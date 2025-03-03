برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

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يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Rike للفرق والمنظمات التي تتطلع إلى التعاون ، وإنشاء ، وتجاوزها كل يوم ، وتجلب كل من العمل وجميع العمل إلى مكان واحد لإزالة التعقيد ، وزيادة الإنتاجية ، وحرور الأشخاص للتركيز على عملهم الأكثر هدوءًا. من خلال القوة التي لا مثيل لها ، وتعدد الاستخدامات ، وحساسية ، فإن Rike هو الحل الوحيد لإدارة العمل التي ستحتاجها المنظمة إلى توسيع نطاقها وتحسينها والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. أكثر من 20،000 عميل سعداء يعملون على توصيل مستقبلهم ويجتمعون في Wrike ، بما في ذلك Estée Lauder و Hootsuite و Nielsen و Ogilvy و Siemens و Tiffany & Co. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
monday.com
monday.com
Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع التي تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع وعمل الفريق. اعتبارًا من عام 2020 ، تخدم الشركة 100000 منظمة ، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019 ، جمعت الشركة 150 مليون دولار ، بناءً على تقييم بقيمة 1.9 مليار دولار. فاز Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 عن الإنتاجية في فئة تطبيقات ، Mobile & Voice.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم" أجهزة الاستجابة الخاصة بالأجهزة والمعروفة أيضًا باسم أجهزة النقر. جمعت الشركة 20 ألف دولار من تمويل المشروع من Y Combinator في عام 2008.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة والتصويت والتقييم وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تتضمن الأداة أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إنشاء الاستطلاعات وتوليد الأفكار أمرًا سهلاً. بالنسبة لاجتماعات العمل على وجه التحديد، يضمن Feedbeo إمكانية المشاركة والمساهمة للجميع. يعد هذا النهج الشامل أمرًا أساسيًا لجمع رؤى قيمة واتخاذ قرارات أفضل. تتيح سهولة إنشاء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت باستخدام Feedbeo لمقدمي العروض التركيز على محتواهم بدلاً من التنقل بين البرامج المعقدة. لا يتطلب تصميمه سهل الاستخدام أي تدريب مسبق، مما يتيح الاستخدام الفوري والخالي من المتاعب. تعمل طريقة العرض الخاصة بإدارة استطلاعات الرأي الخاصة بك وطريقة عرض تقديمها لجمهورك مثل الرابط السحري. يؤدي هذا إلى حل المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في دمج الاقتراع عبر الإنترنت في برامج العروض التقديمية الأخرى، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التكامل.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم بتبسيط تسجيل وصول الحضور من خلال نظام الأكشاك البديهي والفعال لدينا. - تطبيق الحدث: عزز مشاركة المشاركين من خلال تطبيق حدث غني بالميزات وقابل للتخصيص. - التذاكر والتسجيل: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال نظام التذاكر سهل الاستخدام الخاص بنا. - استرجاع العملاء المحتملين: قم بزيادة فرص التواصل وتتبع المشاركة من خلال تقنية استرجاع العملاء المحتملين المتقدمة لدينا. مع Agorify، يتم تمكين منظمي الأحداث في جميع أنحاء العالم من إنشاء أحداث لا تُنسى وفعالة وذات جودة عالية ومنخفضة التكلفة.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أسئلة تفاعلية لإشراك الجمهور ويوفر خيارات للغات متعددة. كما أنه حاصل على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وISO 27001، مما يضمن الحماية المثلى للبيانات. كما أنه يتميز بمجموعة من الميزات بما في ذلك وظيفة PowerPoint الإضافية وتطبيق Microsoft Teams وخيارات العلامة التجارية وخدمات الأحداث الاحترافية والمزيد. يمكن للمستخدمين البدء من خلال وصف موضوعهم، وإدخال تفاصيل العرض التقديمي والجمهور، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء التفاعل والتصميم والمحتوى. كما أنه يوفر صورًا ورسومات ملهمة للمساعدة في إنشاء عروض تقديمية مذهلة.
