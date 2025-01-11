متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
إرسال تطبيق جديد
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينز)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينيز). مكاتب في الولايات المتحدة (دنفر وسان فرانسيسكو ونيويورك)، بالإضافة إلى مكاتب في كندا وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا. تعتمد منتجات Xero على البرنامج كخدمة (SaaS) نموذج ويتم بيعه عن طريق الاكتتاب، بناءً على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. وتستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Neat
neat.com
على مدار أكثر من 20 عامًا، غيرت شركة The Neat Company الطريقة التي تدير بها الشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردون مسك الدفاتر المضني والمكثف للورق، ومدفوعات العملاء، وتنظيم السجلات المالية. توفر شركة Neat حلولاً قائمة على السحابة يعتمد عليها مئات الآلاف لتحقيق النظام المالي لأعمالهم الصغيرة. تساعد شركة Neat الشركات على تتبع بياناتها المالية وإدارتها ومركزيتها لتكون مستعدة للوقت الضريبي والبقاء على اطلاع على صحة أعمالها. ادخل إلى مستقبل مسك الدفاتر للشركات الصغيرة من خلال تنظيم المستندات المالية، والفواتير المخصصة، والمدفوعات عبر الإنترنت، ومسك الدفاتر من أي مكان. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: http://www.neat.com.
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أهم المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤسسات المالية الأمريكية، وأكثر من 70% من أفضل 100 شركة محاسبة أمريكية، وحزم البرامج المحاسبية الرائدة بما في ذلك Oracle NetSuite، وSage Intacct.، وQuickBooks، وXero، وهو المزود المفضل لحلول الدفع الرقمية لـ CPA. com، الشركة التكنولوجية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA). يتم تقديم Bill.com Connect، وهي عبارة عن منصة لأتمتة المدفوعات الشاملة ذات العلامات البيضاء، للمؤسسات المالية كجزء من من النظام البيئي للخدمات المصرفية للأعمال عبر الإنترنت. يشمل العملاء الحاليون بنك جيه بي مورجان تشيس التجاري، وويلز فارجو، والبنك التجاري، والبنك الوطني الأول في أوماها. يستخدم Bank of America وPNC أيضًا موقع Bill.com كجزء من عروض تكنولوجيا الدفع الخاصة بهما. اعتبارًا من عام 2019، تمتلك الشركة مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وهيوستن، تكساس.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تعتني بها أكثر إنتاجية وربحية من خلال البيانات والرؤى الأفضل. اجمع بين البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي وأدوات الإنتاجية العملية. قم بتحرير فريقك لقضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة. إعداد الشؤون المالية يمكنك إعداد الأوراق وفرزها ونشرها تلقائيًا باستخدام إعداد مع بنك الاستلام. اسحب بيانات التكلفة من أكثر من 1400 مورد وقم بالفرز والتصنيف تلقائيًا باستخدام قواعد الموردين الذكية. مطابقة الأوراق مع بيانات التكلفة من خلال الاتصالات المصرفية للتسوية. استخدم أدواتنا الذكية لتحليل الضرائب وتوقيت الدفع والتحدث مع عملائك حول التدفق النقدي، كل ذلك في الوقت الفعلي.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro عبارة عن حل قابل للتكوين بالكامل وقائم على السحابة لتتبع الوقت والنفقات والفواتير مصمم ليكون سهل الإعداد والاستخدام ولكنه شامل في الوظائف. حدد معدلات التكلفة والفاتورة لتطبيقها على الساعات التي يسجلها موظفوك للعملاء والمشاريع والأنشطة مما يسمح لك بتتبع ربحية العمل الذي تقوم به. يمكن إرسال فاتورة ببيانات الوقت والمصروفات المعتمدة من قبل الإدارة إلى عميلك. واجهات Timesite Pro مع مجموعة متنوعة من حزم الرواتب والمحاسبة. يتيح تطبيق الهاتف المحمول TimeSite للهواتف الذكية التي تعمل بنظام iPhone وAndroid لفريقك تسجيل نشاط الجدول الزمني الخاص بهم بسرعة أينما كانوا. يتم تسجيل المواقع عند تسجيل وظيفة أو نشاط في التطبيق. يتم تحميل تفاصيل الجدول الزمني تلقائيًا إلى خوادمنا السحابية. وفي نهاية الأسبوع، يمكن للموظفين إرسال جداولهم الزمنية من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم للحصول على موافقة الإدارة. سيعمل TimeSite Pro على تمكين عملائك من ترخيص العمل الذي يؤديه المشروع قبل الموافقة النهائية على الجدول الزمني المقدم من قبل المديرين. يمكن للمديرين مراجعة تفاصيل الجدول الزمني، أو إرجاع الجداول الزمنية للتصحيح وإعادة الإرسال، أو تغيير تفاصيل الجدول الزمني بأنفسهم. من خلال التتبع الدقيق للوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة، يمكّنك TimeSite Pro من معرفة ما إذا كنت تقوم بنشر مواردك بفعالية أم لا. يمكنك تعيين حدود الميزانية وتلقي تنبيهات عندما تتجاوز تقديراتك للمشروع. يتيح ذلك لإدارتك مراقبة التقدم المحرز في مشروعك عن كثب واتخاذ الإجراءات بسرعة عند الحاجة. يمكنك تخصيص معدلات التكلفة والفاتورة بمرونة للساعات التي يسجلها موظفوك لعملائك ومشاريعك