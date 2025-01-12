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برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل الوحيد لإدارة العمل الذي ستحتاجه أي مؤسسة على الإطلاق للتوسع والتحسين والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. يعمل أكثر من 20 ألف عميل سعيد على تعزيز مستقبلهم ويجتمعون معًا في Wrike، بما في ذلك Estée Lauder وHootsuite وNielsen وOgilvy وSiemens وTiffany & Co. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإنشاء بيانات قيمة. حتى يومنا هذا، قامت Eventtia بتمكين أكثر من 7200 عميل مثل Pernod Ricard وDior وToyota ومجموعة Richemont ومجموعة Pierre Fabre لإنشاء وتنظيم أكثر من 30000 حدث حول العالم.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركات والمنظمين والهيئات التجارية الرائدة في آسيا والصين، بما في ذلك Amazon وApple وHKTDC وAlibaba وReed وغيرها الكثير. بفضل ميزات مثل قاعة المعارض التفاعلية، وأكشاك العارضين الديناميكية، ونماذج التسجيل عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، ومراحل المؤتمرات التفاعلية، فإننا نمثل الخدمة المفضلة للمؤسسات التي ترغب في توسيع نطاق جمهورها ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كان EventX يُعرف سابقًا باسم EventXtra.
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim عبارة عن منصة أحداث افتراضية مبتكرة ذات ميزات تفاعلية تساعدك على استضافة أحداث جذابة. بفضل الأكشاك الافتراضية ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص، والدردشة المباشرة والفيديو، والتقارير التفصيلية حول مشاركة الزوار، يعد ExpoSim مثاليًا لاستضافة المعارض الافتراضية والمعارض التجارية والمزيد. تكمن قيمتنا الأساسية في توفير تجربة إدارة أحداث سلسة وخالية من المتاعب تعمل على زيادة مشاركة الحضور وتعرضهم إلى الحد الأقصى. نحن نستكشف أيضًا تنفيذ metaverse لنقل نظامنا الأساسي إلى المستوى التالي.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني بالضرورة أنه تمت إزالته - قم بإنشاء عالم يريد الناس أن يكونوا جزءًا منه. منصة Metaverse الرائدة في Breakroom مليئة بالميزات والوظائف القوية التي تجعل المستحيل ممكنًا. إنه يجعل من السهل عليك إنشاء وتخصيص عالمك الافتراضي الخاص بعلامتك التجارية على الفور، وهو مناسب لجميع أنواع تفاعل الجمهور. بدءًا من مساحات العمل الرقمية والمؤتمرات والفصول الدراسية الافتراضية وحتى مهرجانات الأفلام وإطلاق الكتب والمناسبات الاجتماعية، تمنحك Breakroom المرونة اللازمة للقيام بكل ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية مرتبط بالسوق المدمج في غضون دقائق، حيث يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأصول ثلاثية الأبعاد، أو يمكنك تحقيق الدخل من أصولك الخاصة. توفر بيئة Breakroom ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص بالكامل إمكانات إبداعية لا حصر لها لإنشاء عالمك كما تراه بالضبط. وتمنحك Unity SDK فرصًا غير محدودة للتخصيص، مما يجعل من السهل تحميل المناطق المخصصة أو المحتوى أو الألعاب أو أي أصول ثلاثية الأبعاد أخرى يصممها فريقك. الحلول تجارب غامرة بدءًا من مهرجانات الأفلام وعروض الأزياء وحتى إطلاق الكتب وفعاليات التواصل، كل شيء ممكن مع Breakroom. قم بإشراك الأشخاص في المجال الرقمي من خلال تجربة علامة تجارية غامرة تلهم تفاعل الجمهور. لديك لوحة قماشية فارغة لإنشاء ما تريد – العالم الافتراضي هو محارتك. المقر الرقمي أعد تصور العمل عن بعد من خلال مكان عمل افتراضي قابل للتخصيص بالكامل. تشمل الميزات غرف الاجتماعات والمكاتب والقاعات والمساحات الاجتماعية حيث يمكن للموظفين التواصل والاختلاط معًا. من خلال مشاركة الشاشة وكاميرا الويب والسبورات البيضاء وأدوات المراسلة، سيكون المقر الرئيسي الرقمي الخاص بك مركزًا للنشاط التعاوني. الأحداث الافتراضية منصة للأحداث الافتراضية تتيح لك التواصل مع الجماهير بطريقة جديدة تمامًا. سد الفجوة بين الأحداث الفعلية وعبر الإنترنت باستخدام حل الأحداث الافتراضية ثلاثية الأبعاد للمؤتمرات وفعاليات التواصل والمعارض والمزيد، مما يخلق تجربة رقمية فريدة وغامرة لإشراك جمهورك. الفصول الدراسية الافتراضية اجعل التعلم عن بعد ينبض بالحياة من خلال الفصول الدراسية الافتراضية الغامرة والقابلة للتخصيص في Breakroom. فصل دراسي ثلاثي الأبعاد حيث يمكن للمتعلمين التعاون والمشاركة في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. قم بإنشاء تجربة تعليمية تفاعلية حقًا باستخدام أدوات التعاون والتقييم المضمنة للحفاظ على تحفيز المتعلمين وتفاعلهم.
