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برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يعمل برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر على تبسيط عملية تسجيل الحضور، مما يمكّن مخططي الأحداث من مراقبة قوائم الضيوف والتحكم فيها بكفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تمكين الحضور من شراء التذاكر أو التسجيل في الأحداث المجانية، مع تزويد مخططي الأحداث بتفاصيل قائمة الضيوف الشاملة. تعمل هذه الأدوات على تعزيز كفاءة تسجيل الحضور، وتحصيل المدفوعات قبل الحدث، والتنظيم السلس لعملية التسجيل في يوم الحدث.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات وورش العمل وقاعات المدينة ومعارض التوظيف والمعارض والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل ComCast، وForbes، وVolvo، وSAP، وHackerRank، وجامعة تورنتو آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب أحداث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك، تشهد أحداثنا ما يقرب من ضعف معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة، وقد ساعد ذلك في المساهمة في زيادة تحويلات المبيعات بنسبة 600٪، "قال داريل برايل، مدير التسويق في Agorapulse.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً. يمكن للمستخدمين الاختيار بين الدفع أولاً بأول، أو شراء أرصدة مقدمًا للحفظ. نقدم أيضًا للجمعيات الخيرية وB Corps وPTAs خصمًا بنسبة 20%. وإذا كان الحدث مجانيًا، فنحن كذلك. بمجرد تشغيل شباك التذاكر، تصبح الأحداث قابلة للتخصيص تمامًا ونقدم مجموعة كبيرة من الميزات. فكر في مخططات الجلوس، والتكامل مع الأدوات الشائعة، وتطبيق تسجيل الوصول المجاني، للمبتدئين. فريقنا صغير ولكنه قوي، مدفوع بالملاحظات ويركز على البساطة. نصدر أكثر من مليون تذكرة شهريًا للفعاليات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من مسرح الدمى العائم الوحيد في المملكة المتحدة وحتى وجبات الإفطار والغداء التي لا نهاية لها والتي تحمل طابع بيونسيه وكهوف سانتا التي بيعت بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نحن أيضًا أكبر منصة مستقلة لإصدار التذاكر في العالم. مع عدم وجود مستثمرين للرد عليهم، أو أهداف نمو غير واقعية. وهذا يسمح لنا بالنمو عن قصد - بهدف - بحيث يكون لكل تذكرة حدث يتم بيعها مع Ticket Tailor تأثير إيجابي. نحن محايدون للكربون (بعد أن عوضنا تاريخنا الكامل من الانبعاثات)، ونتبرع لقضايا المناخ مقابل كل تذكرة مباعة، وفي عام 2021 أصبحنا شركة B معتمدة، وننضم إلى مجتمع عالمي من الشركات التي تضع الناس والكوكب في المقام الأول.
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
TicketSource
ticketsource.co.uk
توفر TicketSource منصة مجانية وسهلة الاستخدام وموثوقة لحجز التذاكر عبر الإنترنت مع خدمة عملاء من الدرجة الأولى، مما يتيح لك بيع التذاكر الخاصة بك عبر الإنترنت بثقة. على عكس مقدمي خدمات التجزئة الآخرين، ليس لدينا عقود أو رسوم مخفية أو مستويات وصول معقدة. احصل على حق الوصول الكامل إلى نظامنا الكامل من خلال هيكل رسوم حجز واحد وسهل الفهم وصادق. ما يميز TicketSource عن الباقي هو التزامنا بتوفير دعم عملاء من الدرجة الأولى. نحن ودودون وداعمون، وعندما تتحدث إلينا لن تجدنا نقرأ من النص. سواء كنت خبيرًا في التكنولوجيا أو كارهًا للتكنولوجيا، فسوف نتحدث إليك كفرد، لأننا أفراد أيضًا.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator هي أداة برمجية عبر الإنترنت تسهل على منظمي الأحداث إنشاء تذاكر أحداث تستخدم لمرة واحدة، والتحقق من صحتها باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. الأداة سريعة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. باستخدام Ticket Generator، يمكن لمنظمي الأحداث تصميم وإنشاء وتوزيع تذاكر الأحداث في دقائق دون الحاجة إلى مصممي الجرافيك أو برامج التصميم باهظة الثمن. يمكن التحقق من صحة التذاكر من قبل الموظفين المعتمدين في وقت الدخول باستخدام أي هاتف ذكي مزود بتطبيق Ticket Reader. ليست هناك حاجة إلى أجهزة المسح باهظة الثمن. بعد الحدث، يمكن للمنظمين أيضًا الحصول على رؤى تفصيلية حول حضور الحدث. Ticket Generator هو أحدث منتج من شركة Scanova، الشركة الرائدة في مجال توفير أدوات تقنية QR Code. ساعدت Scanova أكثر من 100000 شركة في 114 دولة في إنشاء رموز QR لحالات الاستخدام الترويجية والتشغيلية.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية ومختلطة وندوات عبر الإنترنت غامرة وتفاعلية. توفر BigMarker أيضًا عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات التسمية البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مجموعات التسويق والمبيعات والتعلم الخاصة بها. دعونا نبني حدث أحلامك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، وتنظم الأحداث لآلاف الشركات والمنظمات حول العالم.