وأنشطتك مما يسمح لك بتتبع ربحية العمل الذي تقوم به. يوفر لك TimeSite Pro وظيفة تحرير فواتير متكاملة بناءً على الجداول الزمنية المقدمة والموافقة عليها من قبل إدارتك. يمكن بعد ذلك تصدير هذه الفواتير إلى حزمة المحاسبة الخاصة بك. يمكن لـ TimeSite التعامل بسهولة مع سيناريوهات الفوترة المعقدة. يمكنك بسهولة إدخال بياناتك داخل وخارج TimeSite. واجهات TimeSite Pro مع MYOB، Xero، Quicken وغيرها. يمكن تصدير الجداول الزمنية والمعلومات الأخرى بسهولة في مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات. يحتوي TimeSite على مجموعة من خيارات التكوين التي تمكن مستخدمينا من إعداد نظامهم بعدة طرق مختلفة. بدءًا من تغيير طريقة عرض الجداول الزمنية لإعداد العملاء والمشاريع والتسلسلات الهرمية للمهام، يمكن لـ TimeSite استيعاب مجموعة واسعة من المتطلبات. يقدم TimeSite نسخة تجريبية مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، ولا توجد عقود للتوقيع، ويمكنك بدء استخدام TimeSite Pro وإيقافه في أي وقت. نحن نفرض رسومًا فقط على المستخدمين الذين يسجلون الوقت فعليًا. المستخدمون والمسؤولون غير النشطين أحرار. يمكنك تغيير عدد اشتراكاتك في أي وقت. يوفر TimeSite دعمًا فنيًا غير محدود وترقيات المنتج أثناء تنشيط اشتراكك. يقوم فريق التطوير لدينا باستمرار بإنتاج ميزات جديدة تضيف المزيد من الفوائد إلى TimeSite Pro. من خلال الاشتراك في TimeSite، فإنك تستثمر في حل تتبع الوقت الذي يواكب متطلبات عملائنا والابتكار في الصناعة. يسعدنا تقديم الدعم لك عبر الهاتف أو عبر الوصول عن بعد.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Mercury
mercury.com
ميركوري هو الخدمات المصرفية* للشركات الناشئة. ابدأ بالأساسيات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المجانية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، ثم قم بالتوسع باستخدام بطاقات الائتمان وديون المشاريع وحسابات إدارة الخزانة والمزيد - كل ذلك بثقة. تم تصميم Mercury باستخدام اختصارات ذكية ومستويات إضافية من التنظيم، مما يجعل المهام المصرفية أكثر بساطة وأكثر سهولة وحتى ممتعة قليلاً. تعتمد أكثر من 100 ألف شركة ناشئة من جميع الأحجام على Mercury أثناء إنشاء الشركات العظيمة التالية - يمكنك الانضمام إليهم من خلال التقديم اليوم خلال 10 دقائق أو أقل. *ميركوري هي شركة تكنولوجيا مالية وليست بنكًا. الخدمات المصرفية المقدمة من Choice Financial Group وEvolve Bank & Trust، أعضاء FDIC. يتم إصدار بطاقة IO من قبل Patriot Bank، عضو مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، بموجب ترخيص من Mastercard. لا يشكل هذا الاتصال عرضًا للبيع أو التماسًا لأي عرض لشراء حصة في أي من الأوراق المالية أو الأموال الموضحة هنا.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Pleo
pleo.io
تعرف على Pleo، حل الإنفاق الرائد في أوروبا والذي يعمل على تبسيط النفقات لكل فرد في الشركة. امنح موظفيك بطاقة شركة ذكية لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ونسيان مطاردة الإيصالات المفقودة. احصل على إمكانية رؤية النفقات في الوقت الفعلي، واشعر بالتحكم في إنفاقك وخفض تكلفة المشرف لديك بفضل إدارة النفقات الآلية والفواتير وعمليات السداد. انضم إلى 20000 شركة تستخدم Pleo للتركيز على العمل الأكثر أهمية. Pleo تعني الكفاءة، ورق أقل، عمل أكثر. يعتني Pleo بتقارير النفقات والإيصالات - حتى تتمكن أنت وفريقك من التركيز على العمل المهم حقًا. يقول 75% من مسؤولي Pleo أن استخدام Pleo جعل شركتهم أكثر إنتاجية. Pleo تعني الشفافية بمجرد إجراء عملية شراء على بطاقة Pleo، يمكن للمسؤولين الحصول على إشعار. لا مزيد من مفاجآت نهاية الشهر. 69% يشعرون أن استخدام Pleo قد زاد من الشفافية. Pleo يعني التحكم في تعيين حدود الإنفاق الفردية لكل بطاقة Pleo وتعديلها حسب الحاجة. تعرف على ما تم شراؤه في الوقت الفعلي. يشعر 72% من مسؤولي Pleo أن لديهم نظرة عامة أفضل حول كيفية إنفاق أموال الشركة. Pleo تعني الحرية، حرر فريقك من الروتين وزودهم بالأدوات التي يحتاجون إليها. لا مزيد من السداد، لا مزيد من المدفوعات من الجيب. يتم توفير 138 ساعة بواسطة مسؤولي Pleo كل عام بفضل Pleo.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة تمويل شاملة للشركات الحديثة، حيث تساعد أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء آسيا على توفير الوقت والمال من خلال المدفوعات الدولية، وإدارة النفقات، وإدارة المدفوعات، وحلول إدارة المستحقات - يمكن الوصول إليها عبر حساب واحد سهل الاستخدام. يقع المقر الرئيسي لشركة Aspire في سنغافورة، ويعمل بها أكثر من 450 موظفًا في خمس دول وتدعمها شركات رأس المال الاستثماري العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك Sequoia وLightspeed وY-Combinator وTencent وPaypal. في عام 2023، أغلقت أسباير جولة C من السلسلة C تجاوزت فيها الاكتتاب 100 مليون دولار أمريكي وأعلنت أنها حققت الربحية.
Dext Commerce
dext.com
أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر سهولة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.