Connect My Event
connectmyevent.com
منصة أحداث قابلة للتخصيص بالكامل لاستضافة الأحداث الافتراضية والمختلطة. مهما كان الحدث الخاص بك، ومهما كان جمهورك كبيرًا أو صغيرًا، قم ببنائه على طريقتك وتقديمه بسلاسة. يمكن تنظيم وإدارة وتقديم المؤتمرات والعروض الحية وعمليات الإطلاق والمعارض التجارية والمعارض والبث المباشر والبرامج الأكاديمية وغير ذلك الكثير من خلال منصتنا التي يتحكم فيها المستخدم بالكامل
EventLive
eventlive.pro
EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، بما في ذلك القدرة على إيقاف البث مؤقتًا واستئنافه، وتنزيل الفيديو ونسخه احتياطيًا، وتخصيص صفحة الحدث بشعار ورسالة ترحيب وصورة غلاف أو فيديو. لدى EventLive أسعار لكل حدث، مع خصومات متاحة لشراء أحداث متعددة. لا يوجد اشتراك. فهو يوفر ضمان استعادة الأموال والدعم البشري الحقيقي.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم بتبسيط تسجيل وصول الحضور من خلال نظام الأكشاك البديهي والفعال لدينا. - تطبيق الحدث: عزز مشاركة المشاركين من خلال تطبيق حدث غني بالميزات وقابل للتخصيص. - التذاكر والتسجيل: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال نظام التذاكر سهل الاستخدام الخاص بنا. - استرجاع العملاء المحتملين: قم بزيادة فرص التواصل وتتبع المشاركة من خلال تقنية استرجاع العملاء المحتملين المتقدمة لدينا. مع Agorify، يتم تمكين منظمي الأحداث في جميع أنحاء العالم من إنشاء أحداث لا تُنسى وفعالة وذات جودة عالية ومنخفضة التكلفة.
EventsMo
eventsmo.com
تساعد EventsMo في إنشاء تجربة حدث لا تُنسى. البداية إلى النهاية. نحن نقدم حلاً شاملاً للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة بجميع أحجامها. تعمل منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا على تحسين تجربة الحدث الخاص بك، وتعزيز المشاركة، وربط الحضور وشبكات المندوبين. بدءًا من نظام التسجيل/حجز التذاكر بالخدمة الذاتية وحتى تطبيقات الهاتف المحمول/الويب المخصصة للأحداث وكل شيء بينهما، فإننا نمكنك من إنشاء أفضل تجربة حدث ممكنة.
Eventee
eventee.co
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، والبث المباشر، وحجوزات ورشة العمل، وملف الأخبار، والشبكات، وعرض الشركاء، والتكاملات المخصصة، والعلامات التجارية المخصصة، وتحليلات الأحداث، والمزيد. ابدأ تجربتك المجانية على https://eventee.co!
Bettercast
bettercast.com.au
يوفر Bettercast طريقة فعالة وممتعة لإدارة مشاريعك الإبداعية. تعمل منصة إدارة الأحداث والبث البديهية هذه على تسهيل إعداد الأحداث وتشغيلها لمديري الأحداث والأماكن وموظفي AV والأهم من ذلك للحاضرين. يحتوي على نظام تذاكر الأحداث الافتراضية المدمج، والقدرة على البث (مع أو بدون تذاكر)، ويمكن استخدامه في الأحداث المختلطة، بالإضافة إلى القدرة على إعداد مؤتمرات كاملة عبر الإنترنت مع ميزات مثل الرعاة، وسير المتحدث، ولقطات الرأس، والروابط الاجتماعية والتكامل Slido وأكثر!
