برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند

Echo360

echo360.com

التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك...