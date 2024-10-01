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برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت
تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج قوي وغني بالميزات للفواتير والفواتير مصمم لتبسيط الإدارة المالية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال. بفضل أدواته الشاملة وواجهته سهلة الاستخدام، يقدم Moon Invoice تجربة فوترة سلسة مع تبسيط عمليات الفوترة الشاملة لمختلف الصناعات والشركات. إحدى نقاط القو...
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
Mercury
mercury.com
ميركوري هو الخدمات المصرفية* للشركات الناشئة. ابدأ بالأساسيات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المجانية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، ثم قم بالتوسع باستخدام بطاقات الائتمان وديون المشاريع وحسابات إدارة الخزانة والمزيد - كل ذلك بثقة. تم تصميم Mercury باستخدام اختص...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense هو حل رائد لإدارة السفر والمصروفات، وقد ساعد الشركات على تبسيط سفريات الشركات وأتمتة تقارير النفقات والتحكم الكامل في الإنفاق. لقد قمنا في المقام الأول ببناء البرنامج لخفض الإنفاق الزائد من مصدره، وتقليل التدخل اليدوي، ومنع انتهاكات السياسة والمطالبات الاحتيالية، وتقديم رؤى حول الإنفا...
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Qonto
qonto.com
بفضل منتج مبتكر وخدمة عملاء عالية الاستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأسعار واضحة، أصبحت Qonto الشركة الأوروبية الرائدة في فئتها. ابدأ باستخدام حساب أعمال قوي لجميع احتياجاتك المصرفية اليومية. - أرقام IBAN المحلية (🇫🇷 رقم IBAN الفرنسي / 🇩🇪 رقم IBAN الألماني / 🇮🇹 رقم IBAN الإيطالي / 🇪...
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أهم المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤس...
Ramp
ramp.com
Ramp هي المنصة النهائية لفرق التمويل الحديثة. بدءًا من بطاقات الشركات وبرامج إدارة النفقات وحتى دفع الفواتير وإدارة البائعين، يعد Ramp هو الحل الشامل المصمم لأتمتة العمليات المالية وبناء أعمال تجارية أكثر صحة. لقد تحولت أكثر من 25000 شركة - بما في ذلك Shopify وZola وOpendoor وGlossier - إلى Ramp لتو...
Pleo
pleo.io
تعرف على Pleo، حل الإنفاق الرائد في أوروبا والذي يعمل على تبسيط النفقات لكل فرد في الشركة. امنح موظفيك بطاقة شركة ذكية لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ونسيان مطاردة الإيصالات المفقودة. احصل على رؤية للنفقات في الوقت الفعلي، واشعر بالتحكم في إنفاقك وخفض تكلفة المشرف لديك بفضل إدارة النفقات الآلية وا...
Navan
navan.com
Navan هو الحل الشامل الذي يجعل السفر سهلاً حتى تتمكن من التركيز على التواجد هناك، وليس الوصول إلى هناك. قل وداعًا لقضاء ساعات على الهاتف في محاولة تغيير رحلتك أو حفظ مجموعات من الإيصالات لإدخال النفقات يدويًا. بدءًا من وكالات التشغيل والفرق المالية إلى مديري السفر والموظفين، يعمل Navan على تمكين الأ...
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تعتني بها أكثر إنتاجية وربحية من خلال البيانات والرؤى الأفضل. اجمع بين البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي وأدوات الإنتاجية العملية. قم بتحرير فريقك لقضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة. إعداد الشؤون المالية يمكنك إعداد الأوراق وفرزها ونشرها تلقائيًا باستخدام إعداد مع...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي عبارة عن منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. بدءًا من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع وحت...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو حل لإدارة النفقات في الوقت الفعلي يوفر قدرًا أكبر من الراحة والتحكم والامتثال لعملية إعداد تقارير النفقات. يقدم Rydoo تطبيقًا بديهيًا للهاتف المحمول والويب حيث يتمكن الموظفون من إنشاء النفقات وإرسالها والموافقة عليها أثناء التنقل، مع تزويد فرق الشؤون المالية بحل مرن للتحكم بشكل أفضل في الإن...
TravelPerk
travelperk.com
نحن نجعل حجز رحلات العمل أسهل وأسرع وأرخص ونحافظ على سلامة المسافرين وسعادتهم. والنتيجة هي تجربة حجز وسفر أكثر سلاسة للجميع، مما يمنح الشركات أيضًا كل التحكم الذي تحتاجه. مع TravelPerk، يمكنك توفير ما يصل إلى 30% بفضل مجموعتنا التي لا مثيل لها من خيارات الرحلات والأسعار. يمكنك التخطيط لكل جانب من جو...
