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برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن
يعمل برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر على تبسيط عملية تسجيل الحضور، مما يمكّن مخططي الأحداث من مراقبة قوائم الضيوف والتحكم فيها بكفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تمكين الحضور من شراء التذاكر أو التسجيل في الأحداث المجانية، مع تزويد مخططي الأحداث بتفاصيل قائمة الضيوف الشاملة. تعمل هذه الأدوات على تعزيز كفاءة تسجيل الحضور، وتحصيل المدفوعات قبل الحدث، والتنظيم السلس لعملية التسجيل في يوم الحدث.
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Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات وورش العمل وقاعات المدينة ومعارض التوظيف والمعارض والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل ComCast، وForbes، وVolvo، وSAP، وHackerRank، وجامعة تورنتو آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب أحداث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك، تشهد أحداثنا ما يقرب من ضعف معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة، وقد ساعد ذلك في المساهمة في زيادة تحويلات المبيعات بنسبة 600٪، "قال داريل برايل، مدير التسويق في Agorapulse.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية ومختلطة وندوات عبر الإنترنت غامرة وتفاعلية. توفر BigMarker أيضًا عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات التسمية البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مجموعات التسويق والمبيعات والتعلم الخاصة بها. دعونا نبني حدث أحلامك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، وتنظم الأحداث لآلاف الشركات والمنظمات حول العالم.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Splash
splashthat.com
كم من الوقت يستغرق إنشاء الأحداث الخاصة بك وإدارتها وتسويقها والإبلاغ عنها؟ إن التخلص من الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي يستغرقها "البدء في البث المباشر" هو ما تدور حوله سبلاش. لا يمكننا أن ندعي أننا نفعل كل ذلك من أجلك (التقييمات ذات النجمتين تجعلنا متواضعين)، لكننا نقترب. وإليك الطريقة: • قم بتبسيط عمليتك باستخدام القوالب الخاصة بالعلامة التجارية التي تحتوي على جميع نقاط الاتصال الخاصة بك - الصفحة المقصودة، والتأكيدات، ورسائل البريد الإلكتروني، وبطاقة المشاركة الاجتماعية، وتطبيق تسجيل الدخول، والمزيد - مدمجة مباشرةً. * خفضت Avetta وقت إعداد الحدث بنسبة 75% . • قم بتضخيم علامتك التجارية عبر كل تفاعل مع الضيف. لديك التحكم الكامل لتخصيص كل نقطة اتصال مع علامتك التجارية وصوتك للتواصل مع جمهورك. يمكنك أيضًا الاختيار من قائمة العلامات الديناميكية لمعلومات الضيف مثل الاسم والشركة واستجابات الرد على الدعوة والمزيد لإنشاء تفاعلات مخصصة للغاية دون أي عمل إضافي. • قياس النتائج الخاصة بك مع التقارير القابلة للتخصيص. يمكنك تصفية قائمة الضيوف الخاصة بك حسب أي حقل بيانات لإنشاء تقارير موسعة أو محددة حسب حاجتك. يتم أيضًا تضمين مشاهدات الصفحة وروابط التتبع وتحليلات البريد الإلكتروني مثل عمليات الفتح والنقرات والارتدادات في كل حدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقاريرنا على مستوى الفريق توفر لك رؤى مثل الحضور المتكرر والأصول الأقوى أداءً والمزيد لمساعدتك في التخطيط لأحداث أكثر ذكاءً ونجاحًا. *قامت شركة Gumgum بمضاعفة إيراداتها ومضاعفة مبيعاتها ثلاث مرات من الحاضرين في الحدث. • تنمية