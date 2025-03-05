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يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أسئلة تفاعلية لإشراك الجمهور ويوفر خيارات للغات متعددة. كما أنه حاصل على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وISO 27001، مما يضمن الحماية المثلى للبيانات. كما أنه يتميز بمجموعة من الميزات بما في ذلك وظيفة PowerPoint الإضافية وتطبيق Microsoft Teams وخيارات العلامة التجارية وخدمات الأحداث الاحترافية والمزيد. يمكن للمستخدمين البدء من خلال وصف موضوعهم، وإدخال تفاصيل العرض التقديمي والجمهور، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء التفاعل والتصميم والمحتوى. كما أنه يوفر صورًا ورسومات ملهمة للمساعدة في إنشاء عروض تقديمية مذهلة.
monday.com
monday.com
Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع التي تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع وعمل الفريق. اعتبارًا من عام 2020 ، تخدم الشركة 100000 منظمة ، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019 ، جمعت الشركة 150 مليون دولار ، بناءً على تقييم بقيمة 1.9 مليار دولار. فاز Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 عن الإنتاجية في فئة تطبيقات ، Mobile & Voice.
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء ، في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو الانخراط في اختبارات المجموعات والواجبات والعروض التقديمية - شخصًا ومن بعد. يتم استخدام Quizizz من قبل أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب في جميع أنحاء العالم.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل Skedda مع Microsoft365 وGoogle Workspace والمزيد، وقد فازت بجوائز من G2 وCapterra وSoftwareAdvice.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io هو حل التطبيق الذكي لنقل الصوت في الأحداث في الموقع وعلى الإنترنت. مثالي لـ: - الترجمة الفورية - الجولات المصحوبة بمرشدين - المراحل الصامتة والمزيد يمكنك استخدام أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. لا حاجة لأجهزة إضافية. يعمل عبر WIFI وبيانات الهاتف المحمول. كبديل سحابي مرن لأنظمة نقل الصوت التناظرية التقليدية، يمكنك استخدام LiveVoice لأي حجم من المؤتمرات أو اجتماعات العمل أو التجمعات الكنسية أو أي حدث آخر. كما أنه يجعل الترجمة عن بعد ممكنة، لأن المترجمين الفوريين يمكنهم العمل من أي مكان في العالم. يمكنك أيضًا تضمين قنوات صوتية في موقع الويب الخاص بك، على سبيل المثال لترجمة مقاطع الفيديو المباشرة أو الندوات عبر الإنترنت. في الفعاليات المقامة في الموقع، يحضر المستمعون هواتفهم الذكية وسماعات الرأس الخاصة بهم، لذلك لا مزيد من تسليم الأجهزة، بالإضافة إلى تجنب المشكلات الصحية. أيضًا بالنسبة لجهاز الإرسال (على سبيل المثال، المترجمين الفوريين)، فإن الهاتف الذكي أو الكمبيوتر هو كل ما تحتاجه. نظرًا لأنك لا تحتاج إلى أي أجهزة، فإن التكاليف أقل بكثير من أنظمة الترجمة الفورية التقليدية. وهذا يجعلها في متناول الجميع. باستخدام LiveVoice، يمكنك إدارة كل شيء بنفسك وإنشاء العديد من الأحداث والقنوات الصوتية التي تحتاجها!
Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشاركين التفاعل بحرية باستخدام تطبيق Vevox للإجابة على استطلاعات الرأي أو المساهمة في الأسئلة والأجوبة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لم يكن منح موظفيك صوتًا والاستماع إلى تعليقاتهم أسهل من أي وقت مضى. ما الذي يجعلها جيدة جدا؟ Vevox هي تقنية مشاركة الموظفين الأكثر سهولة على الإطلاق، مع ميزات سهلة الاستخدام تم تحسينها بالشراكة مع عملاء مثلك تمامًا. يقول مستخدمو Vevox إن اجتماعات الاتصالات المختلطة الخاصة بهم قد تغيرت. إن البدء سريع وسهل ويمكن تشغيل النظام بشكل مستقل كأداة مستقلة، أو يتكامل بسلاسة مع تقنية الاجتماعات الحالية لديك، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وPowerPoint وغيرها من التقنيات، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة اجتماعات مختلطة ناجحة وجذابة . اجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية وديمقراطية - وأكثر متعة!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
QuestionPro
questionpro.com
يوفر QuestionPro برنامج استقصائي كامل على الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وأداء كل من التحليل الكمي والنوعي مع نفس الأداة. يتضمن برنامجها سهل الاستخدام منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الدراسات الاستقصائية عبر الإنترنت والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب مسح مجاني وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة ، و 15+ نوع منطقي ، ومجموعة واسعة من تقارير المسح. إنه يوفر أدوات للوصول إلى المجيبين من خلال البريد الإلكتروني ، والنوافذ المتكاملة ، والرسائل القصيرة ، ورمز QR ، وقنوات التواصل الاجتماعي. يتيح لك تطبيق الجوال غير المتصل بجمع البيانات من المشاركين حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود أو بدون اتصال بالإنترنت. يمكنك علامة الدراسات الاستقصائية الخاصة بك مع سمات مخصصة وشعار وألوان وأكثر من ذلك. تتيح لك سماتها الجاهزة والمخصصة إنشاء استطلاعات ذات علامات تجارية مع شعارك وألوانك وخطوطك والمزيد. تقدم لوحة معلومات التقرير في الوقت الفعلي نظرة عامة سريعة على أداء الاستطلاع ، إلى جانب ميزات للتنقل إلى أبعد من ذلك. يقدم أكثر من 40 تقريرًا لكل من البيانات الكمية والنوعية ، والتي يمكن تصديرها إلى تنسيقات قياسية مثل PDF و Word و SPSS و Excel. يتوافق استطلاعات الاستفادة من QuestionPro مع لوائح البيانات والأمان مثل الناتج المحلي الإجمالي ، ISO 27001 ، HIPAA ، وغيرها الكثير. يدعم التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا من الطرف الثالث ، بما في ذلك CRMs ، وأتمتة التسويق ، وأدوات الإنتاجية. أفضل ما في الأمر هو أن فريق دعم العملاء الخاص به متاح على مدار 24 ساعة في اليوم لضمان نجاح مشروعك! مع وجود أكثر من 10 ملايين مستخدم في 100 دولة ، قدمت برامج استقصائية لشركات Fortune 100 والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والباحثين الأفراد لأكثر من 20 عامًا. جرب حساب Essentials الآن. إنه مجاني مدى الحياة ، ولا يتطلب بطاقة ائتمان ، ويأتي مع 80 ميزات - أعلى في صناعة برامج المسح!
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول تجربة حدث في العالم سحابة (EXC) التي تم بناؤها لمساعدة الأشخاص على الانضمام إلى أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة تجارية Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال التجارب الغامرة والاتصال الهادئ. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث ، بما في ذلك المؤتمرات ، وندوات الويب ، واللقات ، وورش العمل ، وقاعات المدينة ، والمعارض الوظيفية ، والمعرض ، والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل Comcast و Forbes و Volvo و SAP و Hackerrank و University of Toronto آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet ، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب حدوث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك ، فإن أحداثنا ترى ما يقرب من 2x معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة ، وقد ساعد ذلك على المساهمة بزيادة 600 ٪ في تحويلات المبيعات.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic عبارة عن منصة لتوزيع الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسويق الأحداث. تم تصميم Premagic لتعزيز المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عائد استثمار الجهات الراعية (ROI) للأحداث إلى أقصى حد. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التقاط صور الأحداث وتنظيمها وتوزيعها على منصات التواصل الاجتماعي.
StreamCart
streamcart.com
StreamCart عبارة عن منصة اتصالات متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة الندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والأحداث الافتراضية وتسجيل الأحداث في الموقع والتفاعل المباشر وغير ذلك الكثير.
