات وإرسالها والموافقة عليها أثناء التنقل، مع تزويد فرق الشؤون المالية بحل مرن للتحكم بشكل أفضل في الإنفاق وتخصيص السياسات والتكامل مع أدوات الموارد البشرية والمالية وأدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP). يتيح Rydoo لمليون مستخدم عبر أكثر من 12000 مؤسسة على مستوى العالم، وهو الحل الأعلى تقييمًا في فئته (4.9/5 في متجر التطبيقات).
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Dext Commerce
dext.com
أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر سهولة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.
Fyle
fylehq.com
Fyle عبارة عن منصة حديثة لإدارة النفقات تمكن المحاسبين من تبسيط عملية إعادة تقدير النفقات الخاصة بهم، على بطاقات الائتمان الخاصة بهم. يتكامل Fyle مباشرة مع بطاقات الائتمان Visa وMastercard وAmerican Express الحالية، لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لبيانات معاملات بطاقات الائتمان، وإشعارات الإنفاق الفورية عبر الرسائل النصية، وجمع الإيصالات بسهولة. يمكن للمستخدمين إرسال الإيصالات عبر الرسائل النصية، ويقوم Fyle بمطابقة الإيصالات تلقائيًا، مما يضمن التسوية التلقائية ووقتًا أسرع للإغلاق. يمكن للموظفين إرسال النفقات من التطبيقات اليومية مثل الرسائل النصية وGmail وOutlook وSlack وTeams والمزيد، أو استخدام تطبيق Fyle القوي للهاتف المحمول لالتقاط صور للإيصالات وإرسال النفقات أثناء التنقل. يقوم Fyle تلقائيًا باستخراج البيانات وترميزها وتصنيفها من الإيصالات، والتحقق من انتهاكات السياسة، وتخصيصها للمشاريع والميزانيات ومراكز التكلفة المناسبة، ودفع البيانات إلى برامج المحاسبة مثل QuickBooks Online وXero وNetSuite وSage Intacct وSage 300 CRE، Microsoft Dynamics 365 Business Central وQuickBooks Desktop.
Mesh Payments
meshpayments.com
تعرف على Mesh، منصة إدارة الإنفاق الشاملة التي تمنحك التحكم الكامل والرؤية في كل معاملة. فهو يعمل على أتمتة المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مع تبسيط سير عمل المدفوعات بالكامل، مما يساعدك على إدارة مدفوعات الشركة وتحسينها بشكل أفضل - وتوفير ساعات إغلاق كتبك كل شهر. بدءًا من السفر وحتى اللوازم المكتبية ومدفوعات البائعين والنفقات المتنوعة، توفر لك Mesh حلول إنفاق سهلة لفريقك بأكمله. - قم بتعيين بطاقات افتراضية ومادية بميزانيات معتمدة مسبقًا، وقفل البطاقات لمورد معين، وإلغاء البطاقة في ثوانٍ. أفضل جزء؟ يمكنك أن تقول وداعا لتقارير النفقات. - تصنيف الإنفاق تلقائيًا، وجمع الإيصالات ومطابقتها، وتبسيط سير عمل الدفع والموافقات، وتتبع كل عملية شراء. - احصل على رؤى ذكية ومخصصة خلال سير عمل الدفع بالكامل، بما في ذلك البدائل الفعالة من حيث التكلفة، وحزم تسعير SaaS، وفرص توحيد الأسعار. - قل وداعًا لإدخال البيانات يدويًا - مع Mesh، تعمل التسوية بنقرة واحدة على مزامنة المعاملات على الفور مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يوفر لفريقك الكثير من الوقت والجهد. - تبسيط الموافقات من خلال التوجيه التلقائي للطلبات والإشعارات الفورية بدون أي متاعب. تعرف على المزيد على www.meshPayments.com
Routespring
routespring.com
Routespring هو برنامج لإدارة السفر مُحسّن للمدفوعات المركزية لجميع رحلات العمل. يعمل Routespring على تمكين الفرق المالية من خلال الرؤية الفعلية والضوابط التي تساعد المسافرين على #GoFurther. مع Routespring، يمكنك: - إمكانية التخلص من عملية السداد - تقليل الوقت الإداري في إدارة السفر - زيادة القيمة إلى الحد الأقصى دون أي التزامات طويلة الأجل
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Alaan
alaan.com
الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، Alaan موجود لمساعدة فرق التمويل على توفير الوقت، المال والجهد.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، والتكامل السلس لبرامج المحاسبة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk العملاء في أكثر من 32 دولة على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في الإنفاق على نطاق واسع والبقاء مرنين. من خلال مكاتبها في لندن وبرلين وبرشلونة وباريس وأمستردام وفيلنيوس وصوفيا ونيويورك، تتضمن قاعدة عملاء Payhawk المتنوعة أسماء بارزة مثل LuxAir وBabbel وVinted وWalbox وWagestream.