عملك مع شطف وتكرار النجاح. بمجرد تزويد فريقك بنماذج الأحداث المتعلقة بالعلامة التجارية دائمًا، ونماذج التسجيل المتوافقة، وعمليات التكامل التلقائي، فإنك تفتح المعادلة لنجاح الحدث سهل التكرار. باستخدام تقويم متسق للأحداث، ستتمكن من بناء علاقات لا بد منها مع العملاء المحتملين وتعزيز الاتصالات مع العملاء الحاليين. *استضافت شركة Sharp أكثر من 100 حدث عبر 56 فرعًا في عامها الأول باستخدام Splash. ملاحظة: - إذا كان هناك شيء تحتاجه ولم يتوفر لدينا بعد، فلدينا قائمة متزايدة من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك. قم بالتسجيل مجانًا على موقعsplashthat.com.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً. يمكن للمستخدمين الاختيار بين الدفع أولاً بأول، أو شراء أرصدة مقدمًا للحفظ. نقدم أيضًا للجمعيات الخيرية وB Corps وPTAs خصمًا بنسبة 20%. وإذا كان الحدث مجانيًا، فنحن كذلك. بمجرد تشغيل شباك التذاكر، تصبح الأحداث قابلة للتخصيص تمامًا ونقدم مجموعة كبيرة من الميزات. فكر في مخططات الجلوس، والتكامل مع الأدوات الشائعة، وتطبيق تسجيل الوصول المجاني، للمبتدئين. فريقنا صغير ولكنه قوي، مدفوع بالملاحظات ويركز على البساطة. نصدر أكثر من مليون تذكرة شهريًا للفعاليات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من مسرح الدمى العائم الوحيد في المملكة المتحدة وحتى وجبات الإفطار والغداء التي لا نهاية لها والتي تحمل طابع بيونسيه وكهوف سانتا التي بيعت بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نحن أيضًا أكبر منصة مستقلة لإصدار التذاكر في العالم. مع عدم وجود مستثمرين للرد عليهم، أو أهداف نمو غير واقعية. وهذا يسمح لنا بالنمو عن قصد - بهدف - بحيث يكون لكل تذكرة حدث يتم بيعها مع Ticket Tailor تأثير إيجابي. نحن محايدون للكربون (بعد أن عوضنا تاريخنا الكامل من الانبعاثات)، ونتبرع لقضايا المناخ مقابل كل تذكرة مباعة، وفي عام 2021 أصبحنا شركة B معتمدة، وننضم إلى مجتمع عالمي من الشركات التي تضع الناس والكوكب في المقام الأول.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking عبارة عن منصة لإصدار التذاكر والحجز والتسجيل للأحداث عبر الإنترنت تجعل الأحداث سهلة. نحن نحظى بثقة أكثر من 150.000 من منظمي الأحداث، ونحن نساعدك على إدارة جميع أنواع الأحداث/التسجيلات بدءًا من الوظائف الخاصة وحتى المهرجانات الكبرى بسهولة. وعود TryBooking الثلاثة لك: - رسوم التذاكر منخفضة وفعاليات مجانية بنسبة 100% - دعم محلي مجاني، سنكون معك في كل خطوة على الطريق - لا يوجد قيود على العقود أو الاشتراكات. أصبحت الأحداث سهلة من خلال: - نظام تذاكر سهل الاستخدام لإنشاء التذاكر وبيعها - اعرض علامتك التجارية في صفحاتنا القابلة للتخصيص بالكامل لكل حدث - مجموعة من تقارير المبيعات والتحليلات، يمكن الوصول إليها بنقرة زر واحدة - إنشاء نماذج ذكية قابلة للتكيف أي جمهور - حجز المقاعد ووظيفة الطاولة - تطبيق المسح الضوئي المجاني على الهاتف المحمول ووظيفة Box Office - دعم جمع التبرعات وميزات العضوية - لا يوجد تسويق من طرف ثالث، نحن نقدر خصوصيتك - واجهة برمجة التطبيقات (API) - التكامل مع Xero وStripe