CrowdComms
crowdcomms.com
سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصيص تطبيقك.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم بتبسيط تسجيل وصول الحضور من خلال نظام الأكشاك البديهي والفعال لدينا. - تطبيق الحدث: عزز مشاركة المشاركين من خلال تطبيق حدث غني بالميزات وقابل للتخصيص. - التذاكر والتسجيل: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال نظام التذاكر سهل الاستخدام الخاص بنا. - استرجاع العملاء المحتملين: قم بزيادة فرص التواصل وتتبع المشاركة من خلال تقنية استرجاع العملاء المحتملين المتقدمة لدينا. مع Agorify، يتم تمكين منظمي الأحداث في جميع أنحاء العالم من إنشاء أحداث لا تُنسى وفعالة وذات جودة عالية ومنخفضة التكلفة.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة من بيانات النوايا. ارفع مستوى الأحداث الخاصة بك مع Goldcast لتحقيق مشاركة حقيقية للجمهور، وتطوير العلامة التجارية، ونمو الإيرادات؛ الانتقال من الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تزيد الإيرادات من الندوات عبر الإنترنت والعروض التوضيحية للمنتجات إلى لجان القيادة الفكرية ووجبات العشاء الشخصية.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
EventMobi
eventmobi.com
تسهل منصة إدارة الأحداث الشاملة الخاصة بـ EventMobi على منظمي الأحداث تخطيط تجارب الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية والترويج لها وتحقيق الدخل منها وتقديمها. بدءًا من موقع الويب والتسجيل وتطبيق الأحداث الحائز على جوائز، وحتى المساحة الافتراضية وإنتاج الأحداث المُدارة بالكامل عبر الإنترنت، تم استخدام منصة EventMobi من قبل أكثر من 10000 من مخططي الأحداث في 72 دولة منذ عام 2009. سواء كنت تقيم حدثًا واحدًا أو المئات، فإن حدثنا تعمل منصة الإدارة على تبسيط سير عملك بحيث تقضي وقتًا أقل في إدارة التكنولوجيا ووقتًا أطول في إنشاء تجارب أحداث جذابة للحاضرين.
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملية تخطيط الأحداث الخاصة بك. تحظى منصتنا بثقة 12500 منظمة حول العالم، حيث تعمل على إضفاء الحيوية على إستراتيجية الحدث الخاصة بك من خلال دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأمن البيانات المتقدم ومجموعة واسعة من الميزات. باستخدام Accelevents، يمكن لمخططي الأحداث: - إنشاء موقع ويب للحدث في دقائق. - يمكنك بسهولة إنشاء جدول أعمال للحدث يدمج المتحدثين والجلسات تلقائيًا. - تصميم عملية التسجيل وإصدار التذاكر بما يتناسب مع احتياجات الأحداث الفريدة الخاصة بهم. - تقديم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والفواتير. - نشر خيارات المساعدة وتسجيل الوصول الذاتي. - تصميم وطباعة شارات احترافية بكل سهولة. - مساعدة العارضين في التقاط العملاء المتوقعين وتأهيلهم. - دعم الجدول الزمني المزدحم للحضور وموظفي الحدث من خلال تطبيقات الأحداث السهلة. - بث المحتوى المباشر باستخدام استوديو البث الداخلي لدينا أو مزود الصوت/الفيديو المفضل. - إدارة العارضين والجهات الراعية على نطاق واسع. - تضخيم مشاركة الحضور من خلال الشبكات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمزيد. - احصل على رؤى تفصيلية حول أداء الحدث من خلال التحليلات الشاملة.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Weezevent
weezevent.com
أنشئ التذاكر المخصصة لك عبر الإنترنت في دقائق. ما عليك سوى إنشاء الحدث الخاص بك ونشره ببضع نقرات، أو دمج المكون الإضافي للتذاكر في موقع الويب الخاص بك وصفحة Facebook والاستعداد لبيع التذاكر الخاصة بك وإرسال دعواتك وتسجيل الحضور وإدارة عضوياتك عبر الإنترنت!