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة التدريب والاستطلاعات والتمويل وأدوات الإنتاجية الأخرى. تأتي الحلول السحابية من Glue Up مع تطبيقين للهواتف المحمولة - أحدهما للمؤسسات والآخر لمجتمعاتها. تعتبر الحلول مثالية للجمعيات والغرف التجارية ومنظمي الأحداث وجميع المنظمات القائمة على الأعضاء الذين يرغبون في خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل - حتى عندما لا يكون الاجتماع شخصيًا ممكنًا دائمًا. منذ جائحة عام 2020، تم تجهيز Glue Up أيضًا بميزات مشاركة متقدمة مثل سرعة الشبكات أو حل مشاركة المجتمع أو حل مشاركة الندوة عبر الإنترنت.
Inviter
inviter.com
يساعد Inviter في إرسال دعوات الفيديو وتحية الفيديو مع الأصدقاء والعائلة والمستخدمين والمشتركين والمتابعين والموظفين والعملاء.
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
ON24
on24.com
تتمثل مهمة ON24 في مساعدة الشركات على جلب إستراتيجيتها الخاصة بالذهاب إلى السوق إلى عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو الإيرادات بتكلفة فعالة. من خلال منصة المشاركة الذكية الرائدة، تمكن ON24 العملاء من الجمع بين أفضل التجارب في فئتها مع التخصيص والمحتوى، لالتقاط الرؤى المتصلة والتصرف بناءً عليها على نطاق واسع.
Paperless Post
paperlesspost.com
قم بتخصيص دعوات البطاقات والنشرات الإعلانية والتحيات عبر الإنترنت التي تعكس أسلوبك الشخصي - لحفلات الزفاف والعطلات وأعياد الميلاد وجميع اللحظات المهمة.
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com هو تطبيق ويب ونظام أساسي لتحسين سير العمل يوفر عمليات تكامل البرامج والبيانات القابلة للتنفيذ وتجربة الشبكات الاجتماعية ذات العلامة التجارية لتوفير الوقت ومنع الأخطاء وتقليل التكاليف المرتبطة بتخطيط وتقديم الأحداث الافتراضية بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات والمعارض، البث المباشر وتسليم المحتوى المسجل مسبقًا. يعمل موقع EventSpace.com على تبسيط العملية بأكملها ويساعدك على إنشاء تجربة حدث سلسة لجمهورك.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Rike للفرق والمنظمات التي تتطلع إلى التعاون ، وإنشاء ، وتجاوزها كل يوم ، وتجلب كل من العمل وجميع العمل إلى مكان واحد لإزالة التعقيد ، وزيادة الإنتاجية ، وحرور الأشخاص للتركيز على عملهم الأكثر هدوءًا. من خلال القوة التي لا مثيل لها ، وتعدد الاستخدامات ، وحساسية ، فإن Rike هو الحل الوحيد لإدارة العمل التي ستحتاجها المنظمة إلى توسيع نطاقها وتحسينها والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. أكثر من 20،000 عميل سعداء يعملون على توصيل مستقبلهم ويجتمعون في Wrike ، بما في ذلك Estée Lauder و Hootsuite و Nielsen و Ogilvy و Siemens و Tiffany & Co. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إدارة الأحداث وتذاكر الأحداث في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تتقاضى الخدمة رسومًا لمنظمي الأحداث في مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت ، ما لم يكن الحدث مجانيًا. ناشفيل ، لندن ، كورك ، أمستردام ، دبلن ، برلين ، ملبورن ، ميندوزا ، مدريد ، وساو باولو. York Stock Exchange في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز Ticker EB.
