ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
إرسال تطبيق جديد
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Sansan
sansan.com
سانسان هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة، يتيح تصوير بطاقات العمل وتنظيم بيانات الاتصالات بسهولة للشركات.
Wrike
wrike.com
Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Slido
sli.do
Slido هو تطبيق للتفاعل في الاجتماعات الحية والافتراضية، يوفر أدوات لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة لتحسين مشاركة الجمهور.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالبحث عن تذاكر الأحداث، مقارنة الأسعار، واختيار المقاعد المناسبة بسهولة.
BlipCut
blipcut.com
يمكنك تطبيق BlipCut من تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو جذابة على ديسكورد بشكل مجاني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
BrightTALK
brighttalk.com
BrightTALK هو منصة لإدارة ندوات الويب ومحتوى الفيديو، تساعد الشركات على التواصل مع الجمهور وتحليل التفاعل دون تكاليف إعلانية إضافية.
Zoho Backstage
zoho.com
تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope هو تطبيق لإنشاء وإرسال دعوات عبر الإنترنت مع إدارة قائمة الضيوف، تتبع RSVPs، وجمع التبرعات، مصمم للمناسبات الشخصية والمهنية.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد المطاعم والفنادق في تنظيم الفعاليات وتسهيل عمليات الحجز والدفع.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية بسرعة، مع خيارات تصميم محتوى متعددة اللغات وتفاعل الجمهور.
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro هو تطبيق لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت، يدعم جمع البيانات عن طريق الإنترنت وخارجه.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
RumbleTalk
rumbletalk.com
RumbleTalk هو منصة دردشة جماعية تتيح للأعمال عبر الإنترنت إنشاء مجتمعات وتفاعل المستخدمين من خلال الدردشات المباشرة على مواقعهم وصفحاتهم.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.
Paperless Post
paperlesspost.com
تتيح لك Paperless Post تصميم دعوات و بطاقات تهنئة رقمية مخصصة للأحداث مثل حفلات الزفاف والأعياد، وإدارة RSVPs بسهولة.
Vevox
vevox.com
Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.
Breakroom
breakroom.net
تطبيق Breakroom يتيح إنشاء بيئات افتراضية مخصصة لتعزيز التعاون والتفاعل في الأنشطة الاجتماعية والمهنية عن بُعد.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.
Eventify
eventify.io
Eventify هو أداة لإدارة الأحداث السحابية تساعد الشركات في تنظيم المؤتمرات الافتراضية وتخصيص تجربة الحضور بسهولة.
EventLive
eventlive.pro
EventLive هو تطبيق للبث المباشر للأحداث، يمكنه دعم جمهور غير محدود وإدارة الفعاليات مع ميزات مثل تخصيص الصفحات والتفاعل والنسخ الاحتياطي.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq هو برنامج لإدارة الفعاليات وإدارة جهات الاتصال والعروض والصحف الرقمية والحملات البريدية.
myQuiz
myquiz.org
myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.
Ticket Generator
ticket-generator.com
تطبيق مولد التذاكر يساعد منظمي الأحداث على إنشاء تذاكر فردية وإدارتها وتوزيعها بسهولة، مع إمكانية التحقق من صلاحيتها عبر الهواتف الذكية.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.
Townscript
townscript.com
Townscript هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الفعاليات في الهند، يقدم خيارات مختلفة للتسجيل والدفع، مع دعم لاسترداد الأموال.
Virbela
virbela.com
Virbela هي منصة لإنشاء عوالم افتراضية للعمل عن بُعد والتعلم، تتيح التفاعل الاجتماعي والتعاون من خلال مساحات ثلاثية الأبعاد.
ticketmatic
ticketmatic.com
تتيح Ticketmatic للمستخدمين إدارة مبيعات التذاكر بفعالية، مع أدوات تصميم وتقارير قوية لدعم تنظيم الأحداث المختلفة.
Joi
joi.events
تطبيق JOI يسهل إدارة وتنظيم الأحداث من خلال توفير أدوات متكاملة للتخطيط، التعاون، وإدارة المهام بشكل فعّال.
Brella
brella.io
بريلا هي منصة لتنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والافتراضية، توفر محتوى ذو صلة، وفرص للتواصل وتحليل الأداء للمنظمين.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner هو برنامج شامل لتخطيط وتنظيم حفلات الزفاف، يساعد المستخدمين على إدارة الجداول الزمنية، الضيوف، وترتيبات المقاعد.
LiveVoice
livevoice.io
تطبيق LiveVoice هو حل ذكي لنقل الصوت في الفعاليات، يستخدم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون الحاجة لمعدات إضافية. يقدم خدمات الترجمة الفورية والجولات الارشادية.
StreamAlive
streamalive.com
تطبيق StreamAlive يعزز تفاعل الجمهور خلال الجلسات الحية باستخدام أدوات تفاعلية وبيانات في الوقت الحقيقي.
CrowdComms
crowdcomms.com
تطبيق CrowdComms يساعد في تنظيم الأحداث بمرونة، ويتيح للمستخدمين إدارة جداولهم والتفاعل من خلال التصويت والأسئلة.
ON24
on24.com
ON24 هو تطبيق يتيح تنظيم الندوات والأحداث الافتراضية، مع أدوات للتفاعل وتحليل سلوك الحضور، مما يدعم جهود المبيعات والتسويق للشركات.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.
Balloon
balloon.app
تطبيق بلون يتيح للمستخدمين إنشاء تجارب فيديو مميزة للم webinars، الفعاليات، والاجتماعات من خلال مزيج من البرمجيات والخدمات.
Agorify
agorify.com
Agorify هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل الذاتي، وتطبيق خاص بالحدث، ونظام تذاكر، وتعزيز التفاعل بين الحاضرين.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع الصور في تسويق الأحداث، وتحسين المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعائد استثمار الرعاة.
Glue Up
glueup.com
Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.
© 2025 WebCatalog, Inc.