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
Coupa
coupa.com
برنامج Coupa هو عبارة عن منصة تقنية عالمية لإدارة الإنفاق التجاري (BSM). يقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. تساعد الشركة الشركات الكبيرة على اكتساب الرؤية والتحكم في الأموال والموارد التي يتم إنفاقها داخل مؤسساتها...
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافق...
BigTime
bigtime.net
تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام ا...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk هو النظام الأساسي الكامل لإدارة الإنفاق الذي يوفر رؤية بنسبة 100% لإنفاق الشركة. مع Spendesk، يمكنك الحصول على حل 7 في 1 يشمل بطاقات الشركات ودفع الفواتير وتسديد النفقات والميزانيات والموافقة وإعداد التقارير والامتثال والمحاسبة المسبقة في حل واحد بسيط وقابل للتطوير. لقد تم تصميم Spendesk، ا...
Brex
brex.com
Brex عبارة عن منصة إنفاق موحدة تجعل من السهل التحكم في كل أنواع الإنفاق. تحكم في إنفاقك في جميع أنحاء العالم باستخدام بطاقات الشركات وإدارة النفقات والتعويضات والسفر ودفع الفواتير وحسابات الأعمال - كل ذلك في نظام موحد واحد. يقول 95% من العملاء أن التحول إلى البريكس أمر سهل. وعشرات الآلاف من الشركات،...
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة تمويل شاملة للشركات الحديثة، حيث تساعد أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء آسيا على توفير الوقت والمال من خلال المدفوعات الدولية، وإدارة النفقات، وإدارة المدفوعات، وحلول إدارة المستحقات - يمكن الوصول إليها عبر حساب واحد سهل الاستخدام. يقع المقر الرئيسي لشركة Aspire في سنغافورة، ويعمل بها...
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams هو التطبيق الرائد لتتبع الأميال التلقائي المستخدم لتقديم التعويضات من صاحب العمل. تعد إدارة تعويضات الأميال للعديد من السائقين أمرًا سهلاً وفعالاً مع MileIQ for Teams. قم بتعيين معدلات السداد المخصصة، وعرض جميع الأميال التي قطعها السائقون في تقرير واحد موحد، وتعويض السائقين بدقة وسر...
FunctionFox
functionfox.com
تقدم FunctionFox جداول زمنية بسيطة عبر الإنترنت وإدارة المشاريع، وتتبع الوقت والنفقات، وتحافظ على تقدير العملاء والمشاريع وإدارتها بسهولة. FunctionFox هو نظام تتبع الوقت المصنف رقم واحد في أمريكا الشمالية. تختار شركات التصميم الجرافيكي والإعلان والاتصالات والتسويق والوسائط المتعددة والعلاقات العامة ...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق ...
Yokoy
yokoy.ai
تقوم Yokoy بأتمتة إدارة إنفاق الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين بطاقات الشركات الذكية وإدارة النفقات ومعالجة الفواتير في حل شامل لإنفاقك. بهذا النهج، تتخطى Yokoy مجرد توفير الوقت والمال؛ فهو يوفر لك رؤى جديدة تعتمد على البيانات ويساهم في زيادة رضا الموظفين. لماذا الاعتماد على الحلو...
Moss
getmoss.com
Moss هو حل برمجي حائز على جوائز يعتمد على التكنولوجيا لإدارة النفقات الشاملة. تمكن المنصة الموظفين من الإنفاق بطريقة لا مركزية، مما يمنح المديرين الماليين الرؤية والتحكم الكاملين في الوقت الفعلي. ومن خلال أتمتة الإنفاق ورقمنته، يحرر Moss الفرق المالية من المهام الإدارية المرهقة، ويوفر الوقت والمال، ...
Emburse Abacus
abacus.com
إرسال وإدارة نفقات الموظفين في الوقت الحقيقي. لا مزيد من تقارير النفقات أو اكتناز الإيصالات. سجل النفقات فور حدوثها للحصول على رؤية كاملة للإنفاق. أنشئ قواعد توجيه موافقة مخصصة لكل حساب وقم بأتمتة سياسة النفقات الخاصة بك لتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة. تعمل الواجهة البسيطة والأنيقة على التخلص من الفو...