Happay
happay.com
Happay هو الحل المتكامل الأول من نوعه لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات. مع أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وفي مختلف الصناعات، تعمل Happay على حل حالات الاستخدام المالي المعقدة بدقة. نحن نجعل رحلة السفر والنفقات والدفع بأكملها متعة بفضل ميزاتنا المبتكرة. السفر 1. التكامل السلس مع شركات TMC الرائدة، بما في ذلك MakeMyTrip، وThomas Cook، وما إلى ذلك. 2. تجربة الحجز داخل التطبيق، واختيار المقاعد، وخيارات الطعام، وتأكيد التذكرة، كل ذلك داخل Happay. 3. يساعد الذكاء الاصطناعي في عرض خيار السعر الأقل واختياره، مما يوفر آلاف الدولارات. 4. يساعد "تجميد الأجرة" على تأمين التذكرة وتجنب ارتفاع الأسعار بسبب تأخير الموافقة. 5. سهولة إعداد السياسات والامتثال الآلي للسياسة بنسبة 100% أثناء الحجز. 6. نفقات عملية الموافقة الشفافة بنقرة واحدة 1. الالتقاط التلقائي للنفقات مباشرة من مصدر الإنفاق (رسائل البريد الإلكتروني، وسيارات الأجرة، والرسائل النصية القصيرة، وكشوفات بطاقات الائتمان) 2. المسح الذكي الفريد للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يقوم بمسح تقارير النفقات وإدخالها تلقائيًا، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي 3. عمليات فحص السياسات الآلية واستدعاءات الانتهاك 4. سهولة إعداد سير عمل الموافقة والانحرافات لحالات استخدام الأعمال المعقدة 5. بيانات ضريبة السلع والخدمات الشاملة تحصيل المدفوعات وإعداد التقارير عنها وتسويتها إن بطاقات الشركات الخاصة بنا هي الحل لجميع مشكلات مدفوعات الشركات. محبوبة من قبل العملاء من جميع الأحجام، نحن نقدم بطاقة واحدة موحدة لجميع نفقات الموظفين، الإنفاق الرقمي مع التسوية في الوقت الفعلي وإدارة النفقات الشفافة، توزيع وإدارة المصروفات النثرية الرقمية ونجمع كل هذه الميزات المذهلة مع تحليلاتنا المبنية بقوة. احصل على بيانات متعمقة في الوقت الفعلي حول حجوزات السفر الخاصة بك، والرحلات المخططة وغير المخطط لها، وانتهاكات السياسة، وكبار المنفقين، والمزيد بنقرة واحدة. تحظى Happay بثقة أكثر من 7000 عميل، بما في ذلك العلامات التجارية المتميزة ورواد السوق، وهي الخيار الصحيح لحلول السفر والمصروفات والدفع المتكاملة. لحجز عرض توضيحي، قم بزيارة https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Expensya هو الحل الذي يغير إدارة الإنفاق. يمكن لمستخدمي Expensya إدارة ومعالجة أي نوع من النفقات: عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتكاليف العامة، وتقارير النفقات، والعمل عن بعد، والبدلات اليومية، ونفقات الأميال، والمزيد. بفضل ميزاتها وخبراتها الشاملة، تدعم Expensya حاليًا أكثر من 5000 شركة وتوفر حلاً شاملاً لمستخدميها، لإدارة شاملة لا تشوبها شائبة لجميع نفقات الأعمال. يتكامل Expensya أيضًا مع بطاقاتك المصرفية ونظام الموارد البشرية لديك ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونظام المحاسبة لديك ومدير السفر الخاص بك. تعمل شركة Expensya على أتمتة كل خطوة من العملية، مما يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية فريقك. تتمثل رؤيتنا في تقديم الحل الأكثر اكتمالًا وسهولة وقابلية للتطوير.
