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برامج تسويق الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تسويق الأحداث على تمكين الشركات والمؤسسات من إنشاء مجموعة واسعة من الأحداث وتسويقها وتنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض التجارية والندوات عبر الإنترنت وورش العمل وإطلاق المنتجات. من خلال الاستفادة من برامج تسويق الأحداث، يمكن للشركات تعزيز حضور علامتها التجارية ورسائلها من خلال إنشاء صفحات منتجات أحداث متسقة مع العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج نشر إعلانات تسويق الأحداث على منصات التواصل الاجتماعي وتطوير تسجيل الأحداث ورسائل البريد الإلكتروني للدعوة القابلة للتخصيص. يعتمد مخططو الأحداث والشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والوكالات على برامج تسويق الأحداث لتبسيط تخطيط الأحداث ورفع الجهود الترويجية وإدارة جميع جوانب أحداثهم بكفاءة. يعمل هذا الحل الشامل على تبسيط عملية إدارة الأحداث وتحقيق أقصى قدر من النجاح لكل حدث.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع الصور في تسويق الأحداث، وتحسين المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعائد استثمار الرعاة.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

تطبيق تيكل يقدم تجربة أحداثimmersive، سواء حضوراً شخصياً أو افتراضياً. كما يتيح تنظيم أحداث خاصة بطرق سهلة تساهم في زيادة الحضور والإيرادات.

Attendease

Attendease

attendease.com

تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.

EventX

EventX

eventx.io

EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.

Webex Events

Webex Events

socio.events

تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.

Notified

Notified

notified.com

يمكن لتطبيق Notified إدارة جميع جوانب الأحداث، بما في ذلك التسجيل، والبرمجة، والتفاعل، وتحليل البيانات، للأحداث الحضورية والافتراضية والهجينة.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii هي منصة لإدارة الأحداث تتيح تنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والظاهرية بكفاءة، مع أدوات للتذاكر والتحقق والتحليلات.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

تساعدك تطبيق إيدين كيت في إنشاء حضور رقمي فوري، من خلال إطلاق صفحات ويب للأحداث، وتطبيقات موبايل، وحملات تسويقية، مع تسعير واضح بدون مصاريف مخفية.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus هو منصة لإدارة الأحداث تساعد في التسجيل، إدارة المحتوى، وتفاعل الحضور، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين الفعاليات.

StoneShot

StoneShot

stoneshot.com

تطبيق ستونهوت يقدم تقنيات وخدمات تسويق رقمية مخصصة للقطاع المالي، بما في ذلك أتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتوزيع الوثائق.

InEvent

InEvent

inevent.com

تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.

Splash

Splash

splashthat.com

Splash هو تطبيق يساعد في إدارة الأحداث بتسهيل التسجيل، التسويق، والتقارير، مع قوالب قابلة للتخصيص وتحليلات بيانية.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad هو منصة تسويقية تتيح للشركات تحسين وإدارة الفعاليات والجولات لتزيد من ولاء العملاء والإيرادات.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize هو تطبيق لتخطيط وإدارة الاجتماعات والأحداث، يدمج اللوجستيات والسفر والصرف، ويعزز تجربة الحاضرين. يسهل التسجيل والتنظيم.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent هو تطبيق لإدارة الأحداث يسمح بتنظيم الفعاليات بسهولة، تضم خدمات بيع التذاكر، إدارة الميزانية، والتواصل بين الفرق.

Momice

Momice

momice.com

Momice هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والتفاعل والتسويق والتقييم، مما يساعد المنظمين على تنظيم فعاليات سلسة وفعالة.

inwink

inwink

inwink.com

inwink هو منصة SaaS لتسويق BtoB تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية والتفاعل مع جمهورها عبر الفعاليات المجانية والموارد المجتمعية.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix هو تطبيق لشراء تذاكر الأحداث بسهولة، يوفر واجهة سهلة الاستخدام، إدارة فعالة للأحداث، وعرض الأداء، مع إمكانية الحصول على الإيرادات يومياً.

Sweap

Sweap

sweap.io

Sweap هو منصة لإدارة الفعاليات تساعد الشركات على زيادة التسجيلات وتوفير الوقت من خلال التواصل وإدارة الضيوف بشكل آلي.

Explara

Explara

explara.com

تساعد Explara رواد الأعمال على تنظيم الأحداث وبيع التذاكر وإدارة العضوية بكفاءة، مما يسهل عليهم إدارة مهامهم الإدارية.

ZIGnotch

ZIGnotch

zignotch.com

ZigNotch تطبيق لإدارة الأحداث يقدم أدوات شاملة لتنظيم وتنسيق الفعاليات بطريقة سهلة وفعالة.

Audience Republic

Audience Republic

audiencerepublic.com

تطبيق جمهور الجمهور يساعد المنظمين على بيع التذاكر من خلال تعزيز الترويج الشفهي وفهم سلوك الجمهور وتحسين التواصل معهم وتحليل البيانات.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic هي منصة لإدارة الأحداث تساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الأحداث سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة بكفاءة.

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