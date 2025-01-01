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برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.

Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Sansan

Sansan

sansan.com

سانسان هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة، يتيح تصوير بطاقات العمل وتنظيم بيانات الاتصالات بسهولة للشركات.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.

Slido

Slido

sli.do

Slido هو تطبيق للتفاعل في الاجتماعات الحية والافتراضية، يوفر أدوات لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة لتحسين مشاركة الجمهور.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالبحث عن تذاكر الأحداث، مقارنة الأسعار، واختيار المقاعد المناسبة بسهولة.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

يمكنك تطبيق BlipCut من تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو جذابة على ديسكورد بشكل مجاني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

BrightTALK هو منصة لإدارة ندوات الويب ومحتوى الفيديو، تساعد الشركات على التواصل مع الجمهور وتحليل التفاعل دون تكاليف إعلانية إضافية.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope هو تطبيق لإنشاء وإرسال دعوات عبر الإنترنت مع إدارة قائمة الضيوف، تتبع RSVPs، وجمع التبرعات، مصمم للمناسبات الشخصية والمهنية.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد المطاعم والفنادق في تنظيم الفعاليات وتسهيل عمليات الحجز والدفع.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية بسرعة، مع خيارات تصميم محتوى متعددة اللغات وتفاعل الجمهور.

Skedda

Skedda

skedda.com

تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro هو تطبيق لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت، يدعم جمع البيانات عن طريق الإنترنت وخارجه.

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

RumbleTalk هو منصة دردشة جماعية تتيح للأعمال عبر الإنترنت إنشاء مجتمعات وتفاعل المستخدمين من خلال الدردشات المباشرة على مواقعهم وصفحاتهم.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

تتيح لك Paperless Post تصميم دعوات و بطاقات تهنئة رقمية مخصصة للأحداث مثل حفلات الزفاف والأعياد، وإدارة RSVPs بسهولة.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

تطبيق Breakroom يتيح إنشاء بيئات افتراضية مخصصة لتعزيز التعاون والتفاعل في الأنشطة الاجتماعية والمهنية عن بُعد.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify هو أداة لإدارة الأحداث السحابية تساعد الشركات في تنظيم المؤتمرات الافتراضية وتخصيص تجربة الحضور بسهولة.

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive هو تطبيق للبث المباشر للأحداث، يمكنه دعم جمهور غير محدود وإدارة الفعاليات مع ميزات مثل تخصيص الصفحات والتفاعل والنسخ الاحتياطي.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq هو برنامج لإدارة الفعاليات وإدارة جهات الاتصال والعروض والصحف الرقمية والحملات البريدية.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

تطبيق مولد التذاكر يساعد منظمي الأحداث على إنشاء تذاكر فردية وإدارتها وتوزيعها بسهولة، مع إمكانية التحقق من صلاحيتها عبر الهواتف الذكية.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الفعاليات في الهند، يقدم خيارات مختلفة للتسجيل والدفع، مع دعم لاسترداد الأموال.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela هي منصة لإنشاء عوالم افتراضية للعمل عن بُعد والتعلم، تتيح التفاعل الاجتماعي والتعاون من خلال مساحات ثلاثية الأبعاد.

Brella

Brella

brella.io

بريلا هي منصة لتنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والافتراضية، توفر محتوى ذو صلة، وفرص للتواصل وتحليل الأداء للمنظمين.

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

تتيح Ticketmatic للمستخدمين إدارة مبيعات التذاكر بفعالية، مع أدوات تصميم وتقارير قوية لدعم تنظيم الأحداث المختلفة.

Joi

Joi

joi.events

تطبيق JOI يسهل إدارة وتنظيم الأحداث من خلال توفير أدوات متكاملة للتخطيط، التعاون، وإدارة المهام بشكل فعّال.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner هو برنامج شامل لتخطيط وتنظيم حفلات الزفاف، يساعد المستخدمين على إدارة الجداول الزمنية، الضيوف، وترتيبات المقاعد.

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

تطبيق LiveVoice هو حل ذكي لنقل الصوت في الفعاليات، يستخدم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون الحاجة لمعدات إضافية. يقدم خدمات الترجمة الفورية والجولات الارشادية.

Balloon

Balloon

balloon.app

تطبيق بلون يتيح للمستخدمين إنشاء تجارب فيديو مميزة للم webinars، الفعاليات، والاجتماعات من خلال مزيج من البرمجيات والخدمات.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

تطبيق StreamAlive يعزز تفاعل الجمهور خلال الجلسات الحية باستخدام أدوات تفاعلية وبيانات في الوقت الحقيقي.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

تطبيق CrowdComms يساعد في تنظيم الأحداث بمرونة، ويتيح للمستخدمين إدارة جداولهم والتفاعل من خلال التصويت والأسئلة.

ON24

ON24

on24.com

ON24 هو تطبيق يتيح تنظيم الندوات والأحداث الافتراضية، مع أدوات للتفاعل وتحليل سلوك الحضور، مما يدعم جهود المبيعات والتسويق للشركات.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع الصور في تسويق الأحداث، وتحسين المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعائد استثمار الرعاة.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.

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