Shocklogic

shocklogic.com

تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتراضية أو مختلطة. يتكون فريق Shocklogic من مزيج حيوي لا يمكن إيقافه من متخصصي التكنولوجيا وخبراء الجمعيات ومنظمي الأحداث، وهو مصدر فخرنا الأكبر. تمثلنا أكثر من 20 جنسية، ونحن شركة متنوعة ذات منظور عالمي، ومع ذلك فإننا نتعامل مع عملائنا وأعضاء فريقنا مثل العائلة. نحن شركة حائزة على جوائز، تديرها عائلة، وتركز على القيمة ولدينا قاعدة عملاء دولية، بما في ذلك بعض أكبر المنظمات وأكثرها تعقيدًا في العالم. في Shocklogic، الحدث الخاص بك هو شغفنا.