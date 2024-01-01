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برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا
تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هي شركة أمريكية توفر برامج الرواتب وإدارة رأس المال البشري القائمة على السحابة. يقع مقرها في إلينوي منذ تأسيسها في عام 1997.
Paycom
paycom.com
تقدم Paycom خدمات كشوف المرتبات عبر الإنترنت وحلول برامج الموارد البشرية للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لإدارة دورة حياة التوظيف بأكملها، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد.
Rippling
rippling.com
يجمع Rippling كشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد حتى تتمكن من إدارة جميع عمليات موظفيك في مكان واحد — بدءًا من الإعداد وحتى الخروج.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
Paychex
paychex.com
Paychex، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والرواتب والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتشستر، نيويورك، ولديها أكثر من 100 مكتب تخدم ما يقرب من 670.000 عميل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2019، احتلت Paychex المر...
Mercury
mercury.com
حزمة مالية كاملة لبناء شركتك. يمكنك التوسع باستخدام الحسابات المصرفية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وبطاقات الخصم، وتدفقات الدفع بثلاث نقرات.
Zoho Expense
zoho.com
تقارير النفقات، الطريق السهل. Zoho Expense هو برنامج لإعداد تقارير النفقات عبر الإنترنت، وهو مصمم خصيصًا للشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة إنشاء تقارير النفقات وتبسيط الموافقات وإجراء عمليات السداد السريعة.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
Qonto
qonto.com
البنك الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين. يوفر Qonto حسابًا تجاريًا مميزًا بالكامل مع تدفق محاسبي مبسط.
Pleo
pleo.io
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
Ramp
ramp.com
تنمو أكثر. نفايات أقل. بطاقات الشركات الخاصة بالمؤسسات التي تم تصميمها من الألف إلى الياء لتوفير أموال شركتك: قم بإصدار بطاقات غير محدودة وتخلص من الإنفاق الزائد من خلال تقارير التوفير المتقدمة لدينا واسترداد نقدي بنسبة 1.5% على كل شيء.
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تنصحها أكثر إنتاجية وربحية وقوة من خلال بيانات ورؤى أفضل.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo عبارة عن منصة شاملة للسفر والنفقات. قم بحجز رحلات العمل وتقديم مطالبات النفقات أو الموافقة عليها في الوقت الفعلي. احصل على العرض التجريبي المجاني الخاص بك الآن!
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk هي شركة لإدارة السفر تبيع خدماتها للشركات. يوفر خدمات إدارة السفر والنفقات للشركات من خلال أتمتة حدود الإنفاق وسياسات السفر. يقع مقرها الرئيسي في لندن وبرشلونة وبرلين، وقد جمعت 134 مليون دولار في ست جولات تمويل.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
Navan
navan.com
تحظى شركة TripActions بثقة ما يقرب من 4000 مؤسسة عالمية للمساعدة في إدارة سفريات الشركات ونفقاتها لحماية الموظفين المسافرين والتحكم في التكاليف وتوفير المال
Moon Invoice
mooninvoice.com
احصل على برنامج الفوترة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإرسال الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الوقت وتنزيل التقارير وإنشاء التقديرات. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام الآن!
BigTime
bigtime.net
حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.
Coupa
coupa.com
برنامج Coupa هو عبارة عن منصة تقنية عالمية لإدارة الإنفاق التجاري (BSM). يقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. تساعد الشركة الشركات الكبيرة على اكتساب الرؤية والتحكم في الأموال والموارد التي يتم إنفاقها داخل مؤسساتها...
Tipalti
tipalti.com
تقدم Tipalti حسابات دائنة ذكية تعمل على الارتقاء بالأعمال الحديثة. دعونا نحقق النطاق والكفاءة والتركيز على عملك من خلال حلول مؤتمتة بالكامل وشاملة.