Evenium
corp.evenium.com
يوفر Eventium تقنية بديهية حتى تتمكن من إدارة الأحداث الخاصة بك بسهولة، مع توفير تجربة أفضل وأكثر جاذبية للحاضرين. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع توفير البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. بفضل التفاعل في جوهره، يمكّنك Eventium من إنشاء بيئات تعليمية ديناميكية وتفاعلية تسمح للمشاركين بالتفاعل مع المحتوى والمتحدثين وبعضهم البعض - كل ذلك في الوقت الفعلي. حجز التذاكر والتسجيل ضمان عملية تسجيل سلسة للجميع - بما فيهم أنت: • إدارة التسجيل وإصدار التذاكر والدفع في مكان واحد. • قم بإنشاء موقع ويب مخصص للحدث باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب سهلة الاستخدام. • سهولة التسجيل عبر الإنترنت لكل من المتحدثين والحضور. • التذكيرات الآلية ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والتحليلات التفصيلية. إدارة الأحداث ركز على تقديم تجربة جذابة للمشاركين بينما نهتم بالأمور اللوجستية: • إنشاء جداول أعمال وجداول زمنية مخصصة. • إدارة الحضور والمتحدثين والجهات الراعية والعارضين في مكان واحد. • الوصول إلى تحليلات مفصلة وإعداد التقارير لإرشاد عملية صنع القرار الاستراتيجي بشكل أفضل. • نظرة عامة وإدارة قوائم الغرف ومسارات السفر بسهولة. التفاعل قم بتوسيع نطاق وصولك واجعل الحدث الخاص بك أكثر شمولاً مما يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانضمام بغض النظر عن موقعهم، مع تقديم تجربة تعليمية جذابة: • البث المباشر والتعاون • استطلاعات الرأي المباشرة وجلسات الأسئلة والأجوبة • فرص التواصل الافتراضية منصتنا سهلة الاستخدام و مصممة لجعل تجربة الحدث سلسة وفعالة. لا تفوت هذه الفرصة للارتقاء بحدثك القادم وترك انطباع دائم لدى الحضور. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وتحديد موعد للعرض التوضيحي.
Tripleseat
tripleseat.com
كل ما تحتاجه للمناسبات الخاصة في مطعمك أو فندقك أو مكانك الفريد في منصة واحدة للمبيعات والفعاليات. نظرًا لعدم وجود حدثين متماثلين، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي لإدارة الأحداث يمكنه العمل بالوتيرة السريعة التي تعمل بها. يجعل Tripleseat الحجز والتخطيط لأي حدث مهما كان حجمه أمرًا سهلاً: - رؤى شاملة عن عملك من خلال تقارير مخصصة - تواصل بشكل أفضل مع ضيوفك - احصل على الودائع والمدفوعات بشكل أسرع من أي وقت مضى - أبقِ فريقك بأكمله على اطلاع بنفس الصفحة
StreamCart
streamcart.com
StreamCart عبارة عن منصة اتصالات متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة الندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والأحداث الافتراضية وتسجيل الأحداث في الموقع والتفاعل المباشر وغير ذلك الكثير.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk عبارة عن منصة دردشة جماعية مبتكرة للشركات عبر الإنترنت. فهو يمكّن الناشرين عبر الإنترنت من بناء مجتمع والتفاعل بطلاقة على أرضهم من خلال إجراء نفس المحادثة على موقع الويب الخاص بهم وصفحة Facebook وموقع الهاتف المحمول.
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B أحد برامج إدارة الأحداث (EMS) الأكثر شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير فعاليات خاصة بشركتك، أو معارض تجارية، أو تجمعات مجتمعية، فإننا نساعدك على تبسيط عملية تنظيم أحداثك المتعددة مع زيادة المشاركة إلى الحد الأقصى. **الأرقام الرئيسية** - أكثر من 3 ملايين مستخدم - 2300 حدث تتم إدارتها على المنصة في عام 2022 - أكثر من 500 عميل - 60 موظفًا - 14 عامًا من الخبرة
Watchity
watchity.com
Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمكانات إدارة الأحداث والمحتوى المستندة إلى البيانات، وإنتاج الفيديو الاحترافي المباشر وعند الطلب، والويب متعدد القنوات، والشبكة الداخلية، وتوزيع الوسائط الاجتماعية، ومشاركة الجمهور وتفاعله. تقدم Watchity حلولاً محددة للندوات عبر الإنترنت والأحداث التفاعلية، والبث على الشبكات الاجتماعية، وتسجيل الفيديو وتحريره مما يرفع مستوى المحتوى ويحوله إلى تجارب لا تُنسى لإيقاظ المزيد من المشاعر لدى الجمهور وتعزيز مكانة العلامة التجارية. ** فيديو اجتماعي - قم بإنتاج محتوى وأحداث لوسائل التواصل الاجتماعي: - البساطة والسرعة في إنتاج وتوزيع الأحداث الحية والمحتويات السمعية والبصرية. - فيديو يشبه التلفاز ويتكيف مع كل شبكة اجتماعية، مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وأكثر من ذلك بكثير. - البث المتعدد عبر جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتنسيقات مكيفة وسعة غير محدودة. - إنشاء مقاطع من البث المباشر ومشاركتها بسهولة دون انتظار انتهاء البث. ** ندوات عبر الإنترنت وأحداث - إنشاء ندوات وأحداث عبر الإنترنت تفاعلية ومهنية: - إدارة شاملة للأحداث من خلال الصفحات المقصودة والتسجيلات وأتمتة البريد الإلكتروني والتفاعل وإعداد التقارير. - فيديو ديناميكي يشبه التلفاز مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وغير ذلك الكثير. - غرفة أحداث آمنة وسهلة الاستخدام وتفاعلية مزودة بعناصر تحكم في البث والعرض بدقة FullHD. - قم بتضمين رمز لدمج غرفة الحدث في موقع الويب الخاص بك أو البوابة الإلكترونية وتخصيصها بالكامل مع علامتك التجارية. ** مركز المحتوى - قم بتسجيل وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو لبوابة شركتك: - قم بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك، وإضافة العلامات، وتصنيفها إلى مجموعات، وتأمينها، ونشرها لجمهورك. - قم بتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك وقم بتحريرها لإضافة المقدمات والتعليقات التوضيحية وموسيقى الخلفية والمزيد. - مشغل فيديو قابل للتضمين يعتمد على المتصفح، مع دفق متعدد معدل البت وعناصر تحكم متقدمة في العرض. - تحليلات الفيديو لاكتشاف وتحليل جميع المعلومات المتعلقة باستهلاك محتوى الجمهور.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet عبارة عن منصة أحداث SaaS مبتكرة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. تسمح المنصة للمنظمين بإدارة المعارض والمؤتمرات التجارية ذات عائد استثمار فعال من خلال إبقاء الجمهور منخرطًا في أدوات إدارة الأحداث وأدوات الاتصال عبر الويب والتطبيقات سهلة الاستخدام. قم بإنشاء مجموعات بث مباشر وجلسات وقاعات معارض وأكشاك افتراضية للعارضين وملفات تعريفية للرعاة بشكل غير محدود. احتفظ بالحاضرين من خلال إشعارات الويب والتطبيقات ومناقشات الفيديو والنص والمحادثات والاجتماعات المباشرة عبر الإنترنت. تزويد الرعاة والعارضين بأدوات ترويجية واتصالات قوية تساعدهم على جذب المزيد من العملاء. تتبع نشاط المستخدمين في الحدث واحصل على تقارير مفصلة في الوقت الفعلي.
RSVPify
rsvpify.com
منصة رائدة لحجز التذاكر وإدارة الأحداث عبر الإنترنت، تحظى بثقة 30% من قائمة Fortune 500. قم بإدارة الأحداث الكبيرة والصغيرة بسهولة وسلط الضوء على علامتك التجارية. ميزات قوية بما في ذلك دعوات البريد الإلكتروني، والتسجيل عبر الإنترنت والرد على الدعوة، وجمع البيانات المخصصة، وإدارة قائمة الضيوف، وتفضيلات القائمة، وإدارة الأحداث الفرعية، وخصوصية / حصرية الحدث، ومخططات الجلوس بالسحب والإفلات، وتسجيل الوصول، وغير ذلك الكثير.
Cadence
eventcadence.com
Cadence عبارة عن منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ وتجربة حدث أحلامك شخصيًا أو افتراضيًا. بفضل الصور المذهلة والألوان المخصصة والشعارات الفريدة، ستصبح هوية علامتك التجارية امتدادًا لمنصتنا. سواء كان مؤتمرًا افتراضيًا للشركة أو مهرجانًا موسيقيًا، فإننا نسعى جاهدين لتنظيم الأحداث التي تترك أثرًا دائمًا.