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء ، في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو الانخراط في اختبارات المجموعات والواجبات والعروض التقديمية - شخصًا ومن بعد. يتم استخدام Quizizz من قبل أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب في جميع أنحاء العالم.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاختبار تنتج تجربة لا تُنسى للمشاركين - توفر حلاً ترفيهيًا لتوظيف الموارد البشرية والتدريب واستراتيجيات التسويق وغير ذلك الكثير.
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركات والمنظمين والهيئات التجارية الرائدة في آسيا والصين، بما في ذلك Amazon وApple وHKTDC وAlibaba وReed وغيرها الكثير. بفضل ميزات مثل قاعة المعارض التفاعلية، وأكشاك العارضين الديناميكية، ونماذج التسجيل عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، ومراحل المؤتمرات التفاعلية، فإننا نمثل الخدمة المفضلة للمؤسسات التي ترغب في توسيع نطاق جمهورها ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كان EventX يُعرف سابقًا باسم EventXtra.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول تجربة حدث في العالم سحابة (EXC) التي تم بناؤها لمساعدة الأشخاص على الانضمام إلى أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة تجارية Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال التجارب الغامرة والاتصال الهادئ. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث ، بما في ذلك المؤتمرات ، وندوات الويب ، واللقات ، وورش العمل ، وقاعات المدينة ، والمعارض الوظيفية ، والمعرض ، والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل Comcast و Forbes و Volvo و SAP و Hackerrank و University of Toronto آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet ، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب حدوث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك ، فإن أحداثنا ترى ما يقرب من 2x معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة ، وقد ساعد ذلك على المساهمة بزيادة 600 ٪ في تحويلات المبيعات.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تعمل على ربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يُحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. يمكن لمنظمي الأحداث بسهولة إعداد الأحداث وتخصيص أنواع التذاكر وإدارة ترتيبات الجلوس، مما يضمن عملية تخطيط سلسة وفعالة.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager عبارة عن منصة رائدة لإدارة الأحداث والضيوف والتي تمكن الشركات من تسهيل ترفيه العملاء وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار. فهو يوفر تقنية مريحة وبسيطة لإدارة التذاكر الرياضية والترفيهية للشركات، وإنشاء تجارب استثنائية لدورة حياة الضيف، وإعداد تقارير حول فعالية جميع المشاركات في الوقت الفعلي. TicketManager هو الاختيار من بين أكثر من 500 شركة معروفة عالميًا مثل Verizon وFedEx وAdidas وAnheuser-Busch وNissan وMastercard، بالإضافة إلى المئات من الفرق المحترفة والكلية في NFL وNBA وMLB وNHL وMLS وNCAA. يقع موقع TicketManager في كالاباساس، كاليفورنيا، وله ستة مكاتب على مستوى العالم لإدارة وأتمتة أكثر من 30 مليون دعوة وتسجيل وتذكرة كل عام.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio عبارة عن منصة لتسجيل الأحداث تمكن المعلمين ومنظمي الأحداث من إنشاء صفحات الأحداث والتسجيل لأي فصل أو دورة تدريبية أو ورشة عمل أو جلسة تدريبية أو برنامج تعليمي أو حدث مماثل بسرعة وسهولة. إنه يتميز بتقنية رائدة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وحديثة، وأعلى مستوى من الأمان وفقًا لمعايير الصناعة، وخدمة عملاء من الدرجة الأولى. تم إنشاء كورسيزيو انطلاقًا من شغفنا بالتدريس والتعلم وتمكين الآخرين من متابعة مواهبهم وشغفهم بأكثر الطرق متعة وفعالية.
WhenNow
whennow.com
WhenNow هو حل لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وإصدار التذاكر للأحداث من أي حجم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث مخصصة وبيع التذاكر وتسجيل الحضور في الحدث باستخدام التطبيقات الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid.
