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برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الجنوبية
يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو...
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم بشركة Brella لتزويد أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشتر...
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Greenvelope
greenvelope.com
قم بإنشاء دعوات وإعلانات عمل أنيقة وإرسالها بالبريد الإلكتروني بسهولة إلى جانب الإدارة المتقدمة لقائمة الضيوف وتتبع الرد على الدعوة وإصدار التذاكر وجمع التبرعات والمزيد. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والعصري والتسليم الرقمي المعاصر وأدوات إدارة الأحداث الكاملة، أصبح التخطيط لحدث ما والتواصل مع شب...
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً....
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
TicketSource
ticketsource.co.uk
توفر TicketSource منصة مجانية وسهلة الاستخدام وموثوقة لحجز التذاكر عبر الإنترنت مع خدمة عملاء من الدرجة الأولى، مما يتيح لك بيع التذاكر الخاصة بك عبر الإنترنت بثقة. على عكس مقدمي خدمات التجزئة الآخرين، ليس لدينا عقود أو رسوم مخفية أو مستويات وصول معقدة. احصل على حق الوصول الكامل إلى نظامنا الكامل من...
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للندوات عبر الإنترنت والأحداث الافتراضية والمختلطة. نحن نجمع بين تقنية الفيديو القوية وقدرات التسويق والخبرة التفاعلية القوية لإنشاء أحداث ذات علامة تجارية فريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الشاملة لإنشاء أحداث افتراضية وم...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة ك...
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator هي أداة برمجية عبر الإنترنت تسهل على منظمي الأحداث إنشاء تذاكر أحداث تستخدم لمرة واحدة، والتحقق من صحتها باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. الأداة سريعة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. باستخدام Ticket Generator، يمكن لمنظمي الأحداث تصميم وإنشاء وتوزيع تذاكر الأحداث في دقائق دون الحاجة...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاخ...
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملي...
Remo
remo.co
Remo عبارة عن منصة تجربة رقمية تتيح الاجتماعات والفعاليات التفاعلية التي تنافس الأنشطة المباشرة والشخصية. بمساعدة الطاولات والأرضيات والمباني المختلفة، توفر ريمو مساحة افتراضية تمكن الأشخاص من التحرك بحرية وإثارة "محادثات في الردهة" عفوية، وبناء علاقات حقيقية وذات مغزى تدوم إلى ما بعد الأحداث. يدعم ...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة م...
TicketSpice
ticketspice.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت واستضف الحدث الأكثر نجاحًا على الإطلاق مع TicketSpice. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق. بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط لكل تذكرة، ستوفر الآلاف، بينما تقدم تجربة حجز تذاكر بسيطة وسلسة. تتميز TicketSpice بالمرونة والغنية با...
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة،...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
The Ticket Fairy عبارة عن منصة من الجيل التالي لإصدار تذاكر الأحداث والتسويق والإدارة والاستخبارات وتسريع الإيرادات، حيث توفر لمروجي الأحداث ومديري الأماكن الأدوات اللازمة لزيادة مستويات الحضور والتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المستهلكين، وتوفير تجربة محسنة لعملائهم . تساعد The Ticket Fairy...
Weezevent
weezevent.com
أنشئ التذاكر المخصصة لك عبر الإنترنت في دقائق. ما عليك سوى إنشاء الحدث الخاص بك ونشره ببضع نقرات، أو دمج المكون الإضافي للتذاكر في موقع الويب الخاص بك وصفحة Facebook والاستعداد لبيع التذاكر الخاصة بك وإرسال دعواتك وتسجيل الحضور وإدارة عضوياتك عبر الإنترنت!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للف...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr هو أحد حلول تطبيقات الأحداث الرائدة التي تمكن منظمي الأحداث من إنشاء تطبيقات مخصصة وجذابة لأحداثهم، والتي تعمل بتنسيق حدث مختلط أو في الموقع أو عبر الإنترنت. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الشاملة، يجعل LineUpr من السهل على منظمي الأحداث تصميم تطبيقات الأحداث وإدارتها دون أي خبرة...
TicketWeb
ticketweb.com
اكتشف تجربتك الحية مع الحفلات الموسيقية المستقلة والكوميديا والنوادي والمسرح وتذاكر فعاليات المهرجانات على TicketWeb
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer هو حل شامل للتذاكر الرقمية يستخدم تقنية web3 لتوفير تجربة سلسة في دعم الأحداث واسعة النطاق.
RegFox
regfox.com
نماذج تسجيل سهلة عبر الإنترنت للمؤتمرات والمعسكرات والدورات والمزيد! يعد RegFox سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط + 1% لكل مسجل (بحد أقصى 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مسجل). باستخدام برنامج التسجيل RegFox، ستوفر الآلاف بينما تقدم تجربة تس...
Elevent
bookelevent.com
يمكنك بسهولة العثور على أفضل التجارب الافتراضية والشخصية وحجزها لفريقك أو عملائك. اختر من بين الألعاب الافتراضية وأنشطة بناء الفريق وساعة التخفيضات وتذوق الطعام والمزيد!
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Fa...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة ا...