Expensya
expensya.com
Expensya هو الحل الذي يغير إدارة الإنفاق. يمكن لمستخدمي Expensya إدارة ومعالجة أي نوع من النفقات: عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتكاليف العامة، وتقارير النفقات، والعمل عن بعد، والبدلات اليومية، ونفقات الأميال، والمزيد. بفضل ميزاتها وخبراتها الشاملة، تدعم Expensya حاليًا أكثر من 5000 شركة وتوفر حلاً شاملاً لمستخدميها، لإدارة شاملة لا تشوبها شائبة لجميع نفقات الأعمال. يتكامل Expensya أيضًا مع بطاقاتك المصرفية ونظام الموارد البشرية لديك ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونظام المحاسبة لديك ومدير السفر الخاص بك. تعمل شركة Expensya على أتمتة كل خطوة من العملية، مما يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية فريقك. تتمثل رؤيتنا في تقديم الحل الأكثر اكتمالًا وسهولة وقابلية للتطوير.
Wallester
business.wallester.com
Wallester هي شركة تكنولوجيا مالية تساعد الشركات على اتباع نهج جديد تمامًا لإدارة نفقات الشركات وتحسينها. كوننا شريكًا رسميًا لشركة Visa، فإن Wallester Business هو الحل الأمثل لإصدار بطاقات الشركات لمختلف الاحتياجات بالإضافة إلى منصة داخلية سهلة الاستخدام لمراقبة وإدارة النفقات. يقدم Wallester عملية تأهيل سريعة جدًا، ونهجًا شخصيًا لتلبية احتياجات العميل، وواجهة برمجة تطبيقات رائعة للأعمال، وتطبيقًا للهاتف المحمول، والعديد من الميزات المبتكرة التي تتفوق على البنوك التقليدية. جرب Wallester Business لتمكين عملك اليوم مقابل 00.00 يورو شهريًا فقط!
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو حل لإدارة النفقات في الوقت الفعلي يوفر قدرًا أكبر من الراحة والتحكم والامتثال لعملية إعداد تقارير النفقات. يقدم Rydoo تطبيقًا بديهيًا للهاتف المحمول والويب حيث يتمكن الموظفون من إنشاء النفقات وإرسالها والموافقة عليها أثناء التنقل، مع تزويد فرق الشؤون المالية بحل مرن للتحكم بشكل أفضل في الإنفاق وتخصيص السياسات والتكامل مع أدوات الموارد البشرية والمالية وأدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP). يتيح Rydoo لمليون مستخدم عبر أكثر من 12000 مؤسسة على مستوى العالم، وهو الحل الأعلى تقييمًا في فئته (4.9/5 في متجر التطبيقات).
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Swipey
swipey.co
سويبي | أدوات مالية ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة يعمل Swipey على سد الفجوة بين خدمات الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، والميزات التي تريدها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. في Swipey، نمارس طريقة أخرى للعمل - فنحن لا نرضى بالعمليات السيئة أو المخرجات التي لا تحتوي على قيمة مضافة. نحن في مهمة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا.
Fyle
fylehq.com
Fyle عبارة عن منصة حديثة لإدارة النفقات تمكن المحاسبين من تبسيط عملية إعادة تقدير النفقات الخاصة بهم، على بطاقات الائتمان الخاصة بهم. يتكامل Fyle مباشرة مع بطاقات الائتمان Visa وMastercard وAmerican Express الحالية، لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لبيانات معاملات بطاقات الائتمان، وإشعارات الإنفاق الفورية عبر الرسائل النصية، وجمع الإيصالات بسهولة. يمكن للمستخدمين إرسال الإيصالات عبر الرسائل النصية، ويقوم Fyle بمطابقة الإيصالات تلقائيًا، مما يضمن التسوية التلقائية ووقتًا أسرع للإغلاق. يمكن للموظفين إرسال النفقات من التطبيقات اليومية مثل الرسائل النصية وGmail وOutlook وSlack وTeams والمزيد، أو استخدام تطبيق Fyle القوي للهاتف المحمول لالتقاط صور للإيصالات وإرسال النفقات أثناء التنقل. يقوم Fyle تلقائيًا باستخراج البيانات وترميزها وتصنيفها من الإيصالات، والتحقق من انتهاكات السياسة، وتخصيصها للمشاريع والميزانيات ومراكز التكلفة المناسبة، ودفع البيانات إلى برامج المحاسبة مثل QuickBooks Online وXero وNetSuite وSage Intacct وSage 300 CRE، Microsoft Dynamics 365 Business Central وQuickBooks Desktop.
Mesh Payments
meshpayments.com
تعرف على Mesh، منصة إدارة الإنفاق الشاملة التي تمنحك التحكم الكامل والرؤية في كل معاملة. فهو يعمل على أتمتة المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مع تبسيط سير عمل المدفوعات بالكامل، مما يساعدك على إدارة مدفوعات الشركة وتحسينها بشكل أفضل - وتوفير ساعات إغلاق كتبك كل شهر. بدءًا من السفر وحتى اللوازم المكتبية ومدفوعات البائعين والنفقات المتنوعة، توفر لك Mesh حلول إنفاق سهلة لفريقك بأكمله. - قم بتعيين بطاقات افتراضية ومادية بميزانيات معتمدة مسبقًا، وقفل البطاقات لمورد معين، وإلغاء البطاقة في ثوانٍ. أفضل جزء؟ يمكنك أن تقول وداعا لتقارير النفقات. - تصنيف الإنفاق تلقائيًا، وجمع الإيصالات ومطابقتها، وتبسيط سير عمل الدفع والموافقات، وتتبع كل عملية شراء. - احصل على رؤى ذكية ومخصصة خلال سير عمل الدفع بالكامل، بما في ذلك البدائل الفعالة من حيث التكلفة، وحزم تسعير SaaS، وفرص توحيد الأسعار. - قل وداعًا لإدخال البيانات يدويًا - مع Mesh، تعمل التسوية بنقرة واحدة على مزامنة المعاملات على الفور مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يوفر لفريقك الكثير من الوقت والجهد. - تبسيط الموافقات من خلال التوجيه التلقائي للطلبات والإشعارات الفورية بدون أي متاعب. تعرف على المزيد على www.meshPayments.com
Routespring
routespring.com
Routespring هو برنامج لإدارة السفر مُحسّن للمدفوعات المركزية لجميع رحلات العمل. يعمل Routespring على تمكين الفرق المالية من خلال الرؤية الفعلية والضوابط التي تساعد المسافرين على #GoFurther. مع Routespring، يمكنك: - إمكانية التخلص من عملية السداد - تقليل الوقت الإداري في إدارة السفر - زيادة القيمة إلى الحد الأقصى دون أي التزامات طويلة الأجل
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Alaan
alaan.com
الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، Alaan موجود لمساعدة فرق التمويل على توفير الوقت، المال والجهد.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، والتكامل السلس لبرامج المحاسبة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk العملاء في أكثر من 32 دولة على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في الإنفاق على نطاق واسع والبقاء مرنين. من خلال مكاتبها في لندن وبرلين وبرشلونة وباريس وأمستردام وفيلنيوس وصوفيا ونيويورك، تتضمن قاعدة عملاء Payhawk المتنوعة أسماء بارزة مثل LuxAir وBabbel وVinted وWalbox وWagestream.
