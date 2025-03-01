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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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monday.com
monday.com
Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع التي تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع وعمل الفريق. اعتبارًا من عام 2020 ، تخدم الشركة 100000 منظمة ، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019 ، جمعت الشركة 150 مليون دولار ، بناءً على تقييم بقيمة 1.9 مليار دولار. فاز Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 عن الإنتاجية في فئة تطبيقات ، Mobile & Voice.
ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء ، في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو الانخراط في اختبارات المجموعات والواجبات والعروض التقديمية - شخصًا ومن بعد. يتم استخدام Quizizz من قبل أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب في جميع أنحاء العالم.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول تجربة حدث في العالم سحابة (EXC) التي تم بناؤها لمساعدة الأشخاص على الانضمام إلى أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة تجارية Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال التجارب الغامرة والاتصال الهادئ. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث ، بما في ذلك المؤتمرات ، وندوات الويب ، واللقات ، وورش العمل ، وقاعات المدينة ، والمعارض الوظيفية ، والمعرض ، والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل Comcast و Forbes و Volvo و SAP و Hackerrank و University of Toronto آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet ، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب حدوث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك ، فإن أحداثنا ترى ما يقرب من 2x معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة ، وقد ساعد ذلك على المساهمة بزيادة 600 ٪ في تحويلات المبيعات.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
JotForm
jotform.com
موثوق به من قبل أكثر من 25 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فإن أشكال Jotform القوية ومجموعة أدوات عدم الرمز غير مرن بدرجة كافية للشركات الصغيرة والقوية بما يكفي للمؤسسات. يساعد Jotform المؤسسات على الانتقال من العمل المشغول إلى العمل أقل مع النماذج التي تستخدم المنطق المشروط ، وقبول المدفوعات ، وإنشاء التقارير ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد. تسهل منتجات Jotform من السهل على أي فريق تبسيط عملياته. الخيارات لا حدود لها مع قوالب Jotform التي تبلغ مساحتها 10،000 ، ومئات التكامل ، وحوالي 400 عنصر واجهة مستخدم. Jotform لديه الحل لمؤسستك ؛ أشكالنا القوية تحصل عليها!
Confetti
withconfetti.com
تتمثل مهمة Confetti في إحداث تغيير جذري في صناعة تخطيط الأحداث، وتبسيط العملية لكل من منظمي الأحداث والبائعين من خلال توفير تجربة عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة. ✨ نريد أن تجعل تجاربنا الحياة لا تُنسى وتمكين المؤسسات من بناء فرق أقوى وثقافة مؤسسية أفضل.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أسئلة تفاعلية لإشراك الجمهور ويوفر خيارات للغات متعددة. كما أنه حاصل على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وISO 27001، مما يضمن الحماية المثلى للبيانات. كما أنه يتميز بمجموعة من الميزات بما في ذلك وظيفة PowerPoint الإضافية وتطبيق Microsoft Teams وخيارات العلامة التجارية وخدمات الأحداث الاحترافية والمزيد. يمكن للمستخدمين البدء من خلال وصف موضوعهم، وإدخال تفاصيل العرض التقديمي والجمهور، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء التفاعل والتصميم والمحتوى. كما أنه يوفر صورًا ورسومات ملهمة للمساعدة في إنشاء عروض تقديمية مذهلة.
Sansan
sansan.com
Sansan هو حل لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة متعدد المنصات للشركات. تتمحور خدمة Sansan حول بطاقات العمل، وهي تمكنك من إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجهات الاتصال بسهولة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase ، التجربة هي كل شيء! في الأصل مستوحاة من صيد الزبال ، تعتبر Goosechase منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمؤسسات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتفعيلها وتثقيفها. تم إنشاؤه عبر الإنترنت ولكنه لعب في العالم الواقعي ، ويجعل Goosechase المجتمعات إلى الحياة من خلال التحديات التفاعلية الجذابة المصممة لدعم المنظمات. تجعل المنصة البديهية من السهل جعل التأثير المتكرر والممتع والإيجابي على أي مجتمع. منذ الفقس في كندا في عام 2011 ، عملت Goosechase على مئات الآلاف من تجارب الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتعليمية والسياحية والترفيهية.