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك هنا. وهو سهل الاستخدام. إشراك المشاركين مع استطلاعات الرأي الحية. Crowdsource أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. إثارة صفك مع بعض مسابقة الاختبار. اربح اهتمام جمهورك الكامل وقدم عروض Rockstar على المسرح. لا تتطلب Ahaslides أي بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخدمين الأحرار أسئلة غير محدودة ، وصول كامل إلى جميع أنواع الشرائح. Ahaslides هو منصة الكل في واحد للعروض التقديمية التفاعلية والجذابة. يمكن للمستخدمين إضافة استطلاعات الرأي المباشرة والمسابقات والغيوم الكلمات وجلسات الأسئلة والأجوبة لتعزيز مشاركة الجمهور في الفصول الدراسية والاجتماعات والأحداث. يثق Ahaslides من قبل أكثر من مليوني معلم وأخصائي أعمال في جميع أنحاء العالم. يمكن للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية لـ: * العمل: تعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية من خلال الاجتماعات التفاعلية. * التعليم: تعزيز المشاركة النشطة لتعزيز تجربة التعلم. * الحدث: تقديم أحداث لا تنسى مع تفاعل الجمهور في الوقت الحقيقي. لا تتطلب Ahaslides أي بطاقة ائتمان للتسجيل. يمكنك استخدام Ahaslides كتطبيق مستقل أو من خلال عمليات تكامله مع Slides و PowerPoint و Zoom و MS وأحداث RingCentral.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager عبارة عن منصة رائدة لإدارة الأحداث والضيوف والتي تمكن الشركات من تسهيل ترفيه العملاء وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار. فهو يوفر تقنية مريحة وبسيطة لإدارة التذاكر الرياضية والترفيهية للشركات، وإنشاء تجارب استثنائية لدورة حياة الضيف، وإعداد تقارير حول فعالية جميع المشاركات في الوقت الفعلي. TicketManager هو الاختيار من بين أكثر من 500 شركة معروفة عالميًا مثل Verizon وFedEx وAdidas وAnheuser-Busch وNissan وMastercard، بالإضافة إلى المئات من الفرق المحترفة والكلية في NFL وNBA وMLB وNHL وMLS وNCAA. يقع موقع TicketManager في كالاباساس، كاليفورنيا، وله ستة مكاتب على مستوى العالم لإدارة وأتمتة أكثر من 30 مليون دعوة وتسجيل وتذكرة كل عام.
TicketLab
ticketlab.co.uk
قم بإعداد الحدث الخاص بك وابدأ في بيع التذاكر اليوم! Ticketlab مجاني تمامًا وسهل الاستخدام للغاية وسنكون على استعداد لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تعمل على ربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يُحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. يمكن لمنظمي الأحداث بسهولة إعداد الأحداث وتخصيص أنواع التذاكر وإدارة ترتيبات الجلوس، مما يضمن عملية تخطيط سلسة وفعالة.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio عبارة عن منصة لتسجيل الأحداث تمكن المعلمين ومنظمي الأحداث من إنشاء صفحات الأحداث والتسجيل لأي فصل أو دورة تدريبية أو ورشة عمل أو جلسة تدريبية أو برنامج تعليمي أو حدث مماثل بسرعة وسهولة. إنه يتميز بتقنية رائدة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وحديثة، وأعلى مستوى من الأمان وفقًا لمعايير الصناعة، وخدمة عملاء من الدرجة الأولى. تم إنشاء كورسيزيو انطلاقًا من شغفنا بالتدريس والتعلم وتمكين الآخرين من متابعة مواهبهم وشغفهم بأكثر الطرق متعة وفعالية.
WhenNow
whennow.com
WhenNow هو حل لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وإصدار التذاكر للأحداث من أي حجم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث مخصصة وبيع التذاكر وتسجيل الحضور في الحدث باستخدام التطبيقات الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid.