Neat
neat.com
على مدار أكثر من 20 عامًا، غيرت شركة The Neat Company الطريقة التي تدير بها الشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردون مسك الدفاتر المضني والمكثف للورق، ومدفوعات العملاء، وتنظيم السجلات المالية. توفر شركة Neat حلولاً قائمة على السحابة يعتمد عليها مئات الآلاف لتحقيق النظام المالي لأعمالهم الصغيرة. تساعد...
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا ل...
ClickTime
clicktime.com
يمكنك تقليل التكاليف وزيادة رؤية المشروع والحفاظ على الميزانية — باستخدام جداول زمنية سهلة! يعمل ClickTime على تسهيل تتبع وقت الموظف وتخطيطه وإدارته. قم بتحسين العمليات وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال جداول زمنية سهلة الاستخدام يمكنك الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت. من السهل للجميع تتبع الوقت على...
Jenji
jenji.io
تأسست شركة Jenji عام 2015 في باريس، وهي شركة ناشئة سريعة النمو. Jenji هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة النفقات المهنية وحلول إزالة المواد للشركات. ويقدم حلولاً إدارية لتقارير النفقات والتعويضات المقطوعة والنفقات المهنية المصممة للشركات المتوسطة والكبيرة. أعادت Jenji اختراع حلول إدارة النفقا...
Dext Commerce
dext.com
أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر سهولة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.
Equals Money
equalsmoney.com
انضم إلى أكثر من 20000 شركة ساعدناها في التحكم في نفقات أعمالها. تمنحك بطاقاتنا وتطبيقاتنا ومنصتنا عبر الإنترنت تحكمًا كاملاً ورؤية واضحة حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في إدارة أموالك ومزيد من الوقت في تنمية أعمالك. العمل في جميع أنحاء العالم - يمكن استخدام بطاقاتنا* في أكثر من 190 دولة حيث يتم قبول Mas...
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير الأدوات والموارد التي تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أ...
Egencia
egencia.com
Egencia - إحدى شركات American Express Global Business Travel - هي منصة تكنولوجيا السفر العالمية الوحيدة التي أثبتت جدواها بين الشركات. انطلاقًا من مختبرات عمالقة التكنولوجيا العالمية، نقدم أفضل تجارب المستخدم ومحتوى لا مثيل له وخدمة لا تقبل المنافسة لأكثر من مليوني مسافر حول العالم. باعتبارها جزءًا ...
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع جميع الفواتير تلقائيًا في صناديق البريد. إذا لم يتم إرسال بعضها إلى صندوق بريد، فسيقوم البرنامج بالعثور عليها على مواقع الويب الخاصة بموفري الخدمة. كما أنه يستورد العمليات المصرفية، وذلك لمقارنة البيانات ومعرفة ما إذا كان كل شيء متطابقًا...
Corpay One
corpayone.com
يعد Corpay One أحد الحلول الرائدة لدفع الفواتير للشركات الصغيرة. تصور دفع فاتورة البنك الذي تتعامل معه - فقط بطريقة أكثر ذكاءً. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص لمسك الدفاتر والموافقة يناسب فريقك. هذه منصة سهلة الاستخدام، مصممة لتوفير الوقت والمال ومساعدتك على التركيز على ما يهم. بالنسبة للمحاسبين ومحاسبي ا...
AppZen
appzen.com
تعمل حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتمويل الخاص بشركة AppZen على تبسيط مهام معالجة السفر والمصروفات والبطاقات والحسابات الدائنة من خلال أتمتة سير العمل المعقد وفحوصات السياسات والموافقات التي لا تستطيع الأنظمة القديمة القيام بها. يتعرف الذكاء الاصطناعي لدينا على ملف تعريف الإنفاق الفريد الخاص بك لق...
Stampli
stampli.com
Stampli مخصص لفرق الحسابات الدائنة التي تريد كفاءة التشغيل الآلي، ولكنها لا ترغب في إعادة صياغة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بها أو تغيير عمليات AP الحالية الخاصة بها. على عكس الحلول الأخرى، يوفر Stampli الدعم الكامل لمجموعة كاملة من الوظائف الأصلية لأكثر من 70 نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) - ...
Airbase
airbase.io
Airbase هي منصة إدارة الإنفاق الحديثة الأعلى تصنيفًا للشركات التي تضم ما بين 100 إلى 5000 موظف. إنها أفضل طريقة للتحكم في الإنفاق وإغلاق الدفاتر بشكل أسرع وإدارة المخاطر المالية. يجمع برنامج Airbase القوي وسهل الاستخدام بين أتمتة الحسابات الدائنة وإدارة النفقات وبطاقات الشركات في حزمة يحب الموظفون و...
