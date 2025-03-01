الخروج من برنامج إدارة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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يعمل برنامج إدارة مقابلات الخروج على تبسيط وتبسيط عملية إجراء مقابلات الخروج والتعامل مع المهام الإدارية المرتبطة بمغادرة الموظفين. هدفها الأساسي هو تسهيل الانتقال السلس للموظفين الذين يتركون أدوارهم. من خلال التخلص من الأعمال الورقية ودمج المهام في واجهة واحدة موحدة، يجعل هذا البرنامج عملية الخروج أكثر كفاءة. فهو يوفر خيارات مقابلة مرنة يمكن إكمالها في المنزل أو المكتب أو عبر الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على أدوات تحليلية لمعالجة وتصور البيانات من مقابلات الخروج في الوقت الفعلي، باستخدام تنسيقات رسومية أو جدولية. عادة، يتم دمج برنامج إدارة مقابلة الخروج في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات الخروج من الخدمة.
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Qualtrics
qualtrics.com
تستخدم Qualtrics Corexm من قبل أكثر من 13000 علامة تجارية و 75 ٪ من Fortune 500 ، وهي المنصة الأكثر ثقة وذكية وقابلة للتطوير في إدارة الخبرة. Qualtrics Corexm هي الأداة البحثية التأسيسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. مع Corexm ، يمكنك إحضار العمليات المرهقة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف عليها. يتميز Corexm بقدرات وحلول لكل قسم ، يساعدك على الوصول إلى جماهيرك أينما كانوا ، مما يضمن حصولك على رؤى أسرع من أي وقت مضى. يمكنك حتى إنشاء مشاريعك الخاصة ، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics - للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتج أو تجربة الموظفين - حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات حيثما كانت هناك حاجة إليها. مع Qualtrics Corexm ، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة تجربتك مع الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتغذية المرتدة في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة تمكين كل قرار برؤى تنبؤية وتوصيات تعمل الذكاء الاصطناعى لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين الخبرات. يتضمن ذلك تحليلات النص التي تحركها AI لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع ، والإبلاغ عن كل أصحاب المصلحة ، والمزيد. 2) جعلت الأبحاث المتطورة إنشاء وتخصيص وتعديل أي مشروع بحث في دقائق مع واجهة مستخدم نقرة ونقر فوقها ، ومنهجيات مدعومة الدكتوراه ، ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء المسح. كل شيء جاهز للاستخدام ، مع عدم وجود ترميز مطلوب ، على الإطلاق. 3) قيادة السرعة والوصول إلى المقياس لتجربة رؤى عبر المؤسسة من خلال حلول مصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع تكامل لا مثيل له في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال توحيد بحثك على منصة واحدة لإنشاء نظام شامل للتسجيل لجميع بيانات المدعى عليه. كن خبيرًا في البحث لدى الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالرفع الثقيل لك ، ويقدم توصيات لتحسين جودة المسح والتوافق. 5) توحيد الأبحاث وتبسيطها من خلال نظام موحد واحد يربط وتركيز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف على فرص التغذية المرتدة والخبرة ، والتعمق في البيانات ، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع ، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر الذي يتميز بأمان لا يرقى إلى مستوى المؤسسات ، والامتثال والحوكمة ، و Qualtrics Corexm هو الناتج المحلي الإجمالي ، و HitRust ، و ISO 27001 معتمد ومتوافق مع FedRamp. 7) قم بتوسيع نطاق النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء عند الطلب يجعل البيانات الخاصة بك تعمل بجدية أكبر بالنسبة لك. قم بتجنيد خدمات البحث وشبكة الشركاء للحصول على الدعم مع التصميم والتحليلات والإبلاغ ومصادر المستفتى. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا ، استخدمنا بنفس القدر ، أو القليل ، كما تحتاج. ميزات منتج Qualtrics Corexm - قوالب مصممة خبراء -منشئ مسح السحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات مسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص -المنهجية المدمجة ، التي تحركها الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء التي تعمل بمواد الذكاء الاصطناعي (احصائيات الذكاء والنص iq) - Crosstabs - REST API Access لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - WCAG 2.0 متوافق - بريد إلكتروني ودعم الدردشة
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن منصة إدارة تجربة Omnichannel من النهاية إلى النهاية التي تجمع خبرة العملاء وأدوات تجربة الموظفين مثل NPS و Enllofline و Chat و Classic و 360 درجة والتي هي أول جهة متنوعة وجذابة للغاية وسهولة في الاستخدام. يتيح واجهة المستخدم للمحادثة للدراسات الاستقصائية الخاصة بك تقديم تجربة تشبه الدردشة وتزيد من معدلات إكمال الاستبيان بنسبة 40 ٪ ضخمة. تشمل ميزاتها الرئيسية: * استطلاعات تشبه الدردشة التي تتحول من محادثات ثابتة إلى ديناميكية. * الدراسات الاستقصائية الكلاسيكية التي تطرح سؤال واحد في كل مرة. * الاستطلاعات غير المتصلة بالإنترنت التي تتيح لك جمع التعليقات حتى من أهم الأماكن ، خالية من الإنترنت. * تطبيق مسح غير متصل بالإنترنت والذي يعمل بمثابة كشك لجمع البيانات غير المتصلة بالإنترنت. * استطلاعات NPS لقياس مشاعر العملاء بسؤال واحد. * NPS Word Cloud وتحليل المشاعر للحصول على عرض متعمق لمشاعر العملاء. * 360 درجة تقييم لتقييم أداء الموظفين عبر مختلف الكفاءات وخلق خطط تطوير شخصية. * الدراسات الاستقصائية متعددة اللغات لترجمة استطلاعاتك إلى اللغات التي تختارها. * مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة لجمع مجموعة متنوعة من البيانات من المجيبين. * لوحة معلومات خالية من النقر ومرشحات التقارير المتقدمة للغاية لإنشاء تقارير ثاقبة. * إدارة المستخدم الفعالة لتحسين سير العمل الخاص بك. * وضع العلامات البيضاء لتخصيص كل عنصر من عناصر الاستطلاع الخاص بك. * حسابات فرعية لإدارة الدراسات الاستقصائية بشكل مستقل بموجب حساب الوالدين. * علامة واحدة لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لدينا بنقرة واحدة فقط. * تقييد IP لتقييد الوصول إلى الحساب فقط إلى المواقع والشبكات الموثوقة. * أتمتة المسح مع الوضع المتكرر لقياس نبض العميل أو الموظف على فترات منتظمة. * مشاركة المسح عبر عدد كبير من القنوات مع أسهل خيارات المشاركة. * تكاملات فعالة لتجنب متاعب استخدام برامج متعددة. * CSS المخصصة لإضافة لمسة شخصية خاصة بك إلى كل مسح. * سير العمل لأتمتة المهام المتكررة وزيادة كفاءة العمل.
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro هي منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تقوم تلقائيًا بإنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم الاستشاريون والشركات مثل Capgemini و EDF و Bare International بتقديم تقديم المشورة الشخصية مع Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق عملك أو توليد العملاء المتوقعين أو توفير الوقت من خلال الأتمتة ، فإن PointerPro يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك. يساعدك على تحويل خبرتك إلى أداة تقدم نصيحة شخصية على نطاق واسع. Pointerpro يمكّنك من: * توفير المزيد من القيمة لعملائك من خلال الاستفادة من خبرتك * وفر الوقت عن طريق أتمتة المهام المتكررة والتركيز على العمل الاستراتيجي * تنمية عملك دون الحاجة إلى توسيع فريقك
ExitPro
exitpro.com
Exitpro هو برنامج مقابلة الخروج الأكثر تقدماً في العالم. معظم الميزات ، والأكثر ، والأدوات الأكثر دقة للتنبؤ بدوران الموظفين ومنعهم. أكثر من البرامج ، إنها بوابةك إلى القوى العاملة المتصلة. تحتفظ الشركات في ما يقرب من 59 دولة و 21 لغة الموظفين بشكل أفضل من أي وقت مضى.
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