شبكات الحدث والتوفيق بين - التطبيقات الأكثر شعبية

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يخدم برنامج التواصل والتوفيق بين الأحداث غرض ربط المشاركين في الحدث ببعضهم البعض، وكذلك مع الجهات الراعية أو العملاء المحتملين أثناء الحدث. عادةً ما يحصل منظمو الأحداث على منصات التواصل والتوفيق هذه وينشرونها ليستخدمها الحضور قبل أو أثناء الأحداث مثل المعارض التجارية أو المؤتمرات. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل متكرر من قبل ممثلي الأعمال والمبيعات لرفع مستوى مشاركتهم في المؤتمرات والمعارض التجارية. يستفيد منظمو الأحداث من برامج التواصل والتوفيق لتعزيز معدلات الحضور وتعزيز مشاركة الحضور ورفع القيمة الإجمالية للأحداث. غالبًا ما تتضمن الميزات الرئيسية جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو ووظائف الدردشة الخاصة. تتضمن بعض المنتجات خوارزمية التوفيق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد تلقائيًا الحاضرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
Brella
brella.io
بريلا هي منصة لتنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والافتراضية، توفر محتوى ذو صلة، وفرص للتواصل وتحليل الأداء للمنظمين.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
Agorify
agorify.com
Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
Webex Events
socio.events
تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Grip Events
grip.events
Grip Events منصة لإدارة الأحداث تساعد في تحسين التواصل بين المنظمين والحضور، وتوفر أدوات لتسهيل التخطيط والتنفيذ.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
Fourwaves
fourwaves.com
فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.
Notified
notified.com
يمكن لتطبيق Notified إدارة جميع جوانب الأحداث، بما في ذلك التسجيل، والبرمجة، والتفاعل، وتحليل البيانات، للأحداث الحضورية والافتراضية والهجينة.
Canapii
canapii.com
Canapii هي منصة لإدارة الأحداث تتيح تنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والظاهرية بكفاءة، مع أدوات للتذاكر والتحقق والتحليلات.
Nouri
nouri.ai
Nouri هي منصة لأحداث الشركات تتيح التواصل بين الحضور وتعزز الشبكات عبر ميزات مثل التسجيل والاتصالات الافتراضية وتحليلات البيانات.
Orbiit
orbiit.ai
تطبيق Orbiit هو منصة تتطابق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل بين الأفراد من خلال تقديم اتصالات شخصية ومجموعة.
inwink
inwink.com
inwink هو منصة SaaS لتسويق BtoB تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية والتفاعل مع جمهورها عبر الفعاليات المجانية والموارد المجتمعية.
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