Happay
happay.com
Happay هو الحل المتكامل الأول من نوعه لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات. مع أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وفي مختلف الصناعات، تعمل Happay على حل حالات الاستخدام المالي المعقدة بدقة. نحن نجعل رحلة السفر والنفقات والدفع بأكملها متعة بفضل ميزاتنا المبتكرة. السفر 1. التكامل السلس مع شركات TMC الرائدة، بما في ذلك MakeMyTrip، وThomas Cook، وما إلى ذلك. 2. تجربة الحجز داخل التطبيق، واختيار المقاعد، وخيارات الطعام، وتأكيد التذكرة، كل ذلك داخل Happay. 3. يساعد الذكاء الاصطناعي في عرض خيار السعر الأقل واختياره، مما يوفر آلاف الدولارات. 4. يساعد "تجميد الأجرة" على تأمين التذكرة وتجنب ارتفاع الأسعار بسبب تأخير الموافقة. 5. سهولة إعداد السياسات والامتثال الآلي للسياسة بنسبة 100% أثناء الحجز. 6. نفقات عملية الموافقة الشفافة بنقرة واحدة 1. الالتقاط التلقائي للنفقات مباشرة من مصدر الإنفاق (رسائل البريد الإلكتروني، وسيارات الأجرة، والرسائل النصية القصيرة، وكشوفات بطاقات الائتمان) 2. المسح الذكي الفريد للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يقوم بمسح تقارير النفقات وإدخالها تلقائيًا، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي 3. عمليات فحص السياسات الآلية واستدعاءات الانتهاك 4. سهولة إعداد سير عمل الموافقة والانحرافات لحالات استخدام الأعمال المعقدة 5. بيانات ضريبة السلع والخدمات الشاملة تحصيل المدفوعات وإعداد التقارير عنها وتسويتها إن بطاقات الشركات الخاصة بنا هي الحل لجميع مشكلات مدفوعات الشركات. محبوبة من قبل العملاء من جميع الأحجام، نحن نقدم بطاقة واحدة موحدة لجميع نفقات الموظفين، الإنفاق الرقمي مع التسوية في الوقت الفعلي وإدارة النفقات الشفافة، توزيع وإدارة المصروفات النثرية الرقمية ونجمع كل هذه الميزات المذهلة مع تحليلاتنا المبنية بقوة. احصل على بيانات متعمقة في الوقت الفعلي حول حجوزات السفر الخاصة بك، والرحلات المخططة وغير المخطط لها، وانتهاكات السياسة، وكبار المنفقين، والمزيد بنقرة واحدة. تحظى Happay بثقة أكثر من 7000 عميل، بما في ذلك العلامات التجارية المتميزة ورواد السوق، وهي الخيار الصحيح لحلول السفر والمصروفات والدفع المتكاملة. لحجز عرض توضيحي، قم بزيارة https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Soldo
soldo.com
تعمل Soldo على جعل عمليات السداد قديمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من خلال الجمع بين بطاقات شركة Soldo ومنصة إدارة النفقات الخاصة بنا. لا يضطر الموظفون أبدًا إلى إنفاق أموالهم الخاصة. لا أحد يضيع الوقت على الإيصالات المفقودة. وتتحكم الفرق المالية في إنفاق الشركة. مع Soldo، يمكنك التحكم في جميع نفقات الأعمال، وبفضل التكامل مع نظام المحاسبة الخاص بك، يمكنك تسوية النفقات بسرعة وسهولة. يمكنك تجهيز بعض أو كل الموظفين، أو الفرق بأكملها، أو حتى المتعاونين الخارجيين ببطاقات Mastercard® Soldo، وتحديد من يمكنه الوصول إلى أموال الشركة والقواعد التي سيتم من خلالها إنفاقها.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank هو النظام الأساسي الرائد لإدارة النفقات وسفر الأعمال، حيث يعمل على توفير حلول النفقات والسفر لأكثر من 20000 شركة. مع TravelBank، يمكنك التحكم الفوري في إدارة نفقاتك وبرنامج السفر، مما يقلل إنفاق الشركة بنسبة 30% في المتوسط مع تحسين سعادة الموظفين من خلال تصميم سهل الاستخدام وسداد سريع للنفقات وبرنامج مكافآت السفر. يمكن للشركات إنشاء ونشر سياسات النفقات والسفر المخصصة بسهولة، كما يمكنها الوصول إلى فريق نجاح العملاء الداخلي في TravelBank للحصول على دعم الخبراء، المتوفر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة. TravelBank متاح على سطح المكتب والهاتف المحمول. ابدأ في دقائق معدودة على موقع travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