Soldo
soldo.com
تعمل Soldo على جعل عمليات السداد قديمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من خلال الجمع بين بطاقات شركة Soldo ومنصة إدارة النفقات الخاصة بنا. لا يضطر الموظفون أبدًا إلى إنفاق أموالهم الخاصة. لا أحد يضيع الوقت على الإيصالات المفقودة. وتتحكم الفرق المالية في إنفاق الشركة. مع Soldo، يمكنك التحكم في جميع نفقات الأعمال، وبفضل التكامل مع نظام المحاسبة الخاص بك، يمكنك تسوية النفقات بسرعة وسهولة. يمكنك تجهيز بعض أو كل الموظفين، أو الفرق بأكملها، أو حتى المتعاونين الخارجيين ببطاقات Mastercard® Soldo، وتحديد من يمكنه الوصول إلى أموال الشركة والقواعد التي سيتم من خلالها إنفاقها.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank هو النظام الأساسي الرائد لإدارة النفقات وسفر الأعمال، حيث يعمل على توفير حلول النفقات والسفر لأكثر من 20000 شركة. مع TravelBank، يمكنك التحكم الفوري في إدارة نفقاتك وبرنامج السفر، مما يقلل إنفاق الشركة بنسبة 30% في المتوسط مع تحسين سعادة الموظفين من خلال تصميم سهل الاستخدام وسداد سريع للنفقات وبرنامج مكافآت السفر. يمكن للشركات إنشاء ونشر سياسات النفقات والسفر المخصصة بسهولة، كما يمكنها الوصول إلى فريق نجاح العملاء الداخلي في TravelBank للحصول على دعم الخبراء، المتوفر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة. TravelBank متاح على سطح المكتب والهاتف المحمول. ابدأ في دقائق معدودة على موقع travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
يعمل ExpenseOnDemand على تغيير الطريقة التي تدير بها فرق الشؤون المالية وكشوف المرتبات عمليات إدارة النفقات الخاصة بهم. نحن نقدم حلاً شاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية لالتقاط الإيصالات والفواتير، وصولاً إلى التكامل بسلاسة مع Xero وTally وQuickBooks وSage مما يجعل حياتك سهلة قدر الإمكان. تساعد تقنيتنا الفريدة الشركات على أتمتة العمليات، وتحديد الإيصالات المكررة والمصادقة بسهولة على المطالبات، مما يوفر لها في كثير من الأحيان الآلاف أو حتى الملايين من التكاليف كل عام. تحتوي المنصة على أكثر من 120 ميزة متقدمة للاختيار من بينها، ولا تدفع إلا مقابل تلك الميزات التي تشترك فيها. أبرزها لمستخدمينا هي: 1. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي للموافقة الخاص بك، بما في ذلك الموافقين متعددي المستويات في النظام الأساسي، مع حدود الإنفاق. 2. استخدم وظيفة Google Mileage الخاصة بنا ووفر نسبة مذهلة تبلغ 27.8% على الأميال التي تمت المطالبة بها يدويًا. 3. تتيح لك عمليات "التكامل المحاسبي" الخاصة بنا إمكانية التكامل مع برامج المحاسبة المختلفة في دقائق معدودة، ويشمل ذلك إرسال الإيصالات واستخدام فئات التتبع. 4. يمكن أن تعرض لك وظيفة "مسار التدقيق" سجلاً كاملاً للنفقات عندما تحتاج إليها - بدءًا من سير العمل والاستلام وحتى سجل الموافقة. 5. يمكنك إدخال معدلات ضريبية مختلفة في إيصال مما يسمح لمديري الشؤون المالية بفصل النفقات بسهولة إلى معدلات الضرائب ذات الصلة. 6. يمكنك تخصيص فئات النفقات الفريدة لعملك. يمكنك إنشاء تقرير التصدير المخصص الخاص بك والذي يناسب مؤسستك.