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات العملاء والرد عليها بشكل مستمر. يقوم موظفوك ببساطة بالتحقق من جدول أعمالهم وإعداد وتقديم تجارب عملاء متميزة. بسيطة وفعالة وسهلة! مواعيد JRNI: تقديم المشاركات الفردية الفريدة من نوعها!. توفر رحلات حجز العملاء عبر الإنترنت المُحسّنة للتحويل من JRNI جدولة مواعيد 1-2-3 وأفضل تجربة في فئتها قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية. تسهل أداة الموظفين سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على موظفيك إدارة جميع جوانب المواعيد، بدءًا من إعادة الجدولة أو الإلغاء أو الحجز وحتى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج المواعيد. أحداث JRNI: تقديم مشاركات مخصصة من شخص إلى عدة أشخاص تزيد من الإيرادات والربحية، وتبني علاقات أقوى مع العملاء، وتحسن رضا العملاء وولائهم - على نطاق واسع. من ناحية العملاء، تقدم JRNI Events رحلات حجز قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية ومُحسّنة للتحويل لتسهيل التسجيل السريع. من ناحية الموظفين، تسهل أداة إدارة الأحداث سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على الموظفين الإشراف على الجوانب المهمة للأحداث، بدءًا من إدارة التذاكر إلى إضافة/إزالة الحاضرين إلى البث افتراضيًا. قائمة انتظار JRNI الافتراضية: تحسين تجربة العملاء عن طريق تقليل الخطوط وأوقات الانتظار. بالنسبة للعملاء، فإن قوائم الانتظار الافتراضية الذكية تلغي الحاجة إلى الانتظار فعليًا في الطابور. يمكنهم بسهولة الانضمام إلى قوائم الانتظار من أي جهاز، ثم تلقي تحديثات حول حالة قائمة الانتظار الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات النصية. من ناحية الموظفين، تسهل أداة الكونسيرج سهلة الاستخدام الخاصة بـ JRNI على الموظفين إدارة جميع جوانب قوائم الانتظار، بدءًا من إضافة العملاء في قائمة الانتظار أو إزالتهم أو إعادة تنظيمهم، إلى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج الزيارة. تحليلات JRNI: من خلال تتبع الإيرادات والتحويلات، يمكن لشركتك استخدام تحليلات JRNI لقياس عائد الاستثمار وفهم كيف أن التجارب الفردية والتجارب الفردية التي تقدمها تزيد من القيمة. من خلال فهم مقاييس تجربة العملاء - مثل وقت الانتظار والمهلة الزمنية - يمكن للشركات التأكد من أنها تقدم لعملائها أفضل خدمة ممكنة. ومن خلال بيانات تحسين القوى العاملة، مثل تقارير قدرة الموظفين، يمكن للشركات تحسين تخطيط القوى العاملة على مستوى الموقع الفردي والإقليمي ومستوى الموظفين. الموصلات وقابلية التوسعة تعمل على توسيع قدرات منصة JRNI من خلال مجموعة من التطبيقات المعدة مسبقًا وشركاء النظام البيئي. توفر الروابط الرئيسية حلولاً للمؤسسات والعملاء والاتصالات وتحسين القوى العاملة والبحث والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء منصة JRNI على مجموعة من التقنيات الحديثة باستخدام RESTful APIs. ومن خلال إطار عمل القابلية للتوسعة الخاص بنا، يمكن للعملاء توسيع القدرات الأساسية للنظام الأساسي من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة.
Eventsize
eventsize.com
تجربة الحياة! ابحث عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها وانضم إلى الأحداث القادمة في مدينتك
EventHub
eventhub.net
يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.
