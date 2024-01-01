برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - بيلاروس

iPaidThat

ipaidthat.io

IPaidThat هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع جميع الفواتير تلقائيًا في صناديق البريد. إذا لم يتم إرسال بعضها إلى صندوق بريد، فسيقوم البرنامج بالعثور عليها على مواقع الويب الخاصة بموفري الخدمة. كما أنه يستورد العمليات المصرفية، وذلك لمقارنة البيانات ومعرفة ما إذا كان كل شيء متطابقًا...