Teampay
teampay.co
تتميز إدارة الإنفاق الشاملة في Teampay بعناصر تحكم مدمجة تعمل على فرض سياستك مقدمًا وتمكنك من إدارة جميع إنفاق الشركة في مكان واحد. بينما تحافظ فرق الشؤون المالية على السيطرة الكاملة، يحصل المديرون والموظفون على رؤية في الوقت الفعلي للإنفاق الفعلي، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء سريعة ومتوافقة. يسهّل برنامج Teampay على كل فرد في الشركة شراء ما يحتاج إليه مع منح الفريق المالي راحة البال من خلال سير عمل الشراء والتسوية الآلي. باستخدام Teampay، يمكنك إدارة جميع أنواع عمليات الشراء التي يجريها أي شخص من البداية إلى النهاية. يحب الموظفون التجربة السهلة، ويمكن لفرق الشؤون المالية أن تتنفس الصعداء عندما تعلم أن كل الإنفاق يتم ترميزه مسبقًا واعتماده مسبقًا. يتكامل Teampay مباشرة مع Quickbooks Online وXero وIntacct وNetsuite وMicrosoft Dynamics 365 Business Central وFinance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.
Findity
findity.com
Findity عبارة عن منصة لإدارة النفقات تتيح للشركاء نقل حلول إدارة النفقات الخاصة بهم إلى السوق - كتطبيق ذو علامة بيضاء أو عبر واجهات برمجة التطبيقات. تقوم المنصة بأتمتة نفقات الشركات والأميال والترفيه والبدلات اليومية في مكان واحد. ومن خلال عمليات التكامل مع برامج وبطاقات المحاسبة وكشوف المرتبات الرائدة، يعمل هذا الحل على رفع مستوى عروض الشركاء من خلال تجربة نفقات سلسة ومتوافقة تمامًا لعملائهم.
Timesheets.com
timesheets.com
يعد موقع Timesheets.com حلاً سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع وقت الموظفين للشركات التي ترغب في توفير تكاليف الرواتب أو زيادة الفواتير. يمكن للموظفين تتبع وقتهم من خلال موقع الهاتف المحمول الخاص بنا أو يمكن للمسؤولين تقييد مكان حضور الموظفين في مواقع مكاتب معينة فقط. يتمتع نظامنا المتوافق مع DCAA بمسار تدقيق كامل وبنية أذونات تضمن الأمان والمساءلة. يمكن تصدير التقارير إلى عدد من منصات برامج الرواتب والمحاسبة بما في ذلك QuickBooks.
Weel
letsweel.com
تساعد Weel الشركات الأسترالية على إدارة الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم Visa Business الافتراضية ودفع الفواتير وإعداد تقارير النفقات وتسديد تكاليف الهاتف المحمول. قم بإصدار بطاقات افتراضية على الفور لأعضاء الفريق وقم بأتمتة تقارير النفقات الخاصة بك عن طريق التقاط صور للإيصالات ثم إرسالها مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك. يمكن للموظفين إجراء عمليات شراء للشركة بسعر صرف العملات الأجنبية الرائد في السوق في أي مكان تقبل فيه Visa، بينما تظل أنت وفريقك المالي متحكمين في الميزانيات وحدود الإنفاق وقواعد الموافقة وتتبع الفواتير في الوقت الفعلي.
