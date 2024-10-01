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برامج تخطيط الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق
يتعامل برنامج تخطيط الأحداث بكفاءة مع الجوانب التشغيلية لتنظيم المؤتمرات أو الأحداث، بما في ذلك المهام مثل إنشاء الجداول الزمنية وتخصيص موارد الموظفين وتتبع النفقات والمدفوعات وتصميم تخطيطات المعرض. يستخدم مخططو الأحداث هذه الحلول البرمجية جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الأحداث الأخرى، مثل أنظمة التسجيل وإصدار التذاكر أو برامج تطبيقات الأحداث المحمولة، لضمان التنسيق والتنفيذ السلس للأحداث. من خلال دمج الوظائف المختلفة، يعمل برنامج تخطيط الأحداث على تبسيط عملية إدارة الأحداث بأكملها، مما يمكّن المخططين من التركيز على تقديم تجارب استثنائية للحاضرين.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Tripleseat
tripleseat.com
كل ما تحتاجه للمناسبات الخاصة في مطعمك أو فندقك أو مكانك الفريد في منصة واحدة للمبيعات والفعاليات. نظرًا لعدم وجود حدثين متماثلين، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي لإدارة الأحداث يمكنه العمل بالوتيرة السريعة التي تعمل بها. يجعل Tripleseat الحجز والتخطيط لأي حدث مهما كان حجمه أمرًا سهلاً: - رؤى شاملة عن عمل...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تح...
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة ك...
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو ج...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay هي أداة لتخطيط المعارض التجارية وإدارة المشاريع والتعاون لمديري المعارض التجارية والعارضين وفرق الفعاليات.
HeySummit
heysummit.com
مع HeySummit، يأخذ شغفك مركز الصدارة. رحب بالمنصة الشاملة التي تضفي الحيوية على الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. حان الوقت لزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من شغفك. للمناسبات الكبيرة والصغيرة وكل شيء بينهما. هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة، أو محادثة شهرية بجانب المدفأة، أو حدثًا رائعًا متعدد...
Eventee
eventee.co
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، و...
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Eventeny
eventeny.com
برنامج إدارة الأحداث الكل في واحد يقدم حلولاً لرسم الخرائط التفاعلية القابلة للتطوير، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وإدارة التذاكر/شباك التذاكر الشاملة، وسير عمل تطبيقات الفنان/المورد/العارضين، وتتبع نوبات المتطوعين، وإدارة علاقات العملاء لصفقات الرعاية والتسليمات، والجدولة الشخصية وأكثر من ذلك بكثير!
Evenium
corp.evenium.com
يوفر Eventium تقنية بديهية حتى تتمكن من إدارة الأحداث الخاصة بك بسهولة، مع توفير تجربة أفضل وأكثر جاذبية للحاضرين. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع توفير البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. بفضل التفاعل في جوهره، يمكّنك Eventium من إنشاء بيئات تعليمي...
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلك...
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحد...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor هو برنامج إدارة الأحداث الرائد القائم على السحابة والذي يساعد العلامات التجارية على تبسيط جميع العمليات الأساسية لتخطيط الأحداث وتسويقها ومركزيتها. يتم استخدامنا من قبل شركات Fortune 500 والشركات الناشئة ذات النمو المرتفع كنظام لتتبع الأحداث على مستوى الشركة لإدارة الرعاية والمعارض التج...
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيم...
Map D
mapdevents.com
أصبحت Map Dynamics الآن Map D - الحل الأسهل لبيع وإنتاج حدثك التالي. اجعل مبيعات الأكشاك أمرًا سهلاً وعبر لوجستيات الأحداث المعقدة من قائمة المهام الخاصة بك باستخدام Map D. جميع ميزات تخطيط الأحداث التي تحتاجها لإدارة وتنفيذ أي نوع من الأحداث في أسهل الحلول المتاحة.
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! لا حاجة لبطاقة الائتمان. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المقترحات...
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط و...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent هو برنامج إدارة الأحداث الشامل الخاص بك والذي تم تصميمه لمخططي ومنظمي الأحداث اليوم. سواء كنت مجموعة تطوعية صغيرة أو مؤسسة كبيرة تركز على الأحداث، مع ClearEvent، يمكنك البدء على الفور في بيع التذاكر وقبول المدفوعات وإنشاء نماذج تسجيل غنية قابلة للتخصيص. يوفر تطبيق الأحداث عبر الهاتف المحم...
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والمختلطة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بال...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرس...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات و...
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على ...