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق التواصل والمشاركة المخصصة القابلة للتخصيص بالكامل.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإنشاء بيانات قيمة. حتى يومنا هذا، قامت Eventtia بتمكين أكثر من 7200 عميل مثل Pernod Ricard وDior وToyota ومجموعة Richemont ومجموعة Pierre Fabre لإنشاء وتنظيم أكثر من 30000 حدث حول العالم.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هي شركة تقنية غير ربحية مكرسة لمساعدة المنظمات الفنية والثقافية على الازدهار. يقع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في قلب مهمتنا ومنصتنا التكنولوجية. يعمل إصدار التذاكر جنبًا إلى جنب مع جمع التبرعات والعضوية والتسويق والتعليم والواجهة الأمامية. تساعد الأدوات البديهية في الكشف عن رؤى الأعمال وتحويل البيانات إلى أفعال. وتساعد ميزات مثل القبول في الوقت المحدد والبث المتكامل والمسح الضوئي بدون تلامس في بناء مستقبل مستدام. يضم مجتمع تيسيتورا أكثر من 750 منظمة فنية ومعالم ثقافية في 10 دول. يقدم موظفونا الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويقدمون التوجيه لزيادة الإيرادات وبناء المشاركة مدى الحياة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tessituranetwork.com أو الاتصال [email protected].
TicketSpice
ticketspice.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت واستضف الحدث الأكثر نجاحًا على الإطلاق مع TicketSpice. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق. بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط لكل تذكرة، ستوفر الآلاف، بينما تقدم تجربة حجز تذاكر بسيطة وسلسة. تتميز TicketSpice بالمرونة والغنية بالميزات، وتوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وحجز التذاكر في الوقت المناسب، والمقاعد المحجوزة، والمسح الضوئي عبر الهاتف المحمول، وشباك التذاكر، وخيارات البضائع، والمزيد. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التذاكر باهظة الثمن والمقيدة التي تضع شعارها أعلى صفحة التذاكر الخاصة بك، فسوف تحب كيف تمكنك TicketSpice من التحكم في تجربة التذاكر بأكملها. تقدم لك TicketSpice منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لبيع التذاكر وإدارة الحضور والتقاط البيانات والمزيد. مع ما يزيد عن 60.000 عميل واثني عشر عامًا من الخبرة، سنكون دليلك لأكثر الأحداث نجاحًا وربحية على الإطلاق.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت المسوقين B2B: - زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال توحيد حلول النقاط المتعددة - إدارة الحدث من البداية إلى النهاية من منصة واحدة: - إنشاء صفحات مقصودة مذهلة - التسجيل الديناميكي وإصدار التذاكر - استضافة الأحداث والندوات عبر الإنترنت - إنتاج فيديو مدمج و التحرير - البنية التحتية للفيديو حسب الطلب - التكامل الأصلي مع Salesforce و Hubspot و Marketo و Eloqua وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء شائعة الاستخدام - تحسين التعاون في المبيعات والتسويق من خلال تقديم رؤى في الوقت المناسب حول الحاضرين والمحتملين المحتملين طوال الحدث والأحداث المتعددة. - تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال توحيد مجموعة تقنيات الأحداث نظرًا لأن Zuddl يدعم تنسيقات متعددة مثل الافتراضية والشخصية والمختلطة والندوات عبر الإنترنت، عبر حالات استخدام متعددة: - مؤتمرات المستخدم - أحداث التسويق الميداني - أحداث تسويق العملاء - المجالس الاستشارية - الندوات عبر الإنترنت - أحداث توليد الطلب تحظى Zuddl بثقة شركات B2B SaaS مثل Zylo وStack Commerce وRocketlane وServiceNow وStoryblok وMindtickle وقادة الشراكة والأمم المتحدة وNAMIC وHBA وNASSCOM وGoogle وMicrosoft وKellogg's وغيرها لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم كومة