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم" أجهزة الاستجابة الخاصة بالأجهزة والمعروفة أيضًا باسم أجهزة النقر. جمعت الشركة 20 ألف دولار من تمويل المشروع من Y Combinator في عام 2008.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاختبار تنتج تجربة لا تُنسى للمشاركين - توفر حلاً ترفيهيًا لتوظيف الموارد البشرية والتدريب واستراتيجيات التسويق وغير ذلك الكثير.
pretix
pretix.eu
Pretix هو برنامج تذاكر متطور للغاية ومتكامل: التسوق عبر الإنترنت وشباك التذاكر ومنافذ التذاكر مع التركيز على الخصوصية والأمان. تقدم pretix إمكانات كاملة متعددة اللغات، وهي قابلة للتكيف بشكل كبير مع الحدث الخاص بك وقابلة للتوسيع باستخدام المكونات الإضافية ومن خلال REST API. تم استخدام برنامجنا بنجاح في المؤتمرات والمهرجانات والحفلات الموسيقية والعروض والمعارض وورش العمل والمزيد في جميع أنحاء العالم. أسعارنا - 2.5% من المبيعات باستثناء مقدمي خدمات الدفع - خالية من المخاطر وشفافة تمامًا.
Smeetz
smeetz.com
سواء كنت ترغب في تحسين التذاكر الخاصة بك ، أو تتبع رحلة الزوار الكاملة ، أو كنت ترغب في تحسين سير العمل الخاص بك لجعل عملك أكثر كفاءة ؛ حلنا التجاري الموحد في مناطق الجذب ، فإن القوة من الذكاء الاصطناعي سيكون حليفك للوصول إلى أهدافك.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
Remo
remo.co
Remo عبارة عن منصة تجربة رقمية تتيح الاجتماعات والفعاليات التفاعلية التي تنافس الأنشطة المباشرة والشخصية. بمساعدة الطاولات والأرضيات والمباني المختلفة، توفر ريمو مساحة افتراضية تمكن الأشخاص من التحرك بحرية وإثارة "محادثات في الردهة" عفوية، وبناء علاقات حقيقية وذات مغزى تدوم إلى ما بعد الأحداث. يدعم Remo حالات استخدام متعددة مع اكتشاف المزيد من حالات الاستخدام في كل مرة! إذا كنت تعمل في مجال الاتصال والتواصل، فيمكن استخدام Remo لإجراء أحداث التواصل والمؤتمرات الافتراضية المباشرة ومعارض العمل والمعارض والمزيد! Remo عبارة عن منصة آمنة تمامًا تدعم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وهي الآن أيضًا معتمدة من SOC2 type 1. باستخدام Remo، يمكنك: 1. إنشاء أحداث افتراضية مذهلة قم بسهولة بإعداد الأحداث التي يهتم بها الضيوف في أقل من 15 دقيقة. 2. اكسر حاجز التكنولوجيا للمتحدثين والضيوف قم بتوصيل المتحدثين والضيوف بطريقة مرضية تمكن الجميع من الشعور بالاستماع والنشاط والإلهام. 3. قم بتخصيص مساحة الحدث الخاصة بك ووضع علامة تجارية عليها، يمكنك إنشاء البيئة والخبرة التي تريدها لضيوفك 4. عرض الرعاة لتضخيم الحدث الخاص بك احصل على المصداقية والإيرادات عندما تقوم بإنشاء فرص تفاعلية للرعاة للتواصل مع ضيوفك. تجربة سحر ريمو! خذ Remo لاختبار القيادة مع نسخة تجريبية مجانية خالية من المخاطر لمدة 14 يومًا هنا: https://remo.co/start-free-trial/.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم بتبسيط تسجيل وصول الحضور من خلال نظام الأكشاك البديهي والفعال لدينا. - تطبيق الحدث: عزز مشاركة المشاركين من خلال تطبيق حدث غني بالميزات وقابل للتخصيص. - التذاكر والتسجيل: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال نظام التذاكر سهل الاستخدام الخاص بنا. - استرجاع العملاء المحتملين: قم بزيادة فرص التواصل وتتبع المشاركة من خلال تقنية استرجاع العملاء المحتملين المتقدمة لدينا. مع Agorify، يتم تمكين منظمي الأحداث في جميع أنحاء العالم من إنشاء أحداث لا تُنسى وفعالة وذات جودة عالية ومنخفضة التكلفة.
