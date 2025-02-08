برامج تسويق الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج تسويق الأحداث على تمكين الشركات والمؤسسات من إنشاء مجموعة واسعة من الأحداث وتسويقها وتنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض التجارية والندوات عبر الإنترنت وورش العمل وإطلاق المنتجات. من خلال الاستفادة من برامج تسويق الأحداث، يمكن للشركات تعزيز حضور علامتها التجارية ورسائلها من خلال إنشاء صفحات منتجات أحداث متسقة مع العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج نشر إعلانات تسويق الأحداث على منصات التواصل الاجتماعي وتطوير تسجيل الأحداث ورسائل البريد الإلكتروني للدعوة القابلة للتخصيص. يعتمد مخططو الأحداث والشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والوكالات على برامج تسويق الأحداث لتبسيط تخطيط الأحداث ورفع الجهود الترويجية وإدارة جميع جوانب أحداثهم بكفاءة. يعمل هذا الحل الشامل على تبسيط عملية إدارة الأحداث وتحقيق أقصى قدر من النجاح لكل حدث.
إرسال تطبيق جديد
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل الحضور. تحكم في تفاصيل الحدث، بدءًا من المتحدثين والعارضين وحتى الجدولة وحجز التذاكر. من خلال تمكين الجميع من إنشاء الأحداث وإدارتها دون عناء، يعمل برنامج Attendease على تبسيط العملية، مما يضمن النجاح في دقائق معدودة. يعد Attendease مناسبًا تمامًا للمؤسسات التي تبحث عن: ✔ تكاليف تقنية معقولة ويمكن التنبؤ بها بدون رسوم مفاجئة ✔ تواصل مبسط مع الحضور لجذب النتائج وإعلامهم بها والمشاركة فيها لتحقيق النتائج ✔ تقديم تجارب متسقة وذات علامة تجارية طوال رحلة الحضور بأكملها ✔ تسهيل الأمر على الحاضرين للتنقل وتخصيص جدول أعمال الحدث الخاص بهم ✔ قيادة تجارب التسجيل التي تحول وتقليل حالات الانقطاع ✔ الوصول إلى بيانات الحضور والحدث القابلة للتنفيذ متى وأينما تحتاج إليها ✔ القدرة على تنفيذ أحداث متعددة على نطاق واسع ✔ خدمة عملاء 5 نجوم في عام 2023 ، انضم الحضور إلى عائلة Tripleseat. Tripleseat هو برنامج إدارة الضيوف والأحداث رقم 1 في قطاع الضيافة. بالتعاون مع EventUp، دليل الأماكن الرائد، نحن نخدم ونساعد في تنمية قطاع الضيافة والفعاليات. عرض الملف الشخصي لـ Tripleseat هنا: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح الترويج للحدث لجمهور واسع. مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة في هذا المجال، أصبحت AllEvents المنصة المفضلة لأكثر من 20 مليون باحث شهريًا عن الأحداث الذين يعتمدون عليها لاكتشاف مجموعة من الأحداث.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركات والمنظمين والهيئات التجارية الرائدة في آسيا والصين، بما في ذلك Amazon وApple وHKTDC وAlibaba وReed وغيرها الكثير. بفضل ميزات مثل قاعة المعارض التفاعلية، وأكشاك العارضين الديناميكية، ونماذج التسجيل عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، ومراحل المؤتمرات التفاعلية، فإننا نمثل الخدمة المفضلة للمؤسسات التي ترغب في توسيع نطاق جمهورها ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كان EventX يُعرف سابقًا باسم EventXtra.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والاستطلاعات الآلية، وشبكات الفيديو الأصلية، وتحقيق الدخل من العارضين/الراعيين أنظمة. PheedLoop هو نظام إدارة الأحداث المبسط النهائي ويتم استخدامه من قبل الأحداث من جميع الأنواع والأحجام التي يصل عددها إلى عشرات الآلاف من الحضور. يخدم PheedLoop في المقام الأول عملاء الشركات والجمعيات والأكاديميين والحكومات بما في ذلك Shopify وIBM وحكومة كندا.
EventMobi
eventmobi.com
تسهل منصة إدارة الأحداث الشاملة الخاصة بـ EventMobi على منظمي الأحداث تخطيط تجارب الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية والترويج لها وتحقيق الدخل منها وتقديمها. بدءًا من موقع الويب والتسجيل وتطبيق الأحداث الحائز على جوائز، وحتى المساحة الافتراضية وإنتاج الأحداث المُدارة بالكامل عبر الإنترنت، تم استخدام منصة EventMobi من قبل أكثر من 10000 من مخططي الأحداث في 72 دولة منذ عام 2009. سواء كنت تقيم حدثًا واحدًا أو المئات، فإن حدثنا تعمل منصة الإدارة على تبسيط سير عملك بحيث تقضي وقتًا أقل في إدارة التكنولوجيا ووقتًا أطول في إنشاء تجارب أحداث جذابة للحاضرين.