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت المسوقين B2B: - زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال توحيد حلول النقاط المتعددة - إدارة الحدث من البداية إلى النهاية من منصة واحدة: - إنشاء صفحات مقصودة مذهلة - التسجيل الديناميكي وإصدار التذاكر - استضافة الأحداث والندوات عبر الإنترنت - إنتاج فيديو مدمج و التحرير - البنية التحتية للفيديو حسب الطلب - التكامل الأصلي مع Salesforce و Hubspot و Marketo و Eloqua وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء شائعة الاستخدام - تحسين التعاون في المبيعات والتسويق من خلال تقديم رؤى في الوقت المناسب حول الحاضرين والمحتملين المحتملين طوال الحدث والأحداث المتعددة. - تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال توحيد مجموعة تقنيات الأحداث نظرًا لأن Zuddl يدعم تنسيقات متعددة مثل الافتراضية والشخصية والمختلطة والندوات عبر الإنترنت، عبر حالات استخدام متعددة: - مؤتمرات المستخدم - أحداث التسويق الميداني - أحداث تسويق العملاء - المجالس الاستشارية - الندوات عبر الإنترنت - أحداث توليد الطلب تحظى Zuddl بثقة شركات B2B SaaS مثل Zylo وStack Commerce وRocketlane وServiceNow وStoryblok وMindtickle وقادة الشراكة والأمم المتحدة وNAMIC وHBA وNASSCOM وGoogle وMicrosoft وKellogg's وغيرها لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم كومة
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
TicketSource
ticketsource.co.uk
توفر TicketSource منصة مجانية وسهلة الاستخدام وموثوقة لحجز التذاكر عبر الإنترنت مع خدمة عملاء من الدرجة الأولى، مما يتيح لك بيع التذاكر الخاصة بك عبر الإنترنت بثقة. على عكس مقدمي خدمات التجزئة الآخرين، ليس لدينا عقود أو رسوم مخفية أو مستويات وصول معقدة. احصل على حق الوصول الكامل إلى نظامنا الكامل من خلال هيكل رسوم حجز واحد وسهل الفهم وصادق. ما يميز TicketSource عن الباقي هو التزامنا بتوفير دعم عملاء من الدرجة الأولى. نحن ودودون وداعمون، وعندما تتحدث إلينا لن تجدنا نقرأ من النص. سواء كنت خبيرًا في التكنولوجيا أو كارهًا للتكنولوجيا، فسوف نتحدث إليك كفرد، لأننا أفراد أيضًا.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة التي تمكن العلامات التجارية من تشغيل الأحداث والجولات والتنشيطات والفصول الدراسية وتحسينها لزيادة ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار في كل تجربة. يسمح AnyRoad للشركات بتبسيط وتوسيع نطاق عملياتها التجريبية من خلال نظام أساسي مرن وقابل للتكوين ويوفر الرؤى القوية اللازمة لتسريع نمو الأعمال. تعتمد العلامات التجارية الرائدة مثل Anheuser-Busch، وDiageo، وWestfield، وJust Egg، وSierra Nevada على AnyRoad لتحسين العمليات وإثبات تأثير برامجها التسويقية التجريبية.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire عبارة عن منصة لإدارة الأحداث توفر حلولاً لحجز التذاكر والتسجيل والأحداث الافتراضية وتطبيقات الأحداث. تأسست شركة Brushfire في عام 2003، وساعدت في تعزيز إصدار التذاكر والتسجيل عبر الإنترنت مع آلاف المنظمات حول العالم على مدار العشرين عامًا الماضية. مدعومًا بالخدمة والدعم الحائزين على جوائز، يوفر Brushfire الأدوات التي تحتاجها لتوفير الوقت والمال في الحدث الخاص بك القادم. حلول Brushfire مصنوعة من أجل النمو. هل لديك أسئلة؟ تحدث إلى فريقنا على (866) 825-8252.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap، أحد حلول Leap Event Technology، يرتقي بإصدار التذاكر بالخدمة الذاتية إلى مستوى جديد كليًا من خلال نظامه الأساسي سهل الاستخدام ومجموعة كاملة من الميزات والإعداد فائق السرعة. يوفر الحل صفحات أحداث ذات علامات تجارية، وأدوات ترويجية مدمجة، وخيارات التذاكر والقبول المرنة حتى يتمكن المنظمون من إنشاء أحداث رائعة في دقائق معدودة فقط. ولهذا السبب تختار الأماكن السياحية والمهرجانات والجولات والمسارح وغيرها الكثير موقع Ticketleap.
