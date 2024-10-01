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برامج تسويق الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - كاليدونيا الجديدة
يعمل برنامج تسويق الأحداث على تمكين الشركات والمؤسسات من إنشاء مجموعة واسعة من الأحداث وتسويقها وتنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض التجارية والندوات عبر الإنترنت وورش العمل وإطلاق المنتجات. من خلال الاستفادة من برامج تسويق الأحداث، يمكن للشركات تعزيز حضور علامتها التجارية ورسائلها من خلال إنشاء صفحات منتجات أحداث متسقة مع العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج نشر إعلانات تسويق الأحداث على منصات التواصل الاجتماعي وتطوير تسجيل الأحداث ورسائل البريد الإلكتروني للدعوة القابلة للتخصيص. يعتمد مخططو الأحداث والشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والوكالات على برامج تسويق الأحداث لتبسيط تخطيط الأحداث ورفع الجهود الترويجية وإدارة جميع جوانب أحداثهم بكفاءة. يعمل هذا الحل الشامل على تبسيط عملية إدارة الأحداث وتحقيق أقصى قدر من النجاح لكل حدث.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تح...
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forreste...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث ا...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة ك...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية وم...
Premagic
studio.premagic.com
Premagic عبارة عن منصة لتوزيع الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسويق الأحداث. تم تصميم Premagic لتعزيز المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عائد استثمار الجهات الراعية (ROI) للأحداث إلى أقصى حد. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التقاط صور الأحداث وتنظيمها وتوزيعها على منصات التواص...
EventMobi
eventmobi.com
تسهل منصة إدارة الأحداث الشاملة الخاصة بـ EventMobi على منظمي الأحداث تخطيط تجارب الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية والترويج لها وتحقيق الدخل منها وتقديمها. بدءًا من موقع الويب والتسجيل وتطبيق الأحداث الحائز على جوائز، وحتى المساحة الافتراضية وإنتاج الأحداث المُدارة بالكامل عبر الإنترنت، تم استخد...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للف...
HeySummit
heysummit.com
مع HeySummit، يأخذ شغفك مركز الصدارة. رحب بالمنصة الشاملة التي تضفي الحيوية على الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. حان الوقت لزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من شغفك. للمناسبات الكبيرة والصغيرة وكل شيء بينهما. هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة، أو محادثة شهرية بجانب المدفأة، أو حدثًا رائعًا متعدد...
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلك...
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحد...
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكا...
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على ...
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة التي تمكن العلامات التجارية من تشغيل الأحداث والجولات والتنشيطات والفصول الدراسية وتحسينها لزيادة ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار في كل تجربة. يسمح AnyRoad للشركات بتبسيط وتوسيع نطاق عملياتها التجريبية من خلال...
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط و...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent هو برنامج إدارة الأحداث الشامل الخاص بك والذي تم تصميمه لمخططي ومنظمي الأحداث اليوم. سواء كنت مجموعة تطوعية صغيرة أو مؤسسة كبيرة تركز على الأحداث، مع ClearEvent، يمكنك البدء على الفور في بيع التذاكر وقبول المدفوعات وإنشاء نماذج تسجيل غنية قابلة للتخصيص. يوفر تطبيق الأحداث عبر الهاتف المحم...
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج الأحداث والمعرفة لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice ع...
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. ت...
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك بناءً على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - الملفات الشخصية المُدارة ومحتوى الوسائط الاجتماعية ال...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات و...
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
Splash
splashthat.com
كم من الوقت يستغرق إنشاء الأحداث الخاصة بك وإدارتها وتسويقها والإبلاغ عنها؟ إن التخلص من الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي يستغرقها "البدء في البث المباشر" هو ما تدور حوله سبلاش. لا يمكننا أن ندعي أننا نفعل كل ذلك من أجلك (التقييمات ذات النجمتين تجعلنا متواضعين)، لكننا نقترب. وإليك الطريقة: • قم بتب...
ZIGnotch
zignotch.com
منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا هي أداة شاملة. سهل الاستخدام، ويوفر البيانات الأساسية، ويسمح لك بتشغيل الأحداث المؤثرة.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic عبارة عن منصة SaaS مصممة لمساعدة منظمي الأحداث على بيع المزيد من التذاكر من خلال تعظيم الترويج الشفهي وبناء الجماهير وفتح رؤى العملاء. احصل على جميع بيانات عملائك في مكان واحد بما في ذلك مبيعات التذاكر ومشتركي البريد الإلكتروني والتسجيلات من حملات Audience Republic. أنشئ حملات تكاف...
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot هو مزود تكنولوجيا وخدمات تسويق رقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد StoneShot فرق تسويق الخدمات المالية المزدحمة على زيادة المشاركة والارتقاء بتجربة العميل مع تقليل أوجه القصور التشغيلية. تغطي التكنولوجيا الخاصة بهم أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني والترويج للأحداث وأتمتة المحت...
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتر...
Sweap
sweap.io
Sweap عبارة عن منصة لكفاءة الأحداث ستجعل من الأحداث القناة التسويقية الأكثر تأثيرًا لشركتك. تستخدم بعض أفضل فرق الفعاليات مثل Bentely أو Scandic Hotels برامجنا لجذب المزيد من التسجيلات وتوفير الوقت من خلال الإدارة الآلية للضيوف والتواصل مع الأحداث ومنصة الأحداث الافتراضية. يقدم Sweap خطة مجانية تصل ...