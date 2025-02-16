برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

Splash

splashthat.com

كم من الوقت يستغرق إنشاء الأحداث الخاصة بك وإدارتها وتسويقها والإبلاغ عنها؟ إن التخلص من الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي يستغرقها "البدء في البث المباشر" هو ما تدور حوله سبلاش. لا يمكننا أن ندعي أننا نفعل كل ذلك من أجلك (التقييمات ذات النجمتين تجعلنا متواضعين)، لكننا نقترب. وإليك الطريقة: • قم بتبسيط عمليتك باستخدام القوالب الخاصة بالعلامة التجارية التي تحتوي على جميع نقاط الاتصال الخاصة بك - الصفحة المقصودة، والتأكيدات، ورسائل البريد الإلكتروني، وبطاقة المشاركة الاجتماعية، وتطبيق تسجيل الدخول، والمزيد - مدمجة مباشرةً. * خفضت Avetta وقت إعداد الحدث بنسبة 75% . • قم بتضخيم علامتك التجارية عبر كل تفاعل مع الضيف. لديك التحكم الكامل لتخصيص كل نقطة اتصال مع علامتك التجارية وصوتك للتواصل مع جمهورك. يمكنك أيضًا الاختيار من قائمة العلامات الديناميكية لمعلومات الضيف مثل الاسم والشركة واستجابات الرد على الدعوة والمزيد لإنشاء تفاعلات مخصصة للغاية دون أي عمل إضافي. • قياس النتائج الخاصة بك مع التقارير القابلة للتخصيص. يمكنك تصفية قائمة الضيوف الخاصة بك حسب أي حقل بيانات لإنشاء تقارير موسعة أو محددة حسب حاجتك. يتم أيضًا تضمين مشاهدات الصفحة وروابط التتبع وتحليلات البريد الإلكتروني مثل عمليات الفتح والنقرات والارتدادات في كل حدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقاريرنا على مستوى الفريق توفر لك رؤى مثل الحضور المتكرر والأصول الأقوى أداءً والمزيد لمساعدتك في التخطيط لأحداث أكثر ذكاءً ونجاحًا. *قامت شركة Gumgum بمضاعفة إيراداتها ومضاعفة مبيعاتها ثلاث مرات من الحاضرين في الحدث. • تنمية عملك مع شطف وتكرار النجاح. بمجرد تزويد فريقك بنماذج الأحداث المتعلقة بالعلامة التجارية دائمًا، ونماذج التسجيل المتوافقة، وعمليات التكامل التلقائي، فإنك تفتح المعادلة لنجاح الحدث سهل التكرار. باستخدام تقويم متسق للأحداث، ستتمكن من بناء علاقات لا بد منها مع العملاء المحتملين وتعزيز الاتصالات مع العملاء الحاليين. *استضافت شركة Sharp أكثر من 100 حدث عبر 56 فرعًا في عامها الأول باستخدام Splash. ملاحظة: - إذا كان هناك شيء تحتاجه ولم يتوفر لدينا بعد، فلدينا قائمة متزايدة من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك. قم بالتسجيل مجانًا على موقعsplashthat.com.