RegFox
regfox.com
نماذج تسجيل سهلة عبر الإنترنت للمؤتمرات والمعسكرات والدورات والمزيد! يعد RegFox سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط + 1% لكل مسجل (بحد أقصى 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل). باستخدام برنامج التسجيل RegFox، ستوفر الآلاف بينما تقدم تجربة تسجيل سلسة وبسيطة لعملائك. يتميز RegFox بالمرونة والغنية بالميزات، حيث يوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، ومنشئ صفحات الأحداث، وتطبيق تسجيل وصول الحضور، وإدارة علاقات العملاء المسجل، والتمويل الفوري، وغير ذلك الكثير. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني RegFox.com/features لعرض جميع الميزات. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التسجيل الباهظة الثمن والمزعجة، فسوف تحب كيف يمكّنك RegFox من التحكم في تجربة التسجيل بأكملها. تقدم RegFox منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لدفع عمليات الاشتراك وإدارة المسجلين والتقاط البيانات. محبوب من قبل أكثر من 60.000 متخصص في الفعاليات، ومع خمسة عشر عامًا من الخبرة، سنرشدك إلى الأحداث الأكثر نجاحًا وربحية التي قمت بتنظيمها على الإطلاق.
TicketSpice
ticketspice.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت واستضف الحدث الأكثر نجاحًا على الإطلاق مع TicketSpice. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق. بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط لكل تذكرة، ستوفر الآلاف، بينما تقدم تجربة حجز تذاكر بسيطة وسلسة. تتميز TicketSpice بالمرونة والغنية بالميزات، وتوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وحجز التذاكر في الوقت المناسب، والمقاعد المحجوزة، والمسح الضوئي عبر الهاتف المحمول، وشباك التذاكر، وخيارات البضائع، والمزيد. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التذاكر باهظة الثمن والمقيدة التي تضع شعارها أعلى صفحة التذاكر الخاصة بك، فسوف تحب كيف تمكنك TicketSpice من التحكم في تجربة التذاكر بأكملها. تقدم لك TicketSpice منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لبيع التذاكر وإدارة الحضور والتقاط البيانات والمزيد. مع ما يزيد عن 60.000 عميل واثني عشر عامًا من الخبرة، سنكون دليلك لأكثر الأحداث نجاحًا وربحية على الإطلاق.
ShowClix
showclix.com
تجاوز حدود حجز تذاكر الأحداث مع ShowClix. أنشئ صفحات أحداث ذات علامات تجارية كاملة، واستفد من أدوات التسويق والتحليلات المضمنة، واعمل مع خبراء الأحداث، والمزيد.