boothX
boothx.app
في عالم الأعمال سريع الخطى اليوم، تعد الإدارة الفعالة للأحداث أمرًا ضروريًا للشركات لإنشاء تجارب مؤثرة والتواصل مع العملاء المحتملين. مع ظهور التكنولوجيا، يعتمد منظمو الأحداث بشكل متزايد على أدوات مبتكرة لتبسيط العمليات وزيادة عائدهم على الاستثمار. أحد هذه الحلول التي تم إطلاقها مؤخرًا هو BoothX. توفر هذه المنصة المتطورة مجموعة شاملة من الميزات المصممة لقياس عائد الاستثمار للأحداث أو المعارض التجارية، وتعزيز توليد العملاء المحتملين، وخفض التكاليف. التقاط العملاء المحتملين وإدارتهم بسهولة من خلال تطبيق استرداد العملاء المحتملين أحد أهم الجوانب في أي حدث هو توليد العملاء المحتملين. يعمل BoothX على تبسيط هذه العملية من خلال توفير تطبيق قوي لاسترجاع العملاء المحتملين متاح في نظامي التشغيل iOS وAndroid. يمكن للعارضين التقاط العملاء المحتملين بسرعة ودون عناء عن طريق مسح شارات الحضور أو مسح بطاقات العمل ضوئيًا أو إدخال معلوماتهم يدويًا. وهذا يلغي الحاجة إلى الأساليب الورقية المرهقة ويضمن عدم تفويت أي عملاء محتملين. تتبع النفقات المرتبطة بالأحداث غالبًا ما يتضمن حضور المعارض التجارية أو الأحداث استثمارات مالية كبيرة. من استئجار الأكشاك ونفقات السفر إلى المواد الترويجية والتوظيف، يمكن أن تكون إدارة تكاليف الحدث مهمة صعبة. ومع ذلك، يأتي BoothX للإنقاذ من خلال ميزة تتبع النفقات المتكاملة. تتيح المنصة للمؤسسات إمكانية تسجيل ومراقبة النفقات المرتبطة بكل حدث بسهولة. بدءًا من تتبع تكاليف بناء الأكشاك وحتى ضمانات تقديم الطعام والتسويق، توفر BoothX منصة مركزية لإدارة جميع النفقات المتعلقة بالحدث. يعمل نظام تتبع النفقات الشامل هذا على تمكين الشركات من تحليل أنماط إنفاقها وتحديد فرص توفير التكاليف واتخاذ قرارات مستنيرة للأحداث المستقبلية. من خلال الحصول على نظرة عامة واضحة على بياناتهم المالية، يمكن لمنظمي الأحداث تحسين تخصيص ميزانيتهم وزيادة عائدهم على الاستثمار إلى أقصى حد. تبني الاستدامة عن طريق خفض تكلفة الضمانات تقليديًا، غالبًا ما تتضمن الأحداث إنتاج كميات كبيرة من الضمانات المطبوعة مثل الكتيبات والنشرات وبطاقات العمل. ومع ذلك، تشجع BoothX على اتباع نهج أكثر استدامة من خلال تقديم البدائل الرقمية. يمكن للعارضين الاستفادة من ميزة الضمانات (المستند) الخاصة بالمنصة لإنشاء وتوزيع إصدارات إلكترونية من موادهم الترويجية. ومن خلال تقليل الاعتماد على المواد المطبوعة، يمكن للشركات تقليل التكاليف المرتبطة بالطباعة والشحن والتخزين بشكل كبير. علاوة على ذلك، يتماشى هذا النهج الصديق للبيئة مع التركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. مع BoothX، يمكن للعارضين إظهار التزامهم تجاه البيئة بشكل فعال مع توفير المال أيضًا. نقاط اتصال فورية مع العملاء عبر البريد الإلكتروني في العصر الرقمي الحالي، يعد التواصل الفعال وفي الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لبناء علاقات قوية مع العملاء. تدرك BoothX ذلك وتوفر للعارضين نقطة اتصال فورية مع العملاء المحتملين من خلال ميزة البريد الإلكتروني المتكاملة.
