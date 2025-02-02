برامج تخطيط الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

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يتعامل برنامج تخطيط الأحداث بكفاءة مع الجوانب التشغيلية لتنظيم المؤتمرات أو الأحداث، بما في ذلك المهام مثل إنشاء الجداول الزمنية وتخصيص موارد الموظفين وتتبع النفقات والمدفوعات وتصميم تخطيطات المعرض. يستخدم مخططو الأحداث هذه الحلول البرمجية جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الأحداث الأخرى، مثل أنظمة التسجيل وإصدار التذاكر أو برامج تطبيقات الأحداث المحمولة، لضمان التنسيق والتنفيذ السلس للأحداث. من خلال دمج الوظائف المختلفة، يعمل برنامج تخطيط الأحداث على تبسيط عملية إدارة الأحداث بأكملها، مما يمكّن المخططين من التركيز على تقديم تجارب استثنائية للحاضرين.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل الوحيد لإدارة العمل الذي ستحتاجه أي مؤسسة على الإطلاق للتوسع والتحسين والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. يعمل أكثر من 20 ألف عميل سعيد على تعزيز مستقبلهم ويجتمعون معًا في Wrike، بما في ذلك Estée Lauder وHootsuite وNielsen وOgilvy وSiemens وTiffany & Co. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Expofp
expofp.com
برنامج إدارة مخططات الطوابق للمعارض والمعارض والمعارض التجارية. قم بإنشاء مخطط الطابق الخاص بك باستخدام خريطة ثلاثية الأبعاد وقائمة العارضين التفاعلية والتحليلات المضمنة والبحث حسب الكشك والفئة واسم الشركة والمزيد.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent هو برنامج إدارة الأحداث الشامل الخاص بك والذي تم تصميمه لمخططي ومنظمي الأحداث اليوم. سواء كنت مجموعة تطوعية صغيرة أو مؤسسة كبيرة تركز على الأحداث، مع ClearEvent، يمكنك البدء على الفور في بيع التذاكر وقبول المدفوعات وإنشاء نماذج تسجيل غنية قابلة للتخصيص. يوفر تطبيق الأحداث عبر الهاتف المحمول الخاص بنا تجربة حضور متميزة، بينما تعمل أداة الميزانية الذكية الخاصة بنا على مراقبة أموالك. يمكنك زيادة إمكانات الحدث الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام أدوات الاتصال المستهدفة، وسهولة إنشاء الجدول الزمني والنشر، وميزات قوية لإدارة الوظائف. استمتع ببساطة العلامة التجارية المخصصة، وسهولة قواعد بيانات الاتصال المركزية، وضمان أعلى مستوى من الأمان وإمكانية الوصول. مع ClearEvent، يتم تبسيط كل جانب من جوانب الحدث الخاص بك، وآمنه، وإعداده لتحقيق النجاح، مدعومًا بدعم العملاء الأفضل في فئته. قم بتغيير الطريقة التي تدير بها أحداثك وتبسيط حياتك!
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط والتنظيم، ولوجستيات السفر، وإدارة الإنفاق، وواجب الرعاية في منصة واحدة مريحة يسهل على أي شخص استخدامها. سواء كانت المؤتمرات، أو مواقع المبيعات الخارجية، أو اجتماعات الشركات الصغيرة، أو الخلوات التدريبية والإعدادية، أو التوظيف وسفر الضيوف، أو المشاريع وسفر الطاقم، فإن Groupize يغطي نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام حتى تتمكن الشركات من دمج إدارة اجتماعاتها في مكان واحد. بدءًا من تحديد المصادر إلى إدارة الحضور والتسجيل إلى تتبع واجب الرعاية إلى حجز السفر المتكامل، تعمل المنصة المستندة إلى السحابة على أتمتة وتبسيط الخدمات اللوجستية لاجتماعات الشركة وتخطيط الأحداث، مما يوفر وقت الفرق للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. من خلال التسعير البسيط القائم على SaaS، والخطط القابلة للتخصيص، ورؤية الإنفاق المركزية، تساعد Groupize الشركات على التوقف عن الإنفاق الزائد على الاجتماعات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتحسين الموارد للفرق المثقلة بالأعباء. بالنسبة للحاضرين في الاجتماعات، تقدم Groupize تطبيقًا حديثًا وسهل الاستخدام يسهل عملية التسجيل وحجز السفر والمشاركة في الحدث الخاص بهم، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل. يضمن التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع Concur Travel and Expense للعملاء الحصول على مدخرات برنامج السفر الخاصة بهم وإدارة السياسة وأتمتة تتبع الإنفاق بشكل كلي.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم بتبسيط تسجيل وصول الحضور من خلال نظام الأكشاك البديهي والفعال لدينا. - تطبيق الحدث: عزز مشاركة المشاركين من خلال تطبيق حدث غني بالميزات وقابل للتخصيص. - التذاكر والتسجيل: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال نظام التذاكر سهل الاستخدام الخاص بنا. - استرجاع العملاء المحتملين: قم بزيادة فرص التواصل وتتبع المشاركة من خلال تقنية استرجاع العملاء المحتملين المتقدمة لدينا. مع Agorify، يتم تمكين منظمي الأحداث في جميع أنحاء العالم من إنشاء أحداث لا تُنسى وفعالة وذات جودة عالية ومنخفضة التكلفة.