Event Staff
eventstaffapp.com
من حفلات الزفاف إلى Super Bowl - ساعد تطبيق Event Staff شركات الفعاليات على تحسين جدولة موظفيها لإنتاج أكثر من 150.000 حدث بنجاح. يساعد برنامجنا في تسهيل أحداث الموظفين من خلال الرسائل النصية وأتمتة الجدولة وتتبع الوقت وكشوف المرتبات.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
Sessionize
sessionize.com
تعد Sessionize الطريقة الذكية لإجراء المكالمات الخاصة بالأوراق والجدول الزمني وإدارة المتحدثين.
QuickStaff
quickstaffpro.com
يعد Quickstaff Pro برنامج جدولة سهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لمحترفي الأحداث في اقتصاد الحفلة. نظرًا لأنه يجب "دعوة" الموظفين و"قبولهم" لكل حفلة، فإن أدوات الجدولة العادية لا تعمل. يتيح لك برنامجنا إنشاء الأحداث ونقوم بدعوة موظفيك أثناء مراقبة ردودهم. يتيح لك Quickstaff Pro أيضًا إنشاء التحولات والأدو...
Event Smart
eventsmart.com
قم بتنظيم أحداث غير محدودة وقم ببيع تذاكر مدفوعة غير محدودة مجانًا في بلدك وبالعملة الخاصة بك على موقع ويب Event Smart الخاص بك.
Eventplanner
eventplanner.net
يجعل موقع eventsplanner.net من السهل على الجميع تنظيم الأحداث غير العادية. يحتوي برنامج الأحداث الخاص بنا على كل الأدوات التي تحتاجها للتخطيط لأحداث لا تُنسى - كل ذلك في مكان واحد مناسب! تتيح لك منصتنا اكتشاف أفضل الموردين والأماكن للفعاليات في العالم.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS هو برنامج قائم على الويب مصمم لمديري الأحداث والبائعين والمصممين في الأحداث بجميع أحجامها.
Event Logic
eventlogic.se
في عالم رقمي متزايد، نحن نؤمن بأهمية تحدي وتغيير الطريقة التي يزود بها الأشخاص الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات ويخططون لها ويديرونها. نقوم بذلك من خلال التأكد من فهمنا لمخططي الأحداث والتحديات الأكثر صعوبة التي تواجه منظماتهم في الجهود المبذولة لإنشاء اجتماعات ناجحة بين الأشخاص. وقد أدى ذلك إلى ظهو...
Reposite
reposite.io
Reposite هي أداة التخطيط الرائدة في الصناعة والتي تعمل على تعزيز اكتشاف الموردين وتبسيط التنسيق لمخططي المجموعة.
RSVPify
rsvpify.com
منصة رائدة لحجز التذاكر وإدارة الأحداث عبر الإنترنت، تحظى بثقة 30% من قائمة Fortune 500. قم بإدارة الأحداث الكبيرة والصغيرة بسهولة وسلط الضوء على علامتك التجارية. ميزات قوية بما في ذلك دعوات البريد الإلكتروني، والتسجيل عبر الإنترنت والرد على الدعوة، وجمع البيانات المخصصة، وإدارة قائمة الضيوف، وتفضيل...
MICE Operations
miceoperations.com
تقدم MICE Operations برامج قوية لتخطيط وإدارة الأحداث عبر الإنترنت لأماكن الفعاليات وشركات تقديم الطعام ومحترفي الفعاليات. تخطيط الأحداث - لا تقلق بشأن مستندات Word ورسائل البريد الإلكتروني والعثور على المعلومات في أماكن مختلفة. توفر MICE الثقة من خلال نظرة عامة مثالية على جميع معلومات الحدث والتخطي...
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
يقدم Bloomerang Volunteer (المعروف سابقًا باسم InitLive) حلاً شاملاً لإدارة الموظفين والمتطوعين للبرامج والفعاليات. يعمل حل Bloomerang Volunteer على تبسيط عملية توظيف الموظفين والمتطوعين، والجدولة، والإدارة، والاتصالات من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول. مثالي للمؤسسات والمنظمات غير الربحية ومنتج...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جل...
EventBookings
eventbookings.com
يعد EventBookings حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع أنواعها وأحجامها. قم بالتسجيل واحصل على الحدث الأول مباشرة وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتر...
Expofp
expofp.com
برنامج إدارة مخططات الطوابق للمعارض والمعارض والمعارض التجارية. قم بإنشاء مخطط الطابق الخاص بك باستخدام خريطة ثلاثية الأبعاد وقائمة العارضين التفاعلية والتحليلات المضمنة والبحث حسب الكشك والفئة واسم الشركة والمزيد.