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو جدول أعمالك ومشاركته، وإنشاء مواقع ويب وتطبيقات أحداث رائعة، وإدارة المهام، وجدولة جميع أنشطتك في الموقع، والتعاون بسهولة. كل ذلك بسعر يعني أنك ستجني المال من استخدام Joi.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق التواصل والمشاركة المخصصة القابلة للتخصيص بالكامل.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway عبارة عن منصة أحداث افتراضية تجعل من السهل والبسيط على منظمي الأحداث جمع جمهورهم معًا والتواصل وبناء علاقات هادفة. يساعد تطبيق Meetaway الحاضرين على مقابلة الأشخاص الذين يرغبون في مقابلتهم. عند إعداد حدث ما، يمكن للمنظمين إعداد معايير مطابقة تعكس أهداف الحدث والجمهور، ويمكن للحاضرين أيضًا إخبار Meetaway بالشخص الذي يريدون مقابلته على وجه التحديد (أو يريدون تجنبه). يأخذ Meetaway هذه المعلومات، ويجري أفضل المطابقات، ويقوم تلقائيًا بتدوير الحاضرين لسلسلة من المحادثات 1:1. تجربة المستخدم خطية وسلسة، وعملية الإعداد بديهية وبسيطة. من خلال Meetaway، يمكنك تشغيل أحداث التواصل المستقلة أو دمجها كجزء من حدث أو مؤتمر افتراضي أكبر. يفضل الحضور التواصل عبر Meetaway بدلاً من التواصل شخصيًا - تعال واكتشف السبب!
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
نحن نجعل المعقد بسيطا. Deal Room هي منصة إدارة الأحداث البسيطة والشاملة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. ببساطة قم بالتنظيم. ببساطة قم بالتخصيص. ببساطة الشبكة. - أفضل تجربة للتواصل مع وظائف شاملة - ميزات وتكاملات مدمجة - حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية وإدارة النجاح ما عليك سوى تنظيم الأحداث باستخدام الوظائف الشاملة في Deal Room. - اجتماعات فردية، ومشاركة الحضور من خلال الحجز المسبق، والشبكات الفعالة - عدد غير محدود من الجلسات المتوازية، والموائد المستديرة، والغرف الجانبية - التقاط العملاء المحتملين باستخدام أداة التحليلات الشاملة - التكامل مع منصات التذاكر والبث المباشر والاستوديو - دعم العملاء الحقيقي مع مخصص فريق نجاح الحدث - منطقة المعرض الافتراضية للرعاة والعارضين نحن نقدم لمنظمي الحدث أداة للتواصل لزيادة إنتاجية الحضور وتعزيز تجربة الحدث. على منصة Deal Room، يمكن للمشاركين في الحدث الوصول إلى الملف الشخصي لبعضهم البعض لإجراء الاتصالات والالتقاء. يمكن للعارضين دعوة المشاركين إلى أكشاكهم وإدارة الاجتماعات. تساعدهم هذه الوظيفة أيضًا على إدارة القوى العاملة لديهم لتناسب الاجتماعات المجدولة. تفضل بزيارة https://www.dealroomevents.com/ لمزيد من المعلومات. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخدمين المجانيين أسئلة غير محدودة، وإمكانية الوصول الكامل إلى جميع أنواع الشرائح.
Azavista
azavista.com
Azavista هو الحل لمنظمي الأحداث في الشركات الذين يهدفون إلى تبسيط عمليات التخطيط للأحداث الخاصة بهم. نحن نقدم مجموعة كاملة من حلول تكنولوجيا الأحداث المناسبة لأي حدث في التقويم الخاص بك والتي ستساعدك على زيادة الكفاءة وتحسين التواصل والإنتاجية وتعزيز الحضور. من خلال مجموعة واسعة من الوحدات والوظائف، يمكن للمستخدمين إعداد أحداث متعددة، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة أتمتة التسويق، وإدارة التسجيلات، وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير من واجهة واحدة. نحن نقدم أيضًا تطبيق تسجيل الوصول وتطبيق حدث المشاركين الذي يمكن إنشاؤه وتخصيصه في غضون دقائق دون مساعدة فريق التطوير الخاص بك. لقد أنشأنا منصة كاملة مرنة ومبتكرة وسهلة الاستخدام. قابل للتكيف بسهولة مع الاتجاهات الجديدة والمتغيرة واحتياجات السوق، مما يعني أن المخططين يمكنهم دائمًا الوصول إلى توقعات الأحداث الخاصة بهم. منذ تأسيسنا في عام 2011، استخدم الآلاف من مخططي الأحداث منصتنا ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية مما يمكنهم بدوره من إنشاء أحداث أفضل.
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. من خلال المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بطابع اجتماعي وتعاوني عميق، تعمل Virbela على إضفاء الحيوية على التجارب التجارية والشخصية عبر الإنترنت، مع تمكين الفرق البعيدة من أن تكون أكثر اتصالاً وإنتاجية. شركة Virbela مملوكة لشركة eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). للقيام بجولة في مكاتبنا الافتراضية، والفصول الدراسية، ومساحات الفعاليات، والمزيد، قم بزيارة Virbela.com وتابعنا على Twitter وLinkedIn.