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
TicketWeb
ticketweb.com
اكتشف تجربتك الحية مع الحفلات الموسيقية المستقلة والكوميديا والنوادي والمسرح وتذاكر فعاليات المهرجانات على TicketWeb
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
The Ticket Fairy عبارة عن منصة من الجيل التالي لإصدار تذاكر الأحداث والتسويق والإدارة والاستخبارات وتسريع الإيرادات، حيث توفر لمروجي الأحداث ومديري الأماكن الأدوات اللازمة لزيادة مستويات الحضور والتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المستهلكين، وتوفير تجربة محسنة لعملائهم . تساعد The Ticket Fairy الأحداث الكبيرة والصغيرة على زيادة إيراداتها المحتملة في أستراليا ونيوزيلندا والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، من خلال تجارب تجريبية مغلقة في شرق إفريقيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات الرأي، وتخصيص الأدوار، والسبورة البيضاء، والدردشة، والأسئلة والأجوبة، والتحليلات، والغرف الجانبية، والتسجيل - كل ما تحتاجه لعقد اجتماعات وندوات عبر الإنترنت وعروض تقديمية ناجحة.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI هو جيل جديد من برامج إدارة الأحداث الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للحاضرين. إنه يوفر تطبيقات الأحداث، وموقع الويب، والتسجيل، والاستطلاعات المباشرة، والاستبيانات، والخرائط الحية، وتطبيقات الأحداث المتعددة، وخدمات جذب العملاء المحتملين ومشاركة الحضور. يساعدك webMOBI على تجربة تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر أناقة وبساطة وقابلة للتخصيص بشكل لا يصدق للأحداث والمهرجانات والمؤسسات والحرم الجامعي. يحظى برنامجنا المتطور بثقة 100 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم لفعاليات الشركات والمؤتمرات والمعارض التجارية والاجتماعات الداخلية والخارجية والمزيد. تحقق من أسلوب اللعب الخاص بنا، والنظام الأساسي الأكثر ثراءً بالميزات حيث يمكن لمخططي الأحداث إشراك الحاضرين بسهولة فقط من خلال تطبيق Best Event App Builder -webMOBI.
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل الحضور. تحكم في تفاصيل الحدث، بدءًا من المتحدثين والعارضين وحتى الجدولة وحجز التذاكر. من خلال تمكين الجميع من إنشاء الأحداث وإدارتها دون عناء، يعمل برنامج Attendease على تبسيط العملية، مما يضمن النجاح في دقائق معدودة. يعد Attendease مناسبًا تمامًا للمؤسسات التي تبحث عن: ✔ تكاليف تقنية معقولة ويمكن التنبؤ بها بدون رسوم مفاجئة ✔ تواصل مبسط مع الحضور لجذب النتائج وإعلامهم بها والمشاركة فيها لتحقيق النتائج ✔ تقديم تجارب متسقة وذات علامة تجارية طوال رحلة الحضور بأكملها ✔ تسهيل الأمر على الحاضرين للتنقل وتخصيص جدول أعمال الحدث الخاص بهم ✔ قيادة تجارب التسجيل التي تحول وتقليل حالات الانقطاع ✔ الوصول إلى بيانات الحضور والحدث القابلة للتنفيذ متى وأينما تحتاج إليها ✔ القدرة على تنفيذ أحداث متعددة على نطاق واسع ✔ خدمة عملاء 5 نجوم في عام 2023 ، انضم الحضور إلى عائلة Tripleseat. Tripleseat هو برنامج إدارة الضيوف والأحداث رقم 1 في قطاع الضيافة. بالتعاون مع EventUp، دليل الأماكن الرائد، نحن نخدم ونساعد في تنمية قطاع الضيافة والفعاليات. عرض الملف الشخصي لـ Tripleseat هنا: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركات والمنظمين والهيئات التجارية الرائدة في آسيا والصين، بما في ذلك Amazon وApple وHKTDC وAlibaba وReed وغيرها الكثير. بفضل ميزات مثل قاعة المعارض التفاعلية، وأكشاك العارضين الديناميكية، ونماذج التسجيل عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، ومراحل المؤتمرات التفاعلية، فإننا نمثل الخدمة المفضلة للمؤسسات التي ترغب في توسيع نطاق جمهورها ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كان EventX يُعرف سابقًا باسم EventXtra.