Torpago
torpago.com
Torpago عبارة عن منصة للخدمات المالية وإدارة الإنفاق في مهمة تهدف إلى تغيير بطاقات الائتمان التقليدية للشركات وتحديث إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. يعمل Torpago على تمكين الشركات من خلال حلول بسيطة وسهلة تمنح تحكمًا وشفافية أكبر في إنفاق الشركة. تم إطلاق بطاقات وبرامج Torpago في عام 2020، وهي تمكن آلاف الشركات من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo هو برنامج الدفع الأمثل للشركات المتنامية. نحن برنامج شامل للذمم الدائنة يجمع إدارة الإنفاق الداخلي، وبطاقات الشركات، ودفع الفواتير الآلي، وسير عمل الموافقة، والتسوية المحاسبية في عرض متكامل. الشركات التي تستخدم Spenmo توفر أكثر من 50 ساعة و10000 دولار شهريًا. عند الانتهاء من برنامج Y-Combinator في عام 2020، توسعت Spenmo منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 موظف وجمعت أكثر من 85 مليون دولار أمريكي في رأس المال الاستثماري من كبار المستثمرين مثل Y Combinator وInsight Partners وAddition وSalesforce وGlobal Founders' Capital وAlpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay هو مزود حلول مالية يقدم بطاقات الشركات، وإدارة النفقات الآلية، وعمليات التكامل المحاسبية التي تبسط العمليات المالية، مما يساعد الشركات على توفير الوقت والمال مع رفع دور فرقها المالية. نحن مهووسون بتمكين الفرق المالية، وتحويلهم من محاسبين بسيطين إلى أصول استراتيجية داخل المؤسسات. نظرًا لطموحنا لقيادة التغيير في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإننا نهدف إلى أن نصبح الشريك المالي المفضل للشركات التي تسعى إلى النمو والكفاءة.
Minute7
minute7.com
Minute7 هي أداة لتتبع الوقت والنفقات تتكامل بسهولة مع QuickBooks Online وDesktop. Minute7 مخصص لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص وحتى شركات Fortune 500. ليس لدينا أي رسوم خفية. نحن ببساطة نتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog عبارة عن منصة شاملة لسداد الأميال والنفقات مصممة لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية وإزالة العمليات اليدوية الشاقة من القيادة والمستخدمين. تشتمل ميزاتنا المميزة على التتبع التلقائي للأميال، والتقاط إيصال التعرف الضوئي على الحروف، وقواعد الرحلات المتكررة المخصصة، وإعفاء الأميال المقطوعة، والحسابات التلقائية لأقصر مسافة، والإبلاغ عن النفقات الزائدة.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io هو حل لإدارة النفقات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. تعمل المنصة على تبسيط عملية تتبع النفقات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو دون تحمل عبء الإدارة المالية المعقدة. من خلال الإعداد البسيط الذي يستغرق أقل من 30 ثانية، يقدم ExpenseMonkey.io بداية خالية من المتاعب. فهو يسمح للشركات الصغيرة بتحسين إدارة نفقاتها بأقل قدر من الإعداد.
Swipey
swipey.co
سويبي | أدوات مالية ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة يعمل Swipey على سد الفجوة بين خدمات الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، والميزات التي تريدها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. في Swipey، نمارس طريقة أخرى للعمل - فنحن لا نرضى بالعمليات السيئة أو المخرجات التي لا تحتوي على قيمة مضافة. نحن في مهمة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا.
Roomex
roomex.com
Roomex هي منصة السفر والنفقات المصممة للشركات التي لديها قوة عاملة متنقلة. توفر منصتنا أوسع شبكة من الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والشقق والمزيد، مع أسعار Roomex الحصرية وخيارات الإقامة المصممة خصيصًا لطاقم العمل وأعمال المشاريع والإقامات الطويلة. بفضل صافي نقاط الترويج الرائدة في الصناعة والتي تبلغ 52، يضمن فريق خدمة العملاء المخصص لدينا أن كل رحلة يتم حجزها من خلال Roomex تتوافق تمامًا مع احتياجات عملائنا. علاوة على ذلك، يتيح RoomexPay للشركات إدارة النفقات بسهولة. من خلال الفواتير الموحدة، وتحصيل الرسوم بعد الخروج، والإلغاء المجاني، تتولى Roomex مهمة سفر القوى العاملة.
