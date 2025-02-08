برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events عبارة عن برنامج لإصدار التذاكر، وإدارة الأحداث، ومنصة لجمع التبرعات/المنظم للأحداث، وأماكن الترفيه، والنوادي، والمهرجانات، والمؤتمرات، والمسارح، والمنتجين، والمروجين، والمنظمات غير الربحية، والمزيد.
EventRegist
eventregist.com
تسجيل الأحداث عبارة عن خدمة يمكن لأي شخص الإعلان بسهولة عن الأحداث والتسوية المسبقة والتطبيق وإدارة المشاركين.
AttendStar
attendstar.com
برنامج تذاكر الأحداث + التسويق والخدمات اللوجستية. استمتع بحدث مذهل مع الشركاء الذين يرشدونك إلى حدث مربح وساحر.
Weezevent
weezevent.com
أنشئ التذاكر المخصصة لك عبر الإنترنت في دقائق. ما عليك سوى إنشاء الحدث الخاص بك ونشره ببضع نقرات، أو دمج المكون الإضافي للتذاكر في موقع الويب الخاص بك وصفحة Facebook والاستعداد لبيع التذاكر الخاصة بك وإرسال دعواتك وتسجيل الحضور وإدارة عضوياتك عبر الإنترنت!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager عبارة عن منصة رائدة لإدارة الأحداث والضيوف والتي تمكن الشركات من تسهيل ترفيه العملاء وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار. فهو يوفر تقنية مريحة وبسيطة لإدارة التذاكر الرياضية والترفيهية للشركات، وإنشاء تجارب استثنائية لدورة حياة الضيف، وإعداد تقارير حول فعالية جميع المشاركات في الوقت الفعلي. TicketManager هو الاختيار من بين أكثر من 500 شركة معروفة عالميًا مثل Verizon وFedEx وAdidas وAnheuser-Busch وNissan وMastercard، بالإضافة إلى المئات من الفرق المحترفة والكلية في NFL وNBA وMLB وNHL وMLS وNCAA. يقع موقع TicketManager في كالاباساس، كاليفورنيا، وله ستة مكاتب على مستوى العالم لإدارة وأتمتة أكثر من 30 مليون دعوة وتسجيل وتذكرة كل عام.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تعمل على ربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يُحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. يمكن لمنظمي الأحداث بسهولة إعداد الأحداث وتخصيص أنواع التذاكر وإدارة ترتيبات الجلوس، مما يضمن عملية تخطيط سلسة وفعالة.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio عبارة عن منصة لتسجيل الأحداث تمكن المعلمين ومنظمي الأحداث من إنشاء صفحات الأحداث والتسجيل لأي فصل أو دورة تدريبية أو ورشة عمل أو جلسة تدريبية أو برنامج تعليمي أو حدث مماثل بسرعة وسهولة. إنه يتميز بتقنية رائدة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وحديثة، وأعلى مستوى من الأمان وفقًا لمعايير الصناعة، وخدمة عملاء من الدرجة الأولى. تم إنشاء كورسيزيو انطلاقًا من شغفنا بالتدريس والتعلم وتمكين الآخرين من متابعة مواهبهم وشغفهم بأكثر الطرق متعة وفعالية.
WhenNow
whennow.com
WhenNow هو حل لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وإصدار التذاكر للأحداث من أي حجم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث مخصصة وبيع التذاكر وتسجيل الحضور في الحدث باستخدام التطبيقات الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid.