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات العملاء والرد عليها بشكل مستمر. يقوم موظفوك ببساطة بالتحقق من جدول أعمالهم وإعداد وتقديم تجارب عملاء متميزة. بسيطة وفعالة وسهلة! مواعيد JRNI: تقديم المشاركات الفردية الفريدة من نوعها!. توفر رحلات حجز العملاء عبر الإنترنت المُحسّنة للتحويل من JRNI جدولة مواعيد 1-2-3 وأفضل تجربة في فئتها قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية. تسهل أداة الموظفين سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على موظفيك إدارة جميع جوانب المواعيد، بدءًا من إعادة الجدولة أو الإلغاء أو الحجز وحتى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج المواعيد. أحداث JRNI: تقديم مشاركات مخصصة من شخص إلى عدة أشخاص تزيد من الإيرادات والربحية، وتبني علاقات أقوى مع العملاء، وتحسن رضا العملاء وولائهم - على نطاق واسع. من ناحية العملاء، تقدم JRNI Events رحلات حجز قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية ومُحسّنة للتحويل لتسهيل التسجيل السريع. من ناحية الموظفين، تسهل أداة إدارة الأحداث سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على الموظفين الإشراف على الجوانب المهمة للأحداث، بدءًا من إدارة التذاكر إلى إضافة/إزالة الحاضرين إلى البث افتراضيًا. قائمة انتظار JRNI الافتراضية: تحسين تجربة العملاء عن طريق تقليل الخطوط وأوقات الانتظار. بالنسبة للعملاء، فإن قوائم الانتظار الافتراضية الذكية تلغي الحاجة إلى الانتظار فعليًا في الطابور. يمكنهم بسهولة الانضمام إلى قوائم الانتظار من أي جهاز، ثم تلقي تحديثات حول حالة قائمة الانتظار الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات النصية. من ناحية الموظفين، تسهل أداة الكونسيرج سهلة الاستخدام الخاصة بـ JRNI على الموظفين إدارة جميع جوانب قوائم الانتظار، بدءًا من إضافة العملاء في قائمة الانتظار أو إزالتهم أو إعادة تنظيمهم، إلى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج الزيارة. تحليلات JRNI: من خلال تتبع الإيرادات والتحويلات، يمكن لشركتك استخدام تحليلات JRNI لقياس عائد الاستثمار وفهم كيف أن التجارب الفردية والتجارب الفردية التي تقدمها تزيد من القيمة. من خلال فهم مقاييس تجربة العملاء - مثل وقت الانتظار والمهلة الزمنية - يمكن للشركات التأكد من أنها تقدم لعملائها أفضل خدمة ممكنة. ومن خلال بيانات تحسين القوى العاملة، مثل تقارير قدرة الموظفين، يمكن للشركات تحسين تخطيط القوى العاملة على مستوى الموقع الفردي والإقليمي ومستوى الموظفين. الموصلات وقابلية التوسعة تعمل على توسيع قدرات منصة JRNI من خلال مجموعة من التطبيقات المعدة مسبقًا وشركاء النظام البيئي. توفر الروابط الرئيسية حلولاً للمؤسسات والعملاء والاتصالات وتحسين القوى العاملة والبحث والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء منصة JRNI على مجموعة من التقنيات الحديثة باستخدام RESTful APIs. ومن خلال إطار عمل القابلية للتوسعة الخاص بنا، يمكن للعملاء توسيع القدرات الأساسية للنظام الأساسي من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة.
Eventsize
eventsize.com
تجربة الحياة! ابحث عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها وانضم إلى الأحداث القادمة في مدينتك
EventHub
eventhub.net
يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.
Booked it
booked.it
تبدأ قصتنا مع Licklist، التي تأسست في عام 2015 كمجتمع يجتمع فيه قطاع الحياة الليلية. بحلول عام 2020، كان لدينا 600000 مستخدم، وإجمالي مبيعات سنوية بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني و6000 مكان للحياة الليلية مدرجين. أصبحت علامتنا التجارية لقائمة الرغبات أقوى من أي وقت مضى. لكننا أردنا تعزيز خدماتنا. في عام 2019، بدأنا في تقديم برامج إدارة الحجز للشركات لسوق الأعمال عبر صناعة الترفيه والسفر والضيافة. انطلقت الأمور بالفعل في عام 2020 عندما ساعدنا مئات الأماكن على الاستعداد لإعادة فتحها بعد الإغلاق باستخدام تكنولوجيا مثل الطلب عبر الهاتف المحمول وحجز الطاولات. نحن نفخر بمساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى طريقة جديدة للعمل، ووضعها في وضع يسمح لها ليس بالبقاء على قيد الحياة فحسب، بل بالازدهار أيضًا. لدينا الآن أكثر من 600 شركة تستخدم Booked it والتي تشهد في المتوسط زيادة بنسبة 19% في الحجوزات وزيادة بنسبة 13% في الإنفاق لكل فرد. برنامج الحجز الخاص بنا سهل الاستخدام وغني بالميزات، وهو مصمم لزيادة رؤية المكان/الحدث/المهرجان الخاص بك، وتبسيط عملية الحجز لإزالة عقبات الشراء، وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand هو برنامج للتسجيل عبر الإنترنت وإدارة مجردة مناسب للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة، مع طموح لتخفيف معاناة منظمي الأحداث وتوفير تجربة سلسة للحاضرين.