Booked it
booked.it
تبدأ قصتنا مع Licklist، التي تأسست في عام 2015 كمجتمع يجتمع فيه قطاع الحياة الليلية. بحلول عام 2020، كان لدينا 600000 مستخدم، وإجمالي مبيعات سنوية بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني و6000 مكان للحياة الليلية مدرجين. أصبحت علامتنا التجارية لقائمة الرغبات أقوى من أي وقت مضى. لكننا أردنا تعزيز خدماتنا. في عام 2019، بدأنا في تقديم برامج إدارة الحجز للشركات لسوق الأعمال عبر صناعة الترفيه والسفر والضيافة. انطلقت الأمور بالفعل في عام 2020 عندما ساعدنا مئات الأماكن على الاستعداد لإعادة فتحها بعد الإغلاق باستخدام تكنولوجيا مثل الطلب عبر الهاتف المحمول وحجز الطاولات. نحن نفخر بمساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى طريقة جديدة للعمل، ووضعها في وضع يسمح لها ليس بالبقاء على قيد الحياة فحسب، بل بالازدهار أيضًا. لدينا الآن أكثر من 600 شركة تستخدم Booked it والتي تشهد في المتوسط زيادة بنسبة 19% في الحجوزات وزيادة بنسبة 13% في الإنفاق لكل فرد. برنامج الحجز الخاص بنا سهل الاستخدام وغني بالميزات، وهو مصمم لزيادة رؤية المكان/الحدث/المهرجان الخاص بك، وتبسيط عملية الحجز لإزالة عقبات الشراء، وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand هو برنامج للتسجيل عبر الإنترنت وإدارة مجردة مناسب للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة، مع طموح لتخفيف معاناة منظمي الأحداث وتوفير تجربة سلسة للحاضرين.
ClassBento
classbento.com.au
يركز ClassBento على الفنون الممتعة والحرف اليدوية ودروس الطهي. وبسبب هذا التركيز، فإننا نقدم تجربة أفضل بكثير لهذه الفئة من مقدمي الخدمة الآخرين. نحن نقدم أدوات تساعد المعلمين على التقاط الحجوزات وإدارتها من مواقع الويب الخاصة بهم، للتواريخ العامة القابلة للحجز الفوري، وطلبات المجموعات الخاصة، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا. نحن نوفر أيضًا سوقًا رائدًا حيث يمكن للعملاء اكتشاف آلاف الفصول القريبة منهم أو حجزها افتراضيًا والحجز فيها. مهمتنا هي تمكين الفنانين والصناع المحليين، لتوفير الوقت وكسب المزيد. لدينا فرق محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم المحلي. نحن فخورون بالوصول إلى نهائيات أفضل منصة للأحداث مع Digiday وأيضًا فائزين بالتأثير الاجتماعي الإيجابي مع جوائز الأعمال الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo هو برنامج لتسجيل الأحداث يمكّنك من إنشاء حدث بسرعة، ويتيح للمستخدمين التسجيل ودفع ثمن التذاكر.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات الرأي، وتخصيص الأدوار، والسبورة البيضاء، والدردشة، والأسئلة والأجوبة، والتحليلات، والغرف الجانبية، والتسجيل - كل ما تحتاجه لعقد اجتماعات وندوات عبر الإنترنت وعروض تقديمية ناجحة.
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Farm Tour وSweetWater Brewing Co. وBig Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة العملاء لدينا بالمهارة في مساعدتك في كل ما قد تحتاجه.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيوف المجمعة/المجانية/الطاولة. يتم إطلاق حملات الند للند وصفحات التبرع عبر الإنترنت بسهولة وإقرانها بميزة النص للتبرع. يؤدي استخدام Swell إلى زيادة إيرادات الأحداث وتوفير الوقت وتوفير خطة احتياطية افتراضية وتمكين المؤسسات غير الربحية من الحصول على متبرعين جدد بفعالية. نحن ملتزمون تجاه المنظمات غير الربحية وتعكس خدمة العملاء لدينا هذا الالتزام.
Eventbee
eventbee.com
برنامج سهل الاستخدام للتسجيل عبر الإنترنت وحجز تذاكر الأحداث. قم ببيع تذاكر الأحداث عبر الإنترنت، واحصل على الأموال فورًا باستخدام منصة Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster هي منصة لإدارة الأحداث لأفضل الأحداث في العالم. نحن نقدم أدوات فعاليات قوية ورؤى فريدة لبناء العلاقات مع الضيوف ورعايتها وإتقانها. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية والمنظمات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني المخصص، واتصالات الرسائل النصية القصيرة وواتساب، وإدارة الضيوف، وتسجيل الوصول إلى الأحداث عبر الإنترنت وغير متصل، وإدارة الجلسات والسعة في الوقت الفعلي، ومخططات المقاعد الديناميكية، ورموز QR والمزيد.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti هي منصة نجاح الأحداث الرائدة التي تساعدك على إنشاء أحداث مباشرة وعبر الإنترنت ومختلطة. النوع الذي يعزز اللقاءات الهادفة ويبني علاقات قوية ويؤدي إلى أعمال أفضل. تعمل وظائف Lyyti الآلية للتسجيل والتواصل وإعداد التقارير والتعليقات على التأكد من نجاح كل حدث للمشاركين والمنظمين على حدٍ سواء.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء مواقع ويب للأحداث باستخدام ملفات تعريف المتحدثين وإضافة معلومات جدول الأعمال وتسجيل الحضور وإجراء الاستطلاعات وإرسال الدعوات وتتبعها وطباعة شارات الأحداث.
