برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر على تبسيط عملية تسجيل الحضور، مما يمكّن مخططي الأحداث من مراقبة قوائم الضيوف والتحكم فيها بكفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تمكين الحضور من شراء التذاكر أو التسجيل في الأحداث المجانية، مع تزويد مخططي الأحداث بتفاصيل قائمة الضيوف الشاملة. تعمل هذه الأدوات على تعزيز كفاءة تسجيل الحضور، وتحصيل المدفوعات قبل الحدث، والتنظيم السلس لعملية التسجيل في يوم الحدث.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالبحث عن تذاكر الأحداث، مقارنة الأسعار، واختيار المقاعد المناسبة بسهولة.
BlipCut
blipcut.com
يمكنك تطبيق BlipCut من تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو جذابة على ديسكورد بشكل مجاني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope هو تطبيق لإنشاء وإرسال دعوات عبر الإنترنت مع إدارة قائمة الضيوف، تتبع RSVPs، وجمع التبرعات، مصمم للمناسبات الشخصية والمهنية.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.
Ticket Generator
ticket-generator.com
تطبيق مولد التذاكر يساعد منظمي الأحداث على إنشاء تذاكر فردية وإدارتها وتوزيعها بسهولة، مع إمكانية التحقق من صلاحيتها عبر الهواتف الذكية.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Townscript
townscript.com
Townscript هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الفعاليات في الهند، يقدم خيارات مختلفة للتسجيل والدفع، مع دعم لاسترداد الأموال.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
CrowdComms
crowdcomms.com
تطبيق CrowdComms يساعد في تنظيم الأحداث بمرونة، ويتيح للمستخدمين إدارة جداولهم والتفاعل من خلال التصويت والأسئلة.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.
Agorify
agorify.com
Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb هو تطبيق لشراء وإدارة تذاكر الأحداث الحية مثل الحفلات والمسرحيات والمهرجانات بسهولة.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.
Evite
evite.com
Evite هو تطبيق لإرسال الدعوات الرقمية وإدارة الأحداث مع تتبع RSVP وأفكار للحفلات والهديا.
Tikkl
tikkl.com
تطبيق تيكل يقدم تجربة أحداثimmersive، سواء حضوراً شخصياً أو افتراضياً. كما يتيح تنظيم أحداث خاصة بطرق سهلة تساهم في زيادة الحضور والإيرادات.
Attendease
attendease.com
تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
Weezevent
weezevent.com
Weezevent هي منصة لإدارة الأحداث تتيح إنشاء تذاكر مخصصة، وتنظيم الأحداث، وتسجيل الحضور بسهولة عبر الإنترنت.
webMOBI
webmobi.com
تطبيق webMOBI هو برنامج شامل لإدارة الفعاليات، يقدم حلولًا للتسجيل، والاستطلاعات، وتفاعل الحضور، والتطبيقات لمختلف المناسبات.
EventX
eventx.io
EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.
Webex Events
socio.events
تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هو تطبيق لإدارة المنظمات الثقافية والفنية، يقدم حلولاً للتذاكر، جمع التبرعات، إدارة العلاقات، والتسويق.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Eventmix
eventmix.live
تطبيق Eventmix هو منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة، تتيح للمُنظّمين تنظيم الفعاليات من مواقعهم الإلكترونية بسهولة، مع أدوات للتفاعل والتخصيص.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التسجيل وتنظيم الفعاليات، ويقدم أدوات للتواصل وتحليل البيانات وتحسين تجربة الحضور.
TicketSpice
ticketspice.com
تطبيق TicketSpice يتيح لك بيع التذاكر عبر الإنترنت وإدارة الأحداث بسهولة مع تخصيص كامل وتحليلات في الوقت الحقيقي.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
Run The World
runtheworld.today
تطبيق Run The World يساعدك في استضافة مؤتمرات افتراضية، محادثات، وساعات سعيدة. أنشئ فعاليات عبر الإنترنت للتعليم وبناء الشبكات والمجتمعات.
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة لإدارة التسجيل والمدفوعات تسهل عمليات التسجيل والاتصالات وتحليل البيانات للمؤسسات.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer هو تطبيق لإدارة التذاكر الرقمية، يوفر أدوات لبيع التذاكر، تتبع الحضور، وتحليل أداء الفعاليات، مع واجهة سهلة الاستخدام.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
تطبيق Ticket Fairy يتيح إدارة وتنظيم الأحداث وتسهيل بيع التذاكر بشكل فعال مع تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التفاعل.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter هو تطبيق لإدارة الاجتماعات الافتراضية وندوات الويب، يقدم أدوات لمشاركة المحتوى، الدردشة، الاستطلاعات، والتحليلات في منصة واحدة.
Ticketbud
ticketbud.com
تطبيق Ticketbud يتيح للمستخدمين إدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة، مع خيارات دفع مرنة ودعم لتجارب تخصيص الأحداث.
Expo Pass
expopass.com
تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.
AllEvents
allevents.in
مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.
ViewStub
viewstub.com
يعتبر ViewStub منصة هجينة لتنظيم الأحداث، تقدم حلولًا للتذاكر، التسجيل، وبث الفيديو مباشرة، إضافة إلى سوق مجاني ل monetization الأحداث.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.
RegFox
regfox.com
RegFox هي منصة لتسجيل الأحداث، تتيح إنشاء نماذج تسجيل مخصصة بسهولة وتوفر أدوات إدارة الحضور والتسعير المرنة وترويج الفعاليات.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking هو منصة عبر الإنترنت لإصدار التذاكر وحجز الفعاليات، تساعد المنظمين على إدارة الأحداث بسهولة وكفاءة.
EventAct
eventact.com
EventAct هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تخطيط وإدارة الفعاليات الافتراضية والمختلطة والحضورية بشكل شامل.
Big Tickets
bigtickets.com
تطبيق Big Tickets يسهل إدارة وتنفيذ الفعاليات وبيع التذاكر، ويشمل ميزات للتسويق وتحليل البيانات وتدفق الأموال.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد في تنظيم الفعاليات بكفاءة من خلال أدوات للتخطيط وإدارة الحضور والتواصل بين المشاركين.
Fourwaves
fourwaves.com
فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.
ShowClix
showclix.com
ShowClix هي منصة لإدارة مبيعات تذاكر الأحداث، تتيح إنشاء صفحات مخصصة، وتتبع المبيعات، وتقديم تجربة شراء سهلة للحضور.
JRNI
jrni.com
JRNI هو تطبيق لإدارة المواعيد والأحداث وقوائم الانتظار باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسهل التواصل مع العملاء ويحسن تجربة الخدمة.
Eventbee
eventbee.com
EventBee هو تطبيق لتسجيل الأحداث وبيع التذاكر عبر الإنترنت، يتيح للمنظمين إنشاء صفحات مخصصة وإدارة الحضور بكفاءة.
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