ClassBento
classbento.com.au
يركز ClassBento على الفنون الممتعة والحرف اليدوية ودروس الطهي. وبسبب هذا التركيز، فإننا نقدم تجربة أفضل بكثير لهذه الفئة من مقدمي الخدمة الآخرين. نحن نقدم أدوات تساعد المعلمين على التقاط الحجوزات وإدارتها من مواقع الويب الخاصة بهم، للتواريخ العامة القابلة للحجز الفوري، وطلبات المجموعات الخاصة، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا. نحن نوفر أيضًا سوقًا رائدًا حيث يمكن للعملاء اكتشاف آلاف الفصول القريبة منهم أو حجزها افتراضيًا والحجز فيها. مهمتنا هي تمكين الفنانين والصناع المحليين، لتوفير الوقت وكسب المزيد. لدينا فرق محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم المحلي. نحن فخورون بالوصول إلى نهائيات أفضل منصة للأحداث مع Digiday وأيضًا فائزين بالتأثير الاجتماعي الإيجابي مع جوائز الأعمال الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo هو برنامج لتسجيل الأحداث يمكّنك من إنشاء حدث بسرعة، ويتيح للمستخدمين التسجيل ودفع ثمن التذاكر.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات الرأي، وتخصيص الأدوار، والسبورة البيضاء، والدردشة، والأسئلة والأجوبة، والتحليلات، والغرف الجانبية، والتسجيل - كل ما تحتاجه لعقد اجتماعات وندوات عبر الإنترنت وعروض تقديمية ناجحة.
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Farm Tour وSweetWater Brewing Co. وBig Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة العملاء لدينا بالمهارة في مساعدتك في كل ما قد تحتاجه.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيوف المجمعة/المجانية/الطاولة. يتم إطلاق حملات الند للند وصفحات التبرع عبر الإنترنت بسهولة وإقرانها بميزة النص للتبرع. يؤدي استخدام Swell إلى زيادة إيرادات الأحداث وتوفير الوقت وتوفير خطة احتياطية افتراضية وتمكين المؤسسات غير الربحية من الحصول على متبرعين جدد بفعالية. نحن ملتزمون تجاه المنظمات غير الربحية وتعكس خدمة العملاء لدينا هذا الالتزام.
Eventbee
eventbee.com
برنامج سهل الاستخدام للتسجيل عبر الإنترنت وحجز تذاكر الأحداث. قم ببيع تذاكر الأحداث عبر الإنترنت، واحصل على الأموال فورًا باستخدام منصة Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster هي منصة لإدارة الأحداث لأفضل الأحداث في العالم. نحن نقدم أدوات فعاليات قوية ورؤى فريدة لبناء العلاقات مع الضيوف ورعايتها وإتقانها. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية والمنظمات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني المخصص، واتصالات الرسائل النصية القصيرة وواتساب، وإدارة الضيوف، وتسجيل الوصول إلى الأحداث عبر الإنترنت وغير متصل، وإدارة الجلسات والسعة في الوقت الفعلي، ومخططات المقاعد الديناميكية، ورموز QR والمزيد.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti هي منصة نجاح الأحداث الرائدة التي تساعدك على إنشاء أحداث مباشرة وعبر الإنترنت ومختلطة. النوع الذي يعزز اللقاءات الهادفة ويبني علاقات قوية ويؤدي إلى أعمال أفضل. تعمل وظائف Lyyti الآلية للتسجيل والتواصل وإعداد التقارير والتعليقات على التأكد من نجاح كل حدث للمشاركين والمنظمين على حدٍ سواء.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء مواقع ويب للأحداث باستخدام ملفات تعريف المتحدثين وإضافة معلومات جدول الأعمال وتسجيل الحضور وإجراء الاستطلاعات وإرسال الدعوات وتتبعها وطباعة شارات الأحداث.
