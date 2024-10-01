برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا

Navan

navan.com

Navan هو الحل الشامل الذي يجعل السفر سهلاً حتى تتمكن من التركيز على التواجد هناك، وليس الوصول إلى هناك. قل وداعًا لقضاء ساعات على الهاتف في محاولة تغيير رحلتك أو حفظ مجموعات من الإيصالات لإدخال النفقات يدويًا. بدءًا من وكالات التشغيل والفرق المالية إلى مديري السفر والموظفين، يعمل Navan على تمكين الأ...