Micepad
micepad.co
Micepad هو مزود حائز على جوائز لبرامج إدارة الأحداث، مع تركيز فريد على التقاط البيانات من الأحداث المباشرة وعرضها.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap، أحد حلول Leap Event Technology، يرتقي بإصدار التذاكر بالخدمة الذاتية إلى مستوى جديد كليًا من خلال نظامه الأساسي سهل الاستخدام ومجموعة كاملة من الميزات والإعداد فائق السرعة. يوفر الحل صفحات أحداث ذات علامات تجارية، وأدوات ترويجية مدمجة، وخيارات التذاكر والقبول المرنة حتى يتمكن المنظمون من إنشاء أحداث رائعة في دقائق معدودة فقط. ولهذا السبب تختار الأماكن السياحية والمهرجانات والجولات والمسارح وغيرها الكثير موقع Ticketleap.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
JotForm
jotform.com
موثوق به من قبل أكثر من 25 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فإن أشكال Jotform القوية ومجموعة أدوات عدم الرمز غير مرن بدرجة كافية للشركات الصغيرة والقوية بما يكفي للمؤسسات. يساعد Jotform المؤسسات على الانتقال من العمل المشغول إلى العمل أقل مع النماذج التي تستخدم المنطق المشروط ، وقبول المدفوعات ، وإنشاء التقارير ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد. تسهل منتجات Jotform من السهل على أي فريق تبسيط عملياته. الخيارات لا حدود لها مع قوالب Jotform التي تبلغ مساحتها 10،000 ، ومئات التكامل ، وحوالي 400 عنصر واجهة مستخدم. Jotform لديه الحل لمؤسستك ؛ أشكالنا القوية تحصل عليها!
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
Venuerific
venuerific.com
Venuerific هو برنامج شامل لإدارة الأماكن لأماكن الفعاليات الموجودة في جنوب شرق آسيا. استفادت مئات الشركات من ميزات برامج إدارة الأماكن المتقدمة مثل إدارة علاقات العملاء، وإعداد التقارير والإحصائيات، والجدولة الذكية، وإدارة الأماكن، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والدفع، وغيرها الكثير.
Mazévo
gomazevo.com
يقع مقر Mazévo بالقرب من دنفر، كولورادو، وقد بدأها في عام 2019 دين إيفانز، مؤسس Dean Evans and Associates ومبتكر نظام برامج الجدولة EMS. Mazévo هو فريق صغير ونشط مخصص لتقديم أفضل البرامج لجدولة الغرف والأحداث وأفضل خدمة للعملاء. يوفر Mazévo القدرة على جدولة كل مساحة الاجتماعات والفعاليات والفصول الدراسية دون الحاجة إلى حجز مزدوج. إنه نظام حديث قائم على السحابة مع عمليات طلب وموافقة مدمجة للغرفة تتعامل مع جميع تفاصيل الحدث مثل إعدادات الغرفة والفيديوهات وتقديم الطعام. إذا قمت بتحصيل رسوم مقابل المساحة والخدمات الخاصة بك، فإن Mazévo يسمح لك بتتبع جميع رسوم الأحداث. يعد Mazévo الحل الأمثل لجميع المؤسسات بمختلف أحجامها التي تحتاج إلى نظام يسهل على الموظفين الجدد مواكبة التطورات وإبقاء الجميع على اطلاع بكل تفاصيل الأحداث، حتى لا يضيع أي شيء في عملية التبديل. قم بزيارة موقعنا على الانترنت اليوم لمعرفة المزيد.
