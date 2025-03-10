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يعمل برنامج تسويق الأحداث على تمكين الشركات والمؤسسات من إنشاء مجموعة واسعة من الأحداث وتسويقها وتنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض التجارية والندوات عبر الإنترنت وورش العمل وإطلاق المنتجات. من خلال الاستفادة من برامج تسويق الأحداث، يمكن للشركات تعزيز حضور علامتها التجارية ورسائلها من خلال إنشاء صفحات منتجات أحداث متسقة مع العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج نشر إعلانات تسويق الأحداث على منصات التواصل الاجتماعي وتطوير تسجيل الأحداث ورسائل البريد الإلكتروني للدعوة القابلة للتخصيص. يعتمد مخططو الأحداث والشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والوكالات على برامج تسويق الأحداث لتبسيط تخطيط الأحداث ورفع الجهود الترويجية وإدارة جميع جوانب أحداثهم بكفاءة. يعمل هذا الحل الشامل على تبسيط عملية إدارة الأحداث وتحقيق أقصى قدر من النجاح لكل حدث.
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Attendease
attendease.com
تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
AllEvents
allevents.in
مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.
EventX
eventx.io
EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك بناءً على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - الملفات الشخصية المُدارة ومحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص - الوصول إلى الجماهير ذات الصلة، وإشراك الحضور بمحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص للمتحدثين والجهات الراعية والعارضين مع الحصول على أسعار بسيطة وواضحة بدون رسوم مخفية تسمح لك بالتركيز على تنظيم الحدث الخاص بك دون القلق بشأن إخفاء التكاليف
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام لإدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت أحداثك شخصية أو افتراضية أو هجينة ، فإن EventEne يوفر ... إظهار المزيد من الحلول الحديثة والمرونة والقابلة للتطوير.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot هو مزود تقنية وخدمات التسويق الرقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد Stoneshot فرق التسويق المالية المزدحمة على زيادة المشاركة ورفع تجربة العميل مع تقليل عدم الكفاءة التشغيلية. تغطي تقنيتهم أتمتة التسويق ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، وترويج الأحداث ، وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات الأموال. يعمل Stoneshot مع البنوك التجارية والمؤسسية والخاصة من شركات سريعة النمو إلى العلامات التجارية الرائدة العالمية. تأسست Stoneshot في لندن في عام 2001 ، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. تعتبر شركة inwink رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الأحداث منذ عام 2015، وهي اليوم عبارة عن حل تسويقي شامل بزاوية 360 درجة لـ BtoB، تم اعتماده من قبل أكثر من 180 مؤسسة وشركة ومنظمة. تشتهر منصة inwink على نطاق واسع بقوتها الوظيفية ومرونتها وقابلية التوسع والأمان. المزيد على www.inwink.com/en/
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
Planning Pod
planningpod.com
برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج الأحداث والمعرفة لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice على توفير الوقت ويسمح لك بتجنب الأخطاء التي تحدث عند القيام بكل هذا يدويًا. بفضل جذورها في صناعة الأحداث، اكتسبت Momice الكثير من الخبرة في السنوات العشر الماضية. تتم مشاركة هذه المعرفة في الندوات عبر الإنترنت والمستندات التقنية وأجهزة الاستدعاء الواحدة والرسوم البيانية والدورات التدريبية المباشرة. تتضمن ميزات Momice ما يلي: - البريد (الدعوات، التأكيدات، التذكيرات) - التسجيل (ورش العمل، الضيوف الإضافيين، قوائم المدعوين) - موقع الويب (تصميم مخصص، قوالب، تسمية بيضاء) - التفاعل (الدردشة، استطلاعات الرأي، أسئلة الجمهور) - التذاكر (التذاكر، التذاكر الإلكترونية والتسويق) - تسجيل الوصول والشارات (بدون تلامس) تسجيل الوصول، طباعة الشارات) - الإحصائيات (الاستطلاع، بيانات المشاهد، النتائج)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع الصور في تسويق الأحداث، وتحسين المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعائد استثمار الرعاة.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic عبارة عن منصة SaaS مصممة لمساعدة منظمي الأحداث على بيع المزيد من التذاكر من خلال تعظيم الترويج الشفهي وبناء الجماهير وفتح رؤى العملاء. احصل على جميع بيانات عملائك في مكان واحد بما في ذلك مبيعات التذاكر ومشتركي البريد الإلكتروني والتسجيلات من حملات Audience Republic. أنشئ حملات تكافئ المعجبين الذين يشاركونك ويحيلون أصدقاءك ويتابعونك. إرسال رسائل مستهدفة عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وFacebook Messenger.