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد Swoogo مسوقي الأحداث على إنشاء موقع ويب بشكل حدسي يتضمن التسجيل المضمن وأتمتة البريد الإلكتروني وبوابة الراعي وموارد المتحدثين. باعتبارها قوة متنامية في السوق، تعد Swoogo الحدث الكبير التالي في الأحداث.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
RegFox
regfox.com
نماذج تسجيل سهلة عبر الإنترنت للمؤتمرات والمعسكرات والدورات والمزيد! يعد RegFox سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط + 1% لكل مسجل (بحد أقصى 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل). باستخدام برنامج التسجيل RegFox، ستوفر الآلاف بينما تقدم تجربة تسجيل سلسة وبسيطة لعملائك. يتميز RegFox بالمرونة والغنية بالميزات، حيث يوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، ومنشئ صفحات الأحداث، وتطبيق تسجيل وصول الحضور، وإدارة علاقات العملاء المسجل، والتمويل الفوري، وغير ذلك الكثير. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني RegFox.com/features لعرض جميع الميزات. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التسجيل الباهظة الثمن والمزعجة، فسوف تحب كيف يمكّنك RegFox من التحكم في تجربة التسجيل بأكملها. تقدم RegFox منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لدفع عمليات الاشتراك وإدارة المسجلين والتقاط البيانات. محبوب من قبل أكثر من 60.000 متخصص في الفعاليات، ومع خمسة عشر عامًا من الخبرة، سنرشدك إلى الأحداث الأكثر نجاحًا وربحية التي قمت بتنظيمها على الإطلاق.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking عبارة عن منصة لإصدار التذاكر والحجز والتسجيل للأحداث عبر الإنترنت تجعل الأحداث سهلة. نحن نحظى بثقة أكثر من 150.000 من منظمي الأحداث، ونحن نساعدك على إدارة جميع أنواع الأحداث/التسجيلات بدءًا من الوظائف الخاصة وحتى المهرجانات الكبرى بسهولة. وعود TryBooking الثلاثة لك: - رسوم التذاكر منخفضة وفعاليات مجانية بنسبة 100% - دعم محلي مجاني، سنكون معك في كل خطوة على الطريق - لا يوجد قيود على العقود أو الاشتراكات. أصبحت الأحداث سهلة من خلال: - نظام تذاكر سهل الاستخدام لإنشاء التذاكر وبيعها - اعرض علامتك التجارية في صفحاتنا القابلة للتخصيص بالكامل لكل حدث - مجموعة من تقارير المبيعات والتحليلات، يمكن الوصول إليها بنقرة زر واحدة - إنشاء نماذج ذكية قابلة للتكيف أي جمهور - حجز المقاعد ووظيفة الطاولة - تطبيق المسح الضوئي المجاني على الهاتف المحمول ووظيفة Box Office - دعم جمع التبرعات وميزات العضوية - لا يوجد تسويق من طرف ثالث، نحن نقدر خصوصيتك - واجهة برمجة التطبيقات (API) - التكامل مع Xero وStripe
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer هو حل شامل للتذاكر الرقمية يستخدم تقنية web3 لتوفير تجربة سلسة في دعم الأحداث واسعة النطاق.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة العملاء لدينا بالمهارة في مساعدتك في كل ما قد تحتاجه.
