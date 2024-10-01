برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - هولندا

Eventify

eventify.io

Eventify هي أداة لإدارة الأحداث قائمة على السحابة تساعد الشركات على إدارة المؤتمرات الافتراضية، بالإضافة إلى إنشاء تجربة مخصصة للحاضرين. بغض النظر عن نوع المؤتمر أو الحدث الذي تستضيفه - سواء كان كبيرًا أم صغيرًا - فلدينا الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. نحن نقدم قائمة واسعة من الميزات التي يسهل إعدادها خ...