Reimbi
reimbi.com
سهل التقديم، سهل الموافقة، سريع السداد. لقد أعادت Reimbi تصور كيفية التعامل مع تقارير النفقات. هل تحتاج إلى تعويض الموظفين بسهولة عن نفقات المكاتب المنزلية؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى تعويض المرشحين للوظائف سريعًا مقابل نفقات المقابلة؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى التأكد من اتباع سياسات السداد الخاصة بك من خلال مسار تدقيق كامل؟ ريمبي يفعل ذلك. دعم SSO واللائحة العامة لحماية البيانات وواجهة برمجة التطبيقات؟ نعم ذلك أيضا. تعلم المزيد اليوم.
Pemo
pemo.io
أذكى بطاقات الشركة التي تعمل على أتمتة النفقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال منصة إدارة الإنفاق الشاملة لدينا والتي تتضمن بطاقات الشركات وإدارة النفقات وأتمتة المحاسبة ودفع الفواتير والمزيد.
Mindee
mindee.com
Mindee عبارة عن منصة لأتمتة عمليات المستندات تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل العمليات القائمة على المستندات للشركات من جميع الأحجام. بفضل سير العمل القابل للتخصيص ونماذج البيانات المتقدمة، تقوم Mindee بتحويل المستندات إلى بيانات قابلة للتنفيذ. تحظى شركة Mindee بثقة قادة SaaS مثل Spendesk وQonto، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات المتنوعة، وهي تقود المسؤولية في أتمتة عمليات المستندات. تقدم Mindee مجموعة من أدوات أتمتة المستندات. يدور منتجها الأساسي حول الحلول المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للشركات باستخراج البيانات ومعالجتها من مجموعة متنوعة من المستندات، بما في ذلك الفواتير والإيصالات وأي نوع من المستندات. توفر المنصة كلاً من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للنشر السريع وواجهات برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لسير عمل محدد، مما يجعلها مرنة للغاية. يمكّن Mindee الشركات من أتمتة إدخال البيانات يدويًا وتعزيز الدقة والتكامل بسلاسة مع التطبيقات الحالية لمعالجة المستندات القابلة للتطوير.
Budgetly
budgetly.com.au
بطاقات الموظفين مع قواعد الإنفاق. طريقة جديدة وأسهل لإدارة عملية نفقاتك بأكملها. أفضل من بطاقة الائتمان، تقدم Budgetly المزيد.
Archa
archa.com.au
Archa عبارة عن بطاقة ائتمان ذكية للأعمال وحل لإدارة النفقات. تقارير المصروفات المدمجة، وإصدار البطاقات بشكل فوري وحدود أعلى بدون ضمان شخصي. امنح عملك التقدير الذي يستحقه.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit هي بطاقة مؤسسية مصممة خصيصًا للشركات الناشئة. توفر لك عملية الموافقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عناء المتاعب التي عادة ما تستغرقها للحصول على بطاقة شركة، كما أن تقنية البطاقة المتقدمة لدينا تجعل من السهل دفع نفقات الأعمال وتتبعها.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout عبارة عن أداة خدمة ذاتية قائمة على الويب للموظفين، تعمل على أتمتة عملية طلب طلبات الموظفين والموافقة عليها ومعالجتها، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لتصفية مطالبات الموظفين. يحتوي على تحليلات توضح أين تنفق المنظمة فعليًا.
