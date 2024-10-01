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الخروج من برنامج إدارة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - إيران
يعمل برنامج إدارة مقابلات الخروج على تبسيط وتبسيط عملية إجراء مقابلات الخروج والتعامل مع المهام الإدارية المرتبطة بمغادرة الموظفين. هدفها الأساسي هو تسهيل الانتقال السلس للموظفين الذين يتركون أدوارهم. من خلال التخلص من الأعمال الورقية ودمج المهام في واجهة واحدة موحدة، يجعل هذا البرنامج عملية الخروج أكثر كفاءة. فهو يوفر خيارات مقابلة مرنة يمكن إكمالها في المنزل أو المكتب أو عبر الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على أدوات تحليلية لمعالجة وتصور البيانات من مقابلات الخروج في الوقت الفعلي، باستخدام تنسيقات رسومية أو جدولية. عادة، يتم دمج برنامج إدارة مقابلة الخروج في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات الخروج من الخدمة.
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Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن نظام أساسي لإدارة تجربة القنوات الشاملة يجمع بين أدوات تجربة العملاء وتجربة الموظف مثل NPS وOffline وChat وClassic و360° Surveys التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً وجذابة للغاية وسهلة الاستخدام. تتيح واجهة المستخدم التحادثية لاستطلاعاتك تقديم تجربة شبيهة بالدردشة وزيادة معدلا...
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro عبارة عن منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تعمل تلقائيًا على إنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم المستشارون والشركات مثل Capgemini وEDF وBare International بأتمتة تقديم النصائح الشخصية باستخدام Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق أعمالك، أو جذب عملاء محتملين، أو توفير الوقت من...