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات العملاء والرد عليها بشكل مستمر. يقوم موظفوك ببساطة بالتحقق من جدول أعمالهم وإعداد وتقديم تجارب عملاء متميزة. بسيطة وفعالة وسهلة! مواعيد JRNI: تقديم المشاركات الفردية الفريدة من نوعها!. توفر رحلات حجز العملاء عبر الإنترنت المُحسّنة للتحويل من JRNI جدولة مواعيد 1-2-3 وأفضل تجربة في فئتها قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية. تسهل أداة الموظفين سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على موظفيك إدارة جميع جوانب المواعيد، بدءًا من إعادة الجدولة أو الإلغاء أو الحجز وحتى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج المواعيد. أحداث JRNI: تقديم مشاركات مخصصة من شخص إلى عدة أشخاص تزيد من الإيرادات والربحية، وتبني علاقات أقوى مع العملاء، وتحسن رضا العملاء وولائهم - على نطاق واسع. من ناحية العملاء، تقدم JRNI Events رحلات حجز قابلة للتخصيص لتناسب شكل ومظهر أي علامة تجارية ومُحسّنة للتحويل لتسهيل التسجيل السريع. من ناحية الموظفين، تسهل أداة إدارة الأحداث سهلة الاستخدام والبديهية الخاصة بـ JRNI على الموظفين الإشراف على الجوانب المهمة للأحداث، بدءًا من إدارة التذاكر إلى إضافة/إزالة الحاضرين إلى البث افتراضيًا. قائمة انتظار JRNI الافتراضية: تحسين تجربة العملاء عن طريق تقليل الخطوط وأوقات الانتظار. بالنسبة للعملاء، فإن قوائم الانتظار الافتراضية الذكية تلغي الحاجة إلى الانتظار فعليًا في الطابور. يمكنهم بسهولة الانضمام إلى قوائم الانتظار من أي جهاز، ثم تلقي تحديثات حول حالة قائمة الانتظار الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات النصية. من ناحية الموظفين، تسهل أداة الكونسيرج سهلة الاستخدام الخاصة بـ JRNI على الموظفين إدارة جميع جوانب قوائم الانتظار، بدءًا من إضافة العملاء في قائمة الانتظار أو إزالتهم أو إعادة تنظيمهم، إلى تتبع تفاصيل العملاء ونتائج الزيارة. تحليلات JRNI: من خلال تتبع الإيرادات والتحويلات، يمكن لشركتك استخدام تحليلات JRNI لقياس عائد الاستثمار وفهم كيف أن التجارب الفردية والتجارب الفردية التي تقدمها تزيد من القيمة. من خلال فهم مقاييس تجربة العملاء - مثل وقت الانتظار والمهلة الزمنية - يمكن للشركات التأكد من أنها تقدم لعملائها أفضل خدمة ممكنة. ومن خلال بيانات تحسين القوى العاملة، مثل تقارير قدرة الموظفين، يمكن للشركات تحسين تخطيط القوى العاملة على مستوى الموقع الفردي والإقليمي ومستوى الموظفين. الموصلات وقابلية التوسعة تعمل على توسيع قدرات منصة JRNI من خلال مجموعة من التطبيقات المعدة مسبقًا وشركاء النظام البيئي. توفر الروابط الرئيسية حلولاً للمؤسسات والعملاء والاتصالات وتحسين القوى العاملة والبحث والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء منصة JRNI على مجموعة من التقنيات الحديثة باستخدام RESTful APIs. ومن خلال إطار عمل القابلية للتوسعة الخاص بنا، يمكن للعملاء توسيع القدرات الأساسية للنظام الأساسي من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة.
Eventsize
eventsize.com
تجربة الحياة! ابحث عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها وانضم إلى الأحداث القادمة في مدينتك
EventHub
eventhub.net
يقوم EventHub بربط الحاضرين في الحدث الخاص بك بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من الحدث الخاص بك. يستفيد EventHub من قوة الأجهزة المحمولة وHTML5 لتقديم الأدوات ذات الصلة المستندة إلى الحضور.