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! لا حاجة لبطاقة الائتمان. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المقترحات وإدارة التوفر وإنشاء BEOs وقبول المدفوعات بسلاسة، كل ذلك في مكان واحد.
Eventee
eventee.co
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، والبث المباشر، وحجوزات ورشة العمل، وملف الأخبار، والشبكات، وعرض الشركاء، والتكاملات المخصصة، والعلامات التجارية المخصصة، وتحليلات الأحداث، والمزيد. ابدأ تجربتك المجانية على https://eventee.co!
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
يقدم Bloomerang Volunteer (المعروف سابقًا باسم InitLive) حلاً شاملاً لإدارة الموظفين والمتطوعين للبرامج والفعاليات. يعمل حل Bloomerang Volunteer على تبسيط عملية توظيف الموظفين والمتطوعين، والجدولة، والإدارة، والاتصالات من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول. مثالي للمؤسسات والمنظمات غير الربحية ومنتجي الأحداث الذين يديرون الموظفين والفرق التطوعية من أي حجم. Bloomerang Volunteer هي المنصة الوحيدة التي يمكنها دعم إدارة موظفي الحدث وإدارة البرامج التطوعية اليومية. باستخدام Bloomerang Volunteer لأتمتة العمليات وتحسينها، يمكن لعملائنا توسيع نطاق برامجهم وفعالياتهم، وتوسيع القدرات مع تقليل وقت الإدارة، والاعتماد على تقارير البيانات المتقدمة لقياس نجاحهم. يوفر برنامج Bloomerang Volunteer أيضًا تجارب تطوعية رائعة، مع خيارات الجدولة الذاتية والتسجيل للمساعدة في الاحتفاظ بالمتطوعين وتوفير المزيد من الوقت للمؤسسات.
Evenium
corp.evenium.com
يوفر Eventium تقنية بديهية حتى تتمكن من إدارة الأحداث الخاصة بك بسهولة، مع توفير تجربة أفضل وأكثر جاذبية للحاضرين. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع توفير البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. بفضل التفاعل في جوهره، يمكّنك Eventium من إنشاء بيئات تعليمية ديناميكية وتفاعلية تسمح للمشاركين بالتفاعل مع المحتوى والمتحدثين وبعضهم البعض - كل ذلك في الوقت الفعلي. حجز التذاكر والتسجيل ضمان عملية تسجيل سلسة للجميع - بما فيهم أنت: • إدارة التسجيل وإصدار التذاكر والدفع في مكان واحد. • قم بإنشاء موقع ويب مخصص للحدث باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب سهلة الاستخدام. • سهولة التسجيل عبر الإنترنت لكل من المتحدثين والحضور. • التذكيرات الآلية ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والتحليلات التفصيلية. إدارة الأحداث ركز على تقديم تجربة جذابة للمشاركين بينما نهتم بالأمور اللوجستية: • إنشاء جداول أعمال وجداول زمنية مخصصة. • إدارة الحضور والمتحدثين والجهات الراعية والعارضين في مكان واحد. • الوصول إلى تحليلات مفصلة وإعداد التقارير لإرشاد عملية صنع القرار الاستراتيجي بشكل أفضل. • نظرة عامة وإدارة قوائم الغرف ومسارات السفر بسهولة. التفاعل قم بتوسيع نطاق وصولك واجعل الحدث الخاص بك أكثر شمولاً مما يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانضمام بغض النظر عن موقعهم، مع تقديم تجربة تعليمية جذابة: • البث المباشر والتعاون • استطلاعات الرأي المباشرة وجلسات الأسئلة والأجوبة • فرص التواصل الافتراضية منصتنا سهلة الاستخدام و مصممة لجعل تجربة الحدث سلسة وفعالة. لا تفوت هذه الفرصة للارتقاء بحدثك القادم وترك انطباع دائم لدى الحضور. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وتحديد موعد للعرض التوضيحي.
