برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Fiskl

fiskl.com

اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال. تحظى Fiskl بثقة أكثر من 170.000 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم، وتوفر إدارة مالية حائزة على جوائز ويمكن الوصول إليها من أي مكان عبر الهاتف المحمول. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: 🔹 قدرات محاسبية كاملة: يقدم Fiskl محاسبة كاملة ذات إدخال مزدوج تغطي الفواتير، واتصالات البنك/بطاقات الائتمان، وتتبع النفقات، والتسوية، والبيانات المالية، والمزيد. 🔹 الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم محرك التصنيف التلقائي الخاص بنا الذكاء الاصطناعي لتصنيف المعاملات تلقائيًا ومطابقة التحويلات وتسوية الحسابات، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي. 🔹 تطبيقات الهاتف المحمول: تتيح تطبيقات iOS وAndroid لدينا إدارة الشؤون المالية أثناء التنقل مع المحاسبة الكاملة على الهاتف المحمول - وهو أمر ضروري للشركات اليوم. 🔹 متعدد العملات: دعم متقدم متعدد العملات عبر 168 عملة مع التسوية الآلية للمعاملات الأجنبية. 🔹 التعامل مع الضرائب العالمية: امتثال ضريبي مدمج لأكثر من 100 دولة مع حسابات ضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير الآلية. 🔹 فواتير متعددة اللغات: قم بإنشاء فواتير احترافية بأكثر من 60 لغة للتواصل بسلاسة مع العملاء الدوليين. 🔹 خيارات دفع واسعة النطاق: يتكامل Fiskl مع بوابات الدفع الرائدة مثل Stripe وPayPal وApple Pay وغيرها الكثير. 🔹 الخلاصات المصرفية والمزامنة: استيراد المعاملات تلقائيًا من أكثر من 21000 بنك على مستوى العالم إلى المحاسبة عبر الخلاصات المصرفية ومحرك المزامنة الخاص بنا. 🔹 التقارير المخصصة: أنشئ بيانات مالية قابلة للتخصيص بالكامل مع سهولة السحب والإفلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لعملك. 🔹 التعاون: تتيح بوابات العميل مشاركة الفواتير والرؤية المحاسبية مع عملائك والمحاسب. 🔹 واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات: تتيح واجهات برمجة تطبيقات Fiskl ربط أدوات أخرى مثل أنظمة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء. 🔹 مناسب لأي صناعة: يتراوح المستخدمون من العاملين لحسابهم الخاص إلى متاجر البيع بالتجزئة إلى الوكالات - يقدم Fiskl خدماته لجميع أنواع الشركات الصغيرة. بفضل أتمتة Fiskl، والوصول عبر الهاتف المحمول، والتغطية العالمية السلسة، والتصميم البديهي، يمكنك أن تقول وداعًا للمتاعب المحاسبية. بدلاً من استخدام جداول البيانات، استمتع بنظرات عامة مالية ثاقبة في دقائق عبر سطح المكتب أو الهاتف المحمول. انضم إلى الآلاف من رواد الأعمال الذين قاموا بالتحول إلى Fiskl. سجل اليوم وتحكم في شؤونك المالية!