Booked it
booked.it
تبدأ قصتنا مع Licklist، التي تأسست في عام 2015 كمجتمع يجتمع فيه قطاع الحياة الليلية. بحلول عام 2020، كان لدينا 600000 مستخدم، وإجمالي مبيعات سنوية بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني و6000 مكان للحياة الليلية مدرجين. أصبحت علامتنا التجارية لقائمة الرغبات أقوى من أي وقت مضى. لكننا أردنا تعزيز خدماتنا. في عام 2019، بدأنا في تقديم برامج إدارة الحجز للشركات لسوق الأعمال عبر صناعة الترفيه والسفر والضيافة. انطلقت الأمور بالفعل في عام 2020 عندما ساعدنا مئات الأماكن على الاستعداد لإعادة فتحها بعد الإغلاق باستخدام تكنولوجيا مثل الطلب عبر الهاتف المحمول وحجز الطاولات. نحن نفخر بمساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى طريقة جديدة للعمل، ووضعها في وضع يسمح لها ليس بالبقاء على قيد الحياة فحسب، بل بالازدهار أيضًا. لدينا الآن أكثر من 600 شركة تستخدم Booked it والتي تشهد في المتوسط زيادة بنسبة 19% في الحجوزات وزيادة بنسبة 13% في الإنفاق لكل فرد. برنامج الحجز الخاص بنا سهل الاستخدام وغني بالميزات، وهو مصمم لزيادة رؤية المكان/الحدث/المهرجان الخاص بك، وتبسيط عملية الحجز لإزالة عقبات الشراء، وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand هو برنامج للتسجيل عبر الإنترنت وإدارة مجردة مناسب للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة، مع طموح لتخفيف معاناة منظمي الأحداث وتوفير تجربة سلسة للحاضرين.
ClassBento
classbento.com.au
يركز ClassBento على الفنون الممتعة والحرف اليدوية ودروس الطهي. وبسبب هذا التركيز، فإننا نقدم تجربة أفضل بكثير لهذه الفئة من مقدمي الخدمة الآخرين. نحن نقدم أدوات تساعد المعلمين على التقاط الحجوزات وإدارتها من مواقع الويب الخاصة بهم، للتواريخ العامة القابلة للحجز الفوري، وطلبات المجموعات الخاصة، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا. نحن نوفر أيضًا سوقًا رائدًا حيث يمكن للعملاء اكتشاف آلاف الفصول القريبة منهم أو حجزها افتراضيًا والحجز فيها. مهمتنا هي تمكين الفنانين والصناع المحليين، لتوفير الوقت وكسب المزيد. لدينا فرق محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم المحلي. نحن فخورون بالوصول إلى نهائيات أفضل منصة للأحداث مع Digiday وأيضًا فائزين بالتأثير الاجتماعي الإيجابي مع جوائز الأعمال الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo هو برنامج لتسجيل الأحداث يمكّنك من إنشاء حدث بسرعة، ويتيح للمستخدمين التسجيل ودفع ثمن التذاكر.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات الرأي، وتخصيص الأدوار، والسبورة البيضاء، والدردشة، والأسئلة والأجوبة، والتحليلات، والغرف الجانبية، والتسجيل - كل ما تحتاجه لعقد اجتماعات وندوات عبر الإنترنت وعروض تقديمية ناجحة.
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Farm Tour وSweetWater Brewing Co. وBig Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة العملاء لدينا بالمهارة في مساعدتك في كل ما قد تحتاجه.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
توفر Swell حدثًا قائمًا على السحابة ومنصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت مع ميزات نظير إلى نظير. مع Swell، يمكن إطلاق الأحداث على الفور افتراضيًا باستخدام وحدة البث المباشر المدمجة لدينا. تم تصميمه من قبل محترفين في المنظمات غير الربحية، وهو يتمتع بعملية حجز أنيقة للتذاكر المشتراة ولكن أيضًا تذاكر الضيوف المجمعة/المجانية/الطاولة. يتم إطلاق حملات الند للند وصفحات التبرع عبر الإنترنت بسهولة وإقرانها بميزة النص للتبرع. يؤدي استخدام Swell إلى زيادة إيرادات الأحداث وتوفير الوقت وتوفير خطة احتياطية افتراضية وتمكين المؤسسات غير الربحية من الحصول على متبرعين جدد بفعالية. نحن ملتزمون تجاه المنظمات غير الربحية وتعكس خدمة العملاء لدينا هذا الالتزام.