Map D
mapdevents.com
أصبحت Map Dynamics الآن Map D - الحل الأسهل لبيع وإنتاج حدثك التالي. اجعل مبيعات الأكشاك أمرًا سهلاً وعبر لوجستيات الأحداث المعقدة من قائمة المهام الخاصة بك باستخدام Map D. جميع ميزات تخطيط الأحداث التي تحتاجها لإدارة وتنفيذ أي نوع من الأحداث في أسهل الحلول المتاحة.
MICE Operations
miceoperations.com
تقدم MICE Operations برامج قوية لتخطيط وإدارة الأحداث عبر الإنترنت لأماكن الفعاليات وشركات تقديم الطعام ومحترفي الفعاليات. تخطيط الأحداث - لا تقلق بشأن مستندات Word ورسائل البريد الإلكتروني والعثور على المعلومات في أماكن مختلفة. توفر MICE الثقة من خلال نظرة عامة مثالية على جميع معلومات الحدث والتخطيط والمستندات. أداة الحجز – باستخدام أداة الحجز الخاصة بنا على موقع الويب الخاص بك، ستكون متاحًا لطلبات الأحداث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكن للعميل تجميع الحدث الذي يبحث عنه. وبمجرد وصوله إلى بريدك الوارد، لن يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة قبل أن يصبح اقتراحك (الرقمي) جاهزًا. الفواتير - تتيح لك MICE إرسال فاتورة لحدث ما ببضع نقرات فقط، لتظهر بالطريقة التي تريدها وتجعل عملية إعداد الفواتير أمرًا سهلاً. لقد تم تصميمه خصيصًا للمناسبات والضيافة، مع دعم أصلي لمعدلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة لكل منتج. الرسائل - تقوم MICE بتتبع جميع الاتصالات بينك وبين عميلك أو زملائك، مع التأكد من أنك واثق من أن الحدث منظم تمامًا كما ينبغي. CRM - لا تقوم شركة MICE فقط بالتخطيط للبرامج. إنه برنامج المبيعات الأفضل أيضًا، ويوفر جميع الميزات التي تحتاجها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث، والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المتخصصين في الفعاليات.
RSVPify
rsvpify.com
منصة رائدة لحجز التذاكر وإدارة الأحداث عبر الإنترنت، تحظى بثقة 30% من قائمة Fortune 500. قم بإدارة الأحداث الكبيرة والصغيرة بسهولة وسلط الضوء على علامتك التجارية. ميزات قوية بما في ذلك دعوات البريد الإلكتروني، والتسجيل عبر الإنترنت والرد على الدعوة، وجمع البيانات المخصصة، وإدارة قائمة الضيوف، وتفضيلات القائمة، وإدارة الأحداث الفرعية، وخصوصية / حصرية الحدث، ومخططات الجلوس بالسحب والإفلات، وتسجيل الوصول، وغير ذلك الكثير.
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل الحضور. تحكم في تفاصيل الحدث، بدءًا من المتحدثين والعارضين وحتى الجدولة وحجز التذاكر. من خلال تمكين الجميع من إنشاء الأحداث وإدارتها دون عناء، يعمل برنامج Attendease على تبسيط العملية، مما يضمن النجاح في دقائق معدودة. يعد Attendease مناسبًا تمامًا للمؤسسات التي تبحث عن: ✔ تكاليف تقنية معقولة ويمكن التنبؤ بها بدون رسوم مفاجئة ✔ تواصل مبسط مع الحضور لجذب النتائج وإعلامهم بها والمشاركة فيها لتحقيق النتائج ✔ تقديم تجارب متسقة وذات علامة تجارية طوال رحلة الحضور بأكملها ✔ تسهيل الأمر على الحاضرين للتنقل وتخصيص جدول أعمال الحدث الخاص بهم ✔ قيادة تجارب التسجيل التي تحول وتقليل حالات الانقطاع ✔ الوصول إلى بيانات الحضور والحدث القابلة للتنفيذ متى وأينما تحتاج إليها ✔ القدرة على تنفيذ أحداث متعددة على نطاق واسع ✔ خدمة عملاء 5 نجوم في عام 2023 ، انضم الحضور إلى عائلة Tripleseat. Tripleseat هو برنامج إدارة الضيوف والأحداث رقم 1 في قطاع الضيافة. بالتعاون مع EventUp، دليل الأماكن الرائد، نحن نخدم ونساعد في تنمية قطاع الضيافة والفعاليات. عرض الملف الشخصي لـ Tripleseat هنا: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو جدول أعمالك ومشاركته، وإنشاء مواقع ويب وتطبيقات أحداث رائعة، وإدارة المهام، وجدولة جميع أنشطتك في الموقع، والتعاون بسهولة. كل ذلك بسعر يعني أنك ستجني المال من استخدام Joi.