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
streamGo
streamgo.events
نريد أن نكون مختلفين. لقد بدأنا StreamGo لتحسين الأحداث عبر الإنترنت. أفضل للعلامات التجارية وأفضل للحاضرين. لفترة طويلة، كانت الأحداث عبر الإنترنت تعني أنه يتعين على مقدمي العروض قضاء وقت أطول في تعلم الأنظمة بدلاً من تعلم محتواها. سيتعين على الحاضرين تنزيل البرامج وتثبيتها لمشاهدة الحدث. أثناء الحدث، ستنقطع تدفقات الفيديو والصوت، ويتم تخزينها مؤقتًا وتختفي تمامًا دون سابق إنذار. بصراحة، لقد كانت فوضى، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل. هدفنا الآن هو نفس هدفنا عندما بدأنا؛ لمساعدة العلامات التجارية على إشراك جماهير الأحداث عبر الإنترنت من خلال تركيزنا على خدمة العملاء المتميزة. يساعد StreamGo العلامات التجارية بما في ذلك Sony وPfizer وRetail Week وSpedo على سرد أهم قصصهم. نحن نحب أن نساعدك أيضا.
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل الحضور. تحكم في تفاصيل الحدث، بدءًا من المتحدثين والعارضين وحتى الجدولة وحجز التذاكر. من خلال تمكين الجميع من إنشاء الأحداث وإدارتها دون عناء، يعمل برنامج Attendease على تبسيط العملية، مما يضمن النجاح في دقائق معدودة. يعد Attendease مناسبًا تمامًا للمؤسسات التي تبحث عن: ✔ تكاليف تقنية معقولة ويمكن التنبؤ بها بدون رسوم مفاجئة ✔ تواصل مبسط مع الحضور لجذب النتائج وإعلامهم بها والمشاركة فيها لتحقيق النتائج ✔ تقديم تجارب متسقة وذات علامة تجارية طوال رحلة الحضور بأكملها ✔ تسهيل الأمر على الحاضرين للتنقل وتخصيص جدول أعمال الحدث الخاص بهم ✔ قيادة تجارب التسجيل التي تحول وتقليل حالات الانقطاع ✔ الوصول إلى بيانات الحضور والحدث القابلة للتنفيذ متى وأينما تحتاج إليها ✔ القدرة على تنفيذ أحداث متعددة على نطاق واسع ✔ خدمة عملاء 5 نجوم في عام 2023 ، انضم الحضور إلى عائلة Tripleseat. Tripleseat هو برنامج إدارة الضيوف والأحداث رقم 1 في قطاع الضيافة. بالتعاون مع EventUp، دليل الأماكن الرائد، نحن نخدم ونساعد في تنمية قطاع الضيافة والفعاليات. عرض الملف الشخصي لـ Tripleseat هنا: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Prosple
prosple.com
تساعد Prosple's أكثر من 4 ملايين طالب وخريج جديد في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن نعمل مع أكثر من 180 فريقًا للخدمات المهنية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لربط طلابهم بآلاف الفرص المحلية والدولية والمساعدة في توفير محتوى إعداد مهني عالي الجودة لمساعدة الطلاب في الحصول على وظيفتهم الأولى.
