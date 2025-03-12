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برامج تخطيط الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية

يتعامل برنامج تخطيط الأحداث بكفاءة مع الجوانب التشغيلية لتنظيم المؤتمرات أو الأحداث، بما في ذلك المهام مثل إنشاء الجداول الزمنية وتخصيص موارد الموظفين وتتبع النفقات والمدفوعات وتصميم تخطيطات المعرض. يستخدم مخططو الأحداث هذه الحلول البرمجية جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الأحداث الأخرى، مثل أنظمة التسجيل وإصدار التذاكر أو برامج تطبيقات الأحداث المحمولة، لضمان التنسيق والتنفيذ السلس للأحداث. من خلال دمج الوظائف المختلفة، يعمل برنامج تخطيط الأحداث على تبسيط عملية إدارة الأحداث بأكملها، مما يمكّن المخططين من التركيز على تقديم تجارب استثنائية للحاضرين.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد المطاعم والفنادق في تنظيم الفعاليات وتسهيل عمليات الحجز والدفع.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.

Joi

Joi

joi.events

تطبيق JOI يسهل إدارة وتنظيم الأحداث من خلال توفير أدوات متكاملة للتخطيط، التعاون، وإدارة المهام بشكل فعّال.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner هو برنامج شامل لتخطيط وتنظيم حفلات الزفاف، يساعد المستخدمين على إدارة الجداول الزمنية، الضيوف، وترتيبات المقاعد.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.

Attendease

Attendease

attendease.com

تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

Eventee

Eventee

eventee.co

Eventee هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التواصل والمشاركة، ويقدم ميزات مثل جدولة الفعاليات، الأسئلة الحية، وتحليلات البيانات.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip Events منصة لإدارة الأحداث تساعد في تحسين التواصل بين المنظمين والحضور، وتوفر أدوات لتسهيل التخطيط والتنفيذ.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.

Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

تطبيق Bloomerang Volunteer يسهل إدارة المتطوعين والموظفين للمنظمات من خلال أدوات للتوظيف والجدولة والتواصل.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

يوم المعرض هو تطبيق لإدارة وتنظيم المعارض، يوفر أدوات لتسجيل الحضور وإدارة العارضين وتحليل مقاييس الأحداث لتسهيل التخطيط والتنسيق.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.

Expofp

Expofp

expofp.com

تطبيق لإدارة المخططات الأرضية للمعارض والمؤتمرات، يتيح البحث عن العارضين والجلسات وتنظيم وقت الحاضرين بسهولة.

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

RSVPify هو تطبيق لإدارة الأحداث والتذاكر عبر الإنترنت، يوفر أدوات التسجيل، إدارة الضيوف، ومراقبة الحضور لتحسين تجربة الفعاليات.

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم التسجيل، التفاعل، والتحليلات بسهولة، مما يسهل تجربة الحضور ويساعد في تنفيذ الفعاليات بكفاءة.

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

تطبيق Perfect Venue يساعد المطاعم والمرافق على تبسيط عملية بيع الفعاليات من خلال إدارة العملاء والمقترحات وتوافر الحجوزات والدفع في مكان واحد.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

تطبيق Slingshot يمكّن تحليلات البيانات الفورية مع إدارة المشاريع والتعاون، ويقدم قوالب قابلة للتخصيص لرسم لوحات البيانات ومتابعة المهام.

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

تطبيق عمليات الفئران يسهل تخطيط وإدارة الأحداث من خلال تنظيم المعلومات والحجوزات والتواصل مع العملاء، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus هو منصة لإدارة الأحداث تساعد في التسجيل، إدارة المحتوى، وتفاعل الحضور، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين الفعاليات.

InEvent

InEvent

inevent.com

تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

تطبيق موظفي الحدث يسهل جدولة وتنسيق الموظفين في الأحداث، مع أدوات لإدارة الجداول والاتصالات والمهام لضمان نجاح الفعاليات.

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize هي منصة لإدارة الفعاليات من خلال تنظيم طلبات الأوراق، وجدولة المتحدثين، وإشراك الحضور بطريقة فعالة.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff هو برنامج جدولة سهل الاستخدام مصمم لمهنيي الفعاليات، يسمح بادعاء الموظفين ومراقبة إجاباتهم، مع إمكانية إنشاء وظائف وأدوار مخصصة.

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد العلامات التجارية في تسهيل عمليات التخطيط والتسويق، وإدارة الرعايات والفعاليات المختلفة.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

EventPlanner هو تطبيق يساعد في تنظيم الأحداث بسهولة، يتيح للمستخدمين تخطيط الأحداث، التعاون مع الفريق، وتتبع الأداء.

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite هو أداة تخطيط متقدمة تساعد في اكتشاف الموردين وتبسيط التنسيق للمنظمين الجماعيين.

Map D

Map D

mapdevents.com

Map D هو تطبيق لتبسيط تنظيم الفعاليات، يسهل بيع الأكشاك وإدارة اللوجستيات. يوفر جميع الميزات الضرورية لتنظيم أي نوع من الفعاليات.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize هو تطبيق لتخطيط وإدارة الاجتماعات والأحداث، يدمج اللوجستيات والسفر والصرف، ويعزز تجربة الحاضرين. يسهل التسجيل والتنظيم.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent هو تطبيق لإدارة الأحداث يسمح بتنظيم الفعاليات بسهولة، تضم خدمات بيع التذاكر، إدارة الميزانية، والتواصل بين الفرق.

eventPower

eventPower

eventpower.com

تطبيق EventPower يوفر حلاً مرناً لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وفي الموقع، مع أدوات لإدارة الشؤون اللوجستية وتحليل بيانات الحضور.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

تطبيق كادميوم يسهل إنتاج الفعاليات الحية والهجينة والافتراضية، ويدعم التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة مرنة واحدة.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix هو تطبيق لشراء تذاكر الأحداث بسهولة، يوفر واجهة سهلة الاستخدام، إدارة فعالة للأحداث، وعرض الأداء، مع إمكانية الحصول على الإيرادات يومياً.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Eventeny هو تطبيق لإدارة الفعاليات يقدم حلولاً شاملة للتسجيل، والتذاكر، وإدارة الحضور، والتسويق، وتحليل الأداء.

Explara

Explara

explara.com

تساعد Explara رواد الأعمال على تنظيم الأحداث وبيع التذاكر وإدارة العضوية بكفاءة، مما يسهل عليهم إدارة مهامهم الإدارية.

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

تطبيق Event Smart يسمح بتنظيم الأحداث وبيع التذاكر المدفوعة مجاناً، مع أدوات لتسهيل إدارة الحضور والتفاعل بين المشاركين.

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOnline هو تطبيق لإدارة الأحداث يقدم أدوات لإنشاء الأحداث، إدارة التذاكر، وتسهيل تجربة الحضور والتحليلات.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

منطق الحدث هو تطبيق يساعد المنظمين في تخطيط وإدارة الفعاليات من خلال أدوات لتحسين التنظيم والتواصل وإدارة المهام.

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings هو تطبيق بسيط لإدارة التذاكر للأحداث بجميع أنواعها، يتيح إنشاء وإدارة الأحداث وبيع التذاكر بسهولة عبر الإنترنت.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic هي منصة لإدارة الأحداث تساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الأحداث سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة بكفاءة.

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