ZIGnotch
zignotch.com
منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا هي أداة شاملة. سهل الاستخدام، ويوفر البيانات الأساسية، ويسمح لك بتشغيل الأحداث المؤثرة.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent هو برنامج إدارة الأحداث الشامل الخاص بك والذي تم تصميمه لمخططي ومنظمي الأحداث اليوم. سواء كنت مجموعة تطوعية صغيرة أو مؤسسة كبيرة تركز على الأحداث، مع ClearEvent، يمكنك البدء على الفور في بيع التذاكر وقبول المدفوعات وإنشاء نماذج تسجيل غنية قابلة للتخصيص. يوفر تطبيق الأحداث عبر الهاتف المحمول الخاص بنا تجربة حضور متميزة، بينما تعمل أداة الميزانية الذكية الخاصة بنا على مراقبة أموالك. يمكنك زيادة إمكانات الحدث الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام أدوات الاتصال المستهدفة، وسهولة إنشاء الجدول الزمني والنشر، وميزات قوية لإدارة الوظائف. استمتع ببساطة العلامة التجارية المخصصة، وسهولة قواعد بيانات الاتصال المركزية، وضمان أعلى مستوى من الأمان وإمكانية الوصول. مع ClearEvent، يتم تبسيط كل جانب من جوانب الحدث الخاص بك، وآمنه، وإعداده لتحقيق النجاح، مدعومًا بدعم العملاء الأفضل في فئته. قم بتغيير الطريقة التي تدير بها أحداثك وتبسيط حياتك!
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط والتنظيم، ولوجستيات السفر، وإدارة الإنفاق، وواجب الرعاية في منصة واحدة مريحة يسهل على أي شخص استخدامها. سواء كانت المؤتمرات، أو مواقع المبيعات الخارجية، أو اجتماعات الشركات الصغيرة، أو الخلوات التدريبية والإعدادية، أو التوظيف وسفر الضيوف، أو المشاريع وسفر الطاقم، فإن Groupize يغطي نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام حتى تتمكن الشركات من دمج إدارة اجتماعاتها في مكان واحد. بدءًا من تحديد المصادر إلى إدارة الحضور والتسجيل إلى تتبع واجب الرعاية إلى حجز السفر المتكامل، تعمل المنصة المستندة إلى السحابة على أتمتة وتبسيط الخدمات اللوجستية لاجتماعات الشركة وتخطيط الأحداث، مما يوفر وقت الفرق للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. من خلال التسعير البسيط القائم على SaaS، والخطط القابلة للتخصيص، ورؤية الإنفاق المركزية، تساعد Groupize الشركات على التوقف عن الإنفاق الزائد على الاجتماعات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتحسين الموارد للفرق المثقلة بالأعباء. بالنسبة للحاضرين في الاجتماعات، تقدم Groupize تطبيقًا حديثًا وسهل الاستخدام يسهل عملية التسجيل وحجز السفر والمشاركة في الحدث الخاص بهم، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل. يضمن التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع Concur Travel and Expense للعملاء الحصول على مدخرات برنامج السفر الخاصة بهم وإدارة السياسة وأتمتة تتبع الإنفاق بشكل كلي.
