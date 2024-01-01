برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور

Swell Fundraising

swellfundraising.com

توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيو...