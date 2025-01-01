ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتعامل برنامج تخطيط الأحداث بكفاءة مع الجوانب التشغيلية لتنظيم المؤتمرات أو الأحداث، بما في ذلك المهام مثل إنشاء الجداول الزمنية وتخصيص موارد الموظفين وتتبع النفقات والمدفوعات وتصميم تخطيطات المعرض. يستخدم مخططو الأحداث هذه الحلول البرمجية جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الأحداث الأخرى، مثل أنظمة التسجيل وإصدار التذاكر أو برامج تطبيقات الأحداث المحمولة، لضمان التنسيق والتنفيذ السلس للأحداث. من خلال دمج الوظائف المختلفة، يعمل برنامج تخطيط الأحداث على تبسيط عملية إدارة الأحداث بأكملها، مما يمكّن المخططين من التركيز على تقديم تجارب استثنائية للحاضرين.
إرسال تطبيق جديد
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
Wrike
wrike.com
Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Zoho Backstage
zoho.com
تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد المطاعم والفنادق في تنظيم الفعاليات وتسهيل عمليات الحجز والدفع.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.
Joi
joi.events
تطبيق JOI يسهل إدارة وتنظيم الأحداث من خلال توفير أدوات متكاملة للتخطيط، التعاون، وإدارة المهام بشكل فعّال.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner هو برنامج شامل لتخطيط وتنظيم حفلات الزفاف، يساعد المستخدمين على إدارة الجداول الزمنية، الضيوف، وترتيبات المقاعد.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.
Agorify
agorify.com
Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.
Planning Pod
planningpod.com
برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.
Attendease
attendease.com
تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Eventee
eventee.co
Eventee هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التواصل والمشاركة، ويقدم ميزات مثل جدولة الفعاليات، الأسئلة الحية، وتحليلات البيانات.
Grip Events
grip.events
Grip Events منصة لإدارة الأحداث تساعد في تحسين التواصل بين المنظمين والحضور، وتوفر أدوات لتسهيل التخطيط والتنفيذ.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
تطبيق Bloomerang Volunteer يسهل إدارة المتطوعين والموظفين للمنظمات من خلال أدوات للتوظيف والجدولة والتواصل.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.
ExhibitDay
exhibitday.com
يوم المعرض هو تطبيق لإدارة وتنظيم المعارض، يوفر أدوات لتسجيل الحضور وإدارة العارضين وتحليل مقاييس الأحداث لتسهيل التخطيط والتنسيق.
Fourwaves
fourwaves.com
فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.
Expofp
expofp.com
تطبيق لإدارة المخططات الأرضية للمعارض والمؤتمرات، يتيح البحث عن العارضين والجلسات وتنظيم وقت الحاضرين بسهولة.
RSVPify
rsvpify.com
RSVPify هو تطبيق لإدارة الأحداث والتذاكر عبر الإنترنت، يوفر أدوات التسجيل، إدارة الضيوف، ومراقبة الحضور لتحسين تجربة الفعاليات.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم التسجيل، التفاعل، والتحليلات بسهولة، مما يسهل تجربة الحضور ويساعد في تنفيذ الفعاليات بكفاءة.
Perfect Venue
perfectvenue.com
تطبيق Perfect Venue يساعد المطاعم والمرافق على تبسيط عملية بيع الفعاليات من خلال إدارة العملاء والمقترحات وتوافر الحجوزات والدفع في مكان واحد.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.
Slingshot
slingshotapp.io
تطبيق Slingshot يمكّن تحليلات البيانات الفورية مع إدارة المشاريع والتعاون، ويقدم قوالب قابلة للتخصيص لرسم لوحات البيانات ومتابعة المهام.
MICE Operations
miceoperations.com
تطبيق عمليات الفئران يسهل تخطيط وإدارة الأحداث من خلال تنظيم المعلومات والحجوزات والتواصل مع العملاء، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus هو منصة لإدارة الأحداث تساعد في التسجيل، إدارة المحتوى، وتفاعل الحضور، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين الفعاليات.