يعمل ExpenseOnDemand على تغيير الطريقة التي تدير بها فرق الشؤون المالية وكشوف المرتبات عمليات إدارة النفقات الخاصة بهم. نحن نقدم حلاً شاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية لالتقاط الإيصالات والفواتير، وصولاً إلى التكامل بسلاسة مع Xero وTally وQuickBooks وSage مما يجعل حياتك سهلة قدر الإمكان. تساعد تقنيتنا الفريدة الشركات على أتمتة العمليات، وتحديد الإيصالات المكررة والمصادقة بسهولة على المطالبات، مما يوفر لها في كثير من الأحيان الآلاف أو حتى الملايين من التكاليف كل عام. تحتوي المنصة على أكثر من 120 ميزة متقدمة للاختيار من بينها، ولا تدفع إلا مقابل تلك الميزات التي تشترك فيها. أبرزها لمستخدمينا هي: 1. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي للموافقة الخاص بك، بما في ذلك الموافقين متعددي المستويات في النظام الأساسي، مع حدود الإنفاق. 2. استخدم وظيفة Google Mileage الخاصة بنا ووفر نسبة مذهلة تبلغ 27.8% على الأميال التي تمت المطالبة بها يدويًا. 3. تتيح لك عمليات "التكامل المحاسبي" الخاصة بنا إمكانية التكامل مع برامج المحاسبة المختلفة في دقائق معدودة، ويشمل ذلك إرسال الإيصالات واستخدام فئات التتبع. 4. يمكن أن تعرض لك وظيفة "مسار التدقيق" سجلاً كاملاً للنفقات عندما تحتاج إليها - بدءًا من سير العمل والاستلام وحتى سجل الموافقة. 5. يمكنك إدخال معدلات ضريبية مختلفة في إيصال مما يسمح لمديري الشؤون المالية بفصل النفقات بسهولة إلى معدلات الضرائب ذات الصلة. 6. يمكنك تخصيص فئات النفقات الفريدة لعملك. يمكنك إنشاء تقرير التصدير المخصص الخاص بك والذي يناسب مؤسستك.
Teampay
teampay.co
تتميز إدارة الإنفاق الشاملة في Teampay بعناصر تحكم مدمجة تعمل على فرض سياستك مقدمًا وتمكنك من إدارة جميع إنفاق الشركة في مكان واحد. بينما تحافظ فرق الشؤون المالية على السيطرة الكاملة، يحصل المديرون والموظفون على رؤية في الوقت الفعلي للإنفاق الفعلي، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء سريعة ومتوافقة. يسهّل برنامج Teampay على كل فرد في الشركة شراء ما يحتاج إليه مع منح الفريق المالي راحة البال من خلال سير عمل الشراء والتسوية الآلي. باستخدام Teampay، يمكنك إدارة جميع أنواع عمليات الشراء التي يجريها أي شخص من البداية إلى النهاية. يحب الموظفون التجربة السهلة، ويمكن لفرق الشؤون المالية أن تتنفس الصعداء عندما تعلم أن كل الإنفاق يتم ترميزه مسبقًا واعتماده مسبقًا. يتكامل Teampay مباشرة مع Quickbooks Online وXero وIntacct وNetsuite وMicrosoft Dynamics 365 Business Central وFinance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.
Findity
findity.com
Findity عبارة عن منصة لإدارة النفقات تتيح للشركاء نقل حلول إدارة النفقات الخاصة بهم إلى السوق - كتطبيق ذو علامة بيضاء أو عبر واجهات برمجة التطبيقات. تقوم المنصة بأتمتة نفقات الشركات والأميال والترفيه والبدلات اليومية في مكان واحد. ومن خلال عمليات التكامل مع برامج وبطاقات المحاسبة وكشوف المرتبات الرائدة، يعمل هذا الحل على رفع مستوى عروض الشركاء من خلال تجربة نفقات سلسة ومتوافقة تمامًا لعملائهم.
Timesheets.com
timesheets.com
يعد موقع Timesheets.com حلاً سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع وقت الموظفين للشركات التي ترغب في توفير تكاليف الرواتب أو زيادة الفواتير. يمكن للموظفين تتبع وقتهم من خلال موقع الهاتف المحمول الخاص بنا أو يمكن للمسؤولين تقييد مكان حضور الموظفين في مواقع مكاتب معينة فقط. يتمتع نظامنا المتوافق مع DCAA بمسار تدقيق كامل وبنية أذونات تضمن الأمان والمساءلة. يمكن تصدير التقارير إلى عدد من منصات برامج الرواتب والمحاسبة بما في ذلك QuickBooks.
Weel
letsweel.com
تساعد Weel الشركات الأسترالية على إدارة الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم Visa Business الافتراضية ودفع الفواتير وإعداد تقارير النفقات وتسديد تكاليف الهاتف المحمول. قم بإصدار بطاقات افتراضية على الفور لأعضاء الفريق وقم بأتمتة تقارير النفقات الخاصة بك عن طريق التقاط صور للإيصالات ثم إرسالها مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك. يمكن للموظفين إجراء عمليات شراء للشركة بسعر صرف العملات الأجنبية الرائد في السوق في أي مكان تقبل فيه Visa، بينما تظل أنت وفريقك المالي متحكمين في الميزانيات وحدود الإنفاق وقواعد الموافقة وتتبع الفواتير في الوقت الفعلي.
Torpago
torpago.com
Torpago عبارة عن منصة للخدمات المالية وإدارة الإنفاق في مهمة تهدف إلى تغيير بطاقات الائتمان التقليدية للشركات وتحديث إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. يعمل Torpago على تمكين الشركات من خلال حلول بسيطة وسهلة تمنح تحكمًا وشفافية أكبر في إنفاق الشركة. تم إطلاق بطاقات وبرامج Torpago في عام 2020، وهي تمكن آلاف الشركات من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo هو برنامج الدفع الأمثل للشركات المتنامية. نحن برنامج شامل للذمم الدائنة يجمع إدارة الإنفاق الداخلي، وبطاقات الشركات، ودفع الفواتير الآلي، وسير عمل الموافقة، والتسوية المحاسبية في عرض متكامل. الشركات التي تستخدم Spenmo توفر أكثر من 50 ساعة و10000 دولار شهريًا. عند الانتهاء من برنامج Y-Combinator في عام 2020، توسعت Spenmo منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 موظف وجمعت أكثر من 85 مليون دولار أمريكي في رأس المال الاستثماري من كبار المستثمرين مثل Y Combinator وInsight Partners وAddition وSalesforce وGlobal Founders' Capital وAlpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay هو مزود حلول مالية يقدم بطاقات الشركات، وإدارة النفقات الآلية، وعمليات التكامل المحاسبية التي تبسط العمليات المالية، مما يساعد الشركات على توفير الوقت والمال مع رفع دور فرقها المالية. نحن مهووسون بتمكين الفرق المالية، وتحويلهم من محاسبين بسيطين إلى أصول استراتيجية داخل المؤسسات. نظرًا لطموحنا لقيادة التغيير في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإننا نهدف إلى أن نصبح الشريك المالي المفضل للشركات التي تسعى إلى النمو والكفاءة.
Minute7
minute7.com
Minute7 هي أداة لتتبع الوقت والنفقات تتكامل بسهولة مع QuickBooks Online وDesktop. Minute7 مخصص لجميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص وحتى شركات Fortune 500. ليس لدينا أي رسوم خفية. نحن ببساطة نتقاضى 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog عبارة عن منصة شاملة لسداد الأميال والنفقات مصممة لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية وإزالة العمليات اليدوية الشاقة من القيادة والمستخدمين. تشتمل ميزاتنا المميزة على التتبع التلقائي للأميال، والتقاط إيصال التعرف الضوئي على الحروف، وقواعد الرحلات المتكررة المخصصة، وإعفاء الأميال المقطوعة، والحسابات التلقائية لأقصر مسافة، والإبلاغ عن النفقات الزائدة.
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد وتوفير الوقت وتقديم مزايا وظيفية جذابة للعاملين المتنقلين. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، تشتهر Everlance بسهولة الاستخدام والإدارة وسهولة التعامل معها. توفر المنصة الشاملة حلاً كاملاً لسداد تكاليف السيارة من خلال: تطبيق تتبع الأميال المصنف رقم 1 على متجر التطبيقات، والذي يتميز بسجلات تلقائية للأميال تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحماية الخصوصية المضمنة، وتدفقات الموافقة على تقرير السداد القابلة للتخصيص والأعلام الخارجية خيارات سداد تكاليف الموظفين شهريًا أو نصف شهري أو نصف أسبوعي رخصة القيادة والتحقق من التأمين فحوصات مستمرة لسجل المركبات الآلية (MVR) والتدريب على سلامة السائق إدارة متكاملة للنفقات مع إمكانية الرؤية في في كل خطوة، يمكنك تعويض موظفيك بدقة وكفاءة عن الأميال التي قطعوها والنفقات التي قطعوها. بالإضافة إلى ذلك، احصل على رؤى جديدة حول كيفية قضاء الموظفين يومهم، مما يساعد على زيادة المساءلة وتمكين تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. تدعم Everlance جميع أنواع برامج سداد تكاليف المركبات بدون/منخفضة الضرائب. سواء كنت توفر سيارات الشركة حاليًا، أو تستخدم العمليات اليدوية أو تأتي من مزود آخر، يمكن لفريق الخبراء في Everlance مساعدتك في تحديد البرنامج (البرامج) المناسب لعملك والحفاظ على امتثال IRS. عمليات السداد المخصصة ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، بما في ذلك تسديدات تطوير الأسعار بالسنت لكل ميل (CPM) والبدلات الخاضعة للمساءلة تتبع الأسطول لدى كل عميل مدير نجاح العملاء المسمى الذي يعمل كنقطة اتصال واحدة ويقوم بإجراء مراجعات أعمالك ربع السنوية. يتوفر مكتب المساعدة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لدعمك أنت وموظفيك على الطريق.