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملية تخطيط الأحداث الخاصة بك. تحظى منصتنا بثقة 12500 منظمة حول العالم، حيث تعمل على إضفاء الحيوية على إستراتيجية الحدث الخاصة بك من خلال دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأمن البيانات المتقدم ومجموعة واسعة من الميزات. باستخدام Accelevents، يمكن لمخططي الأحداث: - إنشاء موقع ويب للحدث في دقائق. - يمكنك بسهولة إنشاء جدول أعمال للحدث يدمج المتحدثين والجلسات تلقائيًا. - تصميم عملية التسجيل وإصدار التذاكر بما يتناسب مع احتياجات الأحداث الفريدة الخاصة بهم. - تقديم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والفواتير. - نشر خيارات المساعدة وتسجيل الوصول الذاتي. - تصميم وطباعة شارات احترافية بكل سهولة. - مساعدة العارضين في التقاط العملاء المتوقعين وتأهيلهم. - دعم الجدول الزمني المزدحم للحضور وموظفي الحدث من خلال تطبيقات الأحداث السهلة. - بث المحتوى المباشر باستخدام استوديو البث الداخلي لدينا أو مزود الصوت/الفيديو المفضل. - إدارة العارضين والجهات الراعية على نطاق واسع. - تضخيم مشاركة الحضور من خلال الشبكات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمزيد. - احصل على رؤى تفصيلية حول أداء الحدث من خلال التحليلات الشاملة.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة من بيانات النوايا. ارفع مستوى الأحداث الخاصة بك مع Goldcast لتحقيق مشاركة حقيقية للجمهور، وتطوير العلامة التجارية، ونمو الإيرادات؛ الانتقال من الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تزيد الإيرادات من الندوات عبر الإنترنت والعروض التوضيحية للمنتجات إلى لجان القيادة الفكرية ووجبات العشاء الشخصية.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Sweap
sweap.io
Sweap عبارة عن منصة لكفاءة الأحداث ستجعل من الأحداث القناة التسويقية الأكثر تأثيرًا لشركتك. تستخدم بعض أفضل فرق الفعاليات مثل Bentely أو Scandic Hotels برامجنا لجذب المزيد من التسجيلات وتوفير الوقت من خلال الإدارة الآلية للضيوف والتواصل مع الأحداث ومنصة الأحداث الافتراضية. يقدم Sweap خطة مجانية تصل إلى 500 تسجيل سنويًا، حتى تتمكن من البدء اليوم.
Micepad
micepad.co
Micepad هو مزود حائز على جوائز لبرامج إدارة الأحداث، مع تركيز فريد على التقاط البيانات من الأحداث المباشرة وعرضها.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتراضية أو مختلطة. يتكون فريق Shocklogic من مزيج حيوي لا يمكن إيقافه من متخصصي التكنولوجيا وخبراء الجمعيات ومنظمي الأحداث، وهو مصدر فخرنا الأكبر. تمثلنا أكثر من 20 جنسية، ونحن شركة متنوعة ذات منظور عالمي، ومع ذلك فإننا نتعامل مع عملائنا وأعضاء فريقنا مثل العائلة. نحن شركة حائزة على جوائز، تديرها عائلة، وتركز على القيمة ولدينا قاعدة عملاء دولية، بما في ذلك بعض أكبر المنظمات وأكثرها تعقيدًا في العالم. في Shocklogic، الحدث الخاص بك هو شغفنا.
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Afton Tickets
aftontickets.com
تتفوق Afton Tickets على كل شركات التذاكر الأخرى عندما يتعلق الأمر بالسعر، ودعم العملاء، والمعدات الموجودة في الموقع، وشبكة Wifi الاحتياطية، ومجموعة الميزات، والمدفوعات اليومية، وزيادة ربحية الحدث الخاص بك. كيف؟ تقوم Afton Tickets ببساطة بعمل الكثير وبتكلفة أقل. من خلال تمرير رسوم الخدمة الصغيرة إلى الحاضرين، فإن كل ما تفعله Afton من أجلك يمكن أن يأتي بتكلفة حقيقية قدرها 0.00 دولار.
SimpleTix
simpletix.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمعالم الجذب والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمتحف والمزيد. ليس لدى SimpleTix أي عقود، وتقدم دفعات فورية، وسهلة الاستخدام.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هي شركة تقنية غير ربحية مكرسة لمساعدة المنظمات الفنية والثقافية على الازدهار. يقع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في قلب مهمتنا ومنصتنا التكنولوجية. يعمل إصدار التذاكر جنبًا إلى جنب مع جمع التبرعات والعضوية والتسويق والتعليم والواجهة الأمامية. تساعد الأدوات البديهية في الكشف عن رؤى الأعمال وتحويل البيانات إلى أفعال. وتساعد ميزات مثل القبول في الوقت المحدد والبث المتكامل والمسح الضوئي بدون تلامس في بناء مستقبل مستدام. يضم مجتمع تيسيتورا أكثر من 750 منظمة فنية ومعالم ثقافية في 10 دول. يقدم موظفونا الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويقدمون التوجيه لزيادة الإيرادات وبناء المشاركة مدى الحياة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tessituranetwork.com أو الاتصال [email protected].