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Zoho Backstage
zoho.com
تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Splash
splashthat.com
كم من الوقت يستغرق إنشاء الأحداث الخاصة بك وإدارتها وتسويقها والإبلاغ عنها؟ إن التخلص من الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي يستغرقها "البدء في البث المباشر" هو ما تدور حوله سبلاش. لا يمكننا أن ندعي أننا نفعل كل ذلك من أجلك (التقييمات ذات النجمتين تجعلنا متواضعين)، لكننا نقترب. وإليك الطريقة: • قم بتبسيط عمليتك باستخدام القوالب الخاصة بالعلامة التجارية التي تحتوي على جميع نقاط الاتصال الخاصة بك - الصفحة المقصودة، والتأكيدات، ورسائل البريد الإلكتروني، وبطاقة المشاركة الاجتماعية، وتطبيق تسجيل الدخول، والمزيد - مدمجة مباشرةً. * خفضت Avetta وقت إعداد الحدث بنسبة 75% . • قم بتضخيم علامتك التجارية عبر كل تفاعل مع الضيف. لديك التحكم الكامل لتخصيص كل نقطة اتصال مع علامتك التجارية وصوتك للتواصل مع جمهورك. يمكنك أيضًا الاختيار من قائمة العلامات الديناميكية لمعلومات الضيف مثل الاسم والشركة واستجابات الرد على الدعوة والمزيد لإنشاء تفاعلات مخصصة للغاية دون أي عمل إضافي. • قياس النتائج الخاصة بك مع التقارير القابلة للتخصيص. يمكنك تصفية قائمة الضيوف الخاصة بك حسب أي حقل بيانات لإنشاء تقارير موسعة أو محددة حسب حاجتك. يتم أيضًا تضمين مشاهدات الصفحة وروابط التتبع وتحليلات البريد الإلكتروني مثل عمليات الفتح والنقرات والارتدادات في كل حدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقاريرنا على مستوى الفريق توفر لك رؤى مثل الحضور المتكرر والأصول الأقوى أداءً والمزيد لمساعدتك في التخطيط لأحداث أكثر ذكاءً ونجاحًا. *قامت شركة Gumgum بمضاعفة إيراداتها ومضاعفة مبيعاتها ثلاث مرات من الحاضرين في الحدث. • تنمية عملك مع شطف وتكرار النجاح. بمجرد تزويد فريقك بنماذج الأحداث المتعلقة بالعلامة التجارية دائمًا، ونماذج التسجيل المتوافقة، وعمليات التكامل التلقائي، فإنك تفتح المعادلة لنجاح الحدث سهل التكرار. باستخدام تقويم متسق للأحداث، ستتمكن من بناء علاقات لا بد منها مع العملاء المحتملين وتعزيز الاتصالات مع العملاء الحاليين. *استضافت شركة Sharp أكثر من 100 حدث عبر 56 فرعًا في عامها الأول باستخدام Splash. ملاحظة: - إذا كان هناك شيء تحتاجه ولم يتوفر لدينا بعد، فلدينا قائمة متزايدة من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك. قم بالتسجيل مجانًا على موقعsplashthat.com.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة التي تمكن العلامات التجارية من تشغيل الأحداث والجولات والتنشيطات والفصول الدراسية وتحسينها لزيادة ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار في كل تجربة. يسمح AnyRoad للشركات بتبسيط وتوسيع نطاق عملياتها التجريبية من خلال نظام أساسي مرن وقابل للتكوين ويوفر الرؤى القوية اللازمة لتسريع نمو الأعمال. تعتمد العلامات التجارية الرائدة مثل Anheuser-Busch، وDiageo، وWestfield، وJust Egg، وSierra Nevada على AnyRoad لتحسين العمليات وإثبات تأثير برامجها التسويقية التجريبية.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Sweap
sweap.io
Sweap عبارة عن منصة لكفاءة الأحداث ستجعل من الأحداث القناة التسويقية الأكثر تأثيرًا لشركتك. تستخدم بعض أفضل فرق الفعاليات مثل Bentely أو Scandic Hotels برامجنا لجذب المزيد من التسجيلات وتوفير الوقت من خلال الإدارة الآلية للضيوف والتواصل مع الأحداث ومنصة الأحداث الافتراضية. يقدم Sweap خطة مجانية تصل إلى 500 تسجيل سنويًا، حتى تتمكن من البدء اليوم.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتراضية أو مختلطة. يتكون فريق Shocklogic من مزيج حيوي لا يمكن إيقافه من متخصصي التكنولوجيا وخبراء الجمعيات ومنظمي الأحداث، وهو مصدر فخرنا الأكبر. تمثلنا أكثر من 20 جنسية، ونحن شركة متنوعة ذات منظور عالمي، ومع ذلك فإننا نتعامل مع عملائنا وأعضاء فريقنا مثل العائلة. نحن شركة حائزة على جوائز، تديرها عائلة، وتركز على القيمة ولدينا قاعدة عملاء دولية، بما في ذلك بعض أكبر المنظمات وأكثرها تعقيدًا في العالم. في Shocklogic، الحدث الخاص بك هو شغفنا.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.
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