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك بناءً على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - الملفات الشخصية المُدارة ومحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص - الوصول إلى الجماهير ذات الصلة، وإشراك الحضور بمحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص للمتحدثين والجهات الراعية والعارضين مع الحصول على أسعار بسيطة وواضحة بدون رسوم مخفية تسمح لك بالتركيز على تنظيم الحدث الخاص بك دون القلق بشأن إخفاء التكاليف
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot هو مزود تكنولوجيا وخدمات تسويق رقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد StoneShot فرق تسويق الخدمات المالية المزدحمة على زيادة المشاركة والارتقاء بتجربة العميل مع تقليل أوجه القصور التشغيلية. تغطي التكنولوجيا الخاصة بهم أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني والترويج للأحداث وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات التمويل. تعمل StoneShot مع بنوك التجزئة والمؤسسات والبنوك الخاصة بدءًا من الشركات الصغيرة سريعة النمو وحتى العلامات التجارية العالمية الرائدة. تأسست شركة StoneShot في لندن عام 2001، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. تعتبر شركة inwink رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الأحداث منذ عام 2015، وهي اليوم عبارة عن حل تسويقي شامل بزاوية 360 درجة لـ BtoB، تم اعتماده من قبل أكثر من 180 مؤسسة وشركة ومنظمة. تشتهر منصة inwink على نطاق واسع بقوتها الوظيفية ومرونتها وقابلية التوسع والأمان. المزيد على www.inwink.com/en/
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج الأحداث والمعرفة لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice على توفير الوقت ويسمح لك بتجنب الأخطاء التي تحدث عند القيام بكل هذا يدويًا. بفضل جذورها في صناعة الأحداث، اكتسبت Momice الكثير من الخبرة في السنوات العشر الماضية. تتم مشاركة هذه المعرفة في الندوات عبر الإنترنت والمستندات التقنية وأجهزة الاستدعاء الواحدة والرسوم البيانية والدورات التدريبية المباشرة. تتضمن ميزات Momice ما يلي: - البريد (الدعوات، التأكيدات، التذكيرات) - التسجيل (ورش العمل، الضيوف الإضافيين، قوائم المدعوين) - موقع الويب (تصميم مخصص، قوالب، تسمية بيضاء) - التفاعل (الدردشة، استطلاعات الرأي، أسئلة الجمهور) - التذاكر (التذاكر، التذاكر الإلكترونية والتسويق) - تسجيل الوصول والشارات (بدون تلامس) تسجيل الوصول، طباعة الشارات) - الإحصائيات (الاستطلاع، بيانات المشاهد، النتائج)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic عبارة عن منصة لتوزيع الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسويق الأحداث. تم تصميم Premagic لتعزيز المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عائد استثمار الجهات الراعية (ROI) للأحداث إلى أقصى حد. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التقاط صور الأحداث وتنظيمها وتوزيعها على منصات التواصل الاجتماعي.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic عبارة عن منصة SaaS مصممة لمساعدة منظمي الأحداث على بيع المزيد من التذاكر من خلال تعظيم الترويج الشفهي وبناء الجماهير وفتح رؤى العملاء. احصل على جميع بيانات عملائك في مكان واحد بما في ذلك مبيعات التذاكر ومشتركي البريد الإلكتروني والتسجيلات من حملات Audience Republic. أنشئ حملات تكافئ المعجبين الذين يشاركونك ويحيلون أصدقاءك ويتابعونك. إرسال رسائل مستهدفة عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وFacebook Messenger.
ZIGnotch
zignotch.com
منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا هي أداة شاملة. سهل الاستخدام، ويوفر البيانات الأساسية، ويسمح لك بتشغيل الأحداث المؤثرة.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent هو برنامج إدارة الأحداث الشامل الخاص بك والذي تم تصميمه لمخططي ومنظمي الأحداث اليوم. سواء كنت مجموعة تطوعية صغيرة أو مؤسسة كبيرة تركز على الأحداث، مع ClearEvent، يمكنك البدء على الفور في بيع التذاكر وقبول المدفوعات وإنشاء نماذج تسجيل غنية قابلة للتخصيص. يوفر تطبيق الأحداث عبر الهاتف المحمول الخاص بنا تجربة حضور متميزة، بينما تعمل أداة الميزانية الذكية الخاصة بنا على مراقبة أموالك. يمكنك زيادة إمكانات الحدث الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام أدوات الاتصال المستهدفة، وسهولة إنشاء الجدول الزمني والنشر، وميزات قوية لإدارة الوظائف. استمتع ببساطة العلامة التجارية المخصصة، وسهولة قواعد بيانات الاتصال المركزية، وضمان أعلى مستوى من الأمان وإمكانية الوصول. مع ClearEvent، يتم تبسيط كل جانب من جوانب الحدث الخاص بك، وآمنه، وإعداده لتحقيق النجاح، مدعومًا بدعم العملاء الأفضل في فئته. قم بتغيير الطريقة التي تدير بها أحداثك وتبسيط حياتك!