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet عبارة عن منصة أحداث SaaS مبتكرة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. تسمح المنصة للمنظمين بإدارة المعارض والمؤتمرات التجارية ذات عائد استثمار فعال من خلال إبقاء الجمهور منخرطًا في أدوات إدارة الأحداث وأدوات الاتصال عبر الويب والتطبيقات سهلة الاستخدام. قم بإنشاء مجموعات بث مباشر وجلسات...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
نحن نجعل المعقد بسيطا. Deal Room هي منصة إدارة الأحداث البسيطة والشاملة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. ببساطة قم بالتنظيم. ببساطة قم بالتخصيص. ببساطة الشبكة. - أفضل تجربة للتواصل مع وظائف شاملة - ميزات وتكاملات مدمجة - حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية وإدارة النجاح ما عليك سوى تنظي...
Eventors
eventors.com
السوق المثالي للتواصل مع مخططي الأحداث وأماكنها ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ لا يهم ما أنت بائع له - أو إذا لم تكن بائعًا من قبل. إذا كان بإمكانك تقديم شيء ذي قيمة للعالم، فيمكنك الحصول على أموال مقابل ذلك من خلال Eventors. هل تحب الشواء؟ قدم خدماتك للأشخاص الذين يخططون لحفلات الشواء. تملك جهاز عرض؟ تأجيرها لم...
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com هو تطبيق ويب ونظام أساسي لتحسين سير العمل يوفر عمليات تكامل البرامج والبيانات القابلة للتنفيذ وتجربة الشبكات الاجتماعية ذات العلامة التجارية لتوفير الوقت ومنع الأخطاء وتقليل التكاليف المرتبطة بتخطيط وتقديم الأحداث الافتراضية بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات والمعارض، البث ال...
Expo Pass
expopass.com
في Expo، نجعل جميع أنواع الأحداث سهلة من خلال منصة تكنولوجيا الأحداث Expo Pass. تمنح تقنيات التفكير المستقبلي الخاصة بنا للمنظمين الأدوات اللازمة لتخطيط وتتبع واستضافة أي نوع من الأحداث، سواء كانت شخصية أو افتراضية. وقد تم تصميم منتجاتنا البديهية بحيث يتمكن المنظمون من البدء بسرعة. هذا لا يعني أننا ...
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحد...
Haia
haia.live
أنت على حق. هناك بعض الحلول الرائعة لعقد مؤتمرات الفيديو للأحداث - فكر في Haia. أكبر مشكلة في الأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة هي مشاركة الحضور مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة - حيث يصعب التنقل في الحدث أو المشاركة فيه. لم تتقن أي منصات أحداث هذا الأمر حقًا حتى الآن. حتى الآن :) حل Haia؛ نحن نر...
myOnvent
myonvent.com
myOnvent هو حدث شامل ومبتكر عبر الإنترنت ومنصة مجتمعية تتمتع بخبرة واسعة في استضافة مجموعة واسعة من الأحداث عبر الإنترنت أو كمكون مختلط للأحداث الشخصية (المؤتمرات الأكاديمية والمعارض والمعارض والمؤتمرات الافتراضية والمزيد). يمكن استخدام منصة myOnvent كحدث لمرة واحدة، أو كمكان اجتماع افتراضي للمستخدم...
Inviter
inviter.com
يساعد Inviter في إرسال دعوات الفيديو وتحية الفيديو مع الأصدقاء والعائلة والمستخدمين والمشتركين والمتابعين والموظفين والعملاء.
CONREGO
conrego.com
CONREGO هو برنامج شامل لإدارة الأحداث مصمم لتبسيط وتعزيز عملية تخطيط الأحداث بأكملها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يمكّنك CONREGO من إنشاء الأحداث بجميع أحجامها وإدارتها بسهولة. بدءًا من التسجيل عبر الإنترنت وإصدار التذاكر وحتى أدوات تتبع الحضور والتواصل، فهو يوفر حلاً شاملاً لمتخصصي ا...
TicketSignup
ticketsignup.io
توفر منصة التذاكر الشاملة والمجانية والشاملة الخاصة بـ TicketSignup حلولاً بدءًا من أدوات التسويق وحتى إدارة يوم الحدث لأننا نؤمن بأن الجميع يستحقون تكنولوجيا قوية لتحسين أحداثهم.
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تعمل على ربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يُحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. ي...
EventAct
eventact.com
Eventact هو SaaS لإدارة الأحداث. يمكّن Eventact مخططي الأحداث من إنشاء وإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. يتضمن Eventact كل ما تحتاجه لإدارة الأحداث الخاصة بك. تشمل الوحدات التسجيل والإقامة واستضافة الأحداث الافتراضية ومنشئ موقع الأحداث. أكشاك العارضين الافتراضية، وتطبيق جمع العملاء المحت...
Eventbee
eventbee.com
برنامج سهل الاستخدام للتسجيل عبر الإنترنت وحجز تذاكر الأحداث. قم ببيع تذاكر الأحداث عبر الإنترنت، واحصل على الأموال فورًا باستخدام منصة Eventbee.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody عبارة عن منصة فعالة لإصدار تذاكر الأحداث التي تخلق تجربة سلسة لمقدمي الأحداث والحاضرين. باستخدام Yapsody، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء تذاكر قابلة للتخصيص، وتتبع مبيعات التذاكر، والترويج لأحداثهم باستخدام ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لمقدمي العروض قبول...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...