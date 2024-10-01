برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة ك...