Kloo
getkloo.com
Kloo هو الحل النهائي لتحديث عمليات الحسابات الدائنة، بما في ذلك إدارة النفقات ودفع الفواتير. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، يتيح Kloo للشركات تقليل العمليات اليدوية بنسبة تصل إلى 80%، مما يؤدي إلى إنشاء سير عمل أكثر بساطة وكفاءة. أتمتة الحسابات الدائنة باستخدام Kloo: تعمل منصة Kloo المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية الحسابات الدائنة بالكامل، بدءًا من الموافقة على الفاتورة وحتى تنفيذ الدفع. يمكن لتصميمه الذكي أن يتكيف بسهولة مع احتياجات عملك الفريدة. إدارة نفقات لا مثيل لها: إدارة نفقات الموظفين بكفاءة من خلال واجهة Kloo سهلة الاستخدام. تتبع النفقات والإبلاغ عنها وتسويتها بسرعة وبشفافية كاملة، مما يوفر تحكمًا أفضل في عملياتك المالية. إحداث ثورة في مدفوعات الفواتير: تم تصميم نهج Kloo في دفع الفواتير للتكامل بسلاسة مع أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تضمن مرونة النظام الأساسي وقدرات الذكاء الاصطناعي ملاءمته للبنية الأساسية الحالية لديك، بغض النظر عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحدد الذي تستخدمه. الفوائد الرئيسية تقليل الجهود اليدوية: تقليص المهام اليدوية بنسبة 80%، مما يسمح لفريقك بالتركيز على النمو والمبادرات الإستراتيجية بدلاً من العمليات المالية التي تستغرق وقتًا طويلاً. حلول قابلة للتطوير دون إضافة موظفين: توفر أتمتة Kloo الشاملة للحسابات الدائنة أساسًا قويًا للنمو دون الحاجة المستمرة إلى موارد إضافية. تعزيز الامتثال وتقليل المخاطر: من خلال ميزات مثل مسارات التدقيق وطرق العرض المستندة إلى الأدوار، يساعد Kloo في تقليل المخاطر المالية ويضمن بقاء عملياتك متوافقة مع اللوائح ذات الصلة. تحسين العلاقات مع البائعين: توفر Kloo تجربة دفع سلسة لمورديك، مع التركيز على المعالجة الشفافة وطرق الدفع المتعددة. قم بتحديث حساباتك الدائنة وإدارة النفقات وعمليات دفع الفواتير باستخدام Kloo. إن قدرته على التكامل دون عناء مع أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، المدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم، يعني أنه يمكنك تنفيذ Kloo ضمن إطار العمل الحالي لديك. وهذا يسمح لشركتك بالتطور بوتيرة السوق الديناميكية اليوم. من خلال اعتماد Kloo، فإنك تستثمر في التكنولوجيا التي تعمل على أتمتة الوظائف المالية المهمة، مما يمكّن شركتك من أن تكون أكثر مرونة واستجابة.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus عبارة عن منصة لإدارة رحلات العمل والنفقات تناسب الجميع. مع TravelPlus، يمكنك الحصول على: - الفنادق المناسبة بأفضل الأسعار - دعم الكونسيرج على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - تكنولوجيا سهلة الاستخدام للجميع - رؤية وتحكم في الوقت الفعلي لحجز العرض التوضيحي، تفضل بزيارة www.travelplusapp.com
Emburse Abacus
abacus.com
إرسال وإدارة نفقات الموظفين في الوقت الحقيقي. لا مزيد من تقارير النفقات أو اكتناز الإيصالات. سجل النفقات فور حدوثها للحصول على رؤية كاملة للإنفاق. أنشئ قواعد توجيه موافقة مخصصة لكل حساب وقم بأتمتة سياسة النفقات الخاصة بك لتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة. تعمل الواجهة البسيطة والأنيقة على التخلص من الفوضى وتطلب فقط من الموظفين تقديم ما هو مطلوب، مع تنظيم النفقات وفرزها في التقارير عند تقديمها. تعد تسوية بطاقة الشركة أمرًا سهلاً بفضل لوحة التحكم الرئيسية التي تمنحك رؤية كاملة لبرنامج بطاقتك بالكامل في الوقت الفعلي. قم بإصدار بطاقات الائتمان في التطبيق مع قواعد النفقات التي يتم تطبيقها تلقائيًا لضمان عدم إنفاق الموظفين بما يتجاوز الميزانية المعتمدة مسبقًا. يدعم Abacus بطاقات الائتمان الافتراضية والبلاستيكية لكل أنواع حالات الاستخدام. قم بتحليل بياناتك باستخدام وحدة إعداد التقارير الخاصة بنا. قم بتدوير نفقاتك وتقسيمها حسب أي نقاط بيانات تتتبعها مثل المشروع أو المؤتمر أو العميل لمعرفة اتجاهات الإنفاق. تجمع شركة Emburse بعضًا من أقوى حلول الأتمتة المالية وأكثرها موثوقية في العالم. كجزء من مجموعة منتجاتنا، تحمل شركة Emburse Abacus وعدًا بإضفاء الطابع الإنساني على العمل مع تقديم حلول النفقات وبطاقات الشركات للمؤسسات الصغيرة.
Roomex
roomex.com
Roomex هي منصة السفر والنفقات المصممة للشركات التي لديها قوة عاملة متنقلة. توفر منصتنا أوسع شبكة من الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والشقق والمزيد، مع أسعار Roomex الحصرية وخيارات الإقامة المصممة خصيصًا لطاقم العمل وأعمال المشاريع والإقامات الطويلة. بفضل صافي نقاط الترويج الرائدة في الصناعة والتي تبلغ 52، يضمن فريق خدمة العملاء المخصص لدينا أن كل رحلة يتم حجزها من خلال Roomex تتوافق تمامًا مع احتياجات عملائنا. علاوة على ذلك، يتيح RoomexPay للشركات إدارة النفقات بسهولة. من خلال الفواتير الموحدة، وتحصيل الرسوم بعد الخروج، والإلغاء المجاني، تتولى Roomex مهمة سفر القوى العاملة.
Reimbi
reimbi.com
سهل التقديم، سهل الموافقة، سريع السداد. لقد أعادت Reimbi تصور كيفية التعامل مع تقارير النفقات. هل تحتاج إلى تعويض الموظفين بسهولة عن نفقات المكاتب المنزلية؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى تعويض المرشحين للوظائف سريعًا مقابل نفقات المقابلة؟ ريمبي يفعل ذلك. هل تحتاج إلى التأكد من اتباع سياسات السداد الخاصة بك من خلال مسار تدقيق كامل؟ ريمبي يفعل ذلك. دعم SSO واللائحة العامة لحماية البيانات وواجهة برمجة التطبيقات؟ نعم ذلك أيضا. تعلم المزيد اليوم.
Pemo
pemo.io
أذكى بطاقات الشركة التي تعمل على أتمتة النفقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال منصة إدارة الإنفاق الشاملة لدينا والتي تتضمن بطاقات الشركات وإدارة النفقات وأتمتة المحاسبة ودفع الفواتير والمزيد.