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإنشاء بيانات قيمة. حتى يومنا هذا، قامت Eventtia بتمكين أكثر من 7200 عميل مثل Pernod Ricard وDior وToyota ومجموعة Richemont ومجموعة Pierre Fabre لإنشاء وتنظيم أكثر من 30000 حدث حول العالم.
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل Skedda مع Microsoft365 وGoogle Workspace والمزيد، وقد فازت بجوائز من G2 وCapterra وSoftwareAdvice.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً. يمكن للمستخدمين الاختيار بين الدفع أولاً بأول، أو شراء أرصدة مقدمًا للحفظ. نقدم أيضًا للجمعيات الخيرية وB Corps وPTAs خصمًا بنسبة 20%. وإذا كان الحدث مجانيًا، فنحن كذلك. بمجرد تشغيل شباك التذاكر، تصبح الأحداث قابلة للتخصيص تمامًا ونقدم مجموعة كبيرة من الميزات. فكر في مخططات الجلوس، والتكامل مع الأدوات الشائعة، وتطبيق تسجيل الوصول المجاني، للمبتدئين. فريقنا صغير ولكنه قوي، مدفوع بالملاحظات ويركز على البساطة. نصدر أكثر من مليون تذكرة شهريًا للفعاليات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من مسرح الدمى العائم الوحيد في المملكة المتحدة وحتى وجبات الإفطار والغداء التي لا نهاية لها والتي تحمل طابع بيونسيه وكهوف سانتا التي بيعت بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نحن أيضًا أكبر منصة مستقلة لإصدار التذاكر في العالم. مع عدم وجود مستثمرين للرد عليهم، أو أهداف نمو غير واقعية. وهذا يسمح لنا بالنمو عن قصد - بهدف - بحيث يكون لكل تذكرة حدث يتم بيعها مع Ticket Tailor تأثير إيجابي. نحن محايدون للكربون (بعد أن عوضنا تاريخنا الكامل من الانبعاثات)، ونتبرع لقضايا المناخ مقابل كل تذكرة مباعة، وفي عام 2021 أصبحنا شركة B معتمدة، وننضم إلى مجتمع عالمي من الشركات التي تضع الناس والكوكب في المقام الأول.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إدارة الأحداث وتذاكر الأحداث في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تتقاضى الخدمة رسومًا لمنظمي الأحداث في مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت ، ما لم يكن الحدث مجانيًا. ناشفيل ، لندن ، كورك ، أمستردام ، دبلن ، برلين ، ملبورن ، ميندوزا ، مدريد ، وساو باولو. York Stock Exchange في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز Ticker EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه. موقع Show Less n للحدث، وبيع التذاكر، وتسويق الحدث، للتواصل مع الحضور، وتقديم الجلسات، وتحليل أداء الحدث، يحتوي Zoho Backstage على كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه.
zkipster
zkipster.com
zkipster هي منصة لإدارة الأحداث لأفضل الأحداث في العالم. نحن نقدم أدوات فعاليات قوية ورؤى فريدة لبناء العلاقات مع الضيوف ورعايتها وإتقانها. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية والمنظمات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني المخصص، واتصالات الرسائل النصية القصيرة وواتساب، وإدارة الضيوف، وتسجيل الوصول إلى الأحداث عبر الإنترنت وغير متصل، وإدارة الجلسات والسعة في الوقت الفعلي، ومخططات المقاعد الديناميكية، ورموز QR والمزيد.