Reposite
reposite.io
Reposite هي أداة التخطيط الرائدة في الصناعة والتي تعمل على تعزيز اكتشاف الموردين وتبسيط التنسيق لمخططي المجموعة.
Event Logic
eventlogic.se
في عالم رقمي متزايد، نحن نؤمن بأهمية تحدي وتغيير الطريقة التي يزود بها الأشخاص الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات ويخططون لها ويديرونها. نقوم بذلك من خلال التأكد من فهمنا لمخططي الأحداث والتحديات الأكثر صعوبة التي تواجه منظماتهم في الجهود المبذولة لإنشاء اجتماعات ناجحة بين الأشخاص. وقد أدى ذلك إلى ظهور Event Logic، وهي منصة تساعد مخططي الأحداث على تخطيط الموردين وتحديد مصادرهم ومقارنتهم للحصول على أفضل الأسعار والنتائج لحجوزاتهم.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS هو برنامج قائم على الويب مصمم لمديري الأحداث والبائعين والمصممين في الأحداث بجميع أحجامها.
Eventplanner
eventplanner.net
يجعل موقع eventsplanner.net من السهل على الجميع تنظيم الأحداث غير العادية. يحتوي برنامج الأحداث الخاص بنا على كل الأدوات التي تحتاجها للتخطيط لأحداث لا تُنسى - كل ذلك في مكان واحد مناسب! تتيح لك منصتنا اكتشاف أفضل الموردين والأماكن للفعاليات في العالم.
Event Smart
eventsmart.com
قم بتنظيم أحداث غير محدودة وقم ببيع تذاكر مدفوعة غير محدودة مجانًا في بلدك وبالعملة الخاصة بك على موقع ويب Event Smart الخاص بك.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor هو برنامج إدارة الأحداث الرائد القائم على السحابة والذي يساعد العلامات التجارية على تبسيط جميع العمليات الأساسية لتخطيط الأحداث وتسويقها ومركزيتها. يتم استخدامنا من قبل شركات Fortune 500 والشركات الناشئة ذات النمو المرتفع كنظام لتتبع الأحداث على مستوى الشركة لإدارة الرعاية والمعارض التجارية والمؤتمرات والأحداث الداخلية والمزيد. تم بناء البرنامج من سنوات من الخبرة في مجال تسويق الأحداث. بشكل جماعي، قام فريقنا بإنتاج وإدارة أكثر من 2000 حدث حتى الآن من جميع الأنواع والأحجام.
QuickStaff
quickstaffpro.com
يعد Quickstaff Pro برنامج جدولة سهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لمحترفي الأحداث في اقتصاد الحفلة. نظرًا لأنه يجب "دعوة" الموظفين و"قبولهم" لكل حفلة، فإن أدوات الجدولة العادية لا تعمل. يتيح لك برنامجنا إنشاء الأحداث ونقوم بدعوة موظفيك أثناء مراقبة ردودهم. يتيح لك Quickstaff Pro أيضًا إنشاء التحولات والأدوار المخصصة. يمكنك حفظ المهام المتكررة كقوالب وتضمين الملاحظات والتوجيهات والمرفقات مباشرة في التطبيق. تمنحك لوحة المعلومات والتقويم الخاص بنا لمحة سريعة عن الأحداث القادمة ومؤشر أحمر/أصفر/أخضر لكل حدث لإعلامك بمكانك في لمحة. يأتي Quickstaff Pro مع نسخة تجريبية خالية من المخاطر لمدة 14 يومًا، ويمكن إلغاؤها في أي وقت.
Sessionize
sessionize.com
تعد Sessionize الطريقة الذكية لإجراء المكالمات الخاصة بالأوراق والجدول الزمني وإدارة المتحدثين.
