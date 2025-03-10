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برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر
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برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر على تبسيط عملية تسجيل الحضور، مما يمكّن مخططي الأحداث من مراقبة قوائم الضيوف والتحكم فيها بكفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تمكين الحضور من شراء التذاكر أو التسجيل في الأحداث المجانية، مع تزويد مخططي الأحداث بتفاصيل قائمة الضيوف الشاملة. تعمل هذه الأدوات على تعزيز كفاءة تسجيل الحضور، وتحصيل المدفوعات قبل الحدث، والتنظيم السلس لعملية التسجيل في يوم الحدث.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالبحث عن تذاكر الأحداث، مقارنة الأسعار، واختيار المقاعد المناسبة بسهولة.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

يمكنك تطبيق BlipCut من تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو جذابة على ديسكورد بشكل مجاني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope هو تطبيق لإنشاء وإرسال دعوات عبر الإنترنت مع إدارة قائمة الضيوف، تتبع RSVPs، وجمع التبرعات، مصمم للمناسبات الشخصية والمهنية.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

تطبيق مولد التذاكر يساعد منظمي الأحداث على إنشاء تذاكر فردية وإدارتها وتوزيعها بسهولة، مع إمكانية التحقق من صلاحيتها عبر الهواتف الذكية.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الفعاليات في الهند، يقدم خيارات مختلفة للتسجيل والدفع، مع دعم لاسترداد الأموال.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

تطبيق CrowdComms يساعد في تنظيم الأحداث بمرونة، ويتيح للمستخدمين إدارة جداولهم والتفاعل من خلال التصويت والأسئلة.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.

TicketWeb

TicketWeb

ticketweb.com

TicketWeb هو تطبيق لشراء وإدارة تذاكر الأحداث الحية مثل الحفلات والمسرحيات والمهرجانات بسهولة.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.

Evite

Evite

evite.com

Evite هو تطبيق لإرسال الدعوات الرقمية وإدارة الأحداث مع تتبع RSVP وأفكار للحفلات والهديا.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

تطبيق تيكل يقدم تجربة أحداثimmersive، سواء حضوراً شخصياً أو افتراضياً. كما يتيح تنظيم أحداث خاصة بطرق سهلة تساهم في زيادة الحضور والإيرادات.

Attendease

Attendease

attendease.com

تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.

Weezevent

Weezevent

weezevent.com

Weezevent هي منصة لإدارة الأحداث تتيح إنشاء تذاكر مخصصة، وتنظيم الأحداث، وتسجيل الحضور بسهولة عبر الإنترنت.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

تطبيق webMOBI هو برنامج شامل لإدارة الفعاليات، يقدم حلولًا للتسجيل، والاستطلاعات، وتفاعل الحضور، والتطبيقات لمختلف المناسبات.

EventX

EventX

eventx.io

EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.

Webex Events

Webex Events

socio.events

تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura هو تطبيق لإدارة المنظمات الثقافية والفنية، يقدم حلولاً للتذاكر، جمع التبرعات، إدارة العلاقات، والتسويق.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

تطبيق Eventmix هو منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة، تتيح للمُنظّمين تنظيم الفعاليات من مواقعهم الإلكترونية بسهولة، مع أدوات للتفاعل والتخصيص.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التسجيل وتنظيم الفعاليات، ويقدم أدوات للتواصل وتحليل البيانات وتحسين تجربة الحضور.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

تطبيق TicketSpice يتيح لك بيع التذاكر عبر الإنترنت وإدارة الأحداث بسهولة مع تخصيص كامل وتحليلات في الوقت الحقيقي.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

تطبيق Run The World يساعدك في استضافة مؤتمرات افتراضية، محادثات، وساعات سعيدة. أنشئ فعاليات عبر الإنترنت للتعليم وبناء الشبكات والمجتمعات.

Regpack

Regpack

regpack.com

Regpack هي منصة لإدارة التسجيل والمدفوعات تسهل عمليات التسجيل والاتصالات وتحليل البيانات للمؤسسات.

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer هو تطبيق لإدارة التذاكر الرقمية، يوفر أدوات لبيع التذاكر، تتبع الحضور، وتحليل أداء الفعاليات، مع واجهة سهلة الاستخدام.

The Ticket Fairy

The Ticket Fairy

ticketfairy.com

تطبيق Ticket Fairy يتيح إدارة وتنظيم الأحداث وتسهيل بيع التذاكر بشكل فعال مع تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التفاعل.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

CloudPresenter هو تطبيق لإدارة الاجتماعات الافتراضية وندوات الويب، يقدم أدوات لمشاركة المحتوى، الدردشة، الاستطلاعات، والتحليلات في منصة واحدة.

Ticketbud

Ticketbud

ticketbud.com

تطبيق Ticketbud يتيح للمستخدمين إدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة، مع خيارات دفع مرنة ودعم لتجارب تخصيص الأحداث.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

يعتبر ViewStub منصة هجينة لتنظيم الأحداث، تقدم حلولًا للتذاكر، التسجيل، وبث الفيديو مباشرة، إضافة إلى سوق مجاني ل monetization الأحداث.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.

RegFox

RegFox

regfox.com

RegFox هي منصة لتسجيل الأحداث، تتيح إنشاء نماذج تسجيل مخصصة بسهولة وتوفر أدوات إدارة الحضور والتسعير المرنة وترويج الفعاليات.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

TryBooking هو منصة عبر الإنترنت لإصدار التذاكر وحجز الفعاليات، تساعد المنظمين على إدارة الأحداث بسهولة وكفاءة.

EventAct

EventAct

eventact.com

EventAct هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تخطيط وإدارة الفعاليات الافتراضية والمختلطة والحضورية بشكل شامل.

Big Tickets

Big Tickets

bigtickets.com

تطبيق Big Tickets يسهل إدارة وتنفيذ الفعاليات وبيع التذاكر، ويشمل ميزات للتسويق وتحليل البيانات وتدفق الأموال.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد في تنظيم الفعاليات بكفاءة من خلال أدوات للتخطيط وإدارة الحضور والتواصل بين المشاركين.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix هي منصة لإدارة مبيعات تذاكر الأحداث، تتيح إنشاء صفحات مخصصة، وتتبع المبيعات، وتقديم تجربة شراء سهلة للحضور.

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI هو تطبيق لإدارة المواعيد والأحداث وقوائم الانتظار باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسهل التواصل مع العملاء ويحسن تجربة الخدمة.

Eventbee

Eventbee

eventbee.com

EventBee هو تطبيق لتسجيل الأحداث وبيع التذاكر عبر الإنترنت، يتيح للمنظمين إنشاء صفحات مخصصة وإدارة الحضور بكفاءة.

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