Releventful
app.releventful.com
توفر Releventful لأصحاب الأعمال في مجال صناعة الأحداث مجموعة أدوات شاملة مصممة لإبقائهم منظمين ومتصلين، مع توفير الوقت والمال،
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Mazévo
gomazevo.com
يقع مقر Mazévo بالقرب من دنفر، كولورادو، وقد بدأها في عام 2019 دين إيفانز، مؤسس Dean Evans and Associates ومبتكر نظام برامج الجدولة EMS. Mazévo هو فريق صغير ونشط مخصص لتقديم أفضل البرامج لجدولة الغرف والأحداث وأفضل خدمة للعملاء. يوفر Mazévo القدرة على جدولة كل مساحة الاجتماعات والفعاليات والفصول الدراسية دون الحاجة إلى حجز مزدوج. إنه نظام حديث قائم على السحابة مع عمليات طلب وموافقة مدمجة للغرفة تتعامل مع جميع تفاصيل الحدث مثل إعدادات الغرفة والفيديوهات وتقديم الطعام. إذا قمت بتحصيل رسوم مقابل المساحة والخدمات الخاصة بك، فإن Mazévo يسمح لك بتتبع جميع رسوم الأحداث. يعد Mazévo الحل الأمثل لجميع المؤسسات بمختلف أحجامها التي تحتاج إلى نظام يسهل على الموظفين الجدد مواكبة التطورات وإبقاء الجميع على اطلاع بكل تفاصيل الأحداث، حتى لا يضيع أي شيء في عملية التبديل. قم بزيارة موقعنا على الانترنت اليوم لمعرفة المزيد.
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio عبارة عن منصة لتسجيل الأحداث تمكن المعلمين ومنظمي الأحداث من إنشاء صفحات الأحداث والتسجيل لأي فصل أو دورة تدريبية أو ورشة عمل أو جلسة تدريبية أو برنامج تعليمي أو حدث مماثل بسرعة وسهولة. إنه يتميز بتقنية رائدة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وحديثة، وأعلى مستوى من الأمان وفقًا لمعايير الصناعة، وخدمة عملاء من الدرجة الأولى. تم إنشاء كورسيزيو انطلاقًا من شغفنا بالتدريس والتعلم وتمكين الآخرين من متابعة مواهبهم وشغفهم بأكثر الطرق متعة وفعالية.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap، أحد حلول Leap Event Technology، يرتقي بإصدار التذاكر بالخدمة الذاتية إلى مستوى جديد كليًا من خلال نظامه الأساسي سهل الاستخدام ومجموعة كاملة من الميزات والإعداد فائق السرعة. يوفر الحل صفحات أحداث ذات علامات تجارية، وأدوات ترويجية مدمجة، وخيارات التذاكر والقبول المرنة حتى يتمكن المنظمون من إنشاء أحداث رائعة في دقائق معدودة فقط. ولهذا السبب تختار الأماكن السياحية والمهرجانات والجولات والمسارح وغيرها الكثير موقع Ticketleap.