InEvent
inevent.com
تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.
Event Staff
eventstaffapp.com
تطبيق موظفي الحدث يسهل جدولة وتنسيق الموظفين في الأحداث، مع أدوات لإدارة الجداول والاتصالات والمهام لضمان نجاح الفعاليات.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize هي منصة لإدارة الفعاليات من خلال تنظيم طلبات الأوراق، وجدولة المتحدثين، وإشراك الحضور بطريقة فعالة.
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff هو برنامج جدولة سهل الاستخدام مصمم لمهنيي الفعاليات، يسمح بادعاء الموظفين ومراقبة إجاباتهم، مع إمكانية إنشاء وظائف وأدوار مخصصة.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد العلامات التجارية في تسهيل عمليات التخطيط والتسويق، وإدارة الرعايات والفعاليات المختلفة.
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner هو تطبيق يساعد في تنظيم الأحداث بسهولة، يتيح للمستخدمين تخطيط الأحداث، التعاون مع الفريق، وتتبع الأداء.
Reposite
reposite.io
Reposite هو أداة تخطيط متقدمة تساعد في اكتشاف الموردين وتبسيط التنسيق للمنظمين الجماعيين.
Map D
mapdevents.com
Map D هو تطبيق لتبسيط تنظيم الفعاليات، يسهل بيع الأكشاك وإدارة اللوجستيات. يوفر جميع الميزات الضرورية لتنظيم أي نوع من الفعاليات.
Groupize
groupize.com
Groupize هو تطبيق لتخطيط وإدارة الاجتماعات والأحداث، يدمج اللوجستيات والسفر والصرف، ويعزز تجربة الحاضرين. يسهل التسجيل والتنظيم.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent هو تطبيق لإدارة الأحداث يسمح بتنظيم الفعاليات بسهولة، تضم خدمات بيع التذاكر، إدارة الميزانية، والتواصل بين الفرق.
eventPower
eventpower.com
تطبيق EventPower يوفر حلاً مرناً لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وفي الموقع، مع أدوات لإدارة الشؤون اللوجستية وتحليل بيانات الحضور.
Cadmium
gocadmium.com
تطبيق كادميوم يسهل إنتاج الفعاليات الحية والهجينة والافتراضية، ويدعم التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة مرنة واحدة.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix هو تطبيق لشراء تذاكر الأحداث بسهولة، يوفر واجهة سهلة الاستخدام، إدارة فعالة للأحداث، وعرض الأداء، مع إمكانية الحصول على الإيرادات يومياً.
Eventeny
eventeny.com
Eventeny هو تطبيق لإدارة الفعاليات يقدم حلولاً شاملة للتسجيل، والتذاكر، وإدارة الحضور، والتسويق، وتحليل الأداء.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال على تنظيم الأحداث وبيع التذاكر وإدارة العضوية بكفاءة، مما يسهل عليهم إدارة مهامهم الإدارية.
Event Smart
eventsmart.com
تطبيق Event Smart يسمح بتنظيم الأحداث وبيع التذاكر المدفوعة مجاناً، مع أدوات لتسهيل إدارة الحضور والتفاعل بين المشاركين.
EventOnline
eventonline.be
EventOnline هو تطبيق لإدارة الأحداث يقدم أدوات لإنشاء الأحداث، إدارة التذاكر، وتسهيل تجربة الحضور والتحليلات.
Event Logic
eventlogic.se
منطق الحدث هو تطبيق يساعد المنظمين في تخطيط وإدارة الفعاليات من خلال أدوات لتحسين التنظيم والتواصل وإدارة المهام.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings هو تطبيق بسيط لإدارة التذاكر للأحداث بجميع أنواعها، يتيح إنشاء وإدارة الأحداث وبيع التذاكر بسهولة عبر الإنترنت.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic هي منصة لإدارة الأحداث تساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الأحداث سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة بكفاءة.
© 2025 WebCatalog, Inc.