Mindee
mindee.com
Mindee عبارة عن منصة لأتمتة عمليات المستندات تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل العمليات القائمة على المستندات للشركات من جميع الأحجام. بفضل سير العمل القابل للتخصيص ونماذج البيانات المتقدمة، تقوم Mindee بتحويل المستندات إلى بيانات قابلة للتنفيذ. تحظى شركة Mindee بثقة قادة SaaS مثل Spendesk وQonto، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات المتنوعة، وهي تقود المسؤولية في أتمتة عمليات المستندات. تقدم Mindee مجموعة من أدوات أتمتة المستندات. يدور منتجها الأساسي حول الحلول المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للشركات باستخراج البيانات ومعالجتها من مجموعة متنوعة من المستندات، بما في ذلك الفواتير والإيصالات وأي نوع من المستندات. توفر المنصة كلاً من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للنشر السريع وواجهات برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لسير عمل محدد، مما يجعلها مرنة للغاية. يمكّن Mindee الشركات من أتمتة إدخال البيانات يدويًا وتعزيز الدقة والتكامل بسلاسة مع التطبيقات الحالية لمعالجة المستندات القابلة للتطوير.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin عبارة عن منصة شاملة للعمليات المالية تجمع بين شبكة من المؤسسات المالية العالمية التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 220 عملة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وتقديم حلول خزانة موحدة. نحن نقدم للشركات العالمية منصة واحدة للعمليات المالية العالمية، والوصول إلى مؤسسات مالية متعددة وتسريع المدفوعات عبر الحدود على الفور لزيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، والنمو في أسواق جديدة، دون متاعب. الإمكانات الرئيسية: الوصول إلى أكثر من 220 عملة، وأكثر من 30 مسار دفع و200 دولة، مدفوعات عبر الحدود، وبطاقات افتراضية متعددة العملات، وحسابات افتراضية (أرقام IBAN محلية)، وإدارة الخزينة، وحسابات إدارة النفقات المصرفية المتعددة، وحسابات الدفع والحسابات المستحقة القبض، والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأدوات المحاسبة المتعددة إدارة وصول فريق الطبقة
Budgetly
budgetly.com.au
بطاقات الموظفين مع قواعد الإنفاق. طريقة جديدة وأسهل لإدارة عملية نفقاتك بأكملها. أفضل من بطاقة الائتمان، تقدم Budgetly المزيد.
Archa
archa.com.au
Archa عبارة عن بطاقة ائتمان ذكية للأعمال وحل لإدارة النفقات. تقارير المصروفات المدمجة، وإصدار البطاقات بشكل فوري وحدود أعلى بدون ضمان شخصي. امنح عملك التقدير الذي يستحقه.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit هي بطاقة مؤسسية مصممة خصيصًا للشركات الناشئة. توفر لك عملية الموافقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عناء المتاعب التي عادة ما تستغرقها للحصول على بطاقة شركة، كما أن تقنية البطاقة المتقدمة لدينا تجعل من السهل دفع نفقات الأعمال وتتبعها.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout عبارة عن أداة خدمة ذاتية قائمة على الويب للموظفين، تعمل على أتمتة عملية طلب طلبات الموظفين والموافقة عليها ومعالجتها، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لتصفية مطالبات الموظفين. يحتوي على تحليلات توضح أين تنفق المنظمة فعليًا.
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير الأدوات والموارد التي تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أعمالك أو تطويرها - سواء كنت كهربائيًا ترغب في شراء لوازم لعملك التالي أو شركة استشارية ترغب في تعزيز إنفاق فريقك - انضم إلى 200000 شركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي وضعت ثقتها في شركة كابيتال أون تاب. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
تحكم في إنفاق الشركة ووفّر الوقت باستخدام بطاقات Mastercard® وVisa® المدفوعة مسبقًا. ما الذي يمكن أن يحققه عملك بمزيد من الوقت؟
AmTrav
amtrav.com
AmTrav يجعل رحلات العمل أكثر إنتاجية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق تجربة سفر سلسة عند حجز الرحلات، وإيجاد المدخرات، ووضع سياسات السفر، وإدارة المدفوعات والنفقات، والحفاظ على سلامة المسافرين. يحب المسافرون من رجال الأعمال ومنظمو السفر ومديرو السفر AmTrav لأن منصتنا الوحيدة المتصلة تجمع بين التكنولوجيا المدروسة والخدمة الشخصية، مع خبراء السفر ومديري العلاقات المستعدين دائمًا للمساعدة. تستخدم أكثر من 1000 شركة AmTrav للذهاب إلى الأماكن والالتقاء بالأشخاص وبناء اتصالات مفيدة وتحقيق أقصى استفادة من كل رحلة.
Yordex
yordex.com
تساعد Yordex Smart PO الشركات على تقليل تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين الرؤية، وتحسين التدفق النقدي، وتوفير علاقات رابحة بين المشترين والموردين. يتولى Smart PO مسؤولية الموقف بفعالية. بمجرد إرسالها، سوف يتأكدون من اكتمالها حتى الدفع النهائي بأقل قدر ممكن من المشاركة منك. وسوف يقومون بالتسوية التلقائية والاستلام التلقائي والدفع التلقائي مما يوفر لك الكثير من الوقت. ابدأ العمل مع Yordex دون أي انقطاع تقريبًا في عملياتك الحالية. على عكس حلول AP الأخرى، لا يوجد لدى Yordex عملية إعادة تصميم مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح لك زيادة عائد الاستثمار الخاص بك إلى الحد الأقصى من اليوم الأول.
ExpensePath
expensepath.com
حل الويب والهواتف المحمولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمعالجة تقارير النفقات بسهولة وبتكلفة معقولة. سهل للتمويل، وسهل للموظفين، ويقلل من تكاليف النقل والتقييم.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr هو تطبيق جوال ذكي للعاملين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال المنفردين لإدارة شؤونهم المالية "التجارية" بسلاسة في ثوانٍ. ليست أيامًا أو ساعات أو حتى دقائق.