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط والتنظيم، ولوجستيات السفر، وإدارة الإنفاق، وواجب الرعاية في منصة واحدة مريحة يسهل على أي شخص استخدامها. سواء كانت المؤتمرات، أو مواقع المبيعات الخارجية، أو اجتماعات الشركات الصغيرة، أو الخلوات التدريبية والإعدادية، أو التوظيف وسفر الضيوف، أو المشاريع وسفر الطاقم، فإن Groupize يغطي نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام حتى تتمكن الشركات من دمج إدارة اجتماعاتها في مكان واحد. بدءًا من تحديد المصادر إلى إدارة الحضور والتسجيل إلى تتبع واجب الرعاية إلى حجز السفر المتكامل، تعمل المنصة المستندة إلى السحابة على أتمتة وتبسيط الخدمات اللوجستية لاجتماعات الشركة وتخطيط الأحداث، مما يوفر وقت الفرق للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. من خلال التسعير البسيط القائم على SaaS، والخطط القابلة للتخصيص، ورؤية الإنفاق المركزية، تساعد Groupize الشركات على التوقف عن الإنفاق الزائد على الاجتماعات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتحسين الموارد للفرق المثقلة بالأعباء. بالنسبة للحاضرين في الاجتماعات، تقدم Groupize تطبيقًا حديثًا وسهل الاستخدام يسهل عملية التسجيل وحجز السفر والمشاركة في الحدث الخاص بهم، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل. يضمن التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع Concur Travel and Expense للعملاء الحصول على مدخرات برنامج السفر الخاصة بهم وإدارة السياسة وأتمتة تتبع الإنفاق بشكل كلي.
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه. موقع Show Less n للحدث، وبيع التذاكر، وتسويق الحدث، للتواصل مع الحضور، وتقديم الجلسات، وتحليل أداء الحدث، يحتوي Zoho Backstage على كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للأحداث الافتراضية والهجينة. فهو يجمع بين تكنولوجيا الفيديو القوية وقدرات تسويق قوية وخبرة تفاعلية لإنشاء الأحداث ذات العلامات التجارية الفريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الكل في واحد لإنشاء أحداث افتراضية وتفاعلية وحيوية غامرة وتفاعلية. يوفر BigMarker أيضًا عمليات تكامل وبرامج واجهات برمجة التطبيقات والملصقات البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مداخل التسويق والمبيعات والتعلم. دعونا نبني حدث حلمك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010 ، ومقرها في شيكاغو و Powers الأحداث الافتراضية لآلاف الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
HeySummit
heysummit.com
مع HeySummit، يأخذ شغفك مركز الصدارة. رحب بالمنصة الشاملة التي تضفي الحيوية على الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. حان الوقت لزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من شغفك. للمناسبات الكبيرة والصغيرة وكل شيء بينهما. هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة، أو محادثة شهرية بجانب المدفأة، أو حدثًا رائعًا متعدد الأيام/متعدد المتحدثين؟ تجد جميع الأحداث موطنًا لها في HeySummit. تدعم منصتنا القوية المتكاملة التجمعات من أي حجم وتكرار وتعقيد.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Splash
splashthat.com
كم من الوقت يستغرق إنشاء الأحداث الخاصة بك وإدارتها وتسويقها والإبلاغ عنها؟ إن التخلص من الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي يستغرقها "البدء في البث المباشر" هو ما تدور حوله سبلاش. لا يمكننا أن ندعي أننا نفعل كل ذلك من أجلك (التقييمات ذات النجمتين تجعلنا متواضعين)، لكننا نقترب. وإليك الطريقة: • قم بتبسيط عمليتك باستخدام القوالب الخاصة بالعلامة التجارية التي تحتوي على جميع نقاط الاتصال الخاصة بك - الصفحة المقصودة، والتأكيدات، ورسائل البريد الإلكتروني، وبطاقة المشاركة الاجتماعية، وتطبيق تسجيل الدخول، والمزيد - مدمجة مباشرةً. * خفضت Avetta وقت إعداد الحدث بنسبة 75% . • قم بتضخيم علامتك التجارية عبر كل تفاعل مع