Micepad
micepad.co
Micepad هو مزود حائز على جوائز لبرامج إدارة الأحداث، مع تركيز فريد على التقاط البيانات من الأحداث المباشرة وعرضها.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء مواقع ويب للأحداث باستخدام ملفات تعريف المتحدثين وإضافة معلومات جدول الأعمال وتسجيل الحضور وإجراء الاستطلاعات وإرسال الدعوات وتتبعها وطباعة شارات الأحداث.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti هي منصة نجاح الأحداث الرائدة التي تساعدك على إنشاء أحداث مباشرة وعبر الإنترنت ومختلطة. النوع الذي يعزز اللقاءات الهادفة ويبني علاقات قوية ويؤدي إلى أعمال أفضل. تعمل وظائف Lyyti الآلية للتسجيل والتواصل وإعداد التقارير والتعليقات على التأكد من نجاح كل حدث للمشاركين والمنظمين على حدٍ سواء.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات الرأي، وتخصيص الأدوار، والسبورة البيضاء، والدردشة، والأسئلة والأجوبة، والتحليلات، والغرف الجانبية، والتسجيل - كل ما تحتاجه لعقد اجتماعات وندوات عبر الإنترنت وعروض تقديمية ناجحة.
EventHub
eventhub.net
يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.
Booked it
booked.it
تبدأ قصتنا مع Licklist، التي تأسست في عام 2015 كمجتمع يجتمع فيه قطاع الحياة الليلية. بحلول عام 2020، كان لدينا 600000 مستخدم، وإجمالي مبيعات سنوية بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني و6000 مكان للحياة الليلية مدرجين. أصبحت علامتنا التجارية لقائمة الرغبات أقوى من أي وقت مضى. لكننا أردنا تعزيز خدماتنا. في عام 2019، بدأنا في تقديم برامج إدارة الحجز للشركات لسوق الأعمال عبر صناعة الترفيه والسفر والضيافة. انطلقت الأمور بالفعل في عام 2020 عندما ساعدنا مئات الأماكن على الاستعداد لإعادة فتحها بعد الإغلاق باستخدام تكنولوجيا مثل الطلب عبر الهاتف المحمول وحجز الطاولات. نحن نفخر بمساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى طريقة جديدة للعمل، ووضعها في وضع يسمح لها ليس بالبقاء على قيد الحياة فحسب، بل بالازدهار أيضًا. لدينا الآن أكثر من 600 شركة تستخدم Booked it والتي تشهد في المتوسط زيادة بنسبة 19% في الحجوزات وزيادة بنسبة 13% في الإنفاق لكل فرد. برنامج الحجز الخاص بنا سهل الاستخدام وغني بالميزات، وهو مصمم لزيادة رؤية المكان/الحدث/المهرجان الخاص بك، وتبسيط عملية الحجز لإزالة عقبات الشراء، وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand هو برنامج للتسجيل عبر الإنترنت وإدارة مجردة مناسب للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة، مع طموح لتخفيف معاناة منظمي الأحداث وتوفير تجربة سلسة للحاضرين.
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات العملاء والرد عليها بشكل مستمر. يقوم موظفوك ببساطة بالتحقق من جدول أعمالهم وإعداد وتقديم تجارب عملاء متميزة. بسيطة وفعالة وسهلة! مواعيد JRNI: تقديم المشاركات الفردية الفريدة من نوعها!. توفر رحلات حجز العملاء عبر الإنترنت المُحسّنة للتحويل من JRNI جدولة مواعيد 1-2-3 وأفضل تجربة في فئتها قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية. تسهل أداة الموظفين سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على موظفيك إدارة جميع جوانب المواعيد، بدءًا من إعادة الجدولة أو الإلغاء أو الحجز وحتى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج المواعيد. أحداث JRNI: تقديم مشاركات مخصصة من شخص إلى عدة أشخاص تزيد من الإيرادات والربحية، وتبني علاقات أقوى مع العملاء، وتحسن رضا العملاء وولائهم - على نطاق واسع. من ناحية العملاء، تقدم JRNI Events رحلات حجز قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية ومُحسّنة للتحويل لتسهيل