Micepad
micepad.co
Micepad هو مزود حائز على جوائز لبرامج إدارة الأحداث، مع تركيز فريد على التقاط البيانات من الأحداث المباشرة وعرضها.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap، أحد حلول Leap Event Technology، يرتقي بإصدار التذاكر بالخدمة الذاتية إلى مستوى جديد كليًا من خلال نظامه الأساسي سهل الاستخدام ومجموعة كاملة من الميزات والإعداد فائق السرعة. يوفر الحل صفحات أحداث ذات علامات تجارية، وأدوات ترويجية مدمجة، وخيارات التذاكر والقبول المرنة حتى يتمكن المنظمون من إنشاء أحداث رائعة في دقائق معدودة فقط. ولهذا السبب تختار الأماكن السياحية والمهرجانات والجولات والمسارح وغيرها الكثير موقع Ticketleap.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاختبار تنتج تجربة لا تُنسى للمشاركين - توفر حلاً ترفيهيًا لتوظيف الموارد البشرية والتدريب واستراتيجيات التسويق وغير ذلك الكثير.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمؤتمرات وورش العمل والمزيد.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة والتصويت والتقييم وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تتضمن الأداة أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إنشاء الاستطلاعات وتوليد الأفكار أمرًا سهلاً. بالنسبة لاجتماعات العمل على وجه التحديد، يضمن Feedbeo إمكانية المشاركة والمساهمة للجميع. يعد هذا النهج الشامل أمرًا أساسيًا لجمع رؤى قيمة واتخاذ قرارات أفضل. تتيح سهولة إنشاء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت باستخدام Feedbeo لمقدمي العروض التركيز على محتواهم بدلاً من التنقل بين البرامج المعقدة. لا يتطلب تصميمه سهل الاستخدام أي تدريب مسبق، مما يتيح الاستخدام الفوري والخالي من المتاعب. تعمل طريقة العرض الخاصة بإدارة استطلاعات الرأي الخاصة بك وطريقة عرض تقديمها لجمهورك مثل الرابط السحري. يؤدي هذا إلى حل المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في دمج الاقتراع عبر الإنترنت في برامج العروض التقديمية الأخرى، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التكامل.
Monterosa
monterosa.co
منصة واحدة، مشاركة مستمرة للمعجبين مرحبًا بك في سحابة التفاعل. الطريقة الحائزة على جوائز لإضفاء طابع الألعاب على منتجاتك الرقمية، بسرعة.
TicketSpice
ticketspice.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت واستضف الحدث الأكثر نجاحًا على الإطلاق مع TicketSpice. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق. بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط لكل تذكرة، ستوفر الآلاف، بينما تقدم تجربة حجز تذاكر بسيطة وسلسة. تتميز TicketSpice بالمرونة والغنية بالميزات، وتوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وحجز التذاكر في الوقت المناسب، والمقاعد المحجوزة، والمسح الضوئي عبر الهاتف المحمول، وشباك التذاكر، وخيارات البضائع، والمزيد. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التذاكر باهظة الثمن والمقيدة التي تضع شعارها أعلى صفحة التذاكر الخاصة بك، فسوف تحب كيف تمكنك TicketSpice من التحكم في تجربة التذاكر بأكملها. تقدم لك TicketSpice منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لبيع التذاكر وإدارة الحضور والتقاط البيانات والمزيد. مع ما يزيد عن 60.000 عميل واثني عشر عامًا من الخبرة، سنكون دليلك لأكثر الأحداث نجاحًا وربحية على الإطلاق.
ShowClix
showclix.com
تجاوز حدود حجز تذاكر الأحداث مع ShowClix. أنشئ صفحات أحداث ذات علامات تجارية كاملة، واستفد من أدوات التسويق والتحليلات المضمنة، واعمل مع خبراء الأحداث، والمزيد.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
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