Eventcube
eventcube.io
يعمل Eventcube على تمكين منظمي الأحداث من إنشاء أحداث افتراضية وشخصية ومختلطة ذات معنى من خلال تقنية إدارة الأحداث الجميلة التي يمكن تخصيصها بالكامل ووضع علامة بيضاء عليها في كل نقطة اتصال. مع Eventcube، يمكنك إنشاء مرحلة بث ذات علامة تجارية مع استضافة غرف الشبكة والمكالمات الخاصة بين أفراد الجمهور في نفس الوقت باستخدام ميزات البث والمكان. نحن نعيد الجانب الاجتماعي للمؤتمرات الافتراضية. نقوم بذلك من خلال تزويد جمهورك بمساحات للتواصل مع جمهورهم وبناء علاقات تدوم طويلاً - وهو ما يشبه الأحداث الشخصية التقليدية مع لمسة من الشبكات الاجتماعية. قامت Eventcube بدعم أكثر من 100000 حدث في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها وخدمت أفضل العلامات التجارية مثل TedX وTikTok وTK Maxx وRed Bull، جنبًا إلى جنب مع المنظمات والمهرجانات ذات الأهداف المحددة. لقد تم الاعتراف بنا كأفضل منتج SaaS لإصدار التذاكر أو إدارة الأحداث من خلال جوائز Cloud & SaaS لعام 2021، ومؤخرًا، تم إدراج Eventcube في القائمة المختصرة لجائزة أفضل شركة تقنية لهذا العام (صغيرة) من UK Business Tech Awards لعام 2021.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Haia
haia.live
أنت على حق. هناك بعض الحلول الرائعة لعقد مؤتمرات الفيديو للأحداث - فكر في Haia. أكبر مشكلة في الأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة هي مشاركة الحضور مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة - حيث يصعب التنقل في الحدث أو المشاركة فيه. لم تتقن أي منصات أحداث هذا الأمر حقًا حتى الآن. حتى الآن :) حل Haia؛ نحن نركز على تجربة المستخدم السهلة، وقد صممناها منذ البداية ونصبح الآن النظام الأساسي الأكثر سهولة في الاستخدام للأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. يمكن للمضيفين إنشاء حدث متنوع وكامل ودعوة الضيوف والسماح له بتشغيل نفسه في دقائق - حقًا! نحن نعمل بشكل جيد من خلال تبسيط نظامنا وإضافة ميزات فريدة مثل مراحل Haia وبوابات التعاون في الأحداث.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة من بيانات النوايا. ارفع مستوى الأحداث الخاصة بك مع Goldcast لتحقيق مشاركة حقيقية للجمهور، وتطوير العلامة التجارية، ونمو الإيرادات؛ الانتقال من الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تزيد الإيرادات من الندوات عبر الإنترنت والعروض التوضيحية للمنتجات إلى لجان القيادة الفكرية ووجبات العشاء الشخصية.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملية تخطيط الأحداث الخاصة بك. تحظى منصتنا بثقة 12500 منظمة حول العالم، حيث تعمل على إضفاء الحيوية على إستراتيجية الحدث الخاصة بك من خلال دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأمن البيانات المتقدم ومجموعة واسعة من الميزات. باستخدام Accelevents، يمكن لمخططي الأحداث: - إنشاء موقع ويب للحدث في دقائق. - يمكنك بسهولة إنشاء جدول أعمال للحدث يدمج المتحدثين والجلسات تلقائيًا. - تصميم عملية التسجيل وإصدار التذاكر بما يتناسب مع احتياجات الأحداث الفريدة الخاصة بهم. - تقديم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والفواتير. - نشر خيارات المساعدة وتسجيل الوصول الذاتي. - تصميم وطباعة شارات احترافية بكل سهولة. - مساعدة العارضين في التقاط العملاء المتوقعين وتأهيلهم. - دعم الجدول الزمني المزدحم للحضور وموظفي الحدث من خلال تطبيقات الأحداث السهلة. - بث المحتوى المباشر باستخدام استوديو البث الداخلي لدينا أو مزود الصوت/الفيديو المفضل. - إدارة العارضين والجهات الراعية على نطاق واسع. - تضخيم مشاركة الحضور من خلال الشبكات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمزيد. - احصل على رؤى تفصيلية حول أداء الحدث من خلال التحليلات الشاملة.
CrowdComms
crowdcomms.com
سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصيص تطبيقك.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
RegFox
regfox.com
نماذج تسجيل سهلة عبر الإنترنت للمؤتمرات والمعسكرات والدورات والمزيد! يعد RegFox سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط + 1% لكل مسجل (بحد أقصى 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل). باستخدام برنامج التسجيل RegFox، ستوفر الآلاف بينما تقدم تجربة تسجيل سلسة وبسيطة لعملائك. يتميز RegFox بالمرونة والغنية بالميزات، حيث يوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، ومنشئ صفحات الأحداث، وتطبيق تسجيل وصول الحضور، وإدارة علاقات العملاء المسجل، والتمويل الفوري، وغير ذلك الكثير. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني RegFox.com/features لعرض جميع الميزات. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التسجيل الباهظة الثمن والمزعجة، فسوف تحب كيف يمكّنك RegFox من التحكم في تجربة التسجيل بأكملها. تقدم RegFox منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لدفع عمليات الاشتراك وإدارة المسجلين والتقاط البيانات. محبوب من قبل أكثر من 60.000 متخصص في الفعاليات، ومع خمسة عشر عامًا من الخبرة، سنرشدك إلى الأحداث الأكثر نجاحًا وربحية التي قمت بتنظيمها على الإطلاق.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية ومختلطة وندوات عبر الإنترنت غامرة وتفاعلية. توفر BigMarker أيضًا عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات التسمية البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مجموعات التسويق والمبيعات والتعلم الخاصة بها. دعونا نبني حدث أحلامك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، وتنظم الأحداث لآلاف الشركات والمنظمات حول العالم.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشترين واستهلاك المحتوى والتواصل والمشاركة، على تمكين منظمي الأحداث من تقديم عرض قابل للقياس وعائد شفاف على الاستثمار (ROI) للعارضين والجهات الراعية والشركاء - باستمرار وسهولة. كجزء من مهمتنا المتمثلة في جمع الحضور معًا لعقد اجتماعات لا تُنسى وذات صلة وجذابة، قامت Brella بتسهيل الاتصالات بين ملايين المشاركين في الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة.