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B أحد برامج إدارة الأحداث (EMS) الأكثر شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير فعاليات خاصة بشركتك، أو معارض تجارية، أو تجمعات مجتمعية، فإننا نساعدك على تبسيط عملية تنظيم أحداثك المتعددة مع زيادة المشاركة إلى الحد الأقصى. **الأرقام الرئيسية** - أكثر من 3 ملايين مستخدم - 2300 حدث تتم إدارتها على المنصة في عام 2022 - أكثر من 500 عميل - 60 موظفًا - 14 عامًا من الخبرة
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح الترويج للحدث لجمهور واسع. مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة في هذا المجال، أصبحت AllEvents المنصة المفضلة لأكثر من 20 مليون باحث شهريًا عن الأحداث الذين يعتمدون عليها لاكتشاف مجموعة من الأحداث.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub عبارة عن منصة وبرنامج أحداث هجين جاهز للاستخدام للأحداث والتجارب. نحن نقدم حلاً شاملاً لتذاكر الأحداث وتسجيلها والفيديو المباشر والبث المباشر حسب الطلب والتسويق والترويج. يبيع العملاء التذاكر، ويجمعون التسجيلات، ويستضيفون الأحداث والتجارب الافتراضية مباشرة من موقعهم الإلكتروني باستخدام برنامج العلامة البيضاء الخاص بـ ViewStub. نحن نقدم أيضًا سوقًا مجانيًا للأحداث يمكنك من خلاله تحقيق الدخل من الأحداث وبثها واستضافتها في جميع أنحاء العالم. يعد ViewStub الحل الأمثل لمؤتمرات الأعمال والأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والحفلات الموسيقية وأي شخص يتطلع إلى نقل تجربة الأحداث الخاصة به إلى نهج مختلط. هل ما زلت تبحث عن حل تقليدي؟ يقدم ViewStub حلولاً لحجز تذاكر الأحداث شخصيًا بالإضافة إلى خيارات افتراضية تمامًا.
EventAct
eventact.com
Eventact هو SaaS لإدارة الأحداث. يمكّن Eventact مخططي الأحداث من إنشاء وإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. يتضمن Eventact كل ما تحتاجه لإدارة الأحداث الخاصة بك. تشمل الوحدات التسجيل والإقامة واستضافة الأحداث الافتراضية ومنشئ موقع الأحداث. أكشاك العارضين الافتراضية، وتطبيق جمع العملاء المحتملين، وتسجيل الوصول إلى الأحداث، وتطبيق طباعة الشارات. إدارة الملخصات والملصقات الإلكترونية والملصقات الإلكترونية الافتراضية.
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Farm Tour وSweetWater Brewing Co. وBig Green Egg.
Expo Pass
expopass.com
في Expo، نجعل جميع أنواع الأحداث سهلة من خلال منصة تكنولوجيا الأحداث Expo Pass. تمنح تقنيات التفكير المستقبلي الخاصة بنا للمنظمين الأدوات اللازمة لتخطيط وتتبع واستضافة أي نوع من الأحداث، سواء كانت شخصية أو افتراضية. وقد تم تصميم منتجاتنا البديهية بحيث يتمكن المنظمون من البدء بسرعة. هذا لا يعني أننا بعيدون عن متناولنا على الإطلاق. منذ اليوم الأول، نقوم بإقران كل عميل بمدير نجاح الحدث المخصص. هذه في الحقيقة مجرد طريقتنا للقول: "نحن نعلم أنك حصلت على هذا. ولكننا دائمًا هنا إذا كنت بحاجة إلى أي شيء." نحن ندرك أن الأحداث هي أكثر من مجرد تكنولوجيا. الأحداث تدور حول الأشخاص. وقد ساعدنا الملايين من الأشخاص على التواصل والتحدث والضحك والتفكير... قل مرحبًا في أي وقت. الميزات المتوفرة: تسجيل الأحداث، بطاقة المعرض، الخبرة الافتراضية، تسجيل الدخول، طباعة الشارة، تتبع حضور تطبيق الحدث، استرجاع الرصاص
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
ShowClix
showclix.com
تجاوز حدود حجز تذاكر الأحداث مع ShowClix. أنشئ صفحات أحداث ذات علامات تجارية كاملة، واستفد من أدوات التسويق والتحليلات المضمنة، واعمل مع خبراء الأحداث، والمزيد.
