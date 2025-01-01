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شبكات الحدث والتوفيق بين
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شبكات الحدث والتوفيق بين - التطبيقات الأكثر شعبية

يخدم برنامج التواصل والتوفيق بين الأحداث غرض ربط المشاركين في الحدث ببعضهم البعض، وكذلك مع الجهات الراعية أو العملاء المحتملين أثناء الحدث. عادةً ما يحصل منظمو الأحداث على منصات التواصل والتوفيق هذه وينشرونها ليستخدمها الحضور قبل أو أثناء الأحداث مثل المعارض التجارية أو المؤتمرات. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل متكرر من قبل ممثلي الأعمال والمبيعات لرفع مستوى مشاركتهم في المؤتمرات والمعارض التجارية. يستفيد منظمو الأحداث من برامج التواصل والتوفيق لتعزيز معدلات الحضور وتعزيز مشاركة الحضور ورفع القيمة الإجمالية للأحداث. غالبًا ما تتضمن الميزات الرئيسية جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو ووظائف الدردشة الخاصة. تتضمن بعض المنتجات خوارزمية التوفيق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد تلقائيًا الحاضرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.

Brella

Brella

brella.io

بريلا هي منصة لتنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والافتراضية، توفر محتوى ذو صلة، وفرص للتواصل وتحليل الأداء للمنظمين.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.

Webex Events

Webex Events

socio.events

تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip Events منصة لإدارة الأحداث تساعد في تحسين التواصل بين المنظمين والحضور، وتوفر أدوات لتسهيل التخطيط والتنفيذ.

Notified

Notified

notified.com

يمكن لتطبيق Notified إدارة جميع جوانب الأحداث، بما في ذلك التسجيل، والبرمجة، والتفاعل، وتحليل البيانات، للأحداث الحضورية والافتراضية والهجينة.

inwink

inwink

inwink.com

inwink هو منصة SaaS لتسويق BtoB تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية والتفاعل مع جمهورها عبر الفعاليات المجانية والموارد المجتمعية.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.

Nouri

Nouri

nouri.ai

Nouri هي منصة لأحداث الشركات تتيح التواصل بين الحضور وتعزز الشبكات عبر ميزات مثل التسجيل والاتصالات الافتراضية وتحليلات البيانات.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii هي منصة لإدارة الأحداث تتيح تنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والظاهرية بكفاءة، مع أدوات للتذاكر والتحقق والتحليلات.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

تطبيق Orbiit هو منصة تتطابق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل بين الأفراد من خلال تقديم اتصالات شخصية ومجموعة.

vFairs

vFairs

vfairs.com

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