Time.ly
time.ly
برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يسمح لك بأن تكون مسؤولاً عن العلامة التجارية للحدث الخاص بك. - يدعم جميع أنواع الأحداث، مثل الفنون والموسيقى والرياضة والسياحة. - متوافق مع أي نوع من أماكن الفعاليات: المسارح والمتاحف والمعالم السياحية المحلية والمهرجانات والمزيد. - سهل الإعداد والتعلم والاستخدام. - ودية المحمول. - الخروج بسيطة وآمنة. - التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
Smeetz
smeetz.com
سواء كنت ترغب في تحسين التذاكر الخاصة بك ، أو تتبع رحلة الزوار الكاملة ، أو كنت ترغب في تحسين سير العمل الخاص بك لجعل عملك أكثر كفاءة ؛ حلنا التجاري الموحد في مناطق الجذب ، فإن القوة من الذكاء الاصطناعي سيكون حليفك للوصول إلى أهدافك.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
Locaboo
locaboo.com
نحن نعمل على توحيد سير العمل بالكامل لإدارة وحجز المساحة للمؤسسات والفرق الحديثة، بحيث يحصل الجميع على أسهل وصول ممكن إلى المساحة والرياضة والأحداث في وقت قصير جدًا وفي أي وقت وبدون أي جهد. Locaboo هي المنصة الرائدة لإدارة الأماكن الخاصة بالفضاء والرياضة والأحداث في أوروبا. منصتنا جاهزة للاستخدام في مساحات العمل وقاعات الاجتماعات وأماكن العمل المشتركة والمرافق الرياضية والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى غرف الثقافة والفعاليات والأسطول وغير ذلك الكثير...
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتعلمين أكثر صعوبة من أي وقت مضى -...
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase ، التجربة هي كل شيء! في الأصل مستوحاة من صيد الزبال ، تعتبر Goosechase منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمؤسسات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتفعيلها وتثقيفها. تم إنشاؤه عبر الإنترنت ولكنه لعب في العالم الواقعي ، ويجعل Goosechase المجتمعات إلى الحياة من خلال التحديات التفاعلية الجذابة المصممة لدعم المنظمات. تجعل المنصة البديهية من السهل جعل التأثير المتكرر والممتع والإيجابي على أي مجتمع. منذ الفقس في كندا في عام 2011 ، عملت Goosechase على مئات الآلاف من تجارب الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتعليمية والسياحية والترفيهية.
MeetMoji
meetmoji.com
يجمع MeetMoji بين مشاركة الجمهور وإنتاج الاجتماعات في تطبيق واحد. مما يسمح لك بتقديم أي شيء وإشراك الجميع دون كل التحولات المحرجة أو التحسس. يعمل MeetMoji في أي منصة اجتماعات عبر الإنترنت تدعم مشاركة الشاشة أو شخصيًا أو كليهما في نفس الوقت.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشاركين التفاعل بحرية باستخدام تطبيق Vevox للإجابة على استطلاعات الرأي أو المساهمة في الأسئلة والأجوبة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لم يكن منح موظفيك صوتًا والاستماع إلى تعليقاتهم أسهل من أي وقت مضى. ما الذي يجعلها جيدة جدا؟ Vevox هي تقنية مشاركة الموظفين الأكثر سهولة على الإطلاق، مع ميزات سهلة الاستخدام تم تحسينها بالشراكة مع عملاء مثلك تمامًا. يقول مستخدمو Vevox إن اجتماعات الاتصالات المختلطة الخاصة بهم قد تغيرت. إن البدء سريع وسهل ويمكن تشغيل النظام بشكل مستقل كأداة مستقلة، أو يتكامل بسلاسة مع تقنية الاجتماعات الحالية لديك، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وPowerPoint وغيرها من التقنيات، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة اجتماعات مختلطة ناجحة وجذابة . اجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية وديمقراطية - وأكثر متعة!
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