Brex
brex.com
يمكنك التوسع بشكل أسرع عند استبدال حسابك البنكي التجاري وبطاقة الائتمان بـ Brex. لا رسوم الحساب. لا الأوراق. لا يوجد ضمان شخصي.
Spendesk
spendesk.com
هدئ من فوضى إنفاق الشركة مع Spendesk - منصة إدارة الإنفاق الشاملة لفرق التمويل الحديثة.
MileIQ
mileiq.com
تتبع الأميال التلقائي الذي يعمل. تقارير الأميال دقيقة. تسجيل خالي من الإجهاد. على هاتفك وفي السحابة.
Aspire
aspireapp.com
تمويل شامل للشركات المتنامية. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال عمليات الدفع بلا حدود وبطاقات الشركات وإدارة النفقات والمزيد. كل ذلك في حساب واحد.
FunctionFox
functionfox.com
يمكنك تتبع الجداول الزمنية عبر الإنترنت بسهولة وتبسيط إدارة المشروع والبقاء على اطلاع بالتقديرات والفواتير وكل التفاصيل بينهما. تم تصميم FunctionFox بذكاء ليناسب الطريقة التي تعمل بها الفرق الإبداعية. سهل الإعداد وسهل الاستخدام وموثوق به من قبل المحترفين المبدعين حول العالم.
Emburse Abacus
abacus.com
تقارير النفقات في الوقت الحقيقي. يعد Abacus الطريقة الأسهل بالنسبة لك لأتمتة كيفية تعويض فريقك، وتسوية بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة، وتنفيذ سياسة النفقات الخاصة بك.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق ...
Fiskl
fiskl.com
فواتير الهاتف المحمول (وأكثر من ذلك بكثير) لأي شركة صغيرة. إدارة الشؤون المالية اليومية لعملك مثل المحترفين! حساب مجاني متاح.
Yokoy
yokoy.ai
قم بإدارة إدارة إنفاقك بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي ووفّر الوقت والمال ✓ مؤتمتة بالكامل ✓ فردية ✓ مقاومة للمراجعة
Moss
getmoss.com
أنفق بشكل أكثر ذكاءً. تعتمد آلاف الشركات على Moss، الحل الرائد لبطاقات الشركات وإدارة الإنفاق. من خلال التكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية، يوفر لك Moss الوقت والمال ويمنحك التحكم.
Neat
neat.com
قم بتبسيط عملية مسك الدفاتر باستخدام برنامج المحاسبة والتخزين على الأجهزة المحمولة من Neat. أتمتة التقارير واكتساب رؤى الأعمال وإدارة الإيصالات والنفقات. حاول مجانا.
ClickTime
clicktime.com
أسهل طريقة لتتبع وإدارة والإبلاغ عن وقت الموظف. تعمل الجداول الزمنية البسيطة والتقارير القوية على تقليل التكاليف وتحسين الأداء. ابدأ مجانًا!
Dext Commerce
dext.com
أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر بساطة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع جميع الفواتير تلقائيًا في صناديق البريد. إذا لم يتم إرسال بعضها إلى صندوق بريد، فسيقوم البرنامج بالعثور عليها على مواقع الويب الخاصة بموفري الخدمة. كما أنه يستورد العمليات المصرفية، وذلك لمقارنة البيانات ومعرفة ما إذا كان كل شيء متطابقًا...
AppZen
appzen.com
يعمل على إصلاح الطريقة التي تعمل بها فرق الشؤون المالية لديك، وأتمتة الموافقات على الإنفاق وتقليل الإنفاق، والامتثال للسياسة، وتبسيط العملية.
Equals Money
equalsmoney.com
أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.