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتراضية أو مختلطة. يتكون فريق Shocklogic من مزيج حيوي لا يمكن إيقافه من متخصصي التكنولوجيا وخبراء الجمعيات ومنظمي الأحداث، وهو مصدر فخرنا الأكبر. تمثلنا أكثر من 20 جنسية، ونحن شركة متنوعة ذات منظور عالمي، ومع ذلك فإننا نتعامل مع عملائنا وأعضاء فريقنا مثل العائلة. نحن شركة حائزة على جوائز، تديرها عائلة، وتركز على القيمة ولدينا قاعدة عملاء دولية، بما في ذلك بعض أكبر المنظمات وأكثرها تعقيدًا في العالم. في Shocklogic، الحدث الخاص بك هو شغفنا.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay هي أداة لتخطيط المعارض التجارية وإدارة المشاريع والتعاون لمديري المعارض التجارية والعارضين وفرق الفعاليات.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
HeySummit
heysummit.com
مع HeySummit، يأخذ شغفك مركز الصدارة. رحب بالمنصة الشاملة التي تضفي الحيوية على الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. حان الوقت لزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من شغفك. للمناسبات الكبيرة والصغيرة وكل شيء بينهما. هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة، أو محادثة شهرية بجانب المدفأة، أو حدثًا رائعًا متعدد الأيام/متعدد المتحدثين؟ تجد جميع الأحداث موطنًا لها في HeySummit. تدعم منصتنا القوية المتكاملة التجمعات من أي حجم وتكرار وتعقيد.
Tripleseat
tripleseat.com
كل ما تحتاجه للمناسبات الخاصة في مطعمك أو فندقك أو مكانك الفريد في منصة واحدة للمبيعات والفعاليات. نظرًا لعدم وجود حدثين متماثلين، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي لإدارة الأحداث يمكنه العمل بالوتيرة السريعة التي تعمل بها. يجعل Tripleseat الحجز والتخطيط لأي حدث مهما كان حجمه أمرًا سهلاً: - رؤى شاملة عن عملك من خلال تقارير مخصصة - تواصل بشكل أفضل مع ضيوفك - احصل على الودائع والمدفوعات بشكل أسرع من أي وقت مضى - أبقِ فريقك بأكمله على اطلاع بنفس الصفحة
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه. موقع Show Less n للحدث، وبيع التذاكر، وتسويق الحدث، للتواصل مع الحضور، وتقديم الجلسات، وتحليل أداء الحدث، يحتوي Zoho Backstage على كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Eventeny
eventeny.com
برنامج إدارة الأحداث الكل في واحد يقدم حلولاً لرسم الخرائط التفاعلية القابلة للتطوير، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وإدارة التذاكر/شباك التذاكر الشاملة، وسير عمل تطبيقات الفنان/المورد/العارضين، وتتبع نوبات المتطوعين، وإدارة علاقات العملاء لصفقات الرعاية والتسليمات، والجدولة الشخصية وأكثر من ذلك بكثير!
Event Staff
eventstaffapp.com
من حفلات الزفاف إلى Super Bowl - ساعد تطبيق Event Staff شركات الفعاليات على تحسين جدولة موظفيها لإنتاج أكثر من 150.000 حدث بنجاح. يساعد برنامجنا في تسهيل أحداث الموظفين من خلال الرسائل النصية وأتمتة الجدولة وتتبع الوقت وكشوف المرتبات.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جلسات ملصقات افتراضية - لوحة منظم بديهية احصل على حل شامل لأي أحداث، بسرعة ودعم العملاء الاحترافي في كل خطوة على الطريق مع Fourwaves.
EventBookings
eventbookings.com
يعد EventBookings حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع أنواعها وأحجامها. قم بالتسجيل واحصل على الحدث الأول مباشرة وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والاستطلاعات الآلية، وشبكات الفيديو الأصلية، وتحقيق الدخل من العارضين/الراعيين أنظمة. PheedLoop هو نظام إدارة الأحداث المبسط النهائي ويتم استخدامه من قبل الأحداث من جميع الأنواع والأحجام التي يصل عددها إلى عشرات الآلاف من الحضور. يخدم PheedLoop في المقام الأول عملاء الشركات والجمعيات والأكاديميين والحكومات بما في ذلك Shopify وIBM وحكومة كندا.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإنشاء بيانات قيمة. حتى يومنا هذا، قامت Eventtia بتمكين أكثر من 7200 عميل مثل Pernod Ricard وDior وToyota ومجموعة Richemont ومجموعة Pierre Fabre لإنشاء وتنظيم أكثر من 30000 حدث حول العالم.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والمختلطة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وخفض التكاليف التشغيلية لأحداثها ومبادراتها التعليمية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://gocadmium.com.
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
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