Eventbee
eventbee.com
برنامج سهل الاستخدام للتسجيل عبر الإنترنت وحجز تذاكر الأحداث. قم ببيع تذاكر الأحداث عبر الإنترنت، واحصل على الأموال فورًا باستخدام منصة Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster هي منصة لإدارة الأحداث لأفضل الأحداث في العالم. نحن نقدم أدوات فعاليات قوية ورؤى فريدة لبناء العلاقات مع الضيوف ورعايتها وإتقانها. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية والمنظمات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني المخصص، واتصالات الرسائل النصية القصيرة وواتساب، وإدارة الضيوف، وتسجيل الوصول إلى الأحداث عبر الإنترنت وغير متصل، وإدارة الجلسات والسعة في الوقت الفعلي، ومخططات المقاعد الديناميكية، ورموز QR والمزيد.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti هي منصة نجاح الأحداث الرائدة التي تساعدك على إنشاء أحداث مباشرة وعبر الإنترنت ومختلطة. النوع الذي يعزز اللقاءات الهادفة ويبني علاقات قوية ويؤدي إلى أعمال أفضل. تعمل وظائف Lyyti الآلية للتسجيل والتواصل وإعداد التقارير والتعليقات على التأكد من نجاح كل حدث للمشاركين والمنظمين على حدٍ سواء.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء مواقع ويب للأحداث باستخدام ملفات تعريف المتحدثين وإضافة معلومات جدول الأعمال وتسجيل الحضور وإجراء الاستطلاعات وإرسال الدعوات وتتبعها وطباعة شارات الأحداث.
Micepad
micepad.co
Micepad هو مزود حائز على جوائز لبرامج إدارة الأحداث، مع تركيز فريد على التقاط البيانات من الأحداث المباشرة وعرضها.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap، أحد حلول Leap Event Technology، يرتقي بإصدار التذاكر بالخدمة الذاتية إلى مستوى جديد كليًا من خلال نظامه الأساسي سهل الاستخدام ومجموعة كاملة من الميزات والإعداد فائق السرعة. يوفر الحل صفحات أحداث ذات علامات تجارية، وأدوات ترويجية مدمجة، وخيارات التذاكر والقبول المرنة حتى يتمكن المنظمون من إنشاء أحداث رائعة في دقائق معدودة فقط. ولهذا السبب تختار الأماكن السياحية والمهرجانات والجولات والمسارح وغيرها الكثير موقع Ticketleap.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شبكتك أسهل من أي وقت مضى. اختر من بين قوالبنا الحصرية لتخصيصها بما يتناسب مع العلامة التجارية لشركتك، أو قم بتحميل التصميم الخاص بك واستفد من وظائف إدارة الأحداث وتتبعها وإصدار التذاكر المتكاملة تمامًا: الخيار لك، وفريقنا موجود لتسهيل الأمر.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Time.ly
time.ly
برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يسمح لك بأن تكون مسؤولاً عن العلامة التجارية للحدث الخاص بك. - يدعم جميع أنواع الأحداث، مثل الفنون والموسيقى والرياضة والسياحة. - متوافق مع أي نوع من أماكن الفعاليات: المسارح والمتاحف والمعالم السياحية المحلية والمهرجانات والمزيد. - سهل الإعداد والتعلم والاستخدام. - ودية المحمول. - الخروج بسيطة وآمنة. - التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمؤتمرات وورش العمل والمزيد.