Jenji
jenji.io
Jenji، برنامج تقرير النفقات الخاص بك. طريقة جديدة لإدارة نفقاتك المهنية، بدءًا من تقارير النفقات وحتى التعويضات المقطوعة
Corpay One
corpayone.com
يعد Corpay One أحد الحلول الرائدة لدفع الفواتير للشركات الصغيرة. تصور دفع فاتورة البنك الذي تتعامل معه - فقط بطريقة أكثر ذكاءً. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص لمسك الدفاتر والموافقة يناسب فريقك. هذه منصة سهلة الاستخدام، مصممة لتوفير الوقت والمال ومساعدتك على التركيز على ما يهم. بالنسبة للمحاسبين ومحاسبي ا...
Airbase
airbase.io
تجمع Airbase بين دفع الفواتير وبطاقات الشركات والمبالغ المستردة في منصة واحدة مع سير عمل الموافقة وأتمتة المحاسبة وإعداد التقارير.
WellyBox
wellybox.com
ابحث عن جميع إيصالاتك في Gmail أو Outlook تلقائيًا انضم إلى أكثر من 20000 عميل باستخدام قوة GPT وOCR لأتمتة مهام الإدارة اليدوية. تعرف على WellyBox، مساعدك الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي للإيصالات.
Invoicera
invoicera.com
برنامج فواتير عبر الإنترنت يسمح لك بإدارة وتتبع بيانات الفواتير الخاصة بك.
Egencia
egencia.com
اكتشف حلول إدارة السفر للشركات التي تناسب أي شركة، كبيرة كانت أم صغيرة. تعمل شركة Egencia على تسهيل سفر رجال الأعمال - وأفضل.
Emburse Nexonia
emburse.com
مصممة لتبسيط الشؤون المالية لمؤسستك. تقارير متكاملة للنفقات وإدارة الفواتير وتتبع الوقت وحلول السفر.
Rho
rho.co
ادفع أعمالك إلى الأمام باستخدام الحل الوحيد لإدارة الإنفاق والنقد الذي يدمج بطاقات الشركة والخدمات المصرفية ونقاط الوصول على نظام أساسي آلي واحد - مدعوم بخدمة الخبراء.
Emburse Tallie
tallie.com
تقارير النفقات البسيطة القوية. تساعد شركة Emburse Tallie الشركات الصغيرة على التركيز بشكل أكبر على العمل المؤثر، وبدرجة أقل على الأعمال الورقية لإدارة النفقات.
Stampli
stampli.com
برنامج أتمتة الحسابات الدائنة الأعلى تقييمًا لمعالجة الفواتير والحل الوحيد الذي يوفر التحكم الكامل في إدارة الفواتير.
Shoeboxed
shoeboxed.com
تحويل الإيصالات إلى بيانات. أخرج الورق من مكتبك وابدأ في العمل.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Datamolino
datamolino.com
التقاط بيانات الحسابات الدائنة آليًا للمحاسبين ومحاسبي الحسابات. أتمتة المهام المحاسبية الأكثر شيوعا. خصص وقتًا للعمل الذي يهمك!
Dovico
dovico.com
أفضل برنامج للجدول الزمني للموظفين لتتبع وقت المشروع بشكل بسيط. تتبع واعتماد ساعات العمل في المشاريع والمهام لإعداد الفواتير وإعداد التقارير.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io هو حل لإدارة النفقات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. تعمل المنصة على تبسيط عملية تتبع النفقات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو دون تحمل عبء الإدارة المالية المعقدة. من خلال الإعداد البسيط الذي يستغرق أقل من 30 ثانية، يقدم ExpenseMonkey.io بدا...
Precoro
precoro.com
Precoro هو حل قائم على السحابة لتحسين عملية الشراء. لا مزيد من الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وأخطاء العوامل البشرية. العمليات الآلية وعمليات الشراء المركزية فقط. - الموافقة على المستندات بشكل أسرع 2.5 مرة من أي جهاز باستخدام البريد الإلكتروني أو إشعارات Slack. قم بتبسيط سير عمل الموافقة...
ITILITE
itilite.com
حل إدارة السفر والنفقات المتكامل تمامًا الذي يقلل بشكل كبير من الإنفاق مع الحفاظ على سلامة الموظفين وسعادتهم