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير الأدوات والموارد التي تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أعمالك أو تطويرها - سواء كنت كهربائيًا ترغب في شراء لوازم لعملك التالي أو شركة استشارية ترغب في تعزيز إنفاق فريقك - انضم إلى 200000 شركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي وضعت ثقتها في شركة كابيتال أون تاب. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
تحكم في إنفاق الشركة ووفّر الوقت باستخدام بطاقات Mastercard® وVisa® المدفوعة مسبقًا. ما الذي يمكن أن يحققه عملك بمزيد من الوقت؟
AmTrav
amtrav.com
AmTrav يجعل رحلات العمل أكثر إنتاجية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق تجربة سفر سلسة عند حجز الرحلات، وإيجاد المدخرات، ووضع سياسات السفر، وإدارة المدفوعات والنفقات، والحفاظ على سلامة المسافرين. يحب المسافرون من رجال الأعمال ومنظمو السفر ومديرو السفر AmTrav لأن منصتنا الوحيدة المتصلة تجمع بين التكنولوجيا المدروسة والخدمة الشخصية، مع خبراء السفر ومديري العلاقات المستعدين دائمًا للمساعدة. تستخدم أكثر من 1000 شركة AmTrav للذهاب إلى الأماكن والالتقاء بالأشخاص وبناء اتصالات مفيدة وتحقيق أقصى استفادة من كل رحلة.
Yordex
yordex.com
تساعد Yordex Smart PO الشركات على تقليل تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين الرؤية، وتحسين التدفق النقدي، وتوفير علاقات رابحة بين المشترين والموردين. يتولى Smart PO مسؤولية الموقف بفعالية. بمجرد إرسالها، سوف يتأكدون من اكتمالها حتى الدفع النهائي بأقل قدر ممكن من المشاركة منك. وسوف يقومون بالتسوية التلقائية والاستلام التلقائي والدفع التلقائي مما يوفر لك الكثير من الوقت. ابدأ العمل مع Yordex دون أي انقطاع تقريبًا في عملياتك الحالية. على عكس حلول AP الأخرى، لا يوجد لدى Yordex عملية إعادة تصميم مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح لك زيادة عائد الاستثمار الخاص بك إلى الحد الأقصى من اليوم الأول.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus عبارة عن منصة لإدارة رحلات العمل والنفقات تناسب الجميع. مع TravelPlus، يمكنك الحصول على: - الفنادق المناسبة بأفضل الأسعار - دعم الكونسيرج على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - تكنولوجيا سهلة الاستخدام للجميع - رؤية وتحكم في الوقت الفعلي لحجز العرض التوضيحي، تفضل بزيارة www.travelplusapp.com
Billeasy
billeasy.in
Billeasy هي شركة FinTech تقود مهمة مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق أعمالها التي تتعامل مع المستهلكين وتقديم تجربة شاملة للعملاء من دون الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت والعكس. تهدف منتجاتنا إلى إنشاء بصمات رقمية لتعزيز مشاركة العملاء وولاءهم وراحتهم. نحن نساعد العلامات التجارية على دفع نمو الأعمال التجارية عن طريق رقمنة المعاملات ببساطة، بناءً على معاملات الطرف الأول، مما يجعل تتبع الأعمال وتحليلها لهم. دخلت شركة Billeasy في شراكة مع شركات البيع بالتجزئة الرائدة ومنظمات النقل العام التي تديرها الحكومة في الهند.
ExpensePath
expensepath.com
حل الويب والهواتف المحمولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمعالجة تقارير النفقات بسهولة وبتكلفة معقولة. سهل للتمويل، وسهل للموظفين، ويقلل من تكاليف النقل والتقييم.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr هو تطبيق جوال ذكي للعاملين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال المنفردين لإدارة شؤونهم المالية "التجارية" بسلاسة في ثوانٍ. ليست أيامًا أو ساعات أو حتى دقائق.
DATABASICS
data-basics.com
في DATABASICS، نقدم حلًا فعالًا وفعالًا لإدارة الوقت يتسم بالمرونة الكافية لجميع أنواع الموظفين، ولكنه بسيط بما يكفي ليستخدمه أي شخص.
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