الخروج من برنامج إدارة المقابلة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة مان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج إدارة مقابلات الخروج على تبسيط وتبسيط عملية إجراء مقابلات الخروج والتعامل مع المهام الإدارية المرتبطة بمغادرة الموظفين. هدفها الأساسي هو تسهيل الانتقال السلس للموظفين الذين يتركون أدوارهم. من خلال التخلص من الأعمال الورقية ودمج المهام في واجهة واحدة موحدة، يجعل هذا البرنامج عملية الخروج أكثر كفاءة. فهو يوفر خيارات مقابلة مرنة يمكن إكمالها في المنزل أو المكتب أو عبر الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على أدوات تحليلية لمعالجة وتصور البيانات من مقابلات الخروج في الوقت الفعلي، باستخدام تنسيقات رسومية أو جدولية. عادة، يتم دمج برنامج إدارة مقابلة الخروج في نظام أوسع لإدارة الموارد البشرية، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات الخروج من الخدمة.