الضيف. لديك التحكم الكامل لتخصيص كل نقطة اتصال مع علامتك التجارية وصوتك للتواصل مع جمهورك. يمكنك أيضًا الاختيار من قائمة العلامات الديناميكية لمعلومات الضيف مثل الاسم والشركة واستجابات الرد على الدعوة والمزيد لإنشاء تفاعلات مخصصة للغاية دون أي عمل إضافي. • قياس النتائج الخاصة بك مع التقارير القابلة للتخصيص. يمكنك تصفية قائمة الضيوف الخاصة بك حسب أي حقل بيانات لإنشاء تقارير موسعة أو محددة حسب حاجتك. يتم أيضًا تضمين مشاهدات الصفحة وروابط التتبع وتحليلات البريد الإلكتروني مثل عمليات الفتح والنقرات والارتدادات في كل حدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقاريرنا على مستوى الفريق توفر لك رؤى مثل الحضور المتكرر والأصول الأقوى أداءً والمزيد لمساعدتك في التخطيط لأحداث أكثر ذكاءً ونجاحًا. *قامت شركة Gumgum بمضاعفة إيراداتها ومضاعفة مبيعاتها ثلاث مرات من الحاضرين في الحدث. • تنمية عملك مع شطف وتكرار النجاح. بمجرد تزويد فريقك بنماذج الأحداث المتعلقة بالعلامة التجارية دائمًا، ونماذج التسجيل المتوافقة، وعمليات التكامل التلقائي، فإنك تفتح المعادلة لنجاح الحدث سهل التكرار. باستخدام تقويم متسق للأحداث، ستتمكن من بناء علاقات لا بد منها مع العملاء المحتملين وتعزيز الاتصالات مع العملاء الحاليين. *استضافت شركة Sharp أكثر من 100 حدث عبر 56 فرعًا في عامها الأول باستخدام Splash. ملاحظة: - إذا كان هناك شيء تحتاجه ولم يتوفر لدينا بعد، فلدينا قائمة متزايدة من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك. قم بالتسجيل مجانًا على موقعsplashthat.com.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات وورش العمل وقاعات المدينة ومعارض التوظيف والمعارض والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل ComCast، وForbes، وVolvo، وSAP، وHackerRank، وجامعة تورنتو آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب أحداث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك، تشهد أحداثنا ما يقرب من ضعف معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة، وقد ساعد ذلك في المساهمة في زيادة تحويلات المبيعات بنسبة 600٪، "قال داريل برايل، مدير التسويق في Agorapulse.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة التي تمكن العلامات التجارية من تشغيل الأحداث والجولات والتنشيطات والفصول الدراسية وتحسينها لزيادة ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار في كل تجربة. يسمح AnyRoad للشركات بتبسيط وتوسيع نطاق عملياتها التجريبية من خلال نظام أساسي مرن وقابل للتكوين ويوفر الرؤى القوية اللازمة لتسريع نمو الأعمال. تعتمد العلامات التجارية الرائدة مثل Anheuser-Busch، وDiageo، وWestfield، وJust Egg، وSierra Nevada على AnyRoad لتحسين العمليات وإثبات تأثير برامجها التسويقية التجريبية.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Sweap
sweap.io
Sweap عبارة عن منصة لكفاءة الأحداث ستجعل من الأحداث القناة التسويقية الأكثر تأثيرًا لشركتك. تستخدم بعض أفضل فرق الفعاليات مثل Bentely أو Scandic Hotels برامجنا لجذب المزيد من التسجيلات وتوفير الوقت من خلال الإدارة الآلية للضيوف والتواصل مع الأحداث ومنصة الأحداث الافتراضية. يقدم Sweap خطة مجانية تصل إلى 500 تسجيل سنويًا، حتى تتمكن من البدء اليوم.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتراضية أو مختلطة. يتكون فريق Shocklogic من مزيج حيوي لا يمكن إيقافه من متخصصي التكنولوجيا وخبراء الجمعيات ومنظمي الأحداث، وهو مصدر فخرنا الأكبر. تمثلنا أكثر من 20 جنسية، ونحن شركة متنوعة ذات منظور عالمي، ومع ذلك فإننا نتعامل مع عملائنا وأعضاء فريقنا مثل العائلة. نحن شركة حائزة على جوائز، تديرها عائلة، وتركز على القيمة ولدينا قاعدة عملاء دولية، بما في ذلك بعض أكبر المنظمات وأكثرها تعقيدًا في العالم. في Shocklogic، الحدث الخاص بك هو شغفنا.
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
© 2025 WebCatalog, Inc.