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الخروج من برنامج إدارة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
يعمل برنامج إدارة مقابلات الخروج على تبسيط وتبسيط عملية إجراء مقابلات الخروج والتعامل مع المهام الإدارية المرتبطة بمغادرة الموظفين. هدفها الأساسي هو تسهيل الانتقال السلس للموظفين الذين يتركون أدوارهم. من خلال التخلص من الأعمال الورقية ودمج المهام في واجهة واحدة موحدة، يجعل هذا البرنامج عملية الخروج أكثر كفاءة. فهو يوفر خيارات مقابلة مرنة يمكن إكمالها في المنزل أو المكتب أو عبر الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على أدوات تحليلية لمعالجة وتصور البيانات من مقابلات الخروج في الوقت الفعلي، باستخدام تنسيقات رسومية أو جدولية. عادة، يتم دمج برنامج إدارة مقابلة الخروج في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات الخروج من الخدمة.
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Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف بناءً عليها. يتميز CoreXM بإمكانيات وحلول لكل قسم، ويساعدك على الوصول إلى جمهورك أينما كانوا، مما يضمن حصولك على الرؤى بشكل أسرع من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا إنشاء مشاريعك الخاصة، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics — للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتجات أو تجربة الموظفين — حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. باستخدام Qualtrics CoreXM، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة بيانات تجربتك باستخدام الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتعليقات في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة قم بتمكين كل قرار من خلال الرؤى التنبؤية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين التجارب. يتضمن ذلك تحليلات نصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع، وإعداد التقارير لكل صاحب مصلحة، وغير ذلك الكثير. 2) أصبح البحث المتطور أمرًا بسيطًا قم بإنشاء أي مشروع بحثي وتخصيصه وتعديله في دقائق باستخدام واجهة المستخدم التي تعمل بالتوجيه والنقر والمنهجيات المدعومة بالدكتوراه ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء الاستطلاع. كلها جاهزة للاستخدام، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية، على الإطلاق. 3) زيادة السرعة وخفة الحركة قم بتوسيع نطاق الوصول إلى رؤى الخبرة عبر المؤسسة من خلال الحلول المصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع عمليات تكامل لا مثيل لها في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال قم بتوحيد أبحاثك على منصة واحدة لإنشاء نظام تسجيل شامل لجميع بيانات المستجيبين. كن خبيرًا في الأبحاث باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتولى المهمة الصعبة نيابةً عنك، ويقدم توصيات لتحسين جودة الاستطلاع وتوافقه. 5) توحيد وتبسيط البحث من خلال نظام واحد موحد يربط ويركز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف بناءً على التعليقات وفرص الخبرة، والتعمق في البيانات، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر بفضل وظائف الأمان والامتثال والحوكمة التي لا تقبل المنافسة على مستوى المؤسسات، فإن Qualtrics CoreXM حاصلة على شهادة القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وHITRUST وISO 27001 ومتوافقة مع FedRAMP. 7) قم بتوسيع النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء حسب الطلب، اجعل بياناتك تعمل بشكل أكثر صعوبة بالنسبة لك. قم بإدراج خدماتنا البحثية وشبكة الشركاء للحصول على الدعم في التصميم والتحليلات وإعداد التقارير وتحديد مصادر المستجيبين. بالإضافة إلى ذلك، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا، استخدمنا كثيرًا أو قليلاً حسب حاجتك. ميزات منتج Qualtrics CoreXM الرئيسية - قوالب مصممة الخبراء - منشئ المسح بالسحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات المسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص - منهجية مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Stats iQ وText iQ) - الجداول المتقاطعة - الوصول إلى REST API لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - متوافق مع WCAG 2.0 - دعم البريد الإلكتروني والدردشة
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن نظام أساسي لإدارة تجربة القنوات الشاملة يجمع بين أدوات تجربة العملاء وتجربة الموظف مثل NPS وOffline وChat وClassic و360° Surveys التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً وجذابة للغاية وسهلة الاستخدام. تتيح واجهة المستخدم التحادثية لاستطلاعاتك تقديم تجربة شبيهة بالدردشة وزيادة معدلات إكمال الاستطلاع بنسبة هائلة تصل إلى 40%. وتشمل ميزاته الرئيسية ما يلي: * استطلاعات شبيهة بالدردشة تتحول من المحادثات الثابتة إلى المحادثات الديناميكية. * الاستطلاعات الكلاسيكية التي تطرح سؤالاً واحدًا في كل مرة. * استطلاعات غير متصلة بالإنترنت تتيح لك جمع التعليقات حتى من أبعد الأماكن، بدون إنترنت. * تطبيق المسح دون اتصال الذي يعمل بمثابة كشك لجمع البيانات دون اتصال بالإنترنت. * استطلاعات NPS لقياس معنويات العملاء بسؤال واحد. * NPS Word Cloud وتحليل المشاعر للحصول على رؤية متعمقة لمشاعر العملاء. * تقييمات 360 درجة لتقييم أداء الموظف عبر مختلف الكفاءات وإنشاء خطط التطوير الشخصية. * استطلاعات متعددة اللغات لترجمة استطلاعاتك إلى اللغات التي تختارها. * مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة لجمع مجموعة متنوعة من البيانات من المشاركين. * لوحة تحكم خالية من النقرات ومرشحات تقارير متقدمة للغاية لإنشاء تقارير مفيدة. * إدارة فعالة للمستخدم لتحسين سير عملك. * وضع العلامات البيضاء لتخصيص كل عنصر من عناصر الاستطلاع الخاص بك. * حسابات فرعية لإدارة الاستطلاعات بشكل مستقل ضمن حساب رئيسي واحد. * تسجيل الدخول الموحد لتسجيل الدخول إلى منصتنا بنقرة واحدة فقط. * تقييد IP لتقييد الوصول إلى الحساب فقط للمواقع والشبكات الموثوقة. * أتمتة المسح مع الوضع المتكرر لقياس نبض العميل أو الموظف على فترات منتظمة. * مشاركة الاستطلاع عبر عدد كبير من القنوات مع خيارات المشاركة الأسهل. * عمليات تكامل فعالة لتجنب متاعب استخدام برامج متعددة. * CSS مخصص لإضافة لمستك الشخصية إلى كل استطلاع. * سير العمل لأتمتة المهام المتكررة وزيادة كفاءة العمل.
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro عبارة عن منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تعمل تلقائيًا على إنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم المستشارون والشركات مثل Capgemini وEDF وBare International بأتمتة تقديم النصائح الشخصية باستخدام Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق أعمالك، أو جذب عملاء محتملين، أو توفير الوقت من خلال الأتمتة، فإن Pointerpro يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك. نحن نتكامل مع جميع تطبيقاتك المفضلة ونرسل البيانات المجمعة أينما تريد. لقد حصلنا على شهادة ISO 27001:2022! تؤكد هذه الشهادة تفاني Pointerpro في تلبية المعايير العالمية وغرس الثقة في موثوقية وأمان خدماتها. احجز عرضك التجريبي اليوم!