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange عبارة عن نظام أساسي للمشاركة والتجربة في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل على تعميق المشاركة وتعزيز البيانات وتوفير تحليل وإجراءات أسرع وأسهل - حتى لا تضيع لحظة. ✔️ اعرض رؤى أفضل من خلال مشاركات أكثر ثراءً وتخصيصًا. اختر من بين طرق متعددة لتوحيد جمع البيانات الكمية والنوعية واكتشاف الفروق الدقيقة. ✔️ مع تحليل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة ThoughtExchange، يتم تحويل رؤى المشاركين إلى حلول قابلة للتنفيذ ومستهدفة في دقائق بدلاً من أشهر. ✔️ يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات مشاركتك، ويجمعها مع المعلومات السياقية حول مؤسستك، وينتج خطط عمل مخصصة للأفراد أو المجموعات - في غضون ثوانٍ. سواء كنت تركز على المشاركة الأساسية طويلة المدى أو تتطلع إلى الوصول إلى التعليقات المخصصة، فإن ThoughtExchange يدعم جميع برامج المشاركة الخاصة بك في نظام أساسي واحد.
QuestionPro
questionpro.com
يقدم QuestionPro برنامج استطلاع كامل عبر الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وإجراء التحليل الكمي والنوعي باستخدام نفس الأداة. يشتمل برنامجها سهل الاستخدام على منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات عبر الإنترنت. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب استطلاع مجاني وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة، وأكثر من 15 نوعًا منطقيًا، ومجموعة واسعة من تقارير الاستطلاع. وهو يوفر أدوات للوصول إلى المشاركين من خلال البريد الإلكتروني والنوافذ المنبثقة المتكاملة والرسائل النصية القصيرة ورمز الاستجابة السريعة وقنوات التواصل الاجتماعي. يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول غير المتصل بالإنترنت جمع البيانات من المشاركين حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود أو المعدوم بالإنترنت. يمكنك تمييز استطلاعاتك باستخدام سمات وشعار وألوان مخصصة والمزيد. تمكنك سماته الجاهزة والمخصصة من إنشاء استطلاعات للعلامة التجارية باستخدام شعارك وألوانك وخطوطك والمزيد. توفر لوحة معلومات التقرير في الوقت الفعلي نظرة عامة سريعة على أداء الاستطلاع، بالإضافة إلى ميزات للتعمق أكثر. ويقدم أكثر من 40 تقريرًا لكل من البيانات الكمية والنوعية، والتي يمكن تصديرها إلى تنسيقات قياسية مثل PDF وWord وSPSS وExcel. تتوافق استبيانات QuestionPro مع لوائح خصوصية البيانات وأمانها مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وISO 27001، وHIPAA، وغيرها الكثير. وهو يدعم التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا تابعًا لجهات خارجية، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق وأدوات الإنتاجية. وأفضل ما في الأمر هو أن فريق دعم العملاء متاح على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان نجاح مشروعك! مع أكثر من 10 ملايين مستخدم في 100 دولة، فقد قدمت برامج استطلاعات رأي لشركات Fortune 100 والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والباحثين الأفراد لأكثر من 20 عامًا. جرب حساب Essentials الآن. إنه مجاني مدى الحياة، ولا يتطلب بطاقة ائتمان، ويأتي مع أكثر من 80 ميزة — وهي الأعلى في صناعة برامج الاستطلاع!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هي الشركة الرائدة في السوق في توفير منصة تفاعلية قوية ومرنة لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة والاستطلاعات والسحوبات وأدوات مشاركة الجمهور الأخرى.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أسئلة تفاعلية لإشراك الجمهور ويوفر خيارات للغات متعددة. كما أنه حاصل على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وISO 27001، مما يضمن الحماية المثلى للبيانات. كما أنه يتميز بمجموعة من الميزات بما في ذلك وظيفة PowerPoint الإضافية وتطبيق Microsoft Teams وخيارات العلامة التجارية وخدمات الأحداث الاحترافية والمزيد. يمكن للمستخدمين البدء من خلال وصف موضوعهم، وإدخال تفاصيل العرض التقديمي والجمهور، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء التفاعل والتصميم والمحتوى. كما أنه يوفر صورًا ورسومات ملهمة للمساعدة في إنشاء عروض تقديمية مذهلة.
