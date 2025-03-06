شبكات الحدث والتوفيق بين - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

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يخدم برنامج التواصل والتوفيق بين الأحداث غرض ربط المشاركين في الحدث ببعضهم البعض، وكذلك مع الجهات الراعية أو العملاء المحتملين أثناء الحدث. عادةً ما يحصل منظمو الأحداث على منصات التواصل والتوفيق هذه وينشرونها ليستخدمها الحضور قبل أو أثناء الأحداث مثل المعارض التجارية أو المؤتمرات. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل متكرر من قبل ممثلي الأعمال والمبيعات لرفع مستوى مشاركتهم في المؤتمرات والمعارض التجارية. يستفيد منظمو الأحداث من برامج التواصل والتوفيق لتعزيز معدلات الحضور وتعزيز مشاركة الحضور ورفع القيمة الإجمالية للأحداث. غالبًا ما تتضمن الميزات الرئيسية جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو ووظائف الدردشة الخاصة. تتضمن بعض المنتجات خوارزمية التوفيق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد تلقائيًا الحاضرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة.
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ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جلسات ملصقات افتراضية - لوحة منظم بديهية احصل على حل شامل لأي أحداث، بسرعة ودعم العملاء الاحترافي في كل خطوة على الطريق مع Fourwaves.
monday.com
monday.com
Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع التي تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع وعمل الفريق. اعتبارًا من عام 2020 ، تخدم الشركة 100000 منظمة ، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019 ، جمعت الشركة 150 مليون دولار ، بناءً على تقييم بقيمة 1.9 مليار دولار. فاز Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 عن الإنتاجية في فئة تطبيقات ، Mobile & Voice.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم بتبسيط تسجيل وصول الحضور من خلال نظام الأكشاك البديهي والفعال لدينا. - تطبيق الحدث: عزز مشاركة المشاركين من خلال تطبيق حدث غني بالميزات وقابل للتخصيص. - التذاكر والتسجيل: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال نظام التذاكر سهل الاستخدام الخاص بنا. - استرجاع العملاء المحتملين: قم بزيادة فرص التواصل وتتبع المشاركة من خلال تقنية استرجاع العملاء المحتملين المتقدمة لدينا. مع Agorify، يتم تمكين منظمي الأحداث في جميع أنحاء العالم من إنشاء أحداث لا تُنسى وفعالة وذات جودة عالية ومنخفضة التكلفة.
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشترين واستهلاك المحتوى والتواصل والمشاركة، على تمكين منظمي الأحداث من تقديم عرض قابل للقياس وعائد شفاف على الاستثمار (ROI) للعارضين والجهات الراعية والشركاء - باستمرار وسهولة. كجزء من مهمتنا المتمثلة في جمع الحضور معًا لعقد اجتماعات لا تُنسى وذات صلة وجذابة، قامت Brella بتسهيل الاتصالات بين ملايين المشاركين في الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة.
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. تعتبر شركة inwink رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الأحداث منذ عام 2015، وهي اليوم عبارة عن حل تسويقي شامل بزاوية 360 درجة لـ BtoB، تم اعتماده من قبل أكثر من 180 مؤسسة وشركة ومنظمة. تشتهر منصة inwink على نطاق واسع بقوتها الوظيفية ومرونتها وقابلية التوسع والأمان. المزيد على www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هي منصة أحداث B2B مصممة تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة دون عناء لأحداث رقمية ومفرقة. الآلاف من مسوقي المؤسسات B2B ، من شركات مثل Adobe و Microsoft و Zuora و MailChimp ، والاستفادة من Goldcast لتعزيز الحضور ، وخلق تجارب آسرة ، وإعادة محتوى الحدث ، والاستفادة من بيانات النية. ارفع أحداثك مع Goldcast لمشاركة الجمهور الحقيقي وتطوير العلامة التجارية ونمو الإيرادات ؛ تجاوز الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تقود الإيرادات من ندوات الويب وعروض المنتج إلى لوحات قيادة التفكير والعشاء الشخصي.
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للأحداث الافتراضية والهجينة. فهو يجمع بين تكنولوجيا الفيديو القوية وقدرات تسويق قوية وخبرة تفاعلية لإنشاء الأحداث ذات العلامات التجارية الفريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الكل في واحد لإنشاء أحداث افتراضية وتفاعلية وحيوية غامرة وتفاعلية. يوفر BigMarker أيضًا عمليات تكامل وبرامج واجهات برمجة التطبيقات والملصقات البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مداخل التسويق والمبيعات والتعلم. دعونا نبني حدث حلمك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010 ، ومقرها في شيكاغو و Powers الأحداث الافتراضية لآلاف الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول تجربة حدث في العالم سحابة (EXC) التي تم بناؤها لمساعدة الأشخاص على الانضمام إلى أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة تجارية Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال التجارب الغامرة والاتصال الهادئ. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث ، بما في ذلك المؤتمرات ، وندوات الويب ، واللقات ، وورش العمل ، وقاعات المدينة ، والمعارض الوظيفية ، والمعرض ، والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل Comcast و Forbes و Volvo و SAP و Hackerrank و University of Toronto آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet ، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب حدوث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك ، فإن أحداثنا ترى ما يقرب من 2x معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة ، وقد ساعد ذلك على المساهمة بزيادة 600 ٪ في تحويلات المبيعات.
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