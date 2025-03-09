الخروج من برنامج إدارة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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يعمل برنامج إدارة مقابلات الخروج على تبسيط وتبسيط عملية إجراء مقابلات الخروج والتعامل مع المهام الإدارية المرتبطة بمغادرة الموظفين. هدفها الأساسي هو تسهيل الانتقال السلس للموظفين الذين يتركون أدوارهم. من خلال التخلص من الأعمال الورقية ودمج المهام في واجهة واحدة موحدة، يجعل هذا البرنامج عملية الخروج أكثر كفاءة. فهو يوفر خيارات مقابلة مرنة يمكن إكمالها في المنزل أو المكتب أو عبر الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على أدوات تحليلية لمعالجة وتصور البيانات من مقابلات الخروج في الوقت الفعلي، باستخدام تنسيقات رسومية أو جدولية. عادة، يتم دمج برنامج إدارة مقابلة الخروج في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات الخروج من الخدمة.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن منصة إدارة تجربة Omnichannel من النهاية إلى النهاية التي تجمع خبرة العملاء وأدوات تجربة الموظفين مثل NPS و Enllofline و Chat و Classic و 360 درجة والتي هي أول جهة متنوعة وجذابة للغاية وسهولة في الاستخدام. يتيح واجهة المستخدم للمحادثة للدراسات الاستقصائية الخاصة بك تقديم تجربة تشبه الدردشة وتزيد من معدلات إكمال الاستبيان بنسبة 40 ٪ ضخمة. تشمل ميزاتها الرئيسية: * استطلاعات تشبه الدردشة التي تتحول من محادثات ثابتة إلى ديناميكية. * الدراسات الاستقصائية الكلاسيكية التي تطرح سؤال واحد في كل مرة. * الاستطلاعات غير المتصلة بالإنترنت التي تتيح لك جمع التعليقات حتى من أهم الأماكن ، خالية من الإنترنت. * تطبيق مسح غير متصل بالإنترنت والذي يعمل بمثابة كشك لجمع البيانات غير المتصلة بالإنترنت. * استطلاعات NPS لقياس مشاعر العملاء بسؤال واحد. * NPS Word Cloud وتحليل المشاعر للحصول على عرض متعمق لمشاعر العملاء. * 360 درجة تقييم لتقييم أداء الموظفين عبر مختلف الكفاءات وخلق خطط تطوير شخصية. * الدراسات الاستقصائية متعددة اللغات لترجمة استطلاعاتك إلى اللغات التي تختارها. * مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة لجمع مجموعة متنوعة من البيانات من المجيبين. * لوحة معلومات خالية من النقر ومرشحات التقارير المتقدمة للغاية لإنشاء تقارير ثاقبة. * إدارة المستخدم الفعالة لتحسين سير العمل الخاص بك. * وضع العلامات البيضاء لتخصيص كل عنصر من عناصر الاستطلاع الخاص بك. * حسابات فرعية لإدارة الدراسات الاستقصائية بشكل مستقل بموجب حساب الوالدين. * علامة واحدة لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لدينا بنقرة واحدة فقط. * تقييد IP لتقييد الوصول إلى الحساب فقط إلى المواقع والشبكات الموثوقة. * أتمتة المسح مع الوضع المتكرر لقياس نبض العميل أو الموظف على فترات منتظمة. * مشاركة المسح عبر عدد كبير من القنوات مع أسهل خيارات المشاركة. * تكاملات فعالة لتجنب متاعب استخدام برامج متعددة. * CSS المخصصة لإضافة لمسة شخصية خاصة بك إلى كل مسح. * سير العمل لأتمتة المهام المتكررة وزيادة كفاءة العمل.
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro هي منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تقوم تلقائيًا بإنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم الاستشاريون والشركات مثل Capgemini و EDF و Bare International بتقديم تقديم المشورة الشخصية مع Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق عملك أو توليد العملاء المتوقعين أو توفير الوقت من خلال الأتمتة ، فإن PointerPro يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك. يساعدك على تحويل خبرتك إلى أداة تقدم نصيحة شخصية على نطاق واسع. Pointerpro يمكّنك من: * توفير المزيد من القيمة لعملائك من خلال الاستفادة من خبرتك * وفر الوقت عن طريق أتمتة المهام المتكررة والتركيز على العمل الاستراتيجي * تنمية عملك دون الحاجة إلى توسيع فريقك
ExitPro
exitpro.com
Exitpro هو برنامج مقابلة الخروج الأكثر تقدماً في العالم. معظم الميزات ، والأكثر ، والأدوات الأكثر دقة للتنبؤ بدوران الموظفين ومنعهم. أكثر من البرامج ، إنها بوابةك إلى القوى العاملة المتصلة. تحتفظ الشركات في ما يقرب من 59 دولة و 21 لغة الموظفين بشكل أفضل من أي وقت مضى.
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