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات العملاء والرد عليها بشكل مستمر. يقوم موظفوك ببساطة بالتحقق من جدول أعمالهم وإعداد وتقديم تجارب عملاء متميزة. بسيطة وفعالة وسهلة! مواعيد JRNI: تقديم المشاركات الفردية الفريدة من نوعها!. توفر رحلات حجز العملاء عبر الإنترنت المُحسّنة للتحويل من JRNI جدولة مواعيد 1-2-3 وأفضل تجربة في فئتها قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية. تسهل أداة الموظفين سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على موظفيك إدارة جميع جوانب المواعيد، بدءًا من إعادة الجدولة أو الإلغاء أو الحجز وحتى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج المواعيد. أحداث JRNI: تقديم مشاركات مخصصة من شخص إلى عدة أشخاص تزيد من الإيرادات والربحية، وتبني علاقات أقوى مع العملاء، وتحسن رضا العملاء وولائهم - على نطاق واسع. من ناحية العملاء، تقدم JRNI Events رحلات حجز قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية ومُحسّنة للتحويل لتسهيل التسجيل السريع. من ناحية الموظفين، تسهل أداة إدارة الأحداث سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على الموظفين الإشراف على الجوانب المهمة للأحداث، بدءًا من إدارة التذاكر إلى إضافة/إزالة الحاضرين إلى البث افتراضيًا. قائمة انتظار JRNI الافتراضية: تحسين تجربة العملاء عن طريق تقليل الخطوط وأوقات الانتظار. بالنسبة للعملاء، فإن قوائم الانتظار الافتراضية الذكية تلغي الحاجة إلى الانتظار فعليًا في الطابور. يمكنهم بسهولة الانضمام إلى قوائم الانتظار من أي جهاز، ثم تلقي تحديثات حول حالة قائمة الانتظار الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات النصية. من ناحية الموظفين، تسهل أداة الكونسيرج سهلة الاستخدام الخاصة بـ JRNI على الموظفين إدارة جميع جوانب قوائم الانتظار، بدءًا من إضافة العملاء في قائمة الانتظار أو إزالتهم أو إعادة تنظيمهم، إلى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج الزيارة. تحليلات JRNI: من خلال تتبع الإيرادات والتحويلات، يمكن لشركتك استخدام تحليلات JRNI لقياس عائد الاستثمار وفهم كيف أن التجارب الفردية والتجارب الفردية التي تقدمها تزيد من القيمة. من خلال فهم مقاييس تجربة العملاء - مثل وقت الانتظار والمهلة الزمنية - يمكن للشركات التأكد من أنها تقدم لعملائها أفضل خدمة ممكنة. ومن خلال بيانات تحسين القوى العاملة، مثل تقارير قدرة الموظفين، يمكن للشركات تحسين تخطيط القوى العاملة على مستوى الموقع الفردي والإقليمي ومستوى الموظفين. الموصلات وقابلية التوسعة تعمل على توسيع قدرات منصة JRNI من خلال مجموعة من التطبيقات المعدة مسبقًا وشركاء النظام البيئي. توفر الروابط الرئيسية حلولاً للمؤسسات والعملاء والاتصالات وتحسين القوى العاملة والبحث والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء منصة JRNI على مجموعة من التقنيات الحديثة باستخدام RESTful APIs. ومن خلال إطار عمل القابلية للتوسعة الخاص بنا، يمكن للعملاء توسيع القدرات الأساسية للنظام الأساسي من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيوف المجمعة/المجانية/الطاولة. يتم إطلاق حملات الند للند وصفحات التبرع عبر الإنترنت بسهولة وإقرانها بميزة النص للتبرع. يؤدي استخدام Swell إلى زيادة إيرادات الأحداث وتوفير الوقت وتوفير خطة احتياطية افتراضية وتمكين المؤسسات غير الربحية من الحصول على متبرعين جدد بفعالية. نحن ملتزمون تجاه المنظمات غير الربحية وتعكس خدمة العملاء لدينا هذا الالتزام.