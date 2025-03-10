شبكات الحدث والتوفيق بين - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يخدم برنامج التواصل والتوفيق بين الأحداث غرض ربط المشاركين في الحدث ببعضهم البعض، وكذلك مع الجهات الراعية أو العملاء المحتملين أثناء الحدث. عادةً ما يحصل منظمو الأحداث على منصات التواصل والتوفيق هذه وينشرونها ليستخدمها الحضور قبل أو أثناء الأحداث مثل المعارض التجارية أو المؤتمرات. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل متكرر من قبل ممثلي الأعمال والمبيعات لرفع مستوى مشاركتهم في المؤتمرات والمعارض التجارية. يستفيد منظمو الأحداث من برامج التواصل والتوفيق لتعزيز معدلات الحضور وتعزيز مشاركة الحضور ورفع القيمة الإجمالية للأحداث. غالبًا ما تتضمن الميزات الرئيسية جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو ووظائف الدردشة الخاصة. تتضمن بعض المنتجات خوارزمية التوفيق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد تلقائيًا الحاضرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة.
إرسال تطبيق جديد
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Grip Events
grip.events
Grip Events منصة لإدارة الأحداث تساعد في تحسين التواصل بين المنظمين والحضور، وتوفر أدوات لتسهيل التخطيط والتنفيذ.
Agorify
agorify.com
Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشترين واستهلاك المحتوى والتواصل والمشاركة، على تمكين منظمي الأحداث من تقديم عرض قابل للقياس وعائد شفاف على الاستثمار (ROI) للعارضين والجهات الراعية والشركاء - باستمرار وسهولة. كجزء من مهمتنا المتمثلة في جمع الحضور معًا لعقد اجتماعات لا تُنسى وذات صلة وجذابة، قامت Brella بتسهيل الاتصالات بين ملايين المشاركين في الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة.
Fourwaves
fourwaves.com
فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. تعتبر شركة inwink رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الأحداث منذ عام 2015، وهي اليوم عبارة عن حل تسويقي شامل بزاوية 360 درجة لـ BtoB، تم اعتماده من قبل أكثر من 180 مؤسسة وشركة ومنظمة. تشتهر منصة inwink على نطاق واسع بقوتها الوظيفية ومرونتها وقابلية التوسع والأمان. المزيد على www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
© 2025 WebCatalog, Inc.