HeySummit
heysummit.com
مع HeySummit، يأخذ شغفك مركز الصدارة. رحب بالمنصة الشاملة التي تضفي الحيوية على الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. حان الوقت لزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من شغفك. للمناسبات الكبيرة والصغيرة وكل شيء بينهما. هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة، أو محادثة شهرية بجانب المدفأة، أو حدثًا رائعًا متعدد الأيام/متعدد المتحدثين؟ تجد جميع الأحداث موطنًا لها في HeySummit. تدعم منصتنا القوية المتكاملة التجمعات من أي حجم وتكرار وتعقيد.
EventAct
eventact.com
Eventact هو SaaS لإدارة الأحداث. يمكّن Eventact مخططي الأحداث من إنشاء وإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. يتضمن Eventact كل ما تحتاجه لإدارة الأحداث الخاصة بك. تشمل الوحدات التسجيل والإقامة واستضافة الأحداث الافتراضية ومنشئ موقع الأحداث. أكشاك العارضين الافتراضية، وتطبيق جمع العملاء المحتملين، وتسجيل الوصول إلى الأحداث، وتطبيق طباعة الشارات. إدارة الملخصات والملصقات الإلكترونية والملصقات الإلكترونية الافتراضية.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت المسوقين B2B: - زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال توحيد حلول النقاط المتعددة - إدارة الحدث من البداية إلى النهاية من منصة واحدة: - إنشاء صفحات مقصودة مذهلة - التسجيل الديناميكي وإصدار التذاكر - استضافة الأحداث والندوات عبر الإنترنت - إنتاج فيديو مدمج و التحرير - البنية التحتية للفيديو حسب الطلب - التكامل الأصلي مع Salesforce و Hubspot و Marketo و Eloqua وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء شائعة الاستخدام - تحسين التعاون في المبيعات والتسويق من خلال تقديم رؤى في الوقت المناسب حول الحاضرين والمحتملين المحتملين طوال الحدث والأحداث المتعددة. - تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال توحيد مجموعة تقنيات الأحداث نظرًا لأن Zuddl يدعم تنسيقات متعددة مثل الافتراضية والشخصية والمختلطة والندوات عبر الإنترنت، عبر حالات استخدام متعددة: - مؤتمرات المستخدم - أحداث التسويق الميداني - أحداث تسويق العملاء - المجالس الاستشارية - الندوات عبر الإنترنت - أحداث توليد الطلب تحظى Zuddl بثقة شركات B2B SaaS مثل Zylo وStack Commerce وRocketlane وServiceNow وStoryblok وMindtickle وقادة الشراكة والأمم المتحدة وNAMIC وHBA وNASSCOM وGoogle وMicrosoft وKellogg's وغيرها لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم كومة
Social27
social27.com
تعمل Social27 على تشغيل الأحداث التي تعمل على تسريع المبيعات وبناء المجتمع. قم بتشغيل أحداث افتراضية ومختلطة وشخصية وعمليات بث عبر الإنترنت تكون ممتعة وآمنة وقابلة للتوسع عالميًا. توفر منصة الأحداث الافتراضية Social27 أفضل الفرص الافتراضية والمختلطة للتواصل بين الحضور، وعرض الجهات الراعية والعارضة، وتجارب جلسات المتحدثين السلسة. الرعاة والعارضون: تمكين الرعاة والعارضين من إنشاء موقع العارضين الخاص بهم لبناء الإثارة وجذب العملاء المحتملين. المتحدثون: اجعل من السهل على المتحدثين تقديم عروض تقديمية مذهلة والتواصل مع الحضور - إنه أمر سهل مثل الانضمام إلى اجتماع Zoom أو Teams. الحضور: استفد من قوة محرك التوصيات الخاص بنا حتى يتمكن الحاضرون من التواصل مع الأشخاص والجهات الراعية والجلسات التي يهتمون بها كثيرًا. تفضل بزيارة Social27.com لمعرفة المزيد، أو لتحديد موعد عرض توضيحي معنا!