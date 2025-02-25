برامج تخطيط الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

Groupize

groupize.com

Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط والتنظيم، ولوجستيات السفر، وإدارة الإنفاق، وواجب الرعاية في منصة واحدة مريحة يسهل على أي شخص استخدامها. سواء كانت المؤتمرات، أو مواقع المبيعات الخارجية، أو اجتماعات الشركات الصغيرة، أو الخلوات التدريبية والإعدادية، أو التوظيف وسفر الضيوف، أو المشاريع وسفر الطاقم، فإن Groupize يغطي نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام حتى تتمكن الشركات من دمج إدارة اجتماعاتها في مكان واحد. بدءًا من تحديد المصادر إلى إدارة الحضور والتسجيل إلى تتبع واجب الرعاية إلى حجز السفر المتكامل، تعمل المنصة المستندة إلى السحابة على أتمتة وتبسيط الخدمات اللوجستية لاجتماعات الشركة وتخطيط الأحداث، مما يوفر وقت الفرق للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. من خلال التسعير البسيط القائم على SaaS، والخطط القابلة للتخصيص، ورؤية الإنفاق المركزية، تساعد Groupize الشركات على التوقف عن الإنفاق الزائد على الاجتماعات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتحسين الموارد للفرق المثقلة بالأعباء. بالنسبة للحاضرين في الاجتماعات، تقدم Groupize تطبيقًا حديثًا وسهل الاستخدام يسهل عملية التسجيل وحجز السفر والمشاركة في الحدث الخاص بهم، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل. يضمن التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع Concur Travel and Expense للعملاء الحصول على مدخرات برنامج السفر الخاصة بهم وإدارة السياسة وأتمتة تتبع الإنفاق بشكل كلي.