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Invoicera
invoicera.com
برنامج لإعداد فواتير عبر الإنترنت يسمح لك بإدارة وتتبع بيانات الفواتير الخاصة بك.
Happay
happay.com
Happay هو الحل المتكامل الأول من نوعه لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات. مع أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وفي مختلف الصناعات، تعمل Happay على حل حالات الاستخدام المالي المعقدة بدقة. نحن نجعل رحلة السفر والنفقات والدفع بأكملها متعة بفضل ميزاتنا المبتكرة. السفر 1. التكامل السلس مع شركات T...
WellyBox
wellybox.com
WellyBox هي أداة لإدارة الإيصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة للشركات. فهو يبسط عملية تنظيم الإيصالات وتتبعها وإدارتها من خلال السماح للمستخدمين بمسح الإيصالات الورقية ضوئيًا وتنزيل الإيصالات والفواتير تلقائيًا من صندوق بريدهم الإلكتروني ومزامنة هذه المستندات مع تطبيقات المحاسبة. يقدم WellyBox أي...
Rho
rho.co
Rho هي المنصة المالية الشاملة التي يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها. نحن نجمع بين أتمتة الحسابات الدائنة والمنتجات المصرفية مع البرامج ذات المستوى العالمي التي لا تقدمها المؤسسات المالية التقليدية لمساعدة الشركات على إدارة النفقات والحسابات الدائنة والخدمات المصرفية والخزينة وإغلاق نهاية الشهر بسرعة وكف...
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed عبارة عن خدمة وبرامج لإدارة المستندات تقوم بمسح الإيصالات وبطاقات العمل والأوراق الأخرى وتنظيمها وتصنيفها في قاعدة بيانات سحابية قابلة للبحث. نحن نساعد الشركات الصغيرة ورجال الأعمال على التنظيم وزيادة التخفيضات الضريبية عن طريق تحويل الورق المادي إلى بيانات رقمية. مهمتنا هي تبسيط المهام ال...
Emburse Nexonia
emburse.com
تجمع شركة Emburse بعضًا من أقوى حلول تحسين الإنفاق وأكثرها موثوقية في العالم. كجزء من مجموعة منتجاتنا، تحمل شركة Emburse Nexonia وعدًا بإضفاء الطابع الإنساني على العمل مع تقديم حلول النفقات والحسابات الدائنة وتتبع الوقت المصممة خصيصًا لـ Intacct وNetSuite. يختار العملاء Nexonia من أجل: - عمليات تكام...
Emburse Tallie
tallie.com
Tallie هي أداة لإدارة النفقات عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت تم تصميمها مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار. يعتقد الأشخاص في Tallie أن الشركات الصغيرة تستحق برامج حسابية سهلة الاستخدام إلى حد يبعث على السخرية، وتستغرق وقتًا محدودًا من يوم العمل لإدارتها، وتزيل الأخطاء المحاسبية ويمكن تنفيذها بسرعة...
Datamolino
datamolino.com
يجد Datamolino بيانات مهمة عن الفواتير والفواتير والإيصالات. لا داعي لإدخال البيانات يدويًا في برامج المحاسبة Xero وQuickBooks Online. النسخة التجريبية المجانية متاحة. التقاط البيانات تلقائيًا يلتقط Datamolino جميع التفاصيل المالية المهمة المطلوبة لـ QuickBooks. يمكنك أيضًا التقاط تفاصيل البند (في خ...
Emburse Captio
captio.com
يتيح حل إدارة النفقات وسفر الأعمال من Captio للشركات وموظفيها التحكم بشكل أفضل في نفقاتهم واكتشاف فرص جديدة للادخار. يقوم Captio بدمج عملية إدارة النفقات في سير عمل واحد غير ورقي، مما يلغي الحاجة إلى المهام اليدوية ويمنع الاحتيال. [email protected] .
Wallester
business.wallester.com
Wallester هي شركة تكنولوجيا مالية تساعد الشركات على اتباع نهج جديد تمامًا لإدارة نفقات الشركات وتحسينها. كوننا شريكًا رسميًا لشركة Visa، فإن Wallester Business هو الحل الأمثل لإصدار بطاقات الشركات لمختلف الاحتياجات بالإضافة إلى منصة داخلية سهلة الاستخدام لمراقبة وإدارة النفقات. يقدم Wallester عملية ...