التسجيل السريع. من ناحية الموظفين، تسهل أداة إدارة الأحداث سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على الموظفين الإشراف على الجوانب المهمة للأحداث، بدءًا من إدارة التذاكر إلى إضافة/إزالة الحاضرين إلى البث افتراضيًا. قائمة انتظار JRNI الافتراضية: تحسين تجربة العملاء عن طريق تقليل الخطوط وأوقات الانتظار. بالنسبة للعملاء، فإن قوائم الانتظار الافتراضية الذكية تلغي الحاجة إلى الانتظار فعليًا في الطابور. يمكنهم بسهولة الانضمام إلى قوائم الانتظار من أي جهاز، ثم تلقي تحديثات حول حالة قائمة الانتظار الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات النصية. من ناحية الموظفين، تسهل أداة الكونسيرج سهلة الاستخدام الخاصة بـ JRNI على الموظفين إدارة جميع جوانب قوائم الانتظار، بدءًا من إضافة العملاء في قائمة الانتظار أو إزالتهم أو إعادة تنظيمهم، إلى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج الزيارة. تحليلات JRNI: من خلال تتبع الإيرادات والتحويلات، يمكن لشركتك استخدام تحليلات JRNI لقياس عائد الاستثمار وفهم كيف أن التجارب الفردية والتجارب الفردية التي تقدمها تزيد من القيمة. من خلال فهم مقاييس تجربة العملاء - مثل وقت الانتظار والمهلة الزمنية - يمكن للشركات التأكد من أنها تقدم لعملائها أفضل خدمة ممكنة. ومن خلال بيانات تحسين القوى العاملة، مثل تقارير قدرة الموظفين، يمكن للشركات تحسين تخطيط القوى العاملة على مستوى الموقع الفردي والإقليمي ومستوى الموظفين. الموصلات وقابلية التوسعة تعمل على توسيع قدرات منصة JRNI من خلال مجموعة من التطبيقات المعدة مسبقًا وشركاء النظام البيئي. توفر الروابط الرئيسية حلولاً للمؤسسات والعملاء والاتصالات وتحسين القوى العاملة والبحث والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء منصة JRNI على مجموعة من التقنيات الحديثة باستخدام RESTful APIs. ومن خلال إطار عمل القابلية للتوسعة الخاص بنا، يمكن للعملاء توسيع القدرات الأساسية للنظام الأساسي من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة.
ClassBento
classbento.com.au
يركز ClassBento على الفنون الممتعة والحرف اليدوية ودروس الطهي. وبسبب هذا التركيز، فإننا نقدم تجربة أفضل بكثير لهذه الفئة من مقدمي الخدمة الآخرين. نحن نقدم أدوات تساعد المعلمين على التقاط الحجوزات وإدارتها من مواقع الويب الخاصة بهم، للتواريخ العامة القابلة للحجز الفوري، وطلبات المجموعات الخاصة، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا. نحن نوفر أيضًا سوقًا رائدًا حيث يمكن للعملاء اكتشاف آلاف الفصول القريبة منهم أو حجزها افتراضيًا والحجز فيها. مهمتنا هي تمكين الفنانين والصناع المحليين، لتوفير الوقت وكسب المزيد. لدينا فرق محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم المحلي. نحن فخورون بالوصول إلى نهائيات أفضل منصة للأحداث مع Digiday وأيضًا فائزين بالتأثير الاجتماعي الإيجابي مع جوائز الأعمال الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo هو برنامج لتسجيل الأحداث يمكّنك من إنشاء حدث بسرعة، ويتيح للمستخدمين التسجيل ودفع ثمن التذاكر.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيوف المجمعة/المجانية/الطاولة. يتم إطلاق حملات الند للند وصفحات التبرع عبر الإنترنت بسهولة وإقرانها بميزة النص للتبرع. يؤدي استخدام Swell إلى زيادة إيرادات الأحداث وتوفير الوقت وتوفير خطة احتياطية افتراضية وتمكين المؤسسات غير الربحية من الحصول على متبرعين جدد بفعالية. نحن ملتزمون تجاه المنظمات غير الربحية وتعكس خدمة العملاء لدينا هذا الالتزام.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
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