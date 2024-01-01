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برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية أفريقيا الوسطى
يعمل برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر على تبسيط عملية تسجيل الحضور، مما يمكّن مخططي الأحداث من مراقبة قوائم الضيوف والتحكم فيها بكفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تمكين الحضور من شراء التذاكر أو التسجيل في الأحداث المجانية، مع تزويد مخططي الأحداث بتفاصيل قائمة الضيوف الشاملة. تعمل هذه الأدوات على تعزيز كفاءة تسجيل الحضور، وتحصيل المدفوعات قبل الحدث، والتنظيم السلس لعملية التسجيل في يوم الحدث.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
JotForm
jotform.com
إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Greenvelope
greenvelope.com
دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Regpack
regpack.com
تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator هي أداة برمجية عبر الإنترنت تسهل على منظمي الأحداث إنشاء تذاكر أحداث تستخدم مرة واحدة والتحقق من صحتها باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. الأداة سريعة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. باستخدام Ticket Generator، يمكن لمنظمي الأحداث تصميم وإنشاء وتوزيع تذاكر الأحداث في دقائق دون الحاجة إ...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
"ليست شركة تذاكر..." إن Ticket Fairy عبارة عن حل متكامل للتسويق والتحليلات يساعد شركات الأحداث على زيادة الإيرادات من خلال زيادة الوصول ومزيد من البيانات وخفض تكاليف التشغيل. تشغيل الأحداث يمثل مخاطرة كبيرة.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. قم بتبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعا...
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق مخصصة للتواصل والمشاركة قابلة ل...
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
TicketSpice
ticketspice.com
برنامج إصدار تذاكر الأحداث رقم 1 لمحترفي الأحداث لبيع التذاكر عبر الإنترنت قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمهرجانك ومزرعتك ومعرضك وحفلتك الموسيقية ومتحفك والمزيد. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق.
RegFox
regfox.com
يقوم تسجيل حدث RegFox بالمزيد وبتكلفة أقل. تحظى منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا بثقة أكثر من 50000 حدث. ابدأ مجانًا اليوم.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Zuddl
zuddl.com
المنصة الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت. قم بتبسيط سير عمل الحدث الخاص بك عن طريق توحيد أدوات متعددة للحصول على تجارب ورؤى استثنائية للحضور.
TicketWeb
ticketweb.com
اكتشف تجربتك الحية مع الحفلات الموسيقية المستقلة والكوميديا والنوادي والمسرح وتذاكر فعاليات المهرجانات على TicketWeb
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer هو حل شامل للتذاكر الرقمية يستخدم تقنية web3 لتوفير تجربة سلسة في دعم الأحداث واسعة النطاق.
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Fa...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة ا...
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد S...
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملي...
Weezevent
weezevent.com
أنشئ التذاكر المخصصة لك عبر الإنترنت في دقائق. ما عليك سوى إنشاء الحدث الخاص بك ونشره ببضع نقرات، أو دمج المكون الإضافي للتذاكر في موقع الويب الخاص بك وصفحة Facebook والاستعداد لبيع التذاكر الخاصة بك وإرسال دعواتك وتسجيل الحضور وإدارة عضوياتك عبر الإنترنت!
CrowdComms
crowdcomms.com
سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصي...
Expo Pass
expopass.com
في Expo، نجعل جميع أنواع الأحداث سهلة من خلال منصة تكنولوجيا الأحداث Expo Pass. تمنح تقنيات التفكير المستقبلي الخاصة بنا للمنظمين الأدوات اللازمة لتخطيط وتتبع واستضافة أي نوع من الأحداث، سواء كانت شخصية أو افتراضية. وقد تم تصميم منتجاتنا البديهية بحيث يتمكن المنظمون من البدء بسرعة. هذا لا يعني أننا ...
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub عبارة عن منصة وبرنامج أحداث هجين جاهز للاستخدام للأحداث والتجارب. نحن نقدم حلاً شاملاً لتذاكر الأحداث وتسجيلها والفيديو المباشر والبث المباشر حسب الطلب والتسويق والترويج. يبيع العملاء التذاكر، ويجمعون التسجيلات، ويستضيفون الأحداث والتجارب الافتراضية مباشرة من موقعهم الإلكتروني باستخدام برنا...
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك التجارب الافتراضية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الح...
Trybooking
trybooking.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت باستخدام نظام حجز الأحداث المفضل في أستراليا. لتلبية جميع احتياجاتك من تذاكر الأحداث، بدءًا من التجمعات الصغيرة وحتى المهرجانات الكبيرة، فإن نظام حجز الأحداث الخاص بنا يلبي احتياجاتك.
TicketSignup
ticketsignup.io
توفر منصة التذاكر الشاملة والمجانية والشاملة الخاصة بـ TicketSignup حلولاً بدءًا من أدوات التسويق وحتى إدارة يوم الحدث لأننا نؤمن بأن الجميع يستحقون تكنولوجيا قوية لتحسين أحداثهم.
TicketLab
ticketlab.co.uk
قم بإعداد الحدث الخاص بك وابدأ في بيع التذاكر اليوم! Ticketlab مجاني تمامًا وسهل الاستخدام للغاية وسنكون على استعداد لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. يمكن لمنظم...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo هو برنامج لتسجيل الأحداث يمكّنك من إنشاء حدث بسرعة، ويتيح للمستخدمين التسجيل ودفع ثمن التذاكر.
EventAct
eventact.com
Eventact هو SaaS لإدارة الأحداث. يمكّن Eventact مخططي الأحداث من إنشاء وإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. يتضمن Eventact كل ما تحتاجه لإدارة الأحداث الخاصة بك. تشمل الوحدات التسجيل والإقامة واستضافة الأحداث الافتراضية ومنشئ موقع الأحداث. أكشاك العارضين الافتراضية، وتطبيق جمع العملاء المحت...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيو...
Eventbee
eventbee.com
برنامج سهل الاستخدام للتسجيل عبر الإنترنت وحجز تذاكر الأحداث. قم ببيع تذاكر الأحداث عبر الإنترنت، واحصل على الأموال على الفور باستخدام منصة Eventbee.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء...
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B واحدًا من أكثر برامج إدارة الأحداث (EMS) الشاملة شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير...
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.