برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا

Joi

joi.events

هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو ج...