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخدمين المجانيين أسئلة غير محدودة، وإمكانية الوصول الكامل إلى جميع أنواع الشرائح.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيًا بثقة وشفافية تامتين. أجرى موقعElectionBuddy أكثر من 132000 انتخابات مع 19 مليون ناخب.
eBallot
eballot.com
eBallot هو مزود خدمات وبرمجيات تصويت عبر الإنترنت يجعل من السهل إجراء عمليات تصويت وانتخابات نزيهة وآمنة وفعالة. اختر بين منصتنا البسيطة المُدارة ذاتيًا أو إدارة التصويت كاملة الخدمات. تعمل إمكانيات التصويت الحديثة لدينا على تبسيط عملية اتخاذ القرار لديك.
Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشاركين التفاعل بحرية باستخدام تطبيق Vevox للإجابة على استطلاعات الرأي أو المساهمة في الأسئلة والأجوبة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لم يكن منح موظفيك صوتًا والاستماع إلى تعليقاتهم أسهل من أي وقت مضى. ما الذي يجعلها جيدة جدا؟ Vevox هي تقنية مشاركة الموظفين الأكثر سهولة على الإطلاق، مع ميزات سهلة الاستخدام تم تحسينها بالشراكة مع عملاء مثلك تمامًا. يقول مستخدمو Vevox إن اجتماعات الاتصالات المختلطة الخاصة بهم قد تغيرت. إن البدء سريع وسهل ويمكن تشغيل النظام بشكل مستقل كأداة مستقلة، أو يتكامل بسلاسة مع تقنية الاجتماعات الحالية لديك، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وPowerPoint وغيرها من التقنيات، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة اجتماعات مختلطة ناجحة وجذابة . اجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية وديمقراطية - وأكثر متعة!
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتعلمين أكثر صعوبة من أي وقت مضى -...
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على المجتمعات من خلال تحديات جذابة وتفاعلية مصممة لدعم المؤسسات. تسهل المنصة البديهية إحداث تأثير متكرر وممتع وإيجابي على أي مجتمع. منذ ظهورها في كندا في عام 2011، قامت Goosechase بدعم مئات الآلاف من بناء الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتجارب التعليمية والسياحية والترفيهية.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
VoxVote
voxvote.com
نظام استجابة الجمهور مجاني للتصويت المباشر مع جمهورك. قم بالتصويت عبر الإنترنت باستخدام أي متصفح للهواتف الذكية.
MeetMoji
meetmoji.com
يجمع MeetMoji بين مشاركة الجمهور وإنتاج الاجتماعات في تطبيق واحد. مما يسمح لك بتقديم أي شيء وإشراك الجميع دون كل التحولات المحرجة أو التحسس. يعمل MeetMoji في أي منصة اجتماعات عبر الإنترنت تدعم مشاركة الشاشة أو شخصيًا أو كليهما في نفس الوقت.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody عبارة عن منصة فعالة لإصدار تذاكر الأحداث التي تخلق تجربة سلسة لمقدمي الأحداث والحاضرين. باستخدام Yapsody، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء تذاكر قابلة للتخصيص، وتتبع مبيعات التذاكر، والترويج لأحداثهم باستخدام ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لمقدمي العروض قبول المدفوعات من خلال أكثر من 14 بوابة دفع وتسليم التذاكر من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو المطبوعات أو حتى تسجيل الوصول عند الباب، مما يخلق تجربة خالية من المتاعب. بفضل الأسعار التنافسية وخدمة العملاء الممتازة ومجموعة من الميزات التي تجعلها الخيار الأفضل لمنظمي الأحداث من جميع الأنواع، يعد Yapsody متجرًا شاملاً لإنشاء أحداث ناجحة.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!
Eventix
eventix.io
برنامج التذاكر عبر الإنترنت (SaaS) الذي تم إنشاؤه للتحويل. نحن نساعد منظمي الأحداث من جميع الأحجام على بيع أحداثهم بسرعة وسهولة. موثوق به من قبل أكثر من 16.000 عميل حول العالم. https://eventix.io
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