Showpass
showpass.com
تعتبر Showpass شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأحداث، وإصدار التذاكر الأولية والتوزيع، والتسليم المختلط (المباشر والافتراضي والمباشر) للتجارب لعشرات الآلاف من مضيفي الأحداث. يوفر Showpass إمكانية الوصول إلى قنوات التوزيع والاكتشاف العالمية بما في ذلك التذاكر الأصلية لفيسبوك، وGoogle Reserve، وشبكة الناشرين المملوكة. تقوم Showpass بإنشاء حلول للأحداث المعقدة والمؤسسات الكبيرة ومنتجي الأحداث كبيرة الحجم وتفخر بخدمة ملايين العملاء.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody عبارة عن منصة فعالة لإصدار تذاكر الأحداث التي تخلق تجربة سلسة لمقدمي الأحداث والحاضرين. باستخدام Yapsody، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء تذاكر قابلة للتخصيص، وتتبع مبيعات التذاكر، والترويج لأحداثهم باستخدام ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لمقدمي العروض قبول المدفوعات من خلال أكثر من 14 بوابة دفع وتسليم التذاكر من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو المطبوعات أو حتى تسجيل الوصول عند الباب، مما يخلق تجربة خالية من المتاعب. بفضل الأسعار التنافسية وخدمة العملاء الممتازة ومجموعة من الميزات التي تجعلها الخيار الأفضل لمنظمي الأحداث من جميع الأنواع، يعد Yapsody متجرًا شاملاً لإنشاء أحداث ناجحة.
Eventix
eventix.io
برنامج التذاكر عبر الإنترنت (SaaS) الذي تم إنشاؤه للتحويل. نحن نساعد منظمي الأحداث من جميع الأحجام على بيع أحداثهم بسرعة وسهولة. موثوق به من قبل أكثر من 16.000 عميل حول العالم. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub عبارة عن منصة وبرنامج أحداث هجين جاهز للاستخدام للأحداث والتجارب. نحن نقدم حلاً شاملاً لتذاكر الأحداث وتسجيلها والفيديو المباشر والبث المباشر حسب الطلب والتسويق والترويج. يبيع العملاء التذاكر، ويجمعون التسجيلات، ويستضيفون الأحداث والتجارب الافتراضية مباشرة من موقعهم الإلكتروني باستخدام برنامج العلامة البيضاء الخاص بـ ViewStub. نحن نقدم أيضًا سوقًا مجانيًا للأحداث يمكنك من خلاله تحقيق الدخل من الأحداث وبثها واستضافتها في جميع أنحاء العالم. يعد ViewStub الحل الأمثل لمؤتمرات الأعمال والأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والحفلات الموسيقية وأي شخص يتطلع إلى نقل تجربة الأحداث الخاصة به إلى نهج مختلط. هل ما زلت تبحث عن حل تقليدي؟ يقدم ViewStub حلولاً لحجز تذاكر الأحداث شخصيًا بالإضافة إلى خيارات افتراضية تمامًا.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Hytix
hytix.com
Hytix هو برنامج حديث لإصدار التذاكر عبر الإنترنت يُحدث ثورة في كيفية إدارة منظمي الأحداث لمبيعات التذاكر. باعتبارها منصة لإصدار تذاكر الأحداث، توفر Hytix حلاً شاملاً لبيع التذاكر عبر الإنترنت، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لمختلف الأحداث بدءًا من الحفلات الموسيقية وحتى المؤتمرات، ومن مناطق الجذب المسكونة إلى غرف الهروب. يتيح نظام إصدار تذاكر الأحداث القوي من Hytix للمنظمين تبسيط إجراءاتهم وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة. مع Hytix، يمكنك بيع تذاكر الأحداث بسرعة وسهولة، والوصول إلى جمهور أكبر من خلال تعزيز الأحداث الخاصة بك. علاوة على ذلك، تتميز Hytix بين منصات إصدار تذاكر الأحداث الأخرى من خلال برنامجها المتطور لإصدار التذاكر في شباك التذاكر. تمكنك هذه الميزة من بيع التذاكر على منصة شباك التذاكر. سواء كنت تخطط لتجمع محلي صغير أو حدث دولي واسع النطاق، فقد تم تصميم برنامج التذاكر عبر الإنترنت من Hytix لتلبية احتياجاتك وضمان تجربة التذاكر السلسة لكل من المنظمين والحاضرين.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout عبارة عن نظام أساسي لإصدار التذاكر يوفر معلومات في الوقت الفعلي حول اتجاهات التسجيل وحركة مرور موقع الويب وإيرادات المبيعات.
Smeetz
smeetz.com
سواء كنت ترغب في تحسين التذاكر الخاصة بك، أو تتبع رحلة الزوار الكاملة، أو كنت ترغب في تحسين سير عملك لجعل عملك أكثر كفاءة؛ سيكون حلنا التجاري الموحد لمناطق الجذب السياحي، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حليفك للوصول إلى أهدافك.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
Time.ly
time.ly
برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يسمح لك بأن تكون مسؤولاً عن العلامة التجارية للحدث الخاص بك. - يدعم جميع أنواع الأحداث، مثل الفنون والموسيقى والرياضة والسياحة. - متوافق مع أي نوع من أماكن الفعاليات: المسارح والمتاحف والمعالم السياحية المحلية والمهرجانات والمزيد. - سهل الإعداد والتعلم والاستخدام. - ودية المحمول. - الخروج بسيطة وآمنة. - التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد Swoogo مسوقي الأحداث على إنشاء موقع ويب بشكل حدسي يتضمن التسجيل المضمن وأتمتة البريد الإلكتروني وبوابة الراعي وموارد المتحدثين. باعتبارها قوة متنامية في السوق، تعد Swoogo الحدث الكبير التالي في الأحداث.
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح الترويج للحدث لجمهور واسع. مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة في هذا المجال، أصبحت AllEvents المنصة المفضلة لأكثر من 20 مليون باحث شهريًا عن الأحداث الذين يعتمدون عليها لاكتشاف مجموعة من الأحداث.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركات والمنظمين والهيئات التجارية الرائدة في آسيا والصين، بما في ذلك Amazon وApple وHKTDC وAlibaba وReed وغيرها الكثير. بفضل ميزات مثل قاعة المعارض التفاعلية، وأكشاك العارضين الديناميكية، ونماذج التسجيل عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، ومراحل المؤتمرات التفاعلية، فإننا نمثل الخدمة المفضلة للمؤسسات التي ترغب في توسيع نطاق جمهورها ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كان EventX يُعرف سابقًا باسم EventXtra.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
EventMobi
eventmobi.com
تسهل منصة إدارة الأحداث الشاملة الخاصة بـ EventMobi على منظمي الأحداث تخطيط تجارب الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية والترويج لها وتحقيق الدخل منها وتقديمها. بدءًا من موقع الويب والتسجيل وتطبيق الأحداث الحائز على جوائز، وحتى المساحة الافتراضية وإنتاج الأحداث المُدارة بالكامل عبر الإنترنت، تم استخدام منصة EventMobi من قبل أكثر من 10000 من مخططي الأحداث في 72 دولة منذ عام 2009. سواء كنت تقيم حدثًا واحدًا أو المئات، فإن حدثنا تعمل منصة الإدارة على تبسيط سير عملك بحيث تقضي وقتًا أقل في إدارة التكنولوجيا ووقتًا أطول في إنشاء تجارب أحداث جذابة للحاضرين.