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شبكات الحدث والتوفيق بين - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
يخدم برنامج التواصل والتوفيق بين الأحداث غرض ربط المشاركين في الحدث ببعضهم البعض، وكذلك مع الجهات الراعية أو العملاء المحتملين أثناء الحدث. عادةً ما يحصل منظمو الأحداث على منصات التواصل والتوفيق هذه وينشرونها ليستخدمها الحضور قبل أو أثناء الأحداث مثل المعارض التجارية أو المؤتمرات. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل متكرر من قبل ممثلي الأعمال والمبيعات لرفع مستوى مشاركتهم في المؤتمرات والمعارض التجارية. يستفيد منظمو الأحداث من برامج التواصل والتوفيق لتعزيز معدلات الحضور وتعزيز مشاركة الحضور ورفع القيمة الإجمالية للأحداث. غالبًا ما تتضمن الميزات الرئيسية جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو ووظائف الدردشة الخاصة. تتضمن بعض المنتجات خوارزمية التوفيق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد تلقائيًا الحاضرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات...
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forreste...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية وم...
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشتر...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة م...
